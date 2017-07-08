شاهد 7 أشكال عصرية لإبراز جمال النباتات بمنزلك

دائماً ما نري في النباتات وأضافتها في الديكور لمسة مختلفة ومبهجة جداً، فهى دائماً تعطي انطباعاً مميزاً ومختلفاً عندما تستخدم في الديكور، و المزهريات الملونة من النباتات تضفي على المكان لمسة جمالية.

يكمن السر في إختيار تلك القطع و تنسيقها في المنزل مع النباتات و مراعاة الشكل مع نمو النباتات على مدار السنون و تنوع أحجام النباتات و ألوان اﻷزهار. و أيضا إنسجام اﻷخشاب و الزهريات مع الطابع الشخصي لمنزلك يجعلك تشعر باﻷلفة و اﻹنسجام بكل ركن في المنزل، شاهد معنا تلك اﻷفكار، بالتأكيد ستعجبك إحداها!