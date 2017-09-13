8 أفكار لغرفة الاستحمام المثالية

نستخدم غرفة الاستحمام أكثر من مرة في اليوم، لذلك تستحق منا أكبر الإهتمام و العناية أثناء التصميم و الإختيار. كما أن للمغطس سحر خاص، فهو يرتبط في اﻷذهان بالماء و به ننسى همومنا و نسترخي من كل الضغوط، لننسى به أي مواقف نريد محوها من الذاكرة، و في أوقات كثيرة نترك الماء ينساب على أجسامنا ليساعدنا على التفكير بذهن صاف. و إختيار شكل البانيو يؤثر بشكل مباشر على إرتياحك أثناء استخدامه.
نقدم لك 8 أفكار لتجعل الإستحمام متعة لا نظير لها.
لا تقلل من أهمية وجود أكثر من حوض في منزل مزدحم بالأشخاص. فهذا يقلل من الازعاج الناتج عن انتظار الحمام، كما توفر لك مساحة شخصية أنت و شريكتك.
الزجاج المعتم له استخدام شائع في الحمامات لما يوفره من خصوصية. و أيضا الستائر البلاستيكية تؤدي نفس الغرض و لكن أصبحا شكلان تقليديان للغاية.
فهنا نجد الزجاج الشفاف العادي مغطى بستائر مسدلة شيفونية لتعطي مظهر كلاسيكي رفيع في منتهى الرقي.
يعطي الخشب إحساس بالدفء في أي مكان و يضفي إنطباع ريفي أليف محبب إلى النفس.
يمكنك إضافة بعض الأرفف أو كرسي في الركن أو شيء من هذا القبيل.
إختيار نباتات الزينة الطبيعية أضاف لمسة جمالية و إحساس بالحرية يجعلك تستمتع أكثر بالإستحمام. و احرص أن يكون النبات من النوع المحب للرطوبة حتى يتحمل الجو.
تنظيم الحمام بشكل بسيط يعطيه مظهر أنيق. فاختيار الأرفف المناسبة لوضع الكريمات و الزيوت و انتقاء لوحات لطيفة تناسب الجو العام لغرفة الإستحمام يعطيه روح أليفة محببة.
هذا المغطس اﻷنيق أفرب للجاكوزي، يتيمز بإطلالة جميلة، فلونه اﻷبيض يجعله بارز على خلفية من الخشب الداكن. و بفتحة في السماء تلقى الضوء على الخشب و تضيئ المكان. و إختيار نباتات الزينة الطبيعية أضاف لمسة جمالية و إحساس بالحرية يجعلك تستمتع أكثر بالإستحمام.
إذا كنت تسترخي في الحمام، لن تفضل الإضاءة الرئيسية القوية. أما الإضاءة الجانبية ستكون أكثر راحة لك و خاصة الضوء الأصفر يعطي لمسة جمالية و جو رومانسي شاعري. كما أنه يساعدك للتركيز في في بعض المهام كتسريح الشعر و تقليم الأظافر.
في وسط زحام المدينة و ضوضائها، اهرب إلى منزلك و توجه مباشرة إلى هذا المغطس فوق السطح، بواجهاته الزجاجية المفتوحة على السماء مباشرة و انسى تحت الماء كل الضغوط. فهذا المغطس يتمتع بالخصوصية رغم انفتاحه على كل ما يحيط به. بحائط رخامي باللون البني المشرب بالحمرة، و أرضية خشبية فاتحة اللون و أثاث خشبي أبيض، ﻷلوان تريح اﻷعصاب و تساعد على اﻹسترخاء.
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