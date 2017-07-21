10 تصاميم رائعة للباركيه

نلاحظ هنا أن المصمم إختار الأرضية الباركيه بحيث تقابل السقف في كل شيئ! فنجد أن الأرضية باللون البني الداكن و لامعة، أما السقف فبلون فاتح و غير لامع. و لكن ما نلاحظه أن المصمم تعمد أن يجعل اتجاه ألواح الأخشاب بالأرض في نفس اتجاه الألواح بالسقف، فتلك لفتة ذكية منه و تضيف طابع جميل. هذا التصميم يبث في النفس شئ من الطراز القديم للمنازل المصنوعة من الخشب فهو مناسب لعشاق كل ما هو قديم كما انه مناسب لمحبى التصميمات الحديثة بسبب اختيار نوعية و الوان اثاث.