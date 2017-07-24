18 فكرة لتخزين التوابل في المطبخ

لا يكتمل الطبخ بدون استخدام التوابل، فهي ملكة المطبخ لما لها من أهمية واستخدام دائم في إعداد الطعام والحياة اليومية، لذلك فمن المهم أن نراعي توفير مساحة تخزينية مناسبة لها تساهم في الوصول لها بسهولة وتجنب إحداث فوضى في المطبخ. من المهم توفير برطمانات متشابهة وخاصة بالتوابل. فآخر شئ تريد فعله هو وجود أكياس وبرطمانات غير متشابهة في كل مكان حول مساحة الطبخ فهو إهدار للوقت وأيضاً لن يكون في صالح الأجواء العامة والجمالية للمطبخ. قد يظن البعض أن في ذلك إهدار لأمولهم لكن هذا استثمار جيد ومهم حيث أنه يساهم في تنظيم حياتك بشكل أفضل وخاصة على المدى البعيد.

يجب الحرص أن تكون العبوات الخاصة بالبهارات جيدة الغلق، كما يجب الحرص على تجنب استخدام ملاعق مبللة أو متسخة في عبوات البهارات.

والآن، تعالوا بنا نكتشف أفكار رائعة لتوفير مساحة مناسبة لتخزين البهارات بشكل يسهل حياتنا و يوفر وقتنا..