9 أفكار مميزة لإختيار ورق حائط أنيق

لورق الحائط رونق خاص، فلم لا تفكر في تطبيقه بمنزلك؟ بالطبع هناك العديد من التصميمات الكلاسيكية أو المودرن، و تنوع في اﻷلوان لا حصر له، بحيث تختار ما يناسبك. و ليس هذا هو ما يميز ورق الحائط فقط، و لكن كيفية استخدامه و اختيار الحائط المناسب لوضعه هو ما يميز منزلك. فيمكنك مثلا وضعه في غرفة نومك على الحائط خلف السرير و باقي الغرفة تكون بلون مناسب، فهكذا يبرز جمال اﻷثاث بغرفة نومك و يحدده.
و ورق الحائط يشد اﻷنظار لكل التحف و قطع اﻷثاث في مستوى ورق الحائط، خاصة إذا كانت بلون معاكس للون الحائط و لكن بالطبع يلائمه. فهيا بنا نتأمل بعض الأفكار.
نرى هنا شكل مختلف تماماً و في غاية الأناقة و الرقة لورق الحائط، إنه بالنقش البارز و كأنه لوحة فنية منحوتة و ليس مجرد ورق حائط. يناسب ذلك التصميم المنازل الفخمة و يعطي مظهر الرقي، و يفضل أن يكون بحائط واحد فقط ليبرز جماله.
إذا كنت من محبي الطبيعة فتلك الصورة الطبيعية الثلاثية الأبعاد هي إختيار مناسب جداً لك. فكما ترى، إنها تعطي احساس بالاتساع و البعد و تناسب أي غرفة مهما كانت مساحتها. و ذلك التصميم الثلاثي الأبعاد متوفر في صور عديدة و متنوعة تناسب جميع الأذواق.
و مرة أخرى تظهر لنا روعة إختيار المصمم، و السحر الأصيل الذي يضفيه ورق الحائط بتلك الغرفة. فدقة التفاصيل بصورة الخيل تكاد تشعرك بملمسه الناعم و قوة جسده بين يديك، و كأن الهواء يتخلل شعره و تكاد تسمع صهيله. إنها بالفعل صورة بديعة أحسن الفنان اختيارها.
اختيار الورود بورق الحائط فكرة معروفة و مقبولة دائماً، و لكن ما نجده جديد هنا هو حجم الورود و اختيار ألوانها، فهي كبيرة الحجم للغاية و النقشة ليست متكررة، بل جاءت لتزين جدار واحد فقط و تبرزه، مما يعطي الغرفة طراز عصري أنيق. و ما يميز الصورة أيضاً، الألوان، فاختيار الألوان ما بين الداكن و الفاتح يجعلك تشعر بإضاءة تنير الحائط.
كما هو موضح بالصورة، يكون نصف الحائط العلوي مزين بورق الحائط و نصفه اﻷسفل خشبي بلون متناغم. و هذه الفكرة تشد اﻷنظار لكل التحف و قطع اﻷثاث في مستوى ورق الحائط، خاصة إذا كانت بلون معاكس للون الحائط و لكن بالطبع يلائمه.
يجمع هذا الطراز ما بين فكرة اللوحات المعلقة جنباً إلى جنب مع فكرة ورق الحائط. الفكرة في منتهى الأناقة و مميزة للغاية، فكل لوحة لها نقشة مميزة. و بالطبع تأتي في ألوان كثيرة و أشكال لا حصر لها. و أيضا حجم اللوحة قد يختلف حسب التصميم، و في المظهر العام فهي تضفي لمسة أصيلة برونق متألق لمنزلك.
و ذلك شكل مختلف للنقشة البارزة، بشكل الطوب، نراه في غاية التنظيم و الأناقة. إختياره في المطبخ موفق تماماً، و لكن لا يمنع هذا إستخدامه في الشرفات أو الممرات أو غرف النوم.
أما هذا التصميم ففكرته بسيطة و تنفيذه سهل للغاية، فاختار المصمم ركن صغير ليضع به هذا الورق المرسوم كأنه قطع خشبية تزين المكان و تضفي عليه طابع دافئ.
و هذا تصميم آخر لورق الحائط، خارج عن النمط التقليدي المنحصر في النقوش و الزخرفات، بل هو يتألق كلوحة زيتية خلابة تزين جدران المنزل.
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