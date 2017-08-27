8 أمثلة لشفاط المطبخ المثالي

المطبخ هو محور البيت وأهم الغرف في منزلك فهو يعطي للبيت فرصة ليعيد شحن طاقته. لذلك فمن المهم أن يكون المطبخ ومركز تمحور البيت مجهز ومحضر بشكل وظيفي وجمالي أيضاً.
عندما نطهو في المطبخ فإن البخار المتصاعد والناتج من عملية الطهي يرتفع إلى الأعلى، هذا البخار يكون محمل بالروائح كما انه ينتشر في أرجاء المطبخ ويختلط بمرور الوقت بالأتربة والأوساخ. يجب مراعاة أن هذا البخار يكون أحياناً محمل بالزيوت المتطايرة والتي ينهى بها الحال على أحد الأسطح ويكون من الصعب إزالتها بعد جفافها. الحل يكمن في توافر شفاط قوى يعمل على شفط الدخان ويسهل عملية التهوية في منزلك. لكن أحياناً يكون نظام التهوية غير مناسب لمطبخك، بسبب قوة الطرد، حجم الشفاط، موقع وضعه أو الأصوات الناتجة عنه. لذلك فقد جئنا لكم بعدد من الأمثلة والتي ستعطيكم الهاماً لتحديد الشفاطات المناسبة لمنازلكم فتابعونا… .
المطابخ الصغيرة غالباً ما تكون معرضة للروائح والأبخرة حيث تنتشر فيها أكثر من المطابخ الكبيرة. في المطابخ يجب الحرص على توفير شفاط ذو قوة شفط كبيرة للتخلص من هذه الروائح والأبخرة بشكل أسرع. هنا تم استخدام شفاط ذو شكل اسطواني على الجزيرة ليعطي جمال وأناقة للمطبخ بالإضافة للوظيفية والعملية بها.
هذا الشفاط المائل هو إختيار رائع ومودرن للمطابخ. لكن شكله ليس الميزة الوحيدة، فميولة للخارج يتيح حرية في الحركة أثناء الطبخ. حيث أنه أزاح بعض المساحة الرأسية والذي يجعله مثالي مع المطابخ المودرن ذات الألوان الصريحة والخزانات المبهرة.
هذا الطراز من الشفاطات يكون مختلف في تصميمه، فهو مدمج في تصميمه حيث يتم تثبيته أسفل الخزانة وفوق الموقد مباشرة، ويتميز أنه موفر للمساحات. لكن تكون التهوية من خلال الأنابيب المخفية في هذه الخزانات وأحياناً تخرج المواسير من الحائط لتعطي المطبخ أناقة ومظهر مكتمل، فيكون هذا الترتيب مرن أكثر حيث يتيح استخدام الخزانات بشكل طبيعي.
يعد هذا الشفاط شائع وسهل الاستخدام ويناسب الطرز المختلفة للمطابخ.
تأتي بعض الشفاطات بلمبات ليد مدمجة بها تتيح لك إضاءة موزعة بشكل رائع في مساحة طهو الطعام. فإحرص أن يكون هناك مرونة في قوة الإضاءة بحيث تناسب الإضاءة كل أوقات اليوم.
أما هذا الشفاط فيأخذ تصميم مدخنة قديم وريفي الطراز ليحافظ على الرونق والأجواء العامة مع الحصول على وظيفية وعملية للشفاط.
في الشقق الصغيرة فلا تحبذ الأجهزة الكهربائية الكبيرة الحجم والتي تشغل مساحة كبيرة من المطبخ. فأحياناً تكون عناصر المطبخ غير متناسبة، يمكنها أن تعوق الحركة، كما أن عناصر المطبخ الكبيرة تلفت النظر عن باقي أجزاؤه.
لذلك من المهم عند إختيار الشفاط المناسب أن نختاره بمقاس يتناسب مع مساحة المطبخ وباقي العناصر المجاورة ليضمن الإنسجام والأناقة.
في بعض التصاميم يكون من الأفضل إخفاء الشفاط ليكون جزء من المطبخ للحصول على تصميم بسيط ومينمال، بحيث تكون التهوية من خلال الحائط أو السقف.
موقع الموقد يساهم في تصميم وشكل الشفاط، وطريقة تهوية الشفاط، فالشفاط على الجزيرة لا يستند على أية حوائط لمساحات أكبر للموقد كما أنه يعطي المطبخ أناقة.