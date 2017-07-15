8 أفكار مميزة لمطابخ مريحة و عملية في آنٍ واحد

المطبخ أساسي في كل بيت وتصميمه من اصعب الامور لانه عصب المنزل و مصنع حيويته. وهو عادة ما يزخر بالأدوات التي يحتاجها كل أفراد الأسرة وبه من الاجهزة ما لا بد منه. و تقضي به الأم فترات طويلة لذلك يجب أن يكون عملي و مريح للغاية حتى يوفر عليها العناء و المجهود الشاق.

لذلك نقدم لكم مجموعة من الأفكار للماطبخ و كيفية استغلال مساحتها و تصميم الدواليب بحيث تتسع لأكبر قدر من الأدوات، مع الحفاظ على الطابع الأنيق لمنزل متألق.