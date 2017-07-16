15 لمسة ديكورية ستجعل منزلك أجمل

الأكسسورات المنزلية والديكورات من التفاصيل التي تضفي على منزلك رونقاً وجاذبية خاصة ، خاصةُ إذا أحسنت اختيارها بشكل يتناسب مع النمط العام للغرفة وبشكل يحقق الهدف الجمالي من التصميم ولا يخلق فوضى داخل المنزل، ونحن اليوم في هوميفاي ومن خلال هذا المقال ستعرض لكم بعض الأفكار واللمسات الديكورية التي بدورها ستعطيك جاذبية خاصة في المنزل.
المرايا من التفاصيل التي تجعل المنزل أجمل، وتضيف له إطلالة من الأناقة والجاذبية، فهي تعطي اتساع بصري داخل الغرفة وتجعلها تظهر أوسع وأكبر وأكثر راحة ورحابة، كما أن استخدام بعض المرايات الصغيرة في أركان وزوايا الغرفة تجعلها تبدو أجمل.
من المؤكد أنك تستيقظ كل صباح لتجد نفسك في دوامة البحث عن مفاتيحك وتنسى أين وضعتها بالأمس، وتبدا تفكر هل هي على الطاولة؟ هل وضعتها في الغرفة ام نسيتها في المكتب؟، توقف عن اهدار وقتك في البحث والتفكير واستعن بعلاقة للمفاتيح بجوار الباب حتى تسهل عليك وضع مفاتيحك بشكل سهل.
أضافة بعض الأرفف بطريقة مرتبة على الجدار أو مكتبة صغيرة في الغرفة ستضيف لك الكثير من الرقي والأناقة بشكل جذاب ومميز، وستتيح لك ترتيب كتبك وأغراضك بشكل يبعث على الغرفة لمسة من الأناقة والجاذبية.
بدلاً من الاستعانة بمفرش ذو تفاصيل مطرزة على الأريكة أو الكرسي في غرفة المعيشة، استعن بغطاء أنيق وملون على الأريكة أو كرسي غرفة الجلوس، فالغطاء سيعطي للغرفة حيوية وأطلالة دافئة، ولكن كن حريصاً على الاستعانة بغطاء يتناسب مع الوان الغرفة والوان الوسائد في الغرفة حتى لا تخلق فوضى داخل الغرفة.
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لمسة من الأباجورات في ديكور غرفة المعيشة الخاصة بك سيعطي منزلك أطلالة خاصة وأنيقة مع لمسة الأضاءة التس ستضفيها الأباجورة على الغرفة، وهناك أشكا وأحجام مختلة من الأباجورات فهناك الأباجورة الطولية والاباجورة التى توضع على الأرضيات أو الطاولات الصغيرة، اختار ما يتناسب مع اثاث ونمط الغرفة.
للوسائد الصغيرة مكانة هامة في ديكور منزلك،احرص على اختيارها بالوان ونقوشات تناسب التصميم العام للغرفة وتتناسب مع نمطها بشكل يلفت الأنتباه ويجمله.
إذا كنت من محبي الموسيقى فلا مانع من أضافة لمسة فنية في ديكورات المنزل، كوضع الة موسيقية في الديكور وتضيف لمنزلك أطلالة فنية جذابة وأنيقة ستحبها كثيراً.
عش الجداول أو طاولة القهوة من الأساسيات التي لا غنى عنها في غرفة المعيشة، فهي ستساعدك على الحصول على جلسة مريحة اثناء تناولك القهوة، ولكن احرص على اختيارها بشكل يتناسب مع باقي أثاث الغرفة ومساحتها.
لمسة من الأنتيكات الفخمة والأنيقة في منزلك بأمكانها خلق رقي وفخامة خاصة، اختار ما يناسب نمط منزلك وتصميمه، سواء من النحاس أو الخشب أو العاج والكريستال على حسب نمط الغرفة و اختيار الأثاث.
تصميم ركن بسيط في المنزل من خلال وضع طاولة صغيرة وكرسي مع بعض التفاصيل الديكورية يضيف على منزلك جمالاً خاصاً مع وضع سجادة صغيرة تضيف أطلالة دفئ.
أضافة كرسي القدمين في غرفة المعيشة من القطع الديكورية الرائعة التي يمكنك الاستعانة بها في غرفة المعيشة الخاصة بك فهو بجانب كونه قطعة ديكورية مميزة، فهو متعدد الاستخدامات، يساعدك على الحصول على لحظات من الاسترخاء، وتستطيع الأعتماد عليه كسطح أضافى لوضع الأغراض وبالطبع يمكنه أن يكون مقعداً أضافياً داخل الغرفة.
المزهريات من أجمل اللمسات في اكسس ولكن في بعض الأحيان قد تترك المزهريات فارغة دون استخدام ، استخدم المزهريات في منزلك واحرص على وضع الزهور بألوان مبهجة وعطرة لأنعاش منزل بجمال خاص
منظم التوابل هو واحد من اللمسات التي ستحتاج إليها بشدة في مطبخك، خاصةً إذا كنت من هؤلاء الذين يقومون بأعمال طهي كثيرة فأنت بحاجة إليها في المنزل لأنها ستجعل حياتك أكثر تنظيماً ومليئة بالراحة.
الخزانات الجرارة من الخيارات الذكية التي ستحب استخدامها في مطبخك، لأنها ستسهل عليك أحضار الأغراض بسهولة وستوفر عليك الكثير.
إذا كنت من عشاق القهوة وتناولها في الصباح، فلمسة من أكواب القهوة معلقة على الجدار بشكل مميز وجذاب سيضيف على مطبخك حضور خاص.
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