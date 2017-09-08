8 تصميمات لغرفة طفلك خصيصا لتنمية مواهبه

الألوان الفاتحة المضيئة تعطي إحساس بالإتساع في المساحة و أيضاً راحة نفسية و هدوء أعصاب، و هو ما يحتاجه الأطفال في ظل الجو المشحون بالضجيج و الزحام الذي نعيشه يوميا بالمدينة، و لكن انتبه ألا يقضوا وقت كثير بمثل تلك الغرفة الهادئة حتى لا يصابوا بالخمول أو الانطوائية، و لكن احرص على اشراكهم بالألعاب الرياضية و الاجتماعية أيضا.

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