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18 فكرة لتخزين التوابل في المطبخ

Marwa Hasan Marwa Hasan
APARTAMENTO SAÚDE - SP, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte KitchenAccessories & textiles
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لا يكتمل الطبخ بدون استخدام التوابل، فهي ملكة المطبخ لما لها من أهمية واستخدام دائم في إعداد الطعام والحياة اليومية، لذلك فمن المهم أن نراعي توفير مساحة تخزينية مناسبة لها تساهم في الوصول لها بسهولة وتجنب إحداث فوضى في المطبخ. من المهم توفير برطمانات متشابهة وخاصة بالتوابل. فآخر شئ تريد فعله هو وجود أكياس وبرطمانات غير متشابهة في كل مكان حول مساحة الطبخ  فهو إهدار للوقت وأيضاً لن يكون في صالح الأجواء العامة والجمالية للمطبخ. قد يظن البعض أن في ذلك إهدار لأمولهم لكن هذا استثمار جيد ومهم حيث أنه يساهم في تنظيم حياتك بشكل أفضل وخاصة على المدى البعيد.

يجب الحرص أن تكون العبوات الخاصة بالبهارات جيدة الغلق، كما يجب الحرص على تجنب استخدام ملاعق مبللة أو متسخة في عبوات البهارات. 

والآن، تعالوا بنا نكتشف أفكار رائعة لتوفير مساحة مناسبة لتخزين البهارات بشكل يسهل حياتنا و يوفر وقتنا..

1.​على جانبي الشفاط وبالقرب من الموقد وسطح العمل، فهذا موقع مثالي ويساهم في إعداد الطعام بشكل أكثر وظيفية

Stimmug y Stimmug 2, ARCE FLORIDA ARCE FLORIDA مطبخ خشب Wood effect
ARCE FLORIDA

ARCE FLORIDA
ARCE FLORIDA
ARCE FLORIDA

2.إذا لم تتوفر المساحة المناسبة يمكنك عمل ​أرفف معلقة من السقف لوضع البهارات المختلفة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

3.​هنا تم استغلال مساحة صغيرة من الخزانة لعمل أرفف مفتوحة يمكن استغلالها لوضع التوابل

2-pokojowy apartamencik, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

4.​في هذا المطبخ اكتفى المصمم بعمل خزانات سفلية، لذلك وجب عليه تعليق أرفف على ارتفاعات مختلفة على الحائط لوضع التوابل وغيره

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

5.​يمكنك وضع التوابل في عبوات ممغنطة وتعليقها على الثلاجة أو على سطح من الحديد لمطبخ أكثر نظام وذو تصميم عملي وأنيق

APARTAMENTO SAÚDE - SP, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte KitchenAccessories & textiles
Natali de Mello – Arquitetura e Arte

Natali de Mello - Arquitetura e Arte
Natali de Mello – Arquitetura e Arte
Natali de Mello - Arquitetura e Arte

6.​هنا تم عمل أرفف مدمجة في الحائط لتكون مساحة مثالية لتخزين التوابل بدون إحداث فوضى

Kitchens Studiodare Architects منازل
Studiodare Architects

Kitchens

Studiodare Architects
Studiodare Architects
Studiodare Architects

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7.​في هذا التصميم تم ترك أرفف مفتوحة صغيرة واستغلالها لوضع عبوات التوابل في الخزانات الخشبية

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

8.​لا بأس من استغلال الخزانات أو جزيرة المنتصف لتخزين وتنظيم التوابل بشكل ابداعي وجميل

кухня "Flavoring spices", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк مطبخ Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

9.​كلما وجدت نفسك أمام جزء من الحائط لا يمكن استغلاله كخزانة، يمكنك إضافة أرفف، والتي ستكون مساحة رائعة لتخزين التوابل والأغراض الأخرى أيضاً

Kitchen Mustard Architects KitchenCutlery, crockery & glassware
Mustard Architects

Kitchen

Mustard Architects
Mustard Architects
Mustard Architects

10.​أبسط الأفكار هي بوضع رف أسفل الخزانة العلوية واستغلال الحائط للحصول على مساحة تخزينية للتوابل بطول الحائط

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida مطبخ Grey
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

11.​رف أعلى النافذة لاستغلال مثالي للمساحة

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

12.​أرفف معدنية أنيقة تناسب الأجواء العامة لتصميم المطبخ والأجهزة الكهربائية ذات الأسطح المعدنية

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

13.​هذا الدرج تم عمله بحيث يتسع لكل الإحتياجات، بما في ذلك عبوات التوابل

SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® KitchenStorage
Designstudio speziell®

Designstudio speziell®
Designstudio speziell®
Designstudio speziell®

14.​أدراج ذات مقسمات سهل تخزين والحصول على التوابل المطلوبة

Traditional Kitchen, Sculleries of Stockbridge Sculleries of Stockbridge KitchenKitchen utensils
Sculleries of Stockbridge

Traditional Kitchen

Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge

15.​يمكنك أيضاً وضع التوابل والبقوليات وغيره في خزانة مخصصة لكل ما تريد تخزينه وفتحها عند الحاجة للحصول على كل ما تحتاج

Cocina AMBLESIDE AW15, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración KitchenStorage خشب متين Wood effect
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

16.إذا كنت تعتقد أن أرفف التوابل تكون عبئ على تصميم المطبخ فإنظر لهذا التصميم الأنيق من الأرفف الزجاجية الملونة

Peponi House STUDIO [D] TALE مطبخ
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

17.​هذه الفكرة تتيح وضع التوابل بشكل يسهل الوصول إليه بالإضافة لمرونة نقلها حسب الحاجة إليها

Bill, Steckregal, nordprodukt.de nordprodukt.de KitchenStorage
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

18.​هنا تم عمل رف بسيط خشبي يتناسب مع الأوعية المخصصة للتوابل ويمكن تقليد هذه الفكرة بسهولة

Gewürzregale, klotzaufklotz klotzaufklotz KitchenStorage
klotzaufklotz

klotzaufklotz
klotzaufklotz
klotzaufklotz

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