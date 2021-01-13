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9 تصميمات لـ حدائق منازل صغيرة يمكنك تقليدها

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify حديقة
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من منا لا يحلم بمساحة خضراء منعشة وحيوية في منزله الصغير، يستطيع أن يقضي فيها ساعات الصباح المبكرة أثناء تناول كوب من القهوة أو افطار سريع؟! ولكن في بعض الأحيان المساحات الصغيرة لا تتيح أمامنا الكثير من الفرص لنحظى بالحديقة التي نحلم بها، إلا أنه مع بعض الإبداع ولمسات الخبراء، يمكن تصميم مساحات خضراء صغيرة أكثر من كافية لتحقيق حلمك.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 9 تصميمات من أعمال الخبراء، لحدائق منازل صغيرة، تتمتع بالجمال والتنسيق الأنيق، والإطلالة الرائعة التي يمكنك تقليدها بسهولة في منزلك الخاص. شاهدهم جميعًا واستمد إلهامك لتصميم حديقتك!

1. تصميم متعرج وجلسة صغيرة

Jardines pequeños | Trucos para ampliar espacios | El "Circulo Mágico", Zen Ambient Zen Ambient حديقة
Zen Ambient

Zen Ambient
Zen Ambient
Zen Ambient

في مساحة متوسطة طولية، يمكنك اتباع نمط التصميم المتعرج للحصول على حديقة أنيقة ومميزة، من خلال التنويع بين النجيلة والشجيرات لمتفاوتة الأطوال. في هذا التصميم استخدمت النجيلة الطويلة مع شجيرات في الجوانب المتعرجة مع جلسة صغيرة في النهاية للاستمتاع بتلك الإطلالة الخضراء والهواء الطلق.

2. بساط أخضر مع خط من الصخور الكبيرة

PRIVATE RESIDENCE - PANAMA CITY, TARTE LANDSCAPES TARTE LANDSCAPES حديقة
TARTE LANDSCAPES

TARTE LANDSCAPES
TARTE LANDSCAPES
TARTE LANDSCAPES

في الفناء الخلفي للمنزل، يمكنك تصميم الحديقة التي تحلم بها بتصميم بسيط من خلال بساط أخضر من النجيلة القصيرة، وانتقاء مجموعة من المزروعات الخضراء لتوزيعها وسط خط من الصخور الكبيرة. يمكن أيضًا إضافة حوض من الطوب البني مع مجوعة من شجيرات الصبار للحصول على لوحة متكاملة وحديقة متنوعة.

3. ممر وحديقة في الوقت ذاته

Ландшафтный дизайн в стиле модерн, Студия "ART Story" Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

إن لم تكن تملك مساحة كافية لتصميم حديقتك، فممر طولي أكثر من كاف للحصول على مشهد رائع كهذا المثال. فقط استمتع بحديقة من الشجيرات والحصى الغامق على جانبي الممر، مع الإضاءات الصحيحة، لتستمتع بخطواتك ذهابًا وإيابًا من وإلى المنزل.

4. لوحة فنية من الحصى الملون

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

في مساحة صغيرة للغاية، يمكنك تصميم حديقة مع لوحة فنية تستحق الاعجاب، وتُضفي لمسة جمالية رائعة على الفناء الأمامي أو الخلفي لمنزلك. كل ما تحتاج إليه هو بعض الصخوء الملونة، وانتقاء مجموعة متنوعة من المزروعات الخضراء، وأواني مميزة لاحتوائها، ومن ثم يمكنك اتباع النمط الذي تفضل لتوزيع كل من الحصى والمزروعات، ربما دوائر  أو مثلثات أو حتى أقواس مثل هذا التصميم.

5. إطلالة رائعة للمدخل

PRIVATE RESIDENCE - PANAMA CITY, TARTE LANDSCAPES TARTE LANDSCAPES حديقة
TARTE LANDSCAPES

TARTE LANDSCAPES
TARTE LANDSCAPES
TARTE LANDSCAPES

يمكنك الحصول على حديقة واعطاء إطلالة أفضل لمدخل منزلك وفنائه الأمامي، من خلال بعض الصخور والبلاطات الملونة، والجيرات القصيرة، وبعض الورود، مع تقسيم يضمن التوازن البصري. إضافة السلاسل الحديدية للحديقة في هذا التصميم، لمسة مميزة وفريدة ومبتكرة.

6. أحواض أسمنتية وأضواء أرضية

homify GardenAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

مرة أخرى، يمكنك تصميم حديقتك على جانبي الفناء الأمامي مع ترك ممر للدخول، ولكن هذه المرة مع مربعات من الصخور البيضاء الجميلة، وأحواض أسمنتية تحتضن أشجار متوسطة الأطوال. البوابة المصنوعة من أغصان البامبو، والإضاءات الأرضية، صنعا فارقًا كبيرًا في النتيجة النهائية لتصميم الحديقة.

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7. لمسات إبداعية وتلاعب بصري

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

ما رأيك في فناء خلفