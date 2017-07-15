8 أفكار مميزة لمطابخ مريحة و عملية في آنٍ واحد

المطبخ أساسي في كل بيت وتصميمه من اصعب الامور لانه عصب المنزل و مصنع حيويته. وهو عادة ما يزخر بالأدوات التي يحتاجها كل أفراد الأسرة وبه من الاجهزة ما لا بد منه. و تقضي به الأم فترات طويلة لذلك يجب أن يكون عملي و مريح للغاية حتى يوفر عليها العناء و المجهود الشاق.
لذلك نقدم لكم مجموعة من الأفكار للماطبخ و كيفية استغلال مساحتها و تصميم الدواليب بحيث تتسع لأكبر قدر من الأدوات، مع الحفاظ على الطابع الأنيق لمنزل متألق.
يأتي المطبخ هنا متكامل مع باقي أثاث المنزل، و يتضح هذا بشدة ﻷن غرفة المعيشة مفتوحة على غرفة الطعام المفتوحة بدورها على المطبخ. و هو يوفر مساحة ممتازة للأم أثناء تحضير الطعام، بطاولات سهلة التنظيف و مقاومة للبقع، بمساحات ممتازة لتخزين اﻷدوات، و نرى وصلات الكهرباء منتشرة في المكان لتسهل عملية الطبخ.
في هذا المطبخ البسيط نجد أن حجم الجوارير و الأدوات صغير، كي تستوعب أشياء كثيرة و متعددة و تسمح بالحفاظ عليها بدون الحاجة إلى مساحات ضخمة.
و أيضاً هذا السلك يسمح بتعليق الأدوات لتجفيفها بسهولة و يسر.
يأتي المطبخ على شكل حرف U لإستغلال أكبر مساحة.
الألوان فاتحة لتعطي إحساس بالإتساع و الأرضية منقوشة لتكسر حيادية اللون بشكل أنيق. نلاحظ أيضاً إختيار المصابيح اللامعة المعدنية و الباب بمربعاته الزجاجية، فتلك الأشكال الهندسية تزيد الطابع العصري بهجة و أناقة.
اختار المصمم هنا لونان للمطبخ: الأخضر الليموني و الأبيض و هي ألوان فتحاة تناسب المساحات الصغيرة، و اختار البلاطات الصغيرة للحائط لتضفي منظر فيه كثير من الدقة. و ما يميز المطبخ هنا هو الأسطح اللامعة و الملساء، و هي تتميز بسهولة التنظيف و إزالة البقع منها.
مرة أخرى نجد المطبخ المتصل بصالة الطعام، فهو أمر شائع و مريح. و لكن ما يميز هذا المطبخ حقاً غير ألوانه المختلفة، و لكن اندماج تفاصيله؛ فنج بعض الكتب مرصوصة بجانب أدوات المطبخ، و نجد بعض أدوات المطبخ مرصوصة على الرف الجانبي خارج حدود المطبخ، فهذا يعطي انطباع لمن يقف بالمطبخ بالاحتواء و أنه ليس منعزل. كما أن المطبخ المفتوح يسمح للأم بمتابعة الأولاد و باقي أفراد الأسرة من مكانها.
ما أجمل أن يكون بمطبخك جزء خاص ﻷعشابك الخاصة، سواء الطبية أو ﻷغراض الطهي، مثل الروزماري أو النعناع أو الجرجير و البقدونس. تكون دائما طازجة و تضمن خلوها من أي مبيدات أو كيماويات. فهي فكرة بسيطة و تضفي لمسة مميزة جداً.
أول ما يلفت إليه النظر هنا هو تلك المائدة المتصلة عن آخرها و يتوسطها المشعل! فهي على طراز حديث للغاية خاصة بهذا اللون الأسود و الدواليب الخشبية الداكنة بمقابض رصاصية لامعة. و أيضاً نجد الرفوف في مستوى الشفاط، و جميعها تزين المطبخ بإضاءة صفراء تعطي لمسة دفء للمكان.
يضم هذا المطبخ جميع الأجهزة المنزلية تقريباً: الثلاجة و الغسالة و غسالة الصحون و السخان و المشعل و الفرن الكهربائي. و اختلاف الألوان و الملامس في المطبخ يطلي عليه طابع جذاب و شيق، فالدواليب خشبية و لكن الحوائط سيراميك لامع و الأرضيات سيراميك مختلف الشكل و اللزن، و الشباك بلون داكن، فاختلاف الملامس هذا يزيد من المساحة بشكل لطيف.
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