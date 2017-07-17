12 فكرة مستوحاة من الفنادق والمنازل الفاخرة لتساعدك في تصميم منزلك

في الغالب ما يتم تصميم المنازل الفاخرة والفنادق الراقية بأفخم الطرق ولوسائل والتي تتكلف عادةً ميزانية ضخمة، وعلى الرغم من أن البعض قد يظن أنه من الصعب أن تنفيذ هذه التصميمات الرائعة إلا أنه من السهل دائمًا أن نستوحي بعض التفاصيل وإن كانت بسيطة وتنفيذها بأسلوبنا الخاص بما يناسب ميزانيتنا والمساحة المتاحة لدينا. وهنا نعرض بعض الصور لمنازل وفنادق فاخرة لتساعدنا في أن نستوحي منها أفكار أنيقة ومبتكرة لمنازلنا.
في هذا النموذج تم استغلال مساحة الغرفة الواسعة لتوفير مختلف سبل الراحة للمقيم، حيث تم تقسيم الغرفة باستخدام دولاب خشبي أنيق أعطى شكل كالجدار يقسم الغرفة، وقد تم وضع غرفة نوم وغرفة معيشة صغيرة في الناحية الأخرى للاسترخاء في المساء أو قراءة كتاب.
غرفة المعيشة من أهم الغرف في المنزل؛ فهي التي تجمع الأسرة والأصدقاء لقضاء وقت ممتع. وهنا تم تصميم الغرفة على الطراز العصري البسيط بشكل يمنح الدفء للغرفة حيث الأرضيات الخشبية والجدران من الحجر، وتم وضع مدفأه عصرية لتُضفي مزيد من الدفء للمكان.
في هذا النموذج المميز تم صنع غرفة للضيوف تتسع لشخصين تطل على إطلالة مميزة، وقد تم إضافة دولاب خشبي لوضع الكتب أو الديكورات البسيطة، مع إضافة وحدات إضاءة إلى جانبي السرير لمحبي القراءة.
في هذا النموذج نرى حمام غرفة الضيوف الذي تم تريبة بأناقة ونظام لفردين، حيث تم تخصيص حوضين لغسيل الأيدي ووضع مرآة عريضة أعطت أحساس بعمق واتساع المكان. وقد تم صنع أرفف سفلية تحت الأحواض لتحل محل دواليب الحمام بشكل أنيق وفي نفس الوقت يظهر محتوها جليًا للضيوف.
التصاميم الكلاسيكية دائمًا ما تُعطي فخامة وأناقة للمكان، وفي هذا النموذج تم تصميم المطبخ بشكل كلاسيكي بالكامل حيث الدواليب الخشبية الي تُعطي أحساس بالعراقة والأصالة، طاولة المنتصف الخشبية التي تعود بنا لمطابخ العصور الوسطى والحوض المصنوع من الرخام مع صنبور ذو تصميم عتيق أنيق.
في هذا النموذج نرى مطعم فندق أنيق على الرغم من بساطته، وقد يمنحنا هذا التصميم بعض الأفكار لحين إقامة حفلة عشاء للعائلة والأصدقاء. فقد اعتمد التصميم هنا على استخدام الطاولات والكراسي البسيطة وتزيينها بمفارش بسيطة أنيقة وشموع لإضفاء جو هادئ، وعلى الرغم من بساطة التصميم إلا أنه تجانس بشكل رائع مع الحديقة الخارجية الخلابة.
غالبًا ما نجد في الفنادق الكبيرة غرف لإقامة الاجتماعات والأحداث المختلفة، ويمكننا من هذا النموذج أن نستوحي أفكار إذا كنا نملك غرفة مكتب كبيرة في المنزل لأغراض العمل. وقد تم تصميم هذا النموذج على الطراز الحديث، وتم استخدام المكاتب الخشبية البسيطة والكراسي المريحة بلون يشبه الخشب المستخدم مما أضفى أناقة للمكان.
في هذا النموذج نرى تصميم غرفة مكتب صغيرة عصرية أنيقة، وقد تم استخدام قطع قليلة من الأثاث لكن بألوان بارزة وجريئة لتظهر الزاوية مستقلة بذاتها.
تم تصميم هذه المساحة ببساطة لصنع مكان للاستمتاع بالشمس الدافئة، وكانت البساطة هي الاختيار الأمثل لهذا المكان، حيث تم اختيار كراسي الشيزلونج العصرية ذات الإطار المعدني وطاولات معدنية بسيطة وتركيب مظلات صغيرة لتخفيف حرارة الشمس.
دائمًا ما نجد منطقة استقبال في مدخل الفنادق والتي عادة ما تُعطينا انطباع بوجود غرف معيشة مُصغرة، وهو ما قد يُعطينا أفكار لتصميم غرفة المعيشة بمنزلنا سواء كنا نفضل الطراز الكلاسيكي أو العصري فغالبًا ما سنجد ما يناسب ذوقنا الخاص.
دقة التفاصيل هي ما تبرز جمال أي غرض بالمنزل، وفي هذا النموذج تم إضافة طاولة خشبية ذات نقوش دقيقة رائعة لتُضفي أناقة بسيطة لكن مميزة على غرفة عصرية.
إذا كنت تملك ساحة أو حديقة خارجية بمنزلك فهذا منحك الفرصة لخلق مكان مميز يمكنك قضاء وقت مميز مع أصدقائك أو الاسترخاء بعد يوم طويل في العمل، وفي هذا النموذج نرى أن المساحة الواسعة للساحة الخارجية سمحت بتنفيذ أكثر من فكرة؛ حيث تم تخصيص مساحة لحوض السباحة في نهاية الحديقة وتقسيم المساحة المتبقية لتكون مساحة جلوس واسترخاء مقابلة لحديقة صغيرة تطل على المشهد الخارجي الخلاب.
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