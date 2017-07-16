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15 لمسة ديكورية ستجعل منزلك أجمل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Bodenvasen, Leewadee GmbH Leewadee GmbH HouseholdPlants & accessories
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الأكسسورات المنزلية والديكورات من التفاصيل التي تضفي على منزلك رونقاً وجاذبية خاصة ، خاصةُ إذا أحسنت اختيارها بشكل يتناسب مع النمط العام للغرفة وبشكل يحقق الهدف الجمالي من التصميم ولا يخلق فوضى داخل المنزل، ونحن اليوم في هوميفاي ومن خلال هذا المقال ستعرض لكم بعض الأفكار واللمسات الديكورية التي بدورها ستعطيك جاذبية خاصة في المنزل.

1- المرايا لإطلالة خاصة

Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects غرفة المعيشة
Concept Eight Architects

Ashley Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

المرايا من التفاصيل التي تجعل المنزل أجمل، وتضيف له إطلالة من الأناقة والجاذبية، فهي تعطي اتساع بصري داخل الغرفة وتجعلها تظهر أوسع وأكبر وأكثر راحة ورحابة، كما أن استخدام بعض المرايات الصغيرة في أركان وزوايا الغرفة تجعلها تبدو أجمل.

2-علاقة للمفاتيح

Noticeboard, Keys & Letters Holder Finoak LTD Corridor, hallway & stairsStorage
Finoak LTD

Noticeboard, Keys & Letters Holder

Finoak LTD
Finoak LTD
Finoak LTD

من المؤكد أنك تستيقظ كل صباح لتجد نفسك في دوامة البحث عن مفاتيحك وتنسى أين وضعتها بالأمس،  وتبدا تفكر هل هي على الطاولة؟ هل وضعتها في الغرفة ام نسيتها في المكتب؟، توقف عن اهدار وقتك في البحث والتفكير واستعن بعلاقة للمفاتيح بجوار الباب حتى تسهل عليك وضع مفاتيحك بشكل سهل.

3- مكتبة صغيرة

Lyon Oak Large Bookcase 5 Shelves The Cotswold Company Living roomShelves
The Cotswold Company

Lyon Oak Large Bookcase 5 Shelves

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

أضافة بعض الأرفف بطريقة مرتبة على الجدار أو مكتبة صغيرة في الغرفة ستضيف لك الكثير من الرقي والأناقة بشكل جذاب ومميز، وستتيح لك ترتيب كتبك وأغراضك بشكل يبعث على الغرفة لمسة من الأناقة والجاذبية.

4- غطاء انيق

Boston Light Grey Lamp Table The Cotswold Company Living roomSide tables & trays
The Cotswold Company

Boston Light Grey Lamp Table

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

بدلاً من الاستعانة بمفرش ذو تفاصيل مطرزة على الأريكة أو الكرسي في غرفة المعيشة، استعن بغطاء أنيق وملون على الأريكة أو كرسي غرفة الجلوس، فالغطاء سيعطي للغرفة حيوية وأطلالة دافئة، ولكن كن حريصاً على الاستعانة بغطاء يتناسب مع الوان الغرفة والوان الوسائد في الغرفة حتى لا تخلق فوضى داخل الغرفة.

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5- الأباجورة لمسة خاصة

Home with Indonesian Ikat, Kainku Living Kainku Living Living roomAccessories & decoration
Kainku Living

Kainku Living
Kainku Living
Kainku Living

لمسة من الأباجورات في ديكور غرفة المعيشة الخاصة بك سيعطي منزلك أطلالة خاصة وأنيقة مع لمسة الأضاءة التس ستضفيها الأباجورة على الغرفة، وهناك أشكا وأحجام مختلة من الأباجورات فهناك الأباجورة الطولية والاباجورة التى توضع على الأرضيات أو الطاولات الصغيرة، اختار ما يتناسب مع اثاث ونمط الغرفة.

6- الوسائد لمسة من الجاذبية

Home with Indonesian Ikat, Kainku Living Kainku Living Living roomAccessories & decoration
Kainku Living

Kainku Living
Kainku Living
Kainku Living

للوسائد الصغيرة مكانة هامة في ديكور منزلك،احرص على اختيارها بالوان ونقوشات تناسب التصميم العام للغرفة وتتناسب مع نمطها بشكل يلفت الأنتباه ويجمله.

