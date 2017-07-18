منزل كلاسيكي يتميز بتنوع الغرف وعددها الكبير

من البداية نرى التفاصيل الكلاسيكية في كل ركن من أركان صالة الاستقبال، الأرضيات من الخشب الأنيق البني بألواح صغيرة تصنع أشكال مثلثات، مع إطار بني من الخشب الصلب يزين محيط الصالة.

عامودين يقسمان المساحة إلى اثنين وهذا دليل على رغبة المصمم في وضع غرفتين في هذه المساحة المفتوحة، في الغالب نتحدث عن غرفة المعيشة هناك في المقدمة بجوار المكتبة المصممة على الجدار، وغرفة استقبال مخصصة للضيوف في القسم الثاني.