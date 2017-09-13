الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 أفكار لغرفة الاستحمام المثالية

Mai Elkholy Mai Elkholy
APARTAMENT W SOPOCIE, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza حمام
Loading admin actions …

نستخدم غرفة الاستحمام أكثر من مرة في اليوم، لذلك تستحق منا أكبر الإهتمام و العناية أثناء التصميم و الإختيار. كما أن للمغطس سحر خاص، فهو يرتبط في اﻷذهان بالماء و به ننسى همومنا و نسترخي من كل الضغوط، لننسى به أي مواقف نريد محوها من الذاكرة، و في أوقات كثيرة نترك الماء ينساب على أجسامنا ليساعدنا على التفكير بذهن صاف. و إختيار شكل البانيو يؤثر بشكل مباشر على إرتياحك أثناء استخدامه. 

نقدم لك 8 أفكار لتجعل الإستحمام متعة لا نظير لها.

1- احرص على اقتناء حوضين صغيرين

SANIBOLD - série sanitária, Melissa vilar Melissa vilar BathroomSinks سيراميك White
Melissa vilar

Melissa vilar
Melissa vilar
Melissa vilar

لا تقلل من أهمية وجود أكثر من حوض في منزل مزدحم بالأشخاص. فهذا يقلل من الازعاج الناتج عن انتظار الحمام، كما توفر لك مساحة شخصية أنت و شريكتك.

2- استخدم الستائر المسدلة أفضل من الزجاج

APARTAMENT W SOPOCIE, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza حمام
Sikora Wnetrza

Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza

الزجاج المعتم له استخدام شائع في الحمامات لما يوفره من خصوصية. و أيضا الستائر البلاستيكية تؤدي نفس الغرض و لكن أصبحا شكلان تقليديان للغاية.

فهنا نجد الزجاج الشفاف العادي مغطى بستائر مسدلة شيفونية لتعطي مظهر كلاسيكي رفيع في منتهى الرقي.

3- إضافة بعض اللمسات الخشبية

Hotel Predi Son Jaumell, margarotger interiorisme margarotger interiorisme مساحات تجارية فنادق
margarotger interiorisme

margarotger interiorisme
margarotger interiorisme
margarotger interiorisme

يعطي الخشب إحساس بالدفء في أي مكان و يضفي إنطباع ريفي أليف محبب إلى النفس.

يمكنك إضافة بعض الأرفف أو كرسي في الركن أو شيء من هذا القبيل.

4- إضافة بعض النباتات المنعشة

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design حمام
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

إختيار نباتات الزينة الطبيعية أضاف لمسة جمالية و إحساس بالحرية يجعلك تستمتع أكثر بالإستحمام. و احرص أن يكون النبات من النوع المحب للرطوبة حتى يتحمل الجو.

5- التنظيم الأنيق

projecte virreina, degoma degoma غرفة السفرة
degoma

degoma
degoma
degoma

تنظيم الحمام بشكل بسيط يعطيه مظهر أنيق. فاختيار الأرفف المناسبة لوضع الكريمات و الزيوت و انتقاء لوحات لطيفة تناسب الجو العام لغرفة الإستحمام يعطيه روح أليفة محببة.

6- الجاكوزي

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum حمام
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

هذا المغطس اﻷنيق أفرب للجاكوزي، يتيمز بإطلالة جميلة، فلونه اﻷبيض يجعله بارز على خلفية من الخشب الداكن. و بفتحة في السماء تلقى الضوء على الخشب و تضيئ المكان. و إختيار نباتات الزينة الطبيعية أضاف لمسة جمالية و إحساس بالحرية يجعلك تستمتع أكثر بالإستحمام.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- الإضاءة الجانبية

Graccioza Collection: 2016 products, Sorema Sorema BathroomTextiles & accessories
Sorema

Sorema
Sorema
Sorema

إذا كنت تسترخي في الحمام، لن تفضل الإضاءة الرئيسية القوية. أما الإضاءة الجانبية ستكون أكثر راحة لك و خاصة الضوء الأصفر يعطي لمسة جمالية و جو رومانسي شاعري. كما أنه يساعدك للتركيز في في بعض المهام كتسريح الشعر و تقليم الأظافر.

8- استغل السطح

Penthouse P, t-hoch-n Architektur t-hoch-n Architektur حمام
t-hoch-n Architektur

t-hoch-n Architektur
t-hoch-n Architektur
t-hoch-n Architektur

في وسط زحام المدينة و ضوضائها، اهرب إلى منزلك و توجه مباشرة إلى هذا المغطس فوق السطح، بواجهاته الزجاجية المفتوحة على السماء مباشرة و انسى تحت الماء كل الضغوط. فهذا المغطس يتمتع بالخصوصية رغم انفتاحه على كل ما يحيط به. بحائط رخامي باللون البني المشرب بالحمرة، و أرضية خشبية فاتحة اللون و أثاث خشبي أبيض، ﻷلوان تريح اﻷعصاب و تساعد على اﻹسترخاء.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، كيف يمكنك تنظيف حمامك في 10 دقائق فقط!

13 عنصر أساسي للمطبخ المعاصر
8 أفكار لغرفة الاستحمام المثالية

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً