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30 تصميم مطبخ حديث قمة في الروعة

آية منير آية منير
Living Diegaro, Arkinprogress Arkinprogress مطبخ
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تصميمات المطابخ متنوعة ومختلفة، من حيث مساحتها وألوانها والمواد المصنوعة منها، وأسطح العمل المتميزة، والأنماط المتبعة في تصميمها، لذا اليوم اخترنا لكم الطراز الحديث لنتأمل جمال تفاصيله وروعتها في مطابخ قمة في الروعة والتميز، لا شك أن كل منا يحلم بمطبخ مصمم بأسس سليمة وذوق راقي، لم يعد ذك حلم بعيد المنال بل هناك الكثير من الأفكار والوسائ التي تساعدك لترك لمسات بسيطة على تصميم مطبك ليكن عصري ومتميز،وبدون مجهود كبير وبميزانيات محدودة، فبعض اللمسات البسيطة يمكنها منحك مطبخًا عصريًا أنيقًأ، يتمتع بمظهر مميز وفريد، كتصميم الجدران ووحدات التخزين و اختيار الألوان، وأيضًا بعض التفاصيل الخاصة بالإضاءة وأسطح العمل .. إليكم اليوم 30 تصميم مطابخ حديثة قمة في الروعة

1. بساطة التصميم هي عنوان الطاراز الحديث، البني هو الاختيار الأكثر شيوعا وسطح عمل رخام لامع باللون الأبيض..

Cocina Thermofoil Espresso, Toren Cocinas Toren Cocinas مطبخ
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

2. درجات ألوان مختلفة من الأخشاب تسمح لكل الأذواق أن تجد ما تبحث عنه مع اختلاف تصميمات وحدات التخزين العلوية ..

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

3. الأسطح الرخامية اللامعة بجدران خشبية ووحدات تخزي

Apartamento Jovem Casal, Laura Santos Design Laura Santos Design مطبخ
Laura Santos Design

Laura Santos Design
Laura Santos Design
Laura Santos Design

3. اللون الأبيض والأخشاب شريكان رائعين في التصميم الحديث ولا غنى عن لمسة من المعدن ..

homify مطبخ خشب Brown
homify

homify
homify
homify

4.

Residência GV, Pavesi Arquitetura Pavesi Arquitetura مطبخ
Pavesi Arquitetura

Pavesi Arquitetura
Pavesi Arquitetura
Pavesi Arquitetura

4. أما الأبيض فله دور البطولة في الطراز الحديث، وهو اختيار جرئ للمطابخ ولكن مع تطور عالم الديكور ظهرت مواد سهلة التنظيف لتساعدنا على اختياره بجرأة في مطابخنا ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

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7.

Ixia L-shaped Kitchen, CapriCoast Home Solutions Private Limited CapriCoast Home Solutions Private Limited مطبخ خشب رقائقي Blue
CapriCoast Home Solutions Private Limited

CapriCoast Home Solutions Private Limited
CapriCoast Home Solutions Private Limited
CapriCoast Home Solutions Private Limited

5. ألوان جريئة في الطراز الحديث تتصدر عالم الديكور في عام 2017 ..

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

6. خطوط حديثة لوحدات التخزين بألوان محايدة متناغمة..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

7. الطراز الحديث والفكر العصري ينجح في استغلال كل الزوايا المتاحة في المطبخ ..

Reforma de cocina y de baño en Via Laietana de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia مطبخ
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

8. االتصميم الخطي للمساحات الصغير لاستغلال أمثل مصنوع من خشب بألوان فاتحة وأرضيات مميزة وإضاءة خاصة ..

Vivienda bajos Madrazo, MIRIAM CASTELLS STUDIO MIRIAM CASTELLS STUDIO مطبخ
MIRIAM CASTELLS STUDIO

Vivienda bajos Madrazo

MIRIAM CASTELLS STUDIO
MIRIAM CASTELLS STUDIO
MIRIAM CASTELLS STUDIO

9.

Kitchen Extension Grand Design London Ltd مطبخ
Grand Design London Ltd

Kitchen Extension

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

9. اختلاف ألوان الخزانات العلوية والسفلية يخلق تباين رائع يلفت الانتباه بتصميم عصري مميز

A sua parede é a nossa tela, FABRI FABRI مطبخ Wood effect
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

14.

Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI مطبخ
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

15.

