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9 أفكار مميزة لإختيار ورق حائط أنيق

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify جدران
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لورق الحائط رونق خاص، فلم لا تفكر في تطبيقه بمنزلك؟ بالطبع هناك العديد من التصميمات الكلاسيكية أو المودرن، و تنوع في اﻷلوان لا حصر له، بحيث تختار ما يناسبك. و ليس هذا هو ما يميز ورق الحائط فقط، و لكن كيفية استخدامه و اختيار الحائط المناسب لوضعه هو ما يميز منزلك. فيمكنك مثلا وضعه في غرفة نومك على الحائط خلف السرير و باقي الغرفة تكون بلون مناسب، فهكذا يبرز جمال اﻷثاث بغرفة نومك و يحدده. 

و ورق الحائط يشد اﻷنظار لكل التحف و قطع اﻷثاث في مستوى ورق الحائط، خاصة إذا كانت بلون معاكس للون الحائط و لكن بالطبع يلائمه. فهيا بنا نتأمل بعض الأفكار.

1. النقشة البارزة

Apartamento Cobertura, Spengler Decor Spengler Decor جدران
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

نرى هنا شكل مختلف تماماً و في غاية الأناقة و الرقة لورق الحائط، إنه بالنقش البارز و كأنه لوحة فنية منحوتة و ليس مجرد ورق حائط. يناسب ذلك التصميم المنازل الفخمة و يعطي مظهر الرقي، و يفضل أن يكون بحائط واحد فقط ليبرز جماله.

2. صورة طبيعية ثلاثية الأبعاد

Mural Efímero, Jorge Fin. Murals Jorge Fin. Murals جدران
Jorge Fin. Murals

Jorge Fin. Murals
Jorge Fin. Murals
Jorge Fin. Murals

إذا كنت من محبي الطبيعة فتلك الصورة الطبيعية الثلاثية الأبعاد هي إختيار مناسب جداً لك. فكما ترى، إنها تعطي احساس بالاتساع و البعد و تناسب أي غرفة مهما كانت مساحتها. و ذلك التصميم الثلاثي الأبعاد متوفر في صور عديدة و متنوعة تناسب جميع الأذواق.

3. الأصالة

homify جدران
homify

homify
homify
homify

و مرة أخرى تظهر لنا روعة إختيار المصمم، و السحر الأصيل الذي يضفيه ورق الحائط بتلك الغرفة. فدقة التفاصيل بصورة الخيل تكاد تشعرك بملمسه الناعم و قوة جسده بين يديك، و كأن الهواء يتخلل شعره و تكاد تسمع صهيله. إنها بالفعل صورة بديعة أحسن الفنان اختيارها.

4. الورود الطبيعية

Fleur -Variation- Wallpaper La Aurelia Walls & flooringWallpaper Purple/Violet wallart,wallcovering,wallcoverings,wallpaper,flowers,floral,design,mural,walldesign,la aurelia
La Aurelia

Fleur -Variation- Wallpaper

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

اختيار الورود بورق الحائط فكرة معروفة و مقبولة دائماً، و لكن ما نجده جديد هنا هو حجم الورود و اختيار ألوانها، فهي كبيرة الحجم للغاية و النقشة ليست متكررة، بل جاءت لتزين جدار واحد فقط و تبرزه، مما يعطي الغرفة طراز عصري أنيق. و ما يميز الصورة أيضاً، الألوان، فاختيار الألوان ما بين الداكن و الفاتح يجعلك تشعر بإضاءة تنير الحائط.

5. الأخشاب و ورق الحائط

Pass Through Room homify جدران
homify

Pass Through Room

homify
homify
homify

كما هو موضح بالصورة، يكون نصف الحائط العلوي مزين بورق الحائط و نصفه اﻷسفل خشبي بلون متناغم. و هذه الفكرة تشد اﻷنظار لكل التحف و قطع اﻷثاث في مستوى ورق الحائط، خاصة إذا كانت بلون معاكس للون الحائط و لكن بالطبع يلائمه.

6 . لوحات أنيقة أم ورق حائط؟

善用線條與比例 營造新古典的清、靜、美, 趙玲室內設計 趙玲室內設計 جدران
趙玲室內設計

趙玲室內設計
趙玲室內設計
趙玲室內設計

يجمع هذا الطراز ما بين فكرة اللوحات المعلقة جنباً إلى جنب مع فكرة ورق الحائط. الفكرة في منتهى الأناقة و مميزة للغاية، فكل لوحة لها نقشة مميزة. و بالطبع تأتي في ألوان كثيرة و أشكال لا حصر لها. و أيضا حجم اللوحة قد يختلف حسب التصميم، و في المظهر العام فهي تضفي لمسة أصيلة برونق متألق لمنزلك.

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7. نقشة الطوب

HOUSE MPHO, Première Interior Designs Première Interior Designs جدران White
Première Interior Designs

Première Interior Designs
Première Interior Designs
Première Interior Designs

و ذلك شكل مختلف للنقشة البارزة، بشكل الطوب، نراه في غاية التنظيم و الأناقة. إختياره في المطبخ موفق تماماً، و لكن لا يمنع هذا إستخدامه في الشرفات أو الممرات أو غرف النوم.

8. ورق حائط بملمس الخشب

Home interior Design for Manish Thakkar, KAM'S DESIGNER ZONE KAM'S DESIGNER ZONE جدران
KAM&#39;S DESIGNER ZONE

KAM'S DESIGNER ZONE
KAM&#39;S DESIGNER ZONE
KAM'S DESIGNER ZONE

أما هذا التصميم ففكرته بسيطة و تنفيذه سهل للغاية، فاختار المصمم ركن صغير ليضع به هذا الورق المرسوم كأنه قطع خشبية تزين المكان و تضفي عليه طابع دافئ. 

9. لوحة زيتية بديعة

Krsna Mehta wallcoverings, Wall Art Private Limited Wall Art Private Limited جدران
Wall Art Private Limited

Wall Art Private Limited
Wall Art Private Limited
Wall Art Private Limited

و هذا تصميم آخر لورق الحائط، خارج عن النمط التقليدي المنحصر في النقوش و الزخرفات، بل هو يتألق كلوحة زيتية خلابة تزين جدران المنزل.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، منزل على نمط الصناعي ينبض بالكلاسيكية والفخامة الحديثة.

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9 أفكار مميزة لإختيار ورق حائط أنيق

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