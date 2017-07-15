الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 أفكار مميزة لمطابخ مريحة و عملية في آنٍ واحد

Mai Elkholy Mai Elkholy
The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd مطبخ
Loading admin actions …

المطبخ أساسي في كل بيت وتصميمه من اصعب الامور لانه عصب المنزل  و مصنع حيويته. وهو عادة ما يزخر بالأدوات التي يحتاجها كل أفراد الأسرة وبه من الاجهزة ما لا بد منه. و تقضي به الأم فترات طويلة لذلك يجب أن يكون عملي و مريح للغاية حتى يوفر عليها العناء و المجهود الشاق.

لذلك نقدم لكم مجموعة من الأفكار للماطبخ و كيفية استغلال مساحتها و تصميم الدواليب بحيث تتسع لأكبر قدر من الأدوات، مع الحفاظ على الطابع الأنيق لمنزل متألق.

1. المطبخ المفتوح

Kitchen Extension Grand Design London Ltd مطبخ
Grand Design London Ltd

Kitchen Extension

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

يأتي المطبخ هنا متكامل مع باقي أثاث المنزل، و يتضح هذا بشدة ﻷن غرفة المعيشة مفتوحة على غرفة الطعام المفتوحة بدورها على المطبخ. و هو يوفر مساحة ممتازة للأم أثناء تحضير الطعام، بطاولات سهلة التنظيف و مقاومة للبقع، بمساحات ممتازة لتخزين اﻷدوات، و نرى وصلات الكهرباء منتشرة في المكان لتسهل عملية الطبخ.

2. الجوارير الصغيرة للمطبخ الصغير

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

في هذا المطبخ البسيط نجد أن حجم الجوارير و الأدوات صغير، كي تستوعب أشياء كثيرة و متعددة و تسمح بالحفاظ عليها بدون الحاجة إلى مساحات ضخمة.

و أيضاً هذا السلك يسمح بتعليق الأدوات لتجفيفها بسهولة و يسر.

3. المطبخ التقليدي في طراز عصري

Reforma integral en Sant Just Desvern (Barcelona), Grupo Inventia Grupo Inventia مطبخ الخشب البلاستيك المركب White
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

يأتي المطبخ على شكل حرف U لإستغلال أكبر مساحة.

الألوان فاتحة لتعطي إحساس بالإتساع و الأرضية منقوشة لتكسر حيادية اللون بشكل أنيق. نلاحظ أيضاً إختيار المصابيح اللامعة المعدنية و الباب بمربعاته الزجاجية، فتلك الأشكال الهندسية تزيد الطابع العصري بهجة و أناقة.

4. الألوان اللامعة

Lime green kitchen by A.N.Other Design Republic Limited مطبخ
Design Republic Limited

Lime green kitchen by A.N.Other

Design Republic Limited
Design Republic Limited
Design Republic Limited

اختار المصمم هنا لونان للمطبخ: الأخضر الليموني و الأبيض و هي ألوان فتحاة تناسب المساحات الصغيرة، و اختار البلاطات الصغيرة للحائط لتضفي منظر فيه كثير من الدقة. و ما يميز المطبخ هنا هو الأسطح اللامعة و الملساء، و هي تتميز بسهولة التنظيف و إزالة البقع منها.

5. اندماج الألوان و التفاصيل

Acton, London Laura Gompertz Interiors Ltd مطبخ خشب Green red splashback,green kitchen,island,glass wall cabinet,contemporary kitchen,wood worktop,white worktop
Laura Gompertz Interiors Ltd

Acton, London

Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd

مرة أخرى نجد المطبخ المتصل بصالة الطعام، فهو أمر شائع و مريح. و لكن ما يميز هذا المطبخ حقاً غير ألوانه المختلفة، و لكن اندماج تفاصيله؛ فنج بعض الكتب مرصوصة بجانب أدوات المطبخ، و نجد بعض أدوات المطبخ مرصوصة على الرف الجانبي خارج حدود المطبخ، فهذا يعطي انطباع لمن يقف بالمطبخ بالاحتواء و أنه ليس منعزل. كما أن المطبخ المفتوح يسمح للأم بمتابعة الأولاد و باقي أفراد الأسرة من مكانها.

6. أعشابك الخاصة في مطبخك

Reforma Interior vivienda Tiana, 2vsarq 2vsarq مطبخ
2vsarq

2vsarq
2vsarq
2vsarq

ما أجمل أن يكون بمطبخك جزء خاص ﻷعشابك الخاصة، سواء الطبية أو ﻷغراض الطهي، مثل الروزماري أو النعناع أو الجرجير و البقدونس. تكون دائما طازجة و تضمن خلوها من أي مبيدات أو كيماويات. فهي فكرة بسيطة و تضفي لمسة مميزة جداً.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. المائدة المتصلة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أول ما يلفت إليه النظر هنا هو تلك المائدة المتصلة عن آخرها و يتوسطها المشعل! فهي على طراز حديث للغاية خاصة بهذا اللون الأسود و الدواليب الخشبية الداكنة بمقابض رصاصية لامعة. و أيضاً نجد الرفوف في مستوى الشفاط، و جميعها تزين المطبخ بإضاءة صفراء تعطي لمسة دفء للمكان.

8. المطبخ المتكامل

Remodelación Cocina Estilo Vintage, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry مطبخ
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

يضم هذا المطبخ جميع الأجهزة المنزلية تقريباً: الثلاجة و الغسالة و غسالة الصحون و السخان و المشعل و الفرن الكهربائي. و اختلاف الألوان و الملامس في المطبخ يطلي عليه طابع جذاب و شيق، فالدواليب خشبية و لكن الحوائط سيراميك لامع و الأرضيات سيراميك مختلف الشكل و اللزن، و الشباك بلون داكن، فاختلاف الملامس هذا يزيد من المساحة بشكل لطيف.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 12 فكرة مستوحاة من الفنادق والمنازل الفاخرة لتساعدك في تصميم منزلك.

تعرّف على أفضل مزيج من ألوان المطابخ
8 أفكار مميزة لمطابخ مريحة و عملية في آنٍ واحد

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً