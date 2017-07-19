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مداخل منازل بتصميمات وديكورات رائعة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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أن تستقبل زائريك بمدخل أنيق ومميز مع طابع فاخر لا يُنسى، هو أمر بالطبع يستحق الشعور بالرضا، ولكن الأمر الأكثر امتاعًا وإرضاءًا، هو أن تحصل على مدخل منزل يتميز بكل ذلك إضافة إلى الوظيفية، حيث يستقبلك منزلك بشعور مُريح يلبي احتياجاتك، دون أن تجد نفسك تائهًا وكانك قد دخلت إلى منزل غير صحيح.

الأمر لا يتعلق فقط بالديكورات الأنيقة والأثاث الفاخر، وغنما يتعلق باختيار قطع الأثاث المناسبة لاحتياجاتك ومناسبة أيضًا للمساحة المتاحة، والنمط التصميمي والذوق العام لمنزلك.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 20 تصميم رائع وأنيق لمداخل منازل فاخرة ووظيفية، تستقبل زائريك بترحاب يُشعرك بالفخر، بينما تستقبلك أنت بترحاب مُريح ومُرضي. شاهدهم جميعًا واختر التصميم الذي يخطف قلبك من النظرة الأولى!

1. خزانة مع أبواب منزلقة من المرايا مع مجموعة من الأرفف لراحتك.. ومزهرية فخارية أنيقة لاستقبال زائريك

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Beige
homify

homify
homify
homify

2. استقبال مبهر مع جدار حجري ومجموعة رائعة من النغمات اللونية .. المنضدة الخشبية توفر مساحة تخزينية رائعة للأحذية

apartment with a splendid view on Moscow, Rubleva Design Rubleva Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

3. بساطة تخطف الأنفاس في مدخل أبيض بالكامل وقطع وظيفية للغاية لترتيب الملابس والأحذية

IKEA рулит! Бюджетная квартира, 3D GROUP 3D GROUP الممر والمدخل
3D GROUP

3D GROUP
3D GROUP
3D GROUP

4. أليس من الرائع أن تجد مقعد مريح يستقبلك لتخلع حذائك بينما تلتقط أنفاسك وتعلق معطفك وتترك المحفظة والمفاتيح في مكان معلوم؟!

Dom na warszawskiej Białołęce, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

5. الأبيض مع كل هذا الفضاء يجعل عودتك إلى المنزل مريحة للغاية.. المراآة وخزانة الأحذية خيارات وظيفية أنيقة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج Blue
homify

homify
homify
homify

6. البساطة كارت رابح في كل المواقف.. تأمل الكرسي الصغير والشماعة إلى جانبه!

PROJEKT GRZEGÓRZECKA, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

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7. البعض يجد راحته في الاختلاف والتميز.. ورق الجدران وتصميم المقعد داخل خزانة في الجدار أنيق ومميز

Industrialne Zabłocie , MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio الغرف
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

8. استقبال رسمي بعض الشيء.. مقد خشبي بسيط مع خطافات في الجدار لتعليق المعاطف

Mieszkanie w Międzyrzeczu Podlaskim, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

9. كلاسيكية فاخرة بمقعد يستند إلى جدار منجد مع خطافات لتعليق الملابس

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

10. أناقة فاخرة بنغمات الأسود والذهبي والأثاث البسيط لاستقبال مبهر

Квартира в ЖК на улице Дружбы, MARION STUDIO MARION STUDIO إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج Multicolored
MARION STUDIO

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

11. الإضاءات تستقبلك بأجواء هادئة ومُريحة وتُشعرك بالاسترخاء بمجرد عبور باب المنزل

Квартира в ЖК Розмарин, MARION STUDIO MARION STUDIO إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
MARION STUDIO

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

12. لمسات إبداعية في مدخل يتحدث عن أناقة منزلك مع مساحة لتعليق الملابس وأخرى للجلوس

Sanieren und eine Einheit kreieren, Horst Steiner Innenarchitektur Horst Steiner Innenarchitektur الممر الحديث، المدخل و الدرج
Horst Steiner Innenarchitektur

Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur

13. منضدة لوضع المفاتيح بجانب الباب تليها خزانة مع زاوية أنيقة للجلوس وارتداء الحذاء

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

14. إشراقة الأبيض وانعكاس الصورة في المرايا يمنحك مزيد من الاتساع في مدخل منزلك الصغير

Kleine Wohnung mit viel Liebe zum Detail - Referenzprojekt, wohnly wohnly الممر الحديث، المدخل و الدرج White
wohnly

wohnly
wohnly
wohnly

15. أناقة ساحرة لباب خشبي أسود ومنضدة من ذات اللون يتناقضا مع الجدران البيضاء

Кв Хетага, Мастерская архитектора Аликова Мастерская архитектора Аликова الممر الحديث، المدخل و الدرج
Мастерская архитектора Аликова

Мастерская архитектора Аликова
Мастерская архитектора Аликова
Мастерская архитектора Аликова

16. لمسة ذكية بإضافة اثنين من الأرفف في جانب الخزانة لوضع المحفظة والمفاتيح وتجنب ضياعهما

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

17. لوحة فنية تُضفي جانبًا إباعيًا يبرز ذوقك وتفضيلاتك الشخصية.. مكان الخزانة خيار ذكي ووظيفي

Landloft Stuttgart, CIP Architekten Ingenieure CIP Architekten Ingenieure الممر الحديث، المدخل و الدرج الخرسانة White
CIP Architekten Ingenieure

CIP Architekten Ingenieure
CIP Architekten Ingenieure
CIP Architekten Ingenieure

18. المرايا مع الثريا الكريستالية والإضاءة الطبيعية المتسللة من باب المدخل يمنحون المدخل إشراقة رائعة

Haus Rangsdorf, Müllers Büro Müllers Büro راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

19. مجرد طاولة خشبية صغيرة لوضع الحقيبة وربما المحفظة والمفاتيح ويمكن أيضا ترتيب الأحذية أسفلها

Haus Zehlendorf ll, Müllers Büro Müllers Büro راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

20. أثاث مزدوج الوظيفة يدمج المقعد والطاولة معًا لمدخل يستحق الإبهار

Neue Stilrichtung: "FASZINATION", Wagner Möbel Manufaktur Wagner Möbel Manufaktur إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Wagner Möbel Manufaktur

Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur

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