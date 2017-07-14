تعرّف على أفضل مزيج من ألوان المطابخ

يمكن لمطبخك الخاص أن يكون المعبّر الأساسي عن شخصيتك من خلال تصميمه وألوانه، استخدم ما يستهويك من الألوان عند تصميم مطبخك واختر نغمات محايدة لعناصر المطبخ المختلفة من خزانات وأرضيات وأجهزة، ولوّن في الجدران والإضاءات والنوافذ كما تريد إن كنت تحب التغيير المستمر وتملّ من التصميمات بسهولة، مع هذه الاستراتيجية لن يكلفك تجديد المطبخ مستقبلًا إلا أموال قليلة.
في هذا الكتاب يقدم لكم الخبراء تركيبات مختلفة من الألوان التي تضيء وتعطي أناقة لتصميم المطبخ عند تواجدها مع بعضها..
أضف إلى مطبخك الحيوية والنشاط من خلال هذا الثنائي الجميل، البرتقالي جريء وعصري يتماشى مع الأزرق الناعم، وكلاهما مكمّل للون المطبخ الأبيض المشرق، سجادة مميزة بلونين مثال للبهجة والنشاط.
هذا المزيج الفاخر انتشر في أوروبا لسنوات عديدة، ووجد طريقه إلى التصميمات العصرية بسلاسة، الأحمر الواضح مع الأصفر الذهبي مزيج فخم وقديم تستشعر معه وجودك في أحد الأكواخ الفرنسية المريحة، أو أحد المنازل الإنجليزية الفاخرة، ومن الأفضل عند استخدام هذا المزيج أن تكون الغلبة للأصفر مع بعض لمسات متنوعة من الاحمر في مختلف الأركان كما نرى في هذا التصميم.
عندما يأتي الرمادي الداكن بلون الفحم مع اللون البنفسجي في تصميمٍ واحد ترى جدية وفخامة في التصميم، وعندها إضافة الأبيض ضروري لإحداث توازن جميل وأنيق.
يوجد عدد قليل من تركيبات الألوان التي ترى فيها توازن مطلق وعلى رأسها: الأسود والأبيض، الاستفادة من هذا الثنائي الرائع عند تصميم مطبخك سيوفر لك حرية كبيرة في استخدام الديكورات وبعدًا بصريًا عميقًا من خلال دمجهما معًا في العناصر المختلفة مثل: الأرضيات والجدران والأبواب والخزائن.
هذا المزيج أصبح له شهرة واسعة الآن في المنازل العصرية، مزيج من البني بلون الشوكولاتة مع الأزرق السماوي يعطي نظرة مشرقة ودافئة ومريح للعين، ويمكنك كسر حدة اللونين باستخدام الأبيض أو الكريمي أو الرمادي الفاتح.
إذا كنت تحب الهدوء والنظرة العصرية أو المينيمال يمكنك تطبيق هذين اللونين معًا، الأزرق أساسي والأصفر بلمسات بسيطة في الديكورات وسترى نتيجة مذهلة في النهاية.
الأحمر لون متنوع بشكل يثير الدهشة وخصوصًا عند اقترانه مع الألوان المحايدة الداكنة، هناك كثير من الأشكال التي يمكنك الاختيار من بينها تصميم يناسبك يحتوي على اللون الأحمر الداكن، وهنا نعرض لكم تكوين مميز من الأحمر مع الأسود ولمسة بيضاء على الأسطح لإضافة توازن للتصميم.
اللون الأخضر الذي يتميز بع النعناع مع اللون البني هو زوج مثالي في التصميمات الريفية، أرضية خضراء مريحة مع أثاث من الخشب باللون البني يوضح لكم روعة هذا المزيج في المطابخ.
اقرأ أيضًا: 8 ألوان تنسجم في جمال وأناقة مع اللون البني
لا يقتصر استخدام اللون الوردي في غرف الأطفال فقط، ولكن يمكن دمجه في غرف مختلفة مصل المطبخ، وعند وجوده مع الأبيض في مكانٍ واحد تكون النتيجة مذهلة ومشرقة ومضيئة كما نرى.
محبي اللون الأسود الداكن والعملي لهم نصيب أيضًا، إضافة الألوان الجريئة للأسود يعطيه جاذبية وإشراق أكثر وأكثر، الأصفر من الألوان التي تأتي في مقدمة هذه الألوان.
وأخيرًا، نرى الأسود اللامع يصبح أكثر إشراقًا وجمالًا عند إضافة هذا الجزء من الجدار المغطى بالبلاط البرتقالي بدرجة الطوبي يعطيه نظرة أكثر عصرية وأناقة.
اقرأ أيضًا: أسباب تجعلك تعشق لمسة الأسود في ديكور المنزل