تصميمات مُلهمة لـ شقق بمساحات بين 50 إلى 70 متر مربع

تصميم منزل صغير بمساحة لا تتخطى الـ 70 متر وقد تصل إلى 50 متر، يتطلب الكثير من الإبداع والحصول على الإلهام لاختيار الألوان وتقسيم المساحات وتوزيع الأثاث والإضاءة بما يحقق الاتساع البصري.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بتصميمات مُلهمة من 3 شقق، تتراوح مساحاتها بين 50 إلى 70 متر مربع، مع ديكورات وأفكار تستحق التأمل والتقليد. شاهدوهم معنا واستمدوا إلهامكم لتصميم منازلكم الصغيرة!
اختيار الأبيض كأرضية أساسية لبالتة ألوان الشقة الصغيرة، هو أول خطوات الطريق الصحيح للحصول على مساحة صغيرة مُريحة ومتسعة بصريًا، خاصة وأنك تستطيع بعد ذلك إضافة أي لون تتمناه دون قيود طالما أنك حصلت على جدران بيضاء وإضاءة قوية.
لا تخشى استخام الأسود في غرفة نومك الصغيرة طالما أنك تقوم بتوظيفه مع بالتة من النغمات الفاتحة في بالتة الألوان المحايدة، بما يصنع تناقضًا لونيًا جذابا وتوازنًا بصريًا يجذب العين دون التسبب في الشعور بالضيق. إضافة بعض العناصر الخاطفة للأنظار كالثريا ووالسقف، يساعد في تشتيت الانتباه وصرفه بعيدًا عن المساحة.
بالتة رائعة من الألوان الفاتحة التي تندرج ضمن قائمة الباستيل الناعمة، يمكن تحول غرفة أطفالك الصغيرة إلى مساحة مليئة بالمرح والحيوية، خاصة مع تصميم مشوق لسرير المزدوج مع سلم يشوقهم للصعود والهبوط. لا تحتاج سوى إلى مساحة صغيرة لإضافة مكتب أنيق للدراسة.
الجدران تشكل عامل دعم كبير في تصميم حمام صغير، فمن خلال اختيار خامة ولون ونقشة مميزة، يمكنك الحصول على حمام يخطف الأنظار إلى أبعد نقطة تسمح بالتفكير في المساحة. التقسيم الجيد للحمام كما في هذا المثال، يتيح الحصول على بانيو كبير يسمح بالاسترخاء دون التنازل عنه لصالح كابينة الاستحمام.
المرايا أبسط وأقوى الخدع البصرية التي يمكنك الاعتماد عليها لتصميم مساحة صغيرة، ومنحها اتساعًا بصريًا وهميًا، بفضل قدرتها على عكس الضوء والصورة. في هذا المنزل، على الرغم من اختيار نغمات داكنة بعض الشيء، إلا أن ترك الفضاء في المنتصف وتوزيع الأثاث على جانبي الغرفة، يترك فضاءًا يوحي بالاتساع.
استخدام النغمات الفاتحة كالأبيض، أو الكريمي، مع لمسات خشبية أنيقة، يمنحك مدخل بأجواء ترحيبية أنيقة، واتساع بصري خادع، خاصة إذا ما استعنت بالمرايا للحصول على مزيد من الاتساع. الخزانة هي أفضل وسيلة لاستغلال تلك المساحة من المنزل خاصة إذا كان هيكل المنزل يسمح بتصميمها داخل الجدار.
فكرة رائعة وملهمة تستحق التقليد، حيث استخدام امتداد منضدة العمل في المطبخ، وتحويلها إلى مساحة لتناول الطعام بمجرد إضافة اثنين من الكراسي المناسبة لارتفاعها. وجود الشرفة في هذا الموقع في مطبخ تلك الشقة فرصة ذهبية تم استغلالها بأفضل طريقة ممكنة لتناول الطعام مع إطلالة مميزة.
دائمًا ما تعتبر الشرفة فرصة ذهبية لا يمكن تركها في الشقق ذات المساحات الصغيرة، فهي دوة مجانية للحصول على غرفة إضافية، يمكنك تحويلها لأي غرفة تريد فقط من خلال إغلاقها بطريقة مميزة، ربما غرفة مكتب، أو مطبخ، أو مساحة للغسيل، والبعض يحولها إلى غرفة ملابس، وحتى غرفة معيشة مع إطلالة رائعة وغضاءة طبيعية قوية.
مع توزيع أجزاء الحمام على جانبيه، يمكن الحصول على مساحة كافية لبانيو ومرحاض وحوض اغتسال وأيضًا مساحة لوضع الغسال، وربما مساحات تخزينية من خلال الارفف المعلقة. مزيج الأبيض مع لون مائي، خيار مثالي لحمام صغير أنيق ومميز.
دمج الغرف في مساحة واحدة، هي طريقة أخرى لتصميم منزلك الصغير بما يتيح الحصول على كافة الحاجات الأساسية للمنزل العصري دون الاضطرار للتنازل عن أي غرفة بسبب صغر المساحة، وذلك فضلًا عن الأجواء الحميمة التي توفرها تلك الطريقة بفضل جمع المساحات المعيشية معًا.
مزيج الألوان المنعشة والقوية، يُضفي أجواء حيوية تزيد من إشراقة المساحة الصغيرة، خاصة عندما تكون مضاءة جيدًا، سواء من خلال الضوء الطبيعي او الإضاءة الاصطناعية الموزعة باحترافية ودقة في انحاء الغرفة.
إن كنت من عشاق المزروعات، فلايزال بإمكانك الحصول على حديقتك الخاصة في منزلك الصغير الذي لا يتسع لمزيد من الغرف، وذلك من خلال الشرفة، وهذا لا يعني أنك ستتنازل عن الغرفة الإضافية التي توفرها لك، فقط كل ما تحتاج إليه هو جدارك وبعض المزروعات وخطافات التعليق لتنشئ حديقة عمودية أنيقة ومنعشة.
حتى في أضيق المساحات يمكنك الحصول على غرفة نوم متكاملة طالما أنك تعتمد على الجدران البيضاء والغضاءة الطبيعة للاتساع البصري، وتصميم بسيط للسرير حتى لا يسبب زحامًا بصريًا، واستمتع بمساحات إضافية للتخزين والتزيين من خلال الأرفف المعلقة.
مساحة هذا الحمام كبيرة نسبيًا مقارنة بمساحة الشقة، وهو ما يتيح فرصة كبيرة لاستغلالها والحصول على بانيو كبير للاسترخاء عد يوم مرهق مع فاصل زجاي شفاف كما كابينة الاستحمام، ويمكن أيضًا وضع الغسالة للحصول على مكان مثالي للقيام بعملية الغسيل حيث توافر المياه ومصدر الصرف.
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