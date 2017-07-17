9 أفكار مميزة لإختيار ورق حائط أنيق

لورق الحائط رونق خاص، فلم لا تفكر في تطبيقه بمنزلك؟ بالطبع هناك العديد من التصميمات الكلاسيكية أو المودرن، و تنوع في اﻷلوان لا حصر له، بحيث تختار ما يناسبك. و ليس هذا هو ما يميز ورق الحائط فقط، و لكن كيفية استخدامه و اختيار الحائط المناسب لوضعه هو ما يميز منزلك. فيمكنك مثلا وضعه في غرفة نومك على الحائط خلف السرير و باقي الغرفة تكون بلون مناسب، فهكذا يبرز جمال اﻷثاث بغرفة نومك و يحدده.

و ورق الحائط يشد اﻷنظار لكل التحف و قطع اﻷثاث في مستوى ورق الحائط، خاصة إذا كانت بلون معاكس للون الحائط و لكن بالطبع يلائمه. فهيا بنا نتأمل بعض الأفكار.