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7- لمسة موسيقية

Water Music. Handel Beatwoven ArtworkOther artistic objects
Beatwoven

Water Music. Handel

Beatwoven
Beatwoven
Beatwoven

إذا كنت من محبي الموسيقى فلا مانع من أضافة لمسة فنية في ديكورات المنزل، كوضع الة موسيقية في الديكور وتضيف لمنزلك أطلالة فنية جذابة وأنيقة ستحبها كثيراً.

8- عش الجداول

Mesas de diseño exclusivo por Balea Collection, Muka Design Lab Muka Design Lab Living roomSide tables & trays
Muka Design Lab

Muka Design Lab
Muka Design Lab
Muka Design Lab

عش الجداول أو طاولة القهوة من الأساسيات التي لا غنى عنها في غرفة المعيشة، فهي ستساعدك على الحصول على جلسة مريحة اثناء تناولك القهوة، ولكن احرص على اختيارها بشكل يتناسب مع باقي أثاث الغرفة ومساحتها.

9- أنتيكات أنيقة

Bodenvasen, Leewadee GmbH Leewadee GmbH HouseholdPlants & accessories
Leewadee GmbH

Leewadee GmbH
Leewadee GmbH
Leewadee GmbH

لمسة من الأنتيكات الفخمة والأنيقة في منزلك بأمكانها خلق رقي وفخامة خاصة، اختار ما يناسب نمط منزلك وتصميمه، سواء من النحاس أو الخشب أو العاج  والكريستال على حسب نمط الغرفة و اختيار الأثاث.

10- ركن بسيط

Fireplace Dittrich Hudson Vasetti Architects غرفة نوم
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Fireplace

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

تصميم ركن بسيط في المنزل من خلال وضع طاولة صغيرة وكرسي مع بعض التفاصيل الديكورية يضيف على منزلك جمالاً خاصاً مع وضع سجادة صغيرة تضيف أطلالة دفئ.

11- أرح قدميك مع كرسي القدمين

Living, Els Home Els Home Living roomSofas & armchairs الغزل والنسيج Multicolored
Els Home

Els Home
Els Home
Els Home

أضافة كرسي القدمين في غرفة المعيشة من القطع الديكورية الرائعة التي يمكنك الاستعانة بها في غرفة المعيشة الخاصة بك فهو بجانب كونه قطعة ديكورية مميزة، فهو متعدد الاستخدامات، يساعدك على الحصول على لحظات من الاسترخاء، وتستطيع الأعتماد عليه كسطح أضافى لوضع الأغراض وبالطبع يمكنه أن يكون مقعداً أضافياً داخل الغرفة.

12- المزهريات

Zeit für Neues!, Connox Connox مطبخ زجاج
Connox

Connox
Connox
Connox

المزهريات من أجمل اللمسات في اكسس ولكن في بعض الأحيان  قد تترك المزهريات فارغة دون استخدام ، استخدم المزهريات في منزلك واحرص على وضع الزهور بألوان مبهجة وعطرة لأنعاش منزل بجمال خاص

13- منظم التوابل

Happiest when the skies are blue, Alaris London Ltd Alaris London Ltd KitchenCabinets & shelves
Alaris London Ltd

Happiest when the skies are blue

Alaris London Ltd
Alaris London Ltd
Alaris London Ltd

منظم التوابل هو واحد من اللمسات التي ستحتاج إليها بشدة في مطبخك، خاصةً إذا كنت من هؤلاء الذين يقومون بأعمال طهي كثيرة فأنت بحاجة إليها في المنزل لأنها ستجعل حياتك أكثر تنظيماً ومليئة بالراحة.

14- الخزانات الجرارة

Richmond Kitchen Laura Gompertz Interiors Ltd مطبخ Beige pull-out,oils,food storage,cooking ingredients,spices,oak drawers,storage,kitchen storage
Laura Gompertz Interiors Ltd

Richmond Kitchen

Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd

الخزانات الجرارة من الخيارات الذكية التي ستحب استخدامها في مطبخك، لأنها ستسهل عليك أحضار الأغراض بسهولة وستوفر عليك الكثير.

15- أكواب القعوة

Jane Foster Range MAKE International KitchenCutlery, crockery & glassware
MAKE International

Jane Foster Range

MAKE International
MAKE International
MAKE International

إذا كنت من عشاق القهوة وتناولها في الصباح، فلمسة من أكواب القهوة  معلقة على الجدار بشكل مميز وجذاب سيضيف على مطبخك حضور خاص.

عشاق الديكور تفضلوا بقراة هذا المقال: حمام بلا نوافذ.. كيف يمكن تعويض ذلك؟

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