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12 فكرة مستوحاة من الفنادق والمنازل الفاخرة لتساعدك في تصميم منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة نوم
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في الغالب ما يتم تصميم المنازل الفاخرة والفنادق الراقية بأفخم الطرق ولوسائل والتي تتكلف عادةً ميزانية ضخمة، وعلى الرغم من أن البعض قد يظن أنه من الصعب أن تنفيذ هذه التصميمات الرائعة إلا أنه من السهل دائمًا أن نستوحي بعض التفاصيل وإن كانت بسيطة وتنفيذها بأسلوبنا الخاص بما يناسب ميزانيتنا والمساحة المتاحة لدينا. وهنا نعرض بعض الصور لمنازل وفنادق فاخرة لتساعدنا في أن نستوحي منها أفكار أنيقة ومبتكرة لمنازلنا.

1. غرفة نوم

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة نوم
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

في هذا النموذج تم استغلال مساحة الغرفة الواسعة لتوفير مختلف سبل الراحة للمقيم، حيث تم تقسيم الغرفة باستخدام دولاب خشبي أنيق أعطى شكل كالجدار يقسم الغرفة، وقد تم وضع غرفة نوم وغرفة معيشة صغيرة في الناحية الأخرى للاسترخاء في المساء أو قراءة كتاب.

2 . غرفة معيشة ومدفأة

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

غرفة المعيشة من أهم الغرف في المنزل؛ فهي التي تجمع الأسرة والأصدقاء لقضاء وقت ممتع. وهنا تم تصميم الغرفة على الطراز العصري البسيط بشكل يمنح الدفء للغرفة حيث الأرضيات الخشبية والجدران من الحجر، وتم وضع مدفأه عصرية لتُضفي مزيد من الدفء للمكان.

3. غرفة نوم للضيوف

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie مساحات تجارية فنادق
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

في هذا النموذج المميز تم صنع غرفة للضيوف تتسع لشخصين تطل على إطلالة مميزة، وقد تم إضافة دولاب خشبي لوضع الكتب أو الديكورات البسيطة، مع إضافة وحدات إضاءة إلى جانبي السرير لمحبي القراءة.

4. حمام غرفة الضيوف

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie مساحات تجارية فنادق
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

في هذا النموذج نرى حمام غرفة الضيوف الذي تم تريبة بأناقة ونظام لفردين، حيث تم تخصيص حوضين لغسيل الأيدي ووضع مرآة عريضة أعطت أحساس بعمق واتساع المكان. وقد تم صنع أرفف سفلية تحت الأحواض لتحل محل دواليب الحمام بشكل أنيق وفي نفس الوقت يظهر محتوها جليًا للضيوف.

5. مطبخ كلاسيكي أنيق

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie مطبخ
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

التصاميم الكلاسيكية دائمًا ما تُعطي فخامة وأناقة للمكان، وفي هذا النموذج تم تصميم المطبخ بشكل كلاسيكي بالكامل حيث الدواليب الخشبية الي تُعطي أحساس بالعراقة والأصالة، طاولة المنتصف الخشبية التي تعود بنا لمطابخ العصور الوسطى والحوض المصنوع من الرخام مع صنبور ذو تصميم عتيق أنيق.

6. مطعم فندق

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie مساحات تجارية فنادق
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

في هذا النموذج نرى مطعم فندق أنيق على الرغم من بساطته، وقد يمنحنا هذا التصميم بعض الأفكار لحين إقامة حفلة عشاء للعائلة والأصدقاء. فقد اعتمد التصميم هنا على استخدام الطاولات والكراسي البسيطة وتزيينها بمفارش بسيطة أنيقة وشموع لإضفاء جو هادئ، وعلى الرغم من بساطة التصميم إلا أنه تجانس بشكل رائع مع الحديقة الخارجية الخلابة.

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7. غرفة اجتماعات

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie مساحات تجارية فنادق
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

غالبًا ما نجد في الفنادق الكبيرة غرف لإقامة الاجتماعات والأحداث المختلفة، ويمكننا من هذا النموذج أن نستوحي أفكار إذا كنا نملك غرفة مكتب كبيرة في المنزل لأغراض العمل. وقد تم تصميم هذا النموذج على الطراز الحديث، وتم استخدام المكاتب الخشبية البسيطة والكراسي المريحة بلون يشبه الخشب المستخدم مما أضفى أناقة للمكان.

8. غرفة مكتب في زاوية الغرفة

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie مساحات تجارية فنادق
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

في هذا النموذج نرى تصميم غرفة مكتب صغيرة عصرية أنيقة، وقد تم استخدام قطع قليلة من الأثاث لكن بألوان بارزة وجريئة لتظهر الزاوية مستقلة بذاتها.

9. منطقة استجمام خارجية

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie مساحات تجارية فنادق
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

تم تصميم هذه المساحة ببساطة لصنع مكان للاستمتاع بالشمس الدافئة، وكانت البساطة هي الاختيار الأمثل لهذا المكان، حيث تم اختيار كراسي الشيزلونج العصرية ذات الإطار المعدني وطاولات معدنية بسيطة وتركيب مظلات صغيرة لتخفيف حرارة الشمس.

10. مساحة استقبال

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie مساحات تجارية فنادق
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

دائمًا ما نجد منطقة استقبال في مدخل الفنادق والتي عادة ما تُعطينا انطباع بوجود غرف معيشة مُصغرة، وهو ما قد يُعطينا أفكار لتصميم غرفة المعيشة بمنزلنا سواء كنا نفضل الطراز الكلاسيكي أو العصري فغالبًا ما سنجد ما يناسب ذوقنا الخاص.

11. دقة التفاصيل

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie مساحات تجارية فنادق
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

دقة التفاصيل هي ما تبرز جمال أي غرض بالمنزل، وفي هذا النموذج تم إضافة طاولة خشبية ذات نقوش دقيقة رائعة لتُضفي أناقة بسيطة لكن مميزة على غرفة عصرية.

12. الساحة الخارجية

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie حديقة
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

إذا كنت تملك ساحة أو حديقة خارجية بمنزلك فهذا منحك الفرصة لخلق مكان مميز يمكنك قضاء وقت مميز مع أصدقائك أو الاسترخاء بعد يوم طويل في العمل، وفي هذا النموذج نرى أن المساحة الواسعة للساحة الخارجية سمحت بتنفيذ أكثر من فكرة؛ حيث تم تخصيص مساحة لحوض السباحة في نهاية الحديقة وتقسيم المساحة المتبقية لتكون مساحة جلوس واسترخاء مقابلة لحديقة صغيرة تطل على المشهد الخارجي الخلاب.

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