منزل كلاسيكي يتميز بتنوع الغرف وعددها الكبير

اليوم وقبل تأثيث هذا المنزل الفاخر نأخذكم في جولة بين أركانه لننظر إلى تفاصيل العمارة الداخلية والتشطيبات في كل أركانه، غرف متعددة وأبواب مختلفة تتخذ النمط الكلاسيكي العتيق عنوانًا لها، مع تغير واضح في نمط التصميم الموجود في الحمامات والتي ستكون المفاجأة في هذا المنزل.
هيا بنا نبدأ الجولة..
من البداية نرى التفاصيل الكلاسيكية في كل ركن من أركان صالة الاستقبال، الأرضيات من الخشب الأنيق البني بألواح صغيرة تصنع أشكال مثلثات، مع إطار بني من الخشب الصلب يزين محيط الصالة.
عامودين يقسمان المساحة إلى اثنين وهذا دليل على رغبة المصمم في وضع غرفتين في هذه المساحة المفتوحة، في الغالب نتحدث عن غرفة المعيشة هناك في المقدمة بجوار المكتبة المصممة على الجدار، وغرفة استقبال مخصصة للضيوف في القسم الثاني.
نلاحظ وجود الطريقة الكلاسيكية في اختيار العناصر، النجف العتيق النحاسي والأرضيات الخشبية واللون الأبيض الواحد على الجدران، وأخيرًا هذه الأبواب الجميلة التي تدمج الخشب مع الزجاج متأثرة بالتصميمات الفرنسية الكلاسيكية والأنيقة.
بعد الانتقال من الصالة الرئيسية يوصلنا الباب الزجاجي مباشرةً إلى الغرفة الأولى من المنزل، نفس الأرضيات ولكنها دون إطار على المحيط فقد استخدم المصمم الإطار في تمييز بعض الغرف عن الأخرى، نجفة مماثلة للموجودة في الصالة، ولا يزال اللون الأبيض محتفظًا بانتشاره على كافة الجدران والأبواب والشبابيك.
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في هذا المنزل الكبير الذي يتميز بمساحته الواسعة، يمكن تخصيص غرفة كاملة للمكتب كما نرى، أثاث بني للمكتبة على الجدران مع مكتب كلاسيكي خالي من التعقيدات، عناصر أساسية لأي غرفة مكتب.
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بنفس أسلوب تصميم الصالة الرئيسية جاء تصميم غرفة النوم الكبيرة ولأساسية في المنزل، الأرضيات الباركيه بإطار بني أنيق، ونجد هنا أن المصمم قد حدد مكان السرير والدولاب من حوله على الجانبين، اللون الأبيض يعطينا سعة أمام العين فلا نشعر بوجود الدولاب الكبير، يمكنكم تخيل شكل الغرفة بعد الفرش والنتيجة بالتأكيد ستسعدكم.
خصص المصمم غرفة ذات مساحة صغيرة للتخزين، وجعل الجدران بالكامل مغطاة بالأرفف المتساوية لكي تستطيع الأسرة تخزين كافة الأغراض فيها.
بالطبع لا يمكن أن يخلو هذا المنزل الكبير من غرفة غسيل منفردة بذاتها، غسالة ومجفف وخزانة للملابس، وفي المقابل مجموعة من الرفوف والشماعات ومكان للمكواة، غرفة متكاملة..
على عكس باقي المنزل جاء تصميم المطبخ بطريقة عصرية مائلة للمينيمال، وحدات إضاءة مثبتة بالسقف، مع خزائن بيضاء، والأجهزة مصممة لتكون داخل خزن المطبخ بحيث لا تشغل مساحة إضافية، مع جدار كامل مخصص لثلاجة كبيرة مع دولاب لتخزين الأطعمة الأخرى.
الممر الموجود بين الغرف لا يتخلف كثيرًا عن تصميم الغرف من الداخل، الأرضية واحدة والجدران بيضاء، مع وجود سقف معلّق يحتوي على إضاءة داخلية ساحرة زينت الممر بالكامل وأعطته روح دافئة.
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ننتقل الآن إلى الحمامات المنتشرة في هذه المساحة الكبيرة، والتي تتميز جميعها بلمحة من نمط البحر الأبيض المتوسط في تصميم الأحواض كما نرى في الحمام الأول.
مساحة صغيرة ولكن أنيقة، بلاط الموزاييك زين أسفل المرآة التي غطت الجدار بالكامل، ما أعطى عمقًا للحمام رغم صغر مساحته.
هذه المرة جاء بلاط الموزاييك يحدد محيط حوض الاستحمام بطريقة جذّابة وذكية، مع استخدام أثاث عصري من الخشب البني والأبيض ليعطي نظرة مختلفة للحمام.
استبدل المصمم هذه المرة حوض الاستحمام بكابينة زجاجية للاستحمام نظرًا لطول الحمام الكبير وعدم وجود عرض كافي، نفس الأثاث والحوض والعناصر الموجودة في التصميم السابق.
وأخيرًا، يفاجئنا المصمم بنمط مختلف تمامًا في هذا الحمام، حيث أنه مفتوح على الخارج بشكل أكبر من خلال النوافذ الزجاجية، ونرى فيه نمط عصري واضح خالي من أي مكون كلاسيكي، تغيير كبير وواضح.