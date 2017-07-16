تصميمات مُلهمة لـ شقق بمساحات بين 50 إلى 70 متر مربع

تصميم منزل صغير بمساحة لا تتخطى الـ 70 متر وقد تصل إلى 50 متر، يتطلب الكثير من الإبداع والحصول على الإلهام لاختيار الألوان وتقسيم المساحات وتوزيع الأثاث والإضاءة بما يحقق الاتساع البصري.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بتصميمات مُلهمة من 3 شقق، تتراوح مساحاتها بين 50 إلى 70 متر مربع، مع ديكورات وأفكار تستحق التأمل والتقليد. شاهدوهم معنا واستمدوا إلهامكم لتصميم منازلكم الصغيرة!