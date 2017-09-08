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8 تصميمات لغرفة طفلك خصيصا لتنمية مواهبه

Mai Elkholy Mai Elkholy
3к.кв. в доме на Советской (115 кв.м), ДизайнМастер ДизайнМастер غرفة الاطفال Turquoise
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راحة الإنسان تكمن في النوم الصحي، و بالنسبة للطفل فإن النوم مهم جداً لنموه الطبيعي و لتنمية مهاراته و ذكائه. و أيضاً تنظيم الغرفة و اتساعها و اختيار الألوان بها و تنسيقها يعزز من قدرات الطفل و مواهبه، و إذا أسيء استخدام تلك الأشياء، جاءت النتيجة عكسية من تعكر مزاج الأطفال و تغير سلوكهم. كما ان حسن اخيار غرفة الاطفال سينعكس تأثره في مستقبل الطفل حيث ان ما سيربط الطفل بهذه الغرفة مستقبليا هو ذكرياته بها لذلك يجب الحرص عمد اختيارها. لذلك نقدم لكم مجموعة من الأفكار التي ستساعدكم في تصميم غرفة طفلكم بأمثل طريقة، شاهدوا معنا.

1. غرفة الأولاد

Dom z Antresolą, GENERO GENERO غرفة الاطفال
GENERO

GENERO
GENERO
GENERO

تأخد تلك الغرفة طابع صبياني قليلاً، إذ تغلب عليها روح المغامرة، كتسلق الشباك أو الأرجحة في منتصف الغرفة. مع الجدار الحجري و الألوان الرمادية. تتناسب هذه الغرفة لطفل واحد خصوصا و أنها ستشعره بالأنس لما يستطيع تخليه فيها من مغامرات عندما يتواجد وحيدا و في نفس الوقت تحتوي علي ركن يوحي بالهدوء يمكن استغلاله وقت المذاكرة. كما يمتزج فيها الخشب مع السجاد الفرو، لتزخر الغرفة بالملامس المتنوعة التي تزكي من إحساس الطفل و تزيد من انتباهه و إدراكه و تملأه حماسة.

2. غرفة الفتيات

homify غرفة الاطفال خشب Pink
homify

homify
homify
homify

أما تلك الغرفة فيغلب عليها طابع بناتي، ليس فقط بسبب اللون الوردي الجميل، و لكن لإختيار السرير كمنزل الأميرات و ورق الحائط المزركش و اللوحات الهادئة، جميع تلك التفاصيل تعطي جو أسطوري للغرفة كأن الطفلة تعيش قصة أميرات فيقوي هذا الخيال و الذكاء و ينمى الحس الفني و الإبداع مع بساطة الطاولة و الكرسيين تشعر الطفلة انهما جزء من عالم الكرتون مما يزيد تعلقها بالغرفة و حبها لقضاء وقتها كملكة في عالم من الخيال .

3. مساحة الرسم

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

دائماً ما يحب الأطفال الكتابة على الحوائط مثلما يفعل المعلم في المدرسة، و بالطبع لا تقبل الأم بهذا، و لكن تخصيص جانب من الغرفة ليكون لوحة رسم و كتابة يسمح للطفل بممارسة تلك العادة المحببة إلى قلبه و يطلق لخياله العنان، كما أنه يتقبل فكرة المذاكرة بسهولة أكثر لأن جو المنزل هكذا أصبح مشابه لجو المدرسة، فيجعل الطفل يعيش في تناغم نفسي و اجتماعي. الفكرة بسيطة فلا تترد في تنفيذها لطفلك.

4. مساحة القراءة الخاصة

3к.кв. в доме на Советской (115 кв.м), ДизайнМастер ДизайнМастер غرفة الاطفال Turquoise
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

في ظل انتشار الهواتف الذكية في عصرنا هذا بين الأباء و بالتالي الاطفال قل الاهتمام بالقراءة غذاء الروح, ففي هذه الغرفة يحرص المصمم علي لفت انتباه الاطفال للقراءة من خلال تصميم المكتبة و الوانها المناسبة لتلك الفئة العمرية . فهي تمزج بين المرح و ايضا تنمية المهارات العقلية لدى الطفل و و تبث في نفسه نزعة حب القراءة.

5. الخرائط

Little LEIVARS, LEIVARS LEIVARS غرفة الاطفال
LEIVARS

Little LEIVARS

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

نجد هنا الحائط مزدان بلوحة كبيرة لخريطة العالم، فمهما كان سن الطفل، سيسهل عليه تخيل الأمر منذ سن صغيرة أن يتعرف على العالم الذي يعيش به. كما أنه يعطيه مجال للأسئلة الهادفة، و إشباع فضول الطفل بالطريقة الصحيحة ينمي ذكائه و يجعله يتميز عمن حوله من الأطفال. و قد تكون االوحة للكواكب و الأقمار أو لقاع المحيطات و الأسماك و الحيوانات أو قد تكون أسماء الأشياء، أو لجسم الإنسان من الداخل أو أي شيء، و يسهل طباعتها و تغييرها من فترة لأخرى، و عند سن معينة يمكن أن يشارك الطفل في إختيار اللوحة المحببة إلى قلبه.

6. غرفة مزدوجة

Home Staging en villa de alquiler vacacional "Villa Estrella", Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía غرفة الاطفال Red
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

تتميز هذه الغرفة بأنها تسع لطفلين سواء كانوا من نفس الجنس او ولد و بنت و يظهر ذلك في اختيار الوان حيادية تتماشي مع كلا الجنسين كما ان لون الحائط النبيتي لا يطفي جو من الاكتئاب بل يزيد الغرفة جمالا بسبب مقابلته للون السقف الفاتح كما انه يتماشي جيدا من لون الأسرة .

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7. الأشكال الكبيرة

Montessori Odası, MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA غرفة الاطفال خشب Red
MOBİLYADA MODA

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

دائما ما يتعلق الاطفال بالحيوانات و يحبون مشاهدتهم دائما, في هذه الغرفة ستطاع المصمم ان يحقق للطفل امنيته بتواجد صور بعض الحيوانات معه او بتواجد تلك المكتبة التي تحتوي علي عدد من قصص ابطالها هم الحيوانات, و هي ليست فقط وسيلة للديكور بل ايضا وسيلة تعليمية للطفل فيمكن للطفل ان يبدأ بتعلم اسماء الحيوانات كما ان الحيوانات تزيد من عاطفة الاطفال.

8. الألوان الفاتحة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

الألوان الفاتحة المضيئة تعطي إحساس بالإتساع في المساحة و أيضاً راحة نفسية و هدوء أعصاب، و هو ما يحتاجه الأطفال في ظل الجو المشحون بالضجيج و الزحام الذي نعيشه يوميا بالمدينة، و لكن انتبه ألا يقضوا وقت كثير بمثل تلك الغرفة الهادئة حتى لا يصابوا بالخمول أو الانطوائية، و لكن احرص على اشراكهم بالألعاب الرياضية و الاجتماعية أيضا.

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