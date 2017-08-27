8 أمثلة لشفاط المطبخ المثالي

في الشقق الصغيرة فلا تحبذ الأجهزة الكهربائية الكبيرة الحجم والتي تشغل مساحة كبيرة من المطبخ. فأحياناً تكون عناصر المطبخ غير متناسبة، يمكنها أن تعوق الحركة، كما أن عناصر المطبخ الكبيرة تلفت النظر عن باقي أجزاؤه.

لذلك من المهم عند إختيار الشفاط المناسب أن نختاره بمقاس يتناسب مع مساحة المطبخ وباقي العناصر المجاورة ليضمن الإنسجام والأناقة.