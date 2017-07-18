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6 نصائح لتنظيف وتلميع أبواب الدش الزجاجية

Eman Rifaat Eman Rifaat
Steam Showers with Mr. Steam Generators , Nordic Saunas and Steam Nordic Saunas and Steam حمام
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الحمام النظيف لا يعبّر فقط عن نظافة المنزل بالكامل ولكن نظافته تؤثر على جودة التصميم بالكامل والشكل العام للحمام، ومن الأماكن التي تتأثر سريعًا وتحتاج إلى نظافة مستمرة الأبواب الزجاجية لكابينة الاستحمام، فهي مكان تجمّع الجراثيم والبكتيريا الناتجة عن الأبخرة والمياه الساخنة وقت الاستحمام، بالإضافة إلى ترك المياه بقع كثيرة تظهر بوضوح على الزجاج إن لم يتم تلميعه وتنظيفه بشكل جيد، ونحن نقدم لكم اليوم مجموعة من النصائح العملية والبسيطة لتنظيف الأبواب الزجاجية التي تغطي كابينة الاستحمام بسهولة حتى تظل لامعة ونظيفة طوال الوقت..

1- تجنب تراكم البقع

Cricklewood Interior Design Project, Primrose Interiors Primrose Interiors حمام
Primrose Interiors

Cricklewood Interior Design Project

Primrose Interiors
Primrose Interiors
Primrose Interiors

بعد تجربة هذا الخليط من قبل الكثيرين الذين أكدوا فاعليته عليكم بتجربته على الفور فهو رائع! 

خليط بنسب متساوية من: (رغوة الصابون + الخل المقطّر مع تسخينه مسبقًا + مسحوق غسيل الأطباق). 

وفي حالة احتواء مكان الاستحمام على الحجر في تصميمه فالخل يؤدي إلى تلف الحجر ويمكن استبداله بخليط من: (الصابون السائل + البيكنج صودا)، ونفرك الخليط على الأبواب الزجاجية ثم غسله بالماء.

2- متعدد المهام

Wetroom Shower Areas, nassboards nassboards حمام
nassboards

Wetroom Shower Areas

nassboards
nassboards
nassboards

من المهم تنظيف باب الكابينة الزجاجي بمجرد الانتهاء من الاستحمام، المياه الدافئة تترك كثير من الجراثيم متراكمة على الزجاج بالإضافة إلى الرطوبة والبقع الناتجة عن المياه، يمكنك استخدام فوطة من الإسفنج أو الفوم ولن تحتاج معها إلى أي مواد أخرى، لذلك من الأسهل دائمًا التنظيف بعد الاستحمام مباشرةً!

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3- استخدام الحمضيات

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores حمام
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

اقطع ليمونة كبيرة إلى نصفين، ثم اغمر النصف الأول في البيكنج صودا وافرك بها الباب الزجاجي، وبمجرد أن تراه نظيفًا خاليًا من البقع، امسحه مرة أخرى بزيت الليمون، وفائدة الزيت في هذه الحالة هو أنه لا يسمح ببقايا الصابون أن تتراكم على الباب الزجاجي، فبمجرد أن تلامسه تسقط مباشرةً على الأرض ولا تلتصق به في المرة القادمة عند الاستحمام.

4- أدوات للاستخدامات المختلفة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

1- تستخدم فرشاة الأسنان لتنظيف الإطار المعدني حول باب الدش. 

2- سكينة الدهان تستخدم في تنظيف الأوساخ المتراكمة بين الإطار المعدني والباب والتي يصعب الوصول إليها.  

3- موس الحلاقة يستخدم في كشط البقع المعدنية من على سطح الزجاج، ويجب استخدامه بحرص حتى لا تخدش الزجاج.

5- استخدام الممسحة

Create a Steam Shower with Nordic and Mr Steam Nordic Saunas and Steam حمام
Nordic Saunas and Steam

Create a Steam Shower with Nordic and Mr Steam

Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam

الوقاية خيرٌ من العلاج 

بعد كل مرة استحمام استخدم الممسحة المطاطية في مسح الباب الزجاجي، احتفظ بواحدة في خزانة الحمام حتى يصبح الوصول إليها سهل وبسيط بعد الاستحمام مباشرةً، وبذلك تحافظ على الزجاج من تراكم المياه عليه وتكوّن البقع لاحقًا.

6- منظف يومي مصنوع يدويًا

Calbourne Road, SW12, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd حمام
Grand Design London Ltd

Calbourne Road, SW12

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

إذا كنت تريد الاستغناء عن المنظفات الجاهزة لارتفاع أسعارها وعدم قدرتها على التنظيف العميق واحتوائها على مواد كيميائية، يمكنك صنع المنظف الخاص بك في المنزل! 

المكونات: (كوب من الماء + 1/2 كوب من الخل + قليل من صابون الأطباق + 20 قطرة من أحد الزيوت العطرية المفضّلة لديك مثل اللافندر)، امزج المكونات ببعضها وانقلها في زجاجة يمكنك استخدامها يوميًا في رش الأبواب برذاذ الخليط ثم مسحها، ويمكنك الاحتفاظ بها في خزانة الحمام ليسهل الوصول إليها.

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منزل كلاسيكي يتميز بتنوع الغرف وعددها الكبير
هل لديك مزيد من النصائح لتلميع الأبواب الزجاجية لمنطقة الدوش؟

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