6 نصائح لتنظيف وتلميع أبواب الدش الزجاجية

بعد تجربة هذا الخليط من قبل الكثيرين الذين أكدوا فاعليته عليكم بتجربته على الفور فهو رائع!

خليط بنسب متساوية من: (رغوة الصابون + الخل المقطّر مع تسخينه مسبقًا + مسحوق غسيل الأطباق).

وفي حالة احتواء مكان الاستحمام على الحجر في تصميمه فالخل يؤدي إلى تلف الحجر ويمكن استبداله بخليط من: (الصابون السائل + البيكنج صودا)، ونفرك الخليط على الأبواب الزجاجية ثم غسله بالماء.