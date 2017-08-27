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8 أمثلة لشفاط المطبخ المثالي

Marwa Hasan Marwa Hasan
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المطبخ هو محور البيت وأهم الغرف في منزلك فهو يعطي للبيت فرصة ليعيد شحن طاقته. لذلك فمن المهم أن يكون المطبخ ومركز تمحور البيت مجهز ومحضر بشكل وظيفي وجمالي أيضاً.

عندما نطهو في المطبخ فإن البخار المتصاعد والناتج من عملية الطهي يرتفع إلى الأعلى، هذا البخار يكون محمل بالروائح كما انه ينتشر في أرجاء المطبخ ويختلط بمرور الوقت بالأتربة والأوساخ. يجب مراعاة أن هذا البخار يكون أحياناً محمل بالزيوت المتطايرة والتي ينهى بها الحال على أحد الأسطح ويكون من الصعب إزالتها بعد جفافها. الحل يكمن في توافر شفاط قوى يعمل على شفط الدخان ويسهل عملية التهوية في منزلك. لكن أحياناً يكون نظام التهوية غير مناسب لمطبخك، بسبب قوة الطرد، حجم الشفاط، موقع وضعه أو الأصوات الناتجة عنه. لذلك فقد جئنا لكم بعدد من الأمثلة والتي ستعطيكم الهاماً لتحديد الشفاطات المناسبة لمنازلكم فتابعونا… .

1.​شفاط اسطواني

Nixon Gloss Island in Heritage Grey | Sigma 3 Kitchens Sigma 3 Kitchens KitchenCabinets & shelves
Sigma 3 Kitchens

Nixon Gloss Island in Heritage Grey | Sigma 3 Kitchens

Sigma 3 Kitchens
Sigma 3 Kitchens
Sigma 3 Kitchens

المطابخ الصغيرة غالباً ما تكون معرضة للروائح والأبخرة حيث تنتشر فيها أكثر من المطابخ الكبيرة. في المطابخ يجب الحرص على توفير شفاط ذو قوة شفط كبيرة للتخلص من هذه الروائح والأبخرة بشكل أسرع. هنا تم استخدام شفاط ذو شكل اسطواني على الجزيرة ليعطي جمال وأناقة للمطبخ بالإضافة للوظيفية والعملية بها.

2.الشفاط المائل

homify
homify

homify
homify
homify

هذا الشفاط المائل هو إختيار رائع ومودرن للمطابخ. لكن شكله ليس الميزة الوحيدة، فميولة للخارج يتيح حرية في الحركة أثناء الطبخ. حيث أنه أزاح بعض المساحة الرأسية والذي يجعله مثالي مع المطابخ المودرن ذات الألوان الصريحة والخزانات المبهرة.

3.​شفاط مسطح تحت الخزانة

Hob area detail Chameleon Designs Interiors KitchenElectronics
Chameleon Designs Interiors

Hob area detail

Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors

هذا الطراز من الشفاطات يكون مختلف في تصميمه، فهو مدمج في تصميمه حيث يتم تثبيته أسفل الخزانة وفوق الموقد مباشرة، ويتميز أنه موفر للمساحات. لكن تكون التهوية من خلال الأنابيب المخفية في هذه الخزانات وأحياناً تخرج المواسير من الحائط لتعطي المطبخ أناقة ومظهر مكتمل، فيكون هذا الترتيب مرن أكثر حيث يتيح استخدام الخزانات بشكل طبيعي.

يعد هذا الشفاط شائع وسهل الاستخدام ويناسب الطرز المختلفة للمطابخ.

4.​شفاط ذو إضاءة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تأتي بعض الشفاطات بلمبات ليد مدمجة بها تتيح لك إضاءة موزعة بشكل رائع في مساحة طهو الطعام. فإحرص أن يكون هناك مرونة في قوة الإضاءة بحيث تناسب الإضاءة كل أوقات اليوم.

5.​مدخنة

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

أما هذا الشفاط فيأخذ تصميم مدخنة قديم وريفي الطراز ليحافظ على الرونق والأجواء العامة مع الحصول على وظيفية وعملية للشفاط. 

6.​شفاط معاصر

Modelo Alborán, de Senssia, kitchen in kitchen in مطبخ
kitchen in

kitchen in
kitchen in
kitchen in

في الشقق الصغيرة فلا تحبذ الأجهزة الكهربائية الكبيرة الحجم والتي تشغل مساحة كبيرة من المطبخ. فأحياناً تكون عناصر المطبخ غير متناسبة، يمكنها أن تعوق الحركة، كما أن عناصر المطبخ الكبيرة تلفت النظر عن باقي أجزاؤه. 

لذلك من المهم عند إختيار الشفاط المناسب أن نختاره بمقاس يتناسب مع مساحة المطبخ وباقي العناصر المجاورة ليضمن الإنسجام والأناقة.

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7.مينمال

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في بعض التصاميم يكون من الأفضل إخفاء الشفاط ليكون جزء من المطبخ للحصول على تصميم بسيط ومينمال، بحيث تكون التهوية من خلال الحائط أو السقف.

8.شفاط على الجزيرة

Vivienda en Mugardos, AD+ arquitectura AD+ arquitectura مطبخ ذو قطع مدمجة سيراميك White
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

موقع الموقد يساهم في تصميم وشكل الشفاط، وطريقة تهوية الشفاط، فالشفاط على الجزيرة لا يستند على أية حوائط لمساحات أكبر للموقد كما أنه يعطي المطبخ أناقة.

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أي من هذه الشفاطات أعجبك؟

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