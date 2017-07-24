​شقة صغيرة ذات أجواء فخمة وساحرة

جولتنا اليوم في شقة صغيرة لكنها مبهرة، فهي ذات طراز خاص، فهو يميل للكلاسيكية لكنه معاصر ويتميز بأن العناصر تميل للفخامة واللمعان. تقع الشقة في Balneário Camboriú في جنوب البرازيل. الشقة مكونة من 3 غرف وصالة، الغرف كلها ذات مساحة محدودة لكنها مأثثة بشكل مميز. أما الألوان فهي تميل للألوان المحايدة.

فاسمحوا لنا نصحبكم في جولة لنتعلم من تفاصيل هذه الشقة الجميلة…