Yagotimber's Modular Kitchen Design , Yagotimber.com Yagotimber.com مطبخ
Yagotimber.com

Yagotimber.com
Yagotimber.com
Yagotimber.com

16.

Kitchen remodelling in South Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen remodelling in South Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

10. البساطة عنوان الطراز الحديث، والاهتمام بالوظيفة مع لمسة ديكورية مميزة، أرضيات خشبية تتناغم مع وحدات علوية مميزة ومزينة بإضاءة خاصة ..

Living Diegaro, Arkinprogress Arkinprogress مطبخ
Arkinprogress

Arkinprogress
Arkinprogress
Arkinprogress

18.

Cozinha, Padoveze Interiores Padoveze Interiores مطبخ
Padoveze Interiores

Padoveze Interiores
Padoveze Interiores
Padoveze Interiores

11. تصميم مختلف لجدران مطبخ حديث بألوان زاهية ..

homify مطبخ سيراميك
homify

homify
homify
homify

20.

homify مطبخ خشب White
homify

homify
homify
homify

12. تصميم مصنوع بالكامل من الخشب مع أرضية بنفس اللون وجدران باللون الأبيض، تصميم بسيط عصري ويناسب الذوق العام ..

校舎がみえる家, toki Architect design office toki Architect design office مطبخ خشب Wood effect
toki Architect design office

toki Architect design office
toki Architect design office
toki Architect design office

13. خطوط النور أحد أهم سمات المطابخ الحديثة، واختيارات جدران مميزة متناغمة مع التصمم ككل ..

Projekt mieszkania w Krakowie, MONOstudio MONOstudio مطبخ
MONOstudio

MONOstudio
MONOstudio
MONOstudio

14. ألوان زاهية وأرضيات مميزة ..

Casa Gion, senzanumerocivico senzanumerocivico مطبخ
senzanumerocivico

senzanumerocivico
senzanumerocivico
senzanumerocivico

15. ترتيب وحدات التخزين بحيث تساع كل الأجهزة المتاحة في مطبخك هو ما يوفره لك الطراز الحديث ..

morska bryza w Gdańsku - realizacja, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj مطبخ
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

16. الأرفف المفتوحة أحد العناصر الرئيسية للطراز الحديث وأهم الأفكار المتاحة لاستغلال كل الأركان وعلاج احساس ضيق المساحة في المطابخ الصغيرة ..

Kitchen A2studio مطبخ White kitchen sink,wood shelf
A2studio

Kitchen

A2studio
A2studio
A2studio

26.

朵朵-透天, 齊家。空間設計 齊家。空間設計 مطبخ
齊家。空間設計

齊家。空間設計
齊家。空間設計
齊家。空間設計

17. إشراق وسعة في مطبخ حديث باللون الأبيض وسطح عمل خشبي مميز ..

Żoliborski minimalizm, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza مطبخ
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

18. المطابخ الكبيرة لا شك بتميزها وجمالها، ويتألق الطراز الحديث في تصميمها ..

Cozinhas | Roupeiros | Moveis de banho, Amplitude - Mobiliário lda Amplitude - Mobiliário lda مطبخ MDF Beige
Amplitude – Mobiliário lda

Amplitude - Mobiliário lda
Amplitude – Mobiliário lda
Amplitude - Mobiliário lda

19.

APARTAMENTO L.C., GrupoAE GrupoAE مطبخ Beige
GrupoAE

GrupoAE
GrupoAE
GrupoAE

30.

南鹿島のいえ, shu建築設計事務所 shu建築設計事務所 مطبخ خشب Wood effect
shu建築設計事務所

shu建築設計事務所
shu建築設計事務所
shu建築設計事務所

19. اختلاف المواد المستخدمة في المطبخ هو أحد سمات الطراز الحديث، ما بين خشب وألوان مختارة سواء كانت أبيض أو غيره أو لمسة لامعة من معدن مميز ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

20. ألوان متناعمة وتصميم ناعم يناسب أصحاب الذوق الرفيع ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

21. اختيارات بسيطة بألوان فاتحة لمطبخ حديث مصنوع من الخشب ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

22. الأسود ملك الألوان وشريك رئيسي في الطراز الحديث وتصميمات المطابخ العصرية ..

Chelsea townhouse, adventures in living adventures in living مطبخ
adventures in living

Chelsea townhouse

adventures in living
adventures in living
adventures in living

23. أهم ما يميز هذا التصميم هي لمعان وحدات التخزين وإضاءته المناسبة جدا ..

Living Diegaro, Arkinprogress Arkinprogress مطبخ
Arkinprogress

Arkinprogress
Arkinprogress
Arkinprogress

24. المطابخ المفتوحة ذات التصميمات الجريئة أحد أجمل النماذج العصرية المتاحة ..

Modèles de cuisines, Atelier Cuisine Atelier Cuisine مطبخ
Atelier Cuisine

Atelier Cuisine
Atelier Cuisine
Atelier Cuisine

25. المطابخ الصغيرة لم تعد عقبة أمام الخبراء مع الطراز الحديث، أفكار مبتكرة وطرق مميزة لاستغلال كل سنتيمتر في المساحة المتاحة ..

Apartamento DOM, Flávio Monteiro Arquitetos Associados Flávio Monteiro Arquitetos Associados مطبخ MDF White
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

26. ألوان مميزة وخامات لامعة وغير لامعة لمطابخ بتصميمات قمة في الروعة عصرية وحديثة وعلى أحدث موضة ..

Residence 2, Dynamic Designss Dynamic Designss مطبخ
Dynamic Designss

Residence 2

Dynamic Designss
Dynamic Designss
Dynamic Designss

27. نموذج عصري يقدم لك أسلوب بسيط لاستغلال الخطوط الهندسية للمطبخ ..

Projeto Cobertura , Laura Santos Design Laura Santos Design مطبخ
Laura Santos Design

Laura Santos Design
Laura Santos Design
Laura Santos Design

28. لا حاجة لك بوحدات تخزين علوية بشكل كامل، إذا كانت المساحة كبيرة وتسمح لك بتلبية احتياجاتك بشكل كافي، واترك الامتداد البصري مفتوحا أمام عينيك لتستمتع بمطبخ عصري ومميز ..

Appartement de 220 m2 - Paris 17e, AD9 Agencement AD9 Agencement مطبخ
AD9 Agencement

AD9 Agencement
AD9 Agencement
AD9 Agencement

29. الخطوط الكلاسيكية الهادئة تتناغم مع عصرية مطبخ حديث بألوان محايدة بسيط وسطح عمل وجدران من الخشب ..

Kuchnia biało szara z drewnem, APP Proste Wnętrze Maria Podobińska-Tuleja APP Proste Wnętrze Maria Podobińska-Tuleja مطبخ
APP Proste Wnętrze Maria Podobińska-Tuleja

APP Proste Wnętrze Maria Podobińska-Tuleja
APP Proste Wnętrze Maria Podobińska-Tuleja
APP Proste Wnętrze Maria Podobińska-Tuleja

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30. التأثيرات المختلفة والعصرية في المواد المستخدمة لوحدات التخزين تفتح أمامك مجالا واسعا لتجد ما يناسب ذوقك الخاص ..

Ristrutturazione appartamento Roma, Genzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

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كيف تحافظ على مطبخك نظيف دائمًا؟

تصميم ريسيبشن بشقة في كومباوند, KOSOUR INTERIORS KOSOUR INTERIORS غرفة المعيشة
KOSOUR INTERIORS

KOSOUR INTERIORS
KOSOUR INTERIORS
KOSOUR INTERIORS

هناك عدة أمور إن حرصت على اتباعها، ستتمكن من الحفاظ على مطبخك نظيف دائمًا، والذي ينعكس على كل أرجاء منزلك، سنُطلِعَك فيما يلي على بعضٍ منها:

  • التأكد من إعادة كل غرض إلى مكانه بعد استخدامه، خاصة عند طهي الطعام.
  • إزالة أي شوائب أو أتربة عن سطح العمل أو الكونترتوب والتأكد من خلوه من الفوضى بنهاية كل يوم.
  • غسل الصحون بمجرد الانتهاء من إعداد الطعام أو وضعها في غسالة الأطباق.
  • اقتناء أرفف معلقة أو منظِمات للمساحات الصغيرة لتحقيق أقصى استفادة منها.
  • التخلص من القمامة باستمرار مع التأكد من تنظيف سلة المخلفات ذاتها لإزالة الروائح الكريهة.
  • ترتيب أدوات الطهي حسب أولويات استخداماتك.
  • فتح النوافذ لتجديد تهوية المطبخ.
100 متر مربع مثالية لأسرة عصرية
أي التصاميم أعجبك؟

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