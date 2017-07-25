لمنزل مريح وسعيد نصائح للتخلص من الطاقة السلبية في المنزل

في بعض الأحيان نشعر بعدم الراحة في المنزل بدون أي سبب واضح، ولكن السبب في ذلك ببساطة هو انتشار الطاقة السلبية التي تشعرك بعدم الراحة والتوتر، بسبب عدم النظام وانتشار الفوضى ، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم بعض النصائح التي ستساعدك على التخلص من الطاقة السلبية وتطهيرها.
تكمن الطاقة السلبية في الفوضى، فالطاقة الإيجابية لا يمكن أن تتدفق أبداً في منزل يعج بالفوضى، فالأغراض المتناثرة بشكل فوضوي في منزلك تساعد الأفكار السلبية على الأنتشار حولك، لذلك أولى الخطوات للتخلص من الطاقة السلبية في المنزل، هي الحرص على بقاء منزلك نظيفاً ومرتباً، ضع كل الأغراض في أماكنها الصحيحة، وأحرص ان تكون الأدراج والرفوف مرتبة دائمأُ وخالية من الفوضى.
الماء من العناصر الإيجابية في علوم الطاقة، فتدفق الماء في منزلك من الأمور الجيدة جداً التي ستسمح لك بتطهير المنزل من الطاقة السلبية والشعور بالراحة داخل المنزل، لذلك أحرص على وجود نافورة بسيطة، خاصةً ان هناك العديد من أشكال والزخارف للنوافي تناسب جميع المنازل وتتناغم مع كافة الديكورات.
بيت معطر برائحة ذكية هو بيت خالي من اي طاقة سلبية خاصةً البيوت المعطرة بالبخور، فالبخور من أحد الوسائل التي تخلصك من الطاقة السلبية بسهولة، وتحافظ على منزلك برائحة طيبة، لذلك أحرص على وضع عيدان البخور في أنحاء متفرقة من المنزل خاصةً عند الزوايا والاركان، ولكن كن حذراً وأبقيه بعيداً عن فرش المنزل.
للنباتات قدرة وتأثير سحري على أي منزل فهي تسطيع مده بالطاقة الإيجابية وتعطيه حيوية وراحة، لذلك تعتبر النباتات واحدة من اللمسات البسيطة التي تخلصك من الطاقة السلبية في المنزل وتطهره، يفضل وضع النباتات في الجهة الشرقية من المنزل لتساعدك على زيادة الأكسجين في المنزل والحد من التلوث في الهواء، ويفضل الأبتعاد عن نباتات الصبار والنباتات التي تحمل أشواك لأنها تعتبر مصدراً للطاقة السلبية في المنزل.
الباب في علوم الطاقة هو مدخل الطاقة وتدفقها إلى المنوزلن لذلك يفضل دائماً اختيار ابواباً واسعة للمنازل خاصةً عند المدخل، فهو يسمج بتدفق الطاقة الإيجابية إلى المنزل بسهولة، وكن حريصاً أيضاً على جعل ممرات المنزل مريحة في تصميمها وخالية من الفوضى.
للملح قوة رائعة معروف في علم الطاقة بقدرته العظيمة في تبديد الطاقة السلبية وتفكيكها، خاصةً الملح الخشن فهو وسيلة رائعة لأمتصاص أي مصدر للطاقة السلبية، يمكنك استخدامه من خلال وضعه في مياه التنظيف، أوعن طريق رشه في زوايا وأركان المنزل.
المواد الطبيعية بشكل عام معروفة بقدرتها على خلق طاقة إيجابية في المكان وتعطي تأثيراً مريحاً محفزاُ للهدوء، خاصةً الجدران الحجرية فلها تأثيرها الخاص والمميز في المنازل، أنصحك بها وبشدة.
للكريستال والبلور قدرة خاصة على امتصاص الطاقة السلبية من أي مكان في المنزل بقدرته المميزة وطاقته المشعة بالجمال والطاقة الإيجابية، لذلك أحرص على وجود تفاصيل ديكورية من الكريستال والزجاج البلوري في منزلك وستشعر براحة وطاقة إيجابية.
للشموع المعطرة سحر خاص، وبمجرد تواجدها في المنزل تشعرك براحة وطاقة إيجابية، وحالة من السلام والسكون، فرائحتها العطرة تتطهر منزلك وتعطيه إطلالة هادئة ومميزة، فإشعالك لشمعة معطرة واحدة في اليوم تجعل منزلك سعيداً ومفعم بالهدوء والطاقة الإيجابية.
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