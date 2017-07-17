12 فكرة مستوحاة من الفنادق والمنازل الفاخرة لتساعدك في تصميم منزلك

إذا كنت تملك ساحة أو حديقة خارجية بمنزلك فهذا منحك الفرصة لخلق مكان مميز يمكنك قضاء وقت مميز مع أصدقائك أو الاسترخاء بعد يوم طويل في العمل، وفي هذا النموذج نرى أن المساحة الواسعة للساحة الخارجية سمحت بتنفيذ أكثر من فكرة؛ حيث تم تخصيص مساحة لحوض السباحة في نهاية الحديقة وتقسيم المساحة المتبقية لتكون مساحة جلوس واسترخاء مقابلة لحديقة صغيرة تطل على المشهد الخارجي الخلاب.

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