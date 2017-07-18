الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل كلاسيكي يتميز بتنوع الغرف وعددها الكبير

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify غرفة السفرة
Loading admin actions …

اليوم وقبل تأثيث هذا المنزل الفاخر نأخذكم في جولة بين أركانه لننظر إلى تفاصيل العمارة الداخلية والتشطيبات في كل أركانه، غرف متعددة وأبواب مختلفة تتخذ النمط الكلاسيكي العتيق عنوانًا لها، مع تغير واضح في نمط التصميم الموجود في الحمامات والتي ستكون المفاجأة في هذا المنزل. 

هيا بنا نبدأ الجولة..

الصالة الرئيسية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من البداية نرى التفاصيل الكلاسيكية في كل ركن من أركان صالة الاستقبال، الأرضيات من الخشب الأنيق البني بألواح صغيرة تصنع أشكال مثلثات، مع إطار بني من الخشب الصلب يزين محيط الصالة. 

عامودين يقسمان المساحة إلى اثنين وهذا دليل على رغبة المصمم في وضع غرفتين في هذه المساحة المفتوحة، في الغالب نتحدث عن غرفة المعيشة هناك في المقدمة بجوار المكتبة المصممة على الجدار، وغرفة استقبال مخصصة للضيوف في القسم الثاني. 

تصميمات فرنسية للأبواب

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

نلاحظ وجود الطريقة الكلاسيكية في اختيار العناصر، النجف العتيق النحاسي والأرضيات الخشبية واللون الأبيض الواحد على الجدران، وأخيرًا هذه الأبواب الجميلة التي تدمج الخشب مع الزجاج متأثرة بالتصميمات الفرنسية الكلاسيكية والأنيقة. 

الغرفة الأولى

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

بعد الانتقال من الصالة الرئيسية يوصلنا الباب الزجاجي مباشرةً إلى الغرفة الأولى من المنزل، نفس الأرضيات ولكنها دون إطار على المحيط فقد استخدم المصمم الإطار في تمييز بعض الغرف عن الأخرى، نجفة مماثلة للموجودة في الصالة، ولا يزال اللون الأبيض محتفظًا بانتشاره على كافة الجدران والأبواب والشبابيك. 

من المحتمل أن تكون هذه الغرفة مخصصة لطاولة السفرة الكبيرة الخاصة بالزوار فكما رأينا لديها باب مفتوح على الصالة الرئيسية مباشرةً..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

اقرأ أيضًا: 25 تصميم مميز لبوفية غرفة السفرة

غرفة مكتب

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

في هذا المنزل الكبير الذي يتميز بمساحته الواسعة، يمكن تخصيص غرفة كاملة للمكتب كما نرى، أثاث بني للمكتبة على الجدران مع مكتب كلاسيكي خالي من التعقيدات، عناصر أساسية لأي غرفة مكتب. 

اقرأ أيضًا: 10 نصائح لتصميم مكتب مريح للعمل والدراسة

غرفة النوم الرئيسية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

بنفس أسلوب تصميم الصالة الرئيسية جاء تصميم غرفة النوم الكبيرة ولأساسية في المنزل، الأرضيات الباركيه بإطار بني أنيق، ونجد هنا أن المصمم قد حدد مكان السرير والدولاب من حوله على الجانبين، اللون الأبيض يعطينا سعة أمام العين فلا نشعر بوجود الدولاب الكبير، يمكنكم تخيل شكل الغرفة بعد الفرش والنتيجة بالتأكيد ستسعدكم. 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الخزانة تحتوي من الداخل على أدراج متعددة وأماكن متنوعة المساحات لتخزين جميع الأغراض التي تحتاجها، مساحة تخزينية هائلة وكبيرة وأنيقة..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

غرفة الملابس

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

تستطيع أن ترى من الصورة السابقة وجود باب داخلي لغرفة النوم يؤدي إلى هذه الغرفة التي تنتشر فيها المرايا في جميع الاتجاهات، غرفة الملابس الملحقة بغرفة النوم صغيرة ولكنها أنيقة وتحتوي على عدد كبيرة من الأدراج والأرفف لوضع الملابس والأحذية والشنط وجميع الاحتياجات الأخرى.

تصميم مساحات مختلفة داخل خزانة الملابس هو أمر مهم للغاية..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

التفاصيل الصغيرة الكلاسيكية مثل المقابض النحاسية هي ما تعطي نكهة الكلاسيكية الجميلة وتترك أثرًا كبيرًا على الديكور..

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

غرفة نوم ثانية بنفس التصميم ولكنها أقل في المساحة من الغرفة الرئيسية، مع مساحة تخزين كافية في الدولاب.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة ثالثة وصغيرة يمكن أن تكون غرفة أطفال مع دولاب أصغر، ولا تخلو من مكيف الهواء الذي نراه منتشرًا في جميع الغرف نظرًا لحرارة الجو في فصل الصيف..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة تخزين

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

خصص المصمم غرفة ذات مساحة صغيرة للتخزين، وجعل الجدران بالكامل مغطاة بالأرفف المتساوية لكي تستطيع الأسرة تخزين كافة الأغراض فيها. 

غرفة الغسيل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بالطبع لا يمكن أن يخلو هذا المنزل الكبير من غرفة غسيل منفردة بذاتها، غسالة ومجفف وخزانة للملابس، وفي المقابل مجموعة من الرفوف والشماعات ومكان للمكواة، غرفة متكاملة..

مطبخ عصري

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

على عكس باقي المنزل جاء تصميم المطبخ بطريقة عصرية مائلة للمينيمال، وحدات إضاءة مثبتة بالسقف، مع خزائن بيضاء، والأجهزة مصممة لتكون داخل خزن المطبخ بحيث لا تشغل مساحة إضافية، مع جدار كامل مخصص لثلاجة كبيرة مع دولاب لتخزين الأطعمة الأخرى. 

إضاءات رائعة ودافئة انتشرت أسفل الكابينة العلوية للمطبخ خلقت جوًا رائعًا مع الجرانيت اللامع الذي غطى سطح المطبخ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الممرات

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

الممر الموجود بين الغرف لا يتخلف كثيرًا عن تصميم الغرف من الداخل، الأرضية واحدة والجدران بيضاء، مع وجود سقف معلّق يحتوي على إضاءة داخلية ساحرة زينت الممر بالكامل وأعطته روح دافئة. 

اقرأ أيضًا: كيف تستخدم الأسقف المعلّقة في تزيين منزلك

الحمام الأول !

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ننتقل الآن إلى الحمامات المنتشرة في هذه المساحة الكبيرة، والتي تتميز جميعها بلمحة من نمط البحر الأبيض المتوسط في تصميم الأحواض كما نرى في الحمام الأول. 

مساحة صغيرة ولكن أنيقة، بلاط الموزاييك زين أسفل المرآة التي غطت الجدار بالكامل، ما أعطى عمقًا للحمام رغم صغر مساحته. 

الحمام الثاني

homify حمام
homify

homify
homify
homify

هذه المرة جاء بلاط الموزاييك يحدد محيط حوض الاستحمام بطريقة جذّابة وذكية، مع استخدام أثاث عصري من الخشب البني والأبيض ليعطي نظرة مختلفة للحمام. 

الحمام الثالث

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استبدل المصمم هذه المرة حوض الاستحمام بكابينة زجاجية للاستحمام نظرًا لطول الحمام الكبير وعدم وجود عرض كافي، نفس الأثاث والحوض والعناصر الموجودة في التصميم السابق. 

الحمام الرابع

homify حمام
homify

homify
homify
homify

وأخيرًا، يفاجئنا المصمم بنمط مختلف تمامًا في هذا الحمام، حيث أنه مفتوح على الخارج بشكل أكبر من خلال النوافذ الزجاجية، ونرى فيه نمط عصري واضح خالي من أي مكون كلاسيكي، تغيير كبير وواضح. 

الشرفة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

نختم جولتنا في هذا المنزل الرائع مع تصميم مميز للشرفة يحتوي أيضًا على مكتبة صغيرة وأرى أنه من الممكن أن تتحول هذه الشرفة إلى منطقة هادئة للقراءة بعد فرشها وتأثيثها بالشكل الصحيح. 

11 مفهوم خاطئ في عالم الديكور عليك أن تنساهم
ما رأيكم في مساحة هذا المنزل؟ وكيف ترون التشطيبات الكلاسيكية معه؟ 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً