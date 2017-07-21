10 تصاميم رائعة للباركيه

دائماً ما تتألق الأخشاب بجو دافئ و عائلي يبعث البهجة و الطمأنينة. ففيها لمسة أصالة و عراقة على تعدد أشكالها و تنوعها و لاسيما عندما يتواجد عامل البساطة في الاثاث و تناسق الاولوان بين الحوائط و الارضيات الخشبية. لذلك نقدم لكم هنا مجموعة متنوعة من الأرضيات الخشبية و طرق الإستفادة منها.
يلعب الخشب هنا دور هام للغاية إذ يحدد غرفة المعيشة! طريقة بسيطة للغاية و في منتهى الذكاء لتحديد الغرفة و فصلها عما يحيط بها بأن تستخدم أرضية مختلفة لتبرز حدود الغرفتين . رغم انهما غرفتين مخلفتين و لكن ذلك لا يمنع التناغم بين الوانهما حيث ان الفاصل الوحيد بينهم هو اختلاف الارضية. حرص المصمم علي وحدة السقف لكلتا الغرفتين لتكتمل الصورة الجمالية للغرفتين معا.
إختيار الباركيه الملون يضفي بهجة و كثير من الحيوة تلائم هذا الصالة الرياضية أو غرفة أطفال أو حتى صالة طعام مع وجود مثل هذه النوافذ الزجاجية كبيرة الحجم لتسقط اشعة الشمس علي الارضية الملونة فتزيد من جمال و بهجة الغرفة لتبعث الطاقة في وقت التمرين او في نفوس الاطفال.
تعمد المصمم هنا أن يمزج ألواح متعددة الألوان و الأحجام و الأشكال لتتناسب مع الطابع الحديث. و هنا يتوازن الجو العام للغرفة بإختيار حوائط صخرية و أرضية خشبية دافئة. رغم الاختلاف الواضح في الوان و احجام القطع الخشبية المكونة للارضية الا ان هذا لا يتعارض مع حالة التناسق العامة في التصميم الكلي. و هنا يمزج المصمم بين التصميمات الاثرية الواضحة في الحوائط و الارضية و الأثاث الحديث فيظهر و كأنه التقاء بين الماضي و الحاضر.
إختار المصمم اللون الأحمر ليبرز جمال الأرض و يحدد الأثاث باللون البيج، و نجد أن اللونين في غاية الأناقة و الجمال. كما انه يضيف لمسة من الوقار تتناسب مع نوعية الأثاث و تصميمه مع لون مصابيح الأضائة المتدلية ذات التصميم الخشبي.
ما يميز هذه الألواح هي دقة الخطوط بها، فتعطيها شكل محدد و أنيق في منتهى الرقي و تتسم بطابع لا يخلو من العملية. يمكن أيضاً استخدام تلك الألواح في الطرقات أو غرفة المكتب و لكنها تظل مناسبة اكثر للشرفة مع النباتات أو الزرع الصناعي.
هذا الطراز الإنجليزي الريفي المعروف لا يفقد بهجته أبداً، سيظل دائما أبداً مميزاً لغرف الطعام، و سيظل مرتبط في الأذهان بالتجمعات العائلية فهو يبعث في النفس شئ من البهجة اما بسبب شكله و لونه او بسبب ارباطه في اذهاننا بالاجواء العائلية و الاسرية وقت اطعام او السمر.
نلاحظ هنا أن المصمم إختار الأرضية الباركيه بحيث تقابل السقف في كل شيئ! فنجد أن الأرضية باللون البني الداكن و لامعة، أما السقف فبلون فاتح و غير لامع. و لكن ما نلاحظه أن المصمم تعمد أن يجعل اتجاه ألواح الأخشاب بالأرض في نفس اتجاه الألواح بالسقف، فتلك لفتة ذكية منه و تضيف طابع جميل. هذا التصميم يبث في النفس شئ من الطراز القديم للمنازل المصنوعة من الخشب فهو مناسب لعشاق كل ما هو قديم كما انه مناسب لمحبى التصميمات الحديثة بسبب اختيار نوعية و الوان اثاث.
تلك الرسمة الكلاسيكية للباركيه تعطي أناقة بديعة للغرفة كأنها لوحة فنية و لا تحتاج معها لسجاد تغطي به الأرض، فهي جميلة في حد ذاتها و هو مناسب جدا للغرف ذات المساحات الصغيرة حيث ان الاستغناء عن السجاد يعطي ايحاء بزيادة مساحة الغرفة و هو لا يقصتر علي غرفة بعينها بل يتناسب مع غرف المعيشة و النوم و غيرهم.
الخشب العتيق هو الاختيار الأول لمحبي التصميمات ذات الطابع الأثري فبساطة تصميم الخشب و لونه وحدهما كافيان للرجول للوراء الي زمن بدائي كانت البساطة هي السمة الاساسية فيه. هنا يتعمد المصمم ان ينشر نوع من الراحة النفسية و الهدوء داخل الغرفة.
اللون الفاتح الأحادي للخشب بالإضافة إلى اتساع عرضه و تناسق أطواله يعطيه طابع عملي يناسب غرفة معيشة مودرن أو مكتب. كما ان هذا العرض يسهل عملية تنظيفه بشكل كبير فهذا التصتميم يجمع بين الطابع العملي و الجمالي معا في نفس ذات الوقت.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، 20 فكرة لمكاتب منزلية لحياة أكثر راحة ونظام.