تعرّف على أفضل مزيج من ألوان المطابخ

يمكن لمطبخك الخاص أن يكون المعبّر الأساسي عن شخصيتك من خلال تصميمه وألوانه، استخدم ما يستهويك من الألوان عند تصميم مطبخك واختر نغمات محايدة لعناصر المطبخ المختلفة من خزانات وأرضيات وأجهزة، ولوّن في الجدران والإضاءات والنوافذ كما تريد إن كنت تحب التغيير المستمر وتملّ من التصميمات بسهولة، مع هذه الاستراتيجية لن يكلفك تجديد المطبخ مستقبلًا إلا أموال قليلة.

في هذا الكتاب يقدم لكم الخبراء تركيبات مختلفة من الألوان التي تضيء وتعطي أناقة لتصميم المطبخ عند تواجدها مع بعضها..