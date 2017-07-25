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لمنزل مريح وسعيد نصائح للتخلص من الطاقة السلبية في المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة المعيشة
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في بعض الأحيان نشعر بعدم الراحة في المنزل بدون أي سبب واضح، ولكن السبب في ذلك ببساطة هو انتشار الطاقة السلبية التي تشعرك بعدم الراحة والتوتر، بسبب عدم النظام وانتشار الفوضى ، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم بعض النصائح التي ستساعدك على التخلص من الطاقة السلبية وتطهيرها.

1- أدراج وأرفف مرتبة تساوي منزلاً مريحاً.

Marseille Distressed Granite Top Assembled Kitchen Island The Cotswold Company مطبخ خشب
The Cotswold Company

Marseille Distressed Granite Top Assembled Kitchen Island

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

تكمن الطاقة السلبية في الفوضى، فالطاقة الإيجابية لا يمكن أن تتدفق أبداً في منزل يعج بالفوضى، فالأغراض المتناثرة بشكل فوضوي في منزلك تساعد الأفكار السلبية على الأنتشار حولك، لذلك أولى الخطوات للتخلص من الطاقة السلبية في المنزل، هي الحرص على بقاء منزلك نظيفاً ومرتباً، ضع كل الأغراض في أماكنها الصحيحة، وأحرص ان تكون الأدراج والرفوف مرتبة دائمأُ وخالية من الفوضى.

2- الماء خير وبركة

Zuvan 2 Tier Water Fountain Primrose GardenAccessories & decoration
Primrose

Zuvan 2 Tier Water Fountain

Primrose
Primrose
Primrose

الماء من العناصر الإيجابية في علوم الطاقة، فتدفق الماء في منزلك من الأمور الجيدة جداً التي ستسمح لك بتطهير المنزل من الطاقة السلبية والشعور بالراحة داخل المنزل، لذلك أحرص على وجود نافورة بسيطة، خاصةً ان هناك العديد من أشكال والزخارف للنوافي تناسب جميع المنازل وتتناغم مع كافة الديكورات.

3- البخور للمنزل ملئ بالراحة والسكينة

Aromatizadores de ambiente ecológicos, HERKELL HERKELL HouseholdAccessories & decoration
HERKELL

HERKELL
HERKELL
HERKELL

بيت معطر برائحة ذكية هو بيت خالي من اي طاقة سلبية خاصةً البيوت المعطرة بالبخور، فالبخور من أحد الوسائل التي تخلصك من الطاقة السلبية بسهولة، وتحافظ على منزلك برائحة طيبة، لذلك أحرص على وضع عيدان البخور في أنحاء متفرقة من المنزل خاصةً عند الزوايا والاركان، ولكن كن حذراً وأبقيه بعيداً عن فرش المنزل.

4- النباتات

Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة المعيشة
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

للنباتات قدرة وتأثير سحري على أي منزل فهي تسطيع مده بالطاقة الإيجابية وتعطيه حيوية وراحة، لذلك تعتبر النباتات واحدة من اللمسات البسيطة التي تخلصك من الطاقة السلبية في المنزل وتطهره، يفضل وضع النباتات في الجهة الشرقية من المنزل لتساعدك على زيادة الأكسجين في المنزل والحد من التلوث في الهواء، ويفضل الأبتعاد عن نباتات الصبار والنباتات التي تحمل أشواك لأنها تعتبر مصدراً للطاقة السلبية في المنزل.

5- الباب الكبير

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd Windows & doorsDoors الخشب هندسيا Wood effect
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

الباب في علوم الطاقة هو مدخل الطاقة وتدفقها إلى المنوزلن لذلك يفضل دائماً اختيار ابواباً واسعة للمنازل خاصةً عند المدخل، فهو يسمج بتدفق الطاقة الإيجابية إلى المنزل بسهولة، وكن حريصاً أيضاً على جعل ممرات المنزل مريحة في تصميمها وخالية من الفوضى.

6- للملح قوة رائعة

Salt Keeper Oggetto HouseholdHomewares
Oggetto

Salt Keeper

Oggetto
Oggetto
Oggetto

للملح قوة رائعة معروف في علم الطاقة بقدرته العظيمة في تبديد الطاقة السلبية وتفكيكها، خاصةً الملح الخشن فهو وسيلة رائعة لأمتصاص أي مصدر للطاقة السلبية، يمكنك استخدامه من خلال وضعه في مياه التنظيف، أوعن طريق رشه في زوايا وأركان المنزل.

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7- الأحجار

Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة الخرسانة Grey
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

المواد الطبيعية بشكل عام معروفة بقدرتها على خلق طاقة إيجابية في المكان وتعطي تأثيراً مريحاً محفزاُ للهدوء، خاصةً الجدران الحجرية فلها تأثيرها الخاص والمميز في المنازل، أنصحك بها وبشدة.

8- الكريستال والبلور

SLAVIA CRYSTAL VICTORIA Decor160 SC-WB001, SLAVIA CRYSTAL SLAVIA CRYSTAL مساحات تجارية زجاج Transparent فنادق
SLAVIA CRYSTAL

SLAVIA CRYSTAL
SLAVIA CRYSTAL
SLAVIA CRYSTAL

للكريستال والبلور قدرة خاصة على امتصاص الطاقة السلبية من أي مكان في المنزل بقدرته المميزة وطاقته المشعة بالجمال والطاقة الإيجابية، لذلك أحرص على وجود تفاصيل ديكورية من الكريستال والزجاج البلوري في منزلك وستشعر براحة وطاقة إيجابية.

9- الشموع المعطرة

4 Hour Burn Tea Lights (Case 1200) homify HouseholdAccessories & decoration White tea lights,prefabricated house
homify

4 Hour Burn Tea Lights (Case 1200)

homify
homify
homify

للشموع المعطرة سحر خاص، وبمجرد تواجدها في المنزل تشعرك براحة وطاقة إيجابية، وحالة من السلام والسكون، فرائحتها العطرة تتطهر منزلك وتعطيه إطلالة هادئة ومميزة، فإشعالك لشمعة معطرة واحدة في اليوم تجعل منزلك سعيداً ومفعم بالهدوء والطاقة الإيجابية.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: دليلك للتعرف على أنماط التصميم الداخلى للمنازل

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