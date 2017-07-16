15 لمسة ديكورية ستجعل منزلك أجمل

الأكسسورات المنزلية والديكورات من التفاصيل التي تضفي على منزلك رونقاً وجاذبية خاصة ، خاصةُ إذا أحسنت اختيارها بشكل يتناسب مع النمط العام للغرفة وبشكل يحقق الهدف الجمالي من التصميم ولا يخلق فوضى داخل المنزل، ونحن اليوم في هوميفاي ومن خلال هذا المقال ستعرض لكم بعض الأفكار واللمسات الديكورية التي بدورها ستعطيك جاذبية خاصة في المنزل.