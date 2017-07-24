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​شقة صغيرة ذات أجواء فخمة وساحرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Apartamento, Spengler Decor Spengler Decor مطبخ
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جولتنا اليوم في شقة صغيرة لكنها مبهرة، فهي ذات طراز خاص، فهو يميل للكلاسيكية لكنه معاصر ويتميز بأن العناصر تميل للفخامة واللمعان. تقع الشقة في Balneário Camboriú في جنوب البرازيل. الشقة مكونة من 3 غرف وصالة، الغرف كلها ذات مساحة محدودة لكنها مأثثة بشكل مميز. أما الألوان فهي تميل للألوان المحايدة.

فاسمحوا لنا نصحبكم في جولة لنتعلم من تفاصيل هذه الشقة الجميلة…

غرفة المعيشة

Apartamento, Spengler Decor Spengler Decor غرفة المعيشة
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

نبدأ بغرفة المعيشة، فهي غرفة تعطي إنطباع بالأناقة والفخامة منذ أول نظرة. الأثاث بسيط مع عناصر ديكورية فارهه، بداية من الحائط المقابل للمدخل من المرايا فتعطي عمق للغرفة ولمعان وأناقة إضافية، طاولة القهوة أيضاً مكونة من جزئين كلاهما من المرايا. على جانبي الأريكة الرئيسية تتدلى نجفتين من الكريستال على طراز فيكتوري أنيق يعطي لمسة خاصة للغرفة.

السقف المعلق ذو تصميم بسيط لكن لا يمكننا إنكار السبوتات والتي تم توزيعها بشكل جيد لتعطي الغرفة الإضاءة اللازمة، أما السجادة فهي من لون أغمق من الألوان المستخدمة في لكنها تحدد الغرفة بتباين رائع.

غرفة السفرة

Apartamento, Spengler Decor Spengler Decor غرفة السفرة
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

على الجانب الأخر نلاحظ وجود طاولة للسفرة، أنيقة تجمع بين اللونين المتباينين لكن بتصميم مميز للكراسي. أكثر ما يميز هذه الغرفة هو وجود وحدة الإضاءة الكريستالية والمتدلية فوق السفرة  فهي أعطت للغرفة أجواء فخمة ومثالية.

الإهتمام بالتفاصيل والاكسسوارات ظاهر بشدة في هذه الغرفة والشقة بالكامل بوجه عام. فقد تم تعليق لوحات رائعة وأنيقة وزين كل شبر من الحائط.

المطبخ

Apartamento, Spengler Decor Spengler Decor مطبخ
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

أما المطبخ فله مساحة خاصة به محددة بوجود بار بسيط لتناول الإفطار. ويأخذ المطبخ اللون الأبيض ليكون لون مثالي مع الأجهزة الكهربائية التي تأخذ اللون الميتالك.

الحمام

Apartamento, Spengler Decor Spengler Decor حمام
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

نستكمل الجولة وبالدخول للحمام نلاحظ أنه أيضاً به طراز مشابه لما رأيناه في غرفة الاستقبال باستخدام ورق حائط ذو نقوشات مميزة وستارة فخمة لتزين الحمام. تم أيضاً إضافة مرآة بعرض الحمام بالكامل فأضافت عمق له وكررت نقشة ورق الحائط الجميل.

أسفل المرآة نلاحظ وجود إضاءة مدفونة مزينه ببعض اللمسات الكريستالية والتي تعطي الحمام أناقة لا مثيل لها.

​غرفة النوم الرئيسية

Apartamento, Spengler Decor Spengler Decor غرفة نوم
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

ننتقل لغرفة النوم الرئيسية والتي على الرغم من مساحتها البسيطة أعطت أجواء مبهرة وفخمة بألوان دافئة وجميلة. بداية من ورق الحائط ذو التصاميم المختلفة والمتناسقة وتصميم ظهر السرير والوسادات ذات الأقمشة المختلفة فالأجواء العامة للغرفة رائعة وأنيقة.

​غرفة الأطفال

Apartamento, Spengler Decor Spengler Decor غرفة نوم
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

هذه الغرفة تتميز بالبساطة أيضاً فتصميم السريرين سمح بضم السريرين من خلال ظهر واحد ذو تصميم مبدع وبسيط. يتناسب مع الغرفة وخاصة في وجود الطاولة الجانبيى والستارة الدكنة والتي خلقت من الغرفة تصميم متباين ومبهر.

​غرفة الضيوف

Apartamento, Spengler Decor Spengler Decor غرفة نوم
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

غرفة أخرى تم تصميمها بنفس المبادئ مع عمل باب الخزانة من سطح عاكس رائع أضاف للغرفة أناقة وسحر خاص كما أعطاها العمق المطلوب. لم تكن المساحة الصغيرة عائق في طريق هذا التصميم الجميل بل تم إختيار كل التفاصيل بما يتناسب ويحسن من المساحة.

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