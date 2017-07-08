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شاهد 7 أشكال عصرية لإبراز جمال النباتات بمنزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
VARANDA DE APARTAMENTO - MORUMBI-SP., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. بلكونة أو شرفة
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دائماً ما نري في النباتات وأضافتها في الديكور لمسة مختلفة ومبهجة جداً، فهى دائماً تعطي انطباعاً مميزاً ومختلفاً عندما تستخدم في الديكور، و المزهريات الملونة من النباتات تضفي على المكان لمسة جمالية.

يكمن السر في إختيار تلك القطع  و تنسيقها في المنزل مع النباتات و مراعاة الشكل مع نمو النباتات على مدار السنون و تنوع أحجام النباتات و ألوان اﻷزهار. و أيضا إنسجام اﻷخشاب و الزهريات مع الطابع الشخصي لمنزلك يجعلك تشعر باﻷلفة و اﻹنسجام بكل ركن في المنزل، شاهد معنا تلك اﻷفكار، بالتأكيد ستعجبك إحداها!

1. أفكار عديدة للشرفة الصغيرة

VARANDA DE APARTAMENTO - MORUMBI-SP., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. بلكونة أو شرفة
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

يتضح لنا من الوهلة الأولى في هذه الشرفة أن المصمم إختار الطراز minimalist أي أنه اختار الأشياء البسيطة و الصغيرة جداً. فكل الزهريات صغيرة في الحجم و  لكنها مرصوصة بعناية فائقة بعضها بجانب البعض. و اختار أصيصان في منتهى الروعة ليكملوا المنظر البهيج. أما عن اختيار الزرع في الحوض، فقد اختار زرع يعطي ورود صغيرة الحجم أيضا ليتناسق المنظر البديع.

2. حديقتك المعلقة بالشرفة

Apartamento Vila Clementino, Sandro Kawamura Designer de Interiores Sandro Kawamura Designer de Interiores بلكونة أو شرفة خشب متين Beige
Sandro Kawamura Designer de Interiores

Sandro Kawamura Designer de Interiores
Sandro Kawamura Designer de Interiores
Sandro Kawamura Designer de Interiores

إذا كنت تسكن بشقة و تريد التمتع بمظهر الحدائق الطبيعي، فلا تتردد في تنفيذ هذه الجدارية الطبيعية من النباتات. و يكون موقعها اﻷمثل بالشرفة أو مكان معرض للشمس. استشير خبير ليساعدك في تظبيط درجة الحرارة و اﻹضاءة و توصيل المياه. لاحظ إختيار لون حائط فاتح و الأثاث مبهج يتناسق مع الزرع. و هذه الفكرة أيضا يمكن أن تنفذها في مدخل المنزل لينبهر الزائرين بأناقة منزلك.

3. الأشجار المرتفعة

Coutyard, （有）ハートランド （有）ハートランド بلكونة أو شرفة
（有）ハートランド

（有）ハートランド
（有）ハートランド
（有）ハートランド

إذا كانت شرفتك متصلة بالسماء، فإن أنسب نوع من النباتات هو الأشجار الطويلة فهو يضفي لمسة ساحرة طبيعية خلابة و يعطيك الظل الذي تحتاجه و يحمي خصوصيتك أيضاً.

4. الأشجار الجانبية

Terraza Cervantes, DAR Arquitectos DAR Arquitectos بلكونة أو شرفة
DAR Arquitectos

DAR Arquitectos
DAR Arquitectos
DAR Arquitectos

إذا كنت تريد أن تربط الزرع كله في حوض واحد متصل ليسهل عليك عملية توصيل المياه أو أي أسلاك للإضاءة، فإن أنسب شيء أن يكون الحوض مبني خصيصاً لك ليناسب المنزل و ديكوره الخاص. و طبعاً لا تنسَ أن يكون الحوض مجهز لعزل الماء، حتى لا يؤذي دهان الحوائط حوله.

5. أشكال هندسية للإصيص

Terraza Balmes, ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme بلكونة أو شرفة
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme

ésverd - jardineria & paisatgisme
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme
ésverd - jardineria & paisatgisme

يكتمل جمال المنظر و أناقته باختيارك لإصيص أنيق، و هنا اختار المصمم تشكيلة مميزة من الأصايا، و لكن اتباعاً للطراز الهندسي العصري فهو اختار شكل واحد ليكرره ثلاث مرات، و هو شكل اسطواني باللون الأسود. و أيضاً اختياراته للزرع جاءت متنوعة لتعطي شكل مبهج. و هي فكرة بسيطة جداً و لكن تأثيرها قوي للغاية.

6. سحر الصبار

Jardins Naturais, Junia Lobo Paisagismo Junia Lobo Paisagismo بلكونة أو شرفة
Junia Lobo Paisagismo

Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo

لنباتات الصبار مميزات جمالية لا حصر لها!! فهي على جانب عظيم من التنوع و الإختلاف سواء في الأشكال أو الأحجام أو الألوان، مما يوفر لك الفرصة في الإختيار و التشكيل بما يناسب ذوقك. كما أنها لا تحتاج مناخ خاص أو مياه كثيرة أو تربة طينية؛ فهذا يسهل عليك العناية بها و رعايتها كثيراً. يمكنك أيضاً إضافة بعض الإضاءات حولها بالكشافات لتضفي عليها لمسة سحرية مميزة.

7. جمال البامبو

​Gartenraum im Haus, Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur بلكونة أو شرفة
Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur

Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur
Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur
Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur

لهذا النوع الخاص من الزروع جمال مميز؛ فالبامبو معروف بشدة تحمله و لمعته الجميلة، و هو يستخدم لصناعة أثاث المنزل و الحدائق و المصايف. و هو عملي للغاية و يناسب الأماكن الضيقة لأنه لا يأخذ مساحة كبيرة إطلاقاً. و في فكرة سهلة في تنفيذها و جميلة في شكلها.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، نصائح للعناية بحديقتك في أجواء الصيف الحارة.

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