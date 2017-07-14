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تعرّف على أفضل مزيج من ألوان المطابخ

Eman Rifaat Eman Rifaat
Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London مطبخ
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يمكن لمطبخك الخاص أن يكون المعبّر الأساسي عن شخصيتك من خلال تصميمه وألوانه، استخدم ما يستهويك من الألوان عند تصميم مطبخك واختر نغمات محايدة لعناصر المطبخ المختلفة من خزانات وأرضيات وأجهزة، ولوّن في الجدران والإضاءات والنوافذ كما تريد إن كنت تحب التغيير المستمر وتملّ من التصميمات بسهولة، مع هذه الاستراتيجية لن يكلفك تجديد المطبخ مستقبلًا إلا أموال قليلة. 

في هذا الكتاب يقدم لكم الخبراء تركيبات مختلفة من الألوان التي تضيء وتعطي أناقة لتصميم المطبخ عند تواجدها مع بعضها..

الأزرق + البرتقالي

Wintergarden Kitchen Extension - Haper Road - SE1 London Designcubed مطبخ
Designcubed

Wintergarden Kitchen Extension – Haper Road – SE1 London

Designcubed
Designcubed
Designcubed

أضف إلى مطبخك الحيوية والنشاط من خلال هذا الثنائي الجميل، البرتقالي جريء وعصري يتماشى مع الأزرق الناعم، وكلاهما مكمّل للون المطبخ الأبيض المشرق، سجادة مميزة بلونين مثال للبهجة والنشاط. 

الأصفر + الأحمر

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

هذا المزيج الفاخر انتشر في أوروبا لسنوات عديدة، ووجد طريقه إلى التصميمات العصرية بسلاسة، الأحمر الواضح مع الأصفر الذهبي مزيج فخم وقديم تستشعر معه وجودك في أحد الأكواخ الفرنسية المريحة، أو أحد المنازل الإنجليزية الفاخرة، ومن الأفضل عند استخدام هذا المزيج أن تكون الغلبة للأصفر مع بعض لمسات متنوعة من الاحمر في مختلف الأركان كما نرى في هذا التصميم.

البنفسجي + الرمادي

Old-Meets-New Krantz Designs مطبخ
Krantz Designs

Old-Meets-New

Krantz Designs
Krantz Designs
Krantz Designs

عندما يأتي الرمادي الداكن بلون الفحم مع اللون البنفسجي في تصميمٍ واحد ترى جدية وفخامة في التصميم، وعندها إضافة الأبيض ضروري لإحداث توازن جميل وأنيق. 

الأسود + الأبيض

Fulham House by Peek Architecture., Alex Maguire Photography Alex Maguire Photography مطبخ
Alex Maguire Photography

Fulham House by Peek Architecture.

Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography

يوجد عدد قليل من تركيبات الألوان التي ترى فيها توازن مطلق وعلى رأسها: الأسود والأبيض، الاستفادة من هذا الثنائي الرائع عند تصميم مطبخك سيوفر لك حرية كبيرة في استخدام الديكورات وبعدًا بصريًا عميقًا من خلال دمجهما معًا في العناصر المختلفة مثل: الأرضيات والجدران والأبواب والخزائن.

الأزرق + البني

Happiest when the skies are blue, Alaris London Ltd Alaris London Ltd KitchenCabinets & shelves
Alaris London Ltd

Happiest when the skies are blue

Alaris London Ltd
Alaris London Ltd
Alaris London Ltd

هذا المزيج أصبح له شهرة واسعة الآن في المنازل العصرية، مزيج من البني بلون الشوكولاتة مع الأزرق السماوي يعطي نظرة مشرقة ودافئة ومريح للعين، ويمكنك كسر حدة اللونين باستخدام الأبيض أو الكريمي أو الرمادي الفاتح.

الأصفر + الأزرق

Small kitchen interior design, Ksenia Konovalova Design Ksenia Konovalova Design مطبخ خشب White
Ksenia Konovalova Design

Ksenia Konovalova Design
Ksenia Konovalova Design
Ksenia Konovalova Design

إذا كنت تحب الهدوء والنظرة العصرية أو المينيمال يمكنك تطبيق هذين اللونين معًا، الأزرق أساسي والأصفر بلمسات بسيطة في الديكورات وسترى نتيجة مذهلة في النهاية. 

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الأحمر + الأسود

PTC Kitchens from 2015-2018, PTC Kitchens PTC Kitchens مطبخ Red
PTC Kitchens

PTC Kitchens from 2015-2018

PTC Kitchens
PTC Kitchens
PTC Kitchens

الأحمر لون متنوع بشكل يثير الدهشة وخصوصًا عند اقترانه مع الألوان المحايدة الداكنة، هناك كثير من الأشكال التي يمكنك الاختيار من بينها تصميم يناسبك يحتوي على اللون الأحمر الداكن، وهنا نعرض لكم تكوين مميز من الأحمر مع الأسود ولمسة بيضاء على الأسطح لإضافة توازن للتصميم. 

الأخضر + البني

Загородный дом в Подмосковье, Abwarten! Abwarten! مطبخ
Abwarten!

Abwarten!
Abwarten!
Abwarten!

اللون الأخضر الذي يتميز بع النعناع مع اللون البني هو زوج مثالي في التصميمات الريفية، أرضية خضراء مريحة مع أثاث من الخشب باللون البني يوضح لكم روعة هذا المزيج في المطابخ. 

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الوردي + الأبيض

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London مطبخ
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

لا يقتصر استخدام اللون الوردي في غرف الأطفال فقط، ولكن يمكن دمجه في غرف مختلفة مصل المطبخ، وعند وجوده مع الأبيض في مكانٍ واحد تكون النتيجة مذهلة ومشرقة ومضيئة كما نرى. 

الأصفر + الأسود

Apartamento de 40 metros quadrados., Lo. interiores Lo. interiores مطبخ
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

محبي اللون الأسود الداكن والعملي لهم نصيب أيضًا، إضافة الألوان الجريئة للأسود يعطيه جاذبية وإشراق أكثر وأكثر، الأصفر من الألوان التي تأتي في مقدمة هذه الألوان. 

البرتقالي + الأسود

Open Plan Kitchen with Feature Orange Metro Tiles ArchitectureLIVE مطبخ Blue orange splashback,metro tiles,high ceilings,kitchen/dining,open-plan,tall windows,kitchen island,blue kitchen units,gas hob,integrated appliance
ArchitectureLIVE

Open Plan Kitchen with Feature Orange Metro Tiles

ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE

وأخيرًا، نرى الأسود اللامع يصبح أكثر إشراقًا وجمالًا عند إضافة هذا الجزء من الجدار المغطى بالبلاط البرتقالي بدرجة الطوبي يعطيه نظرة أكثر عصرية وأناقة. 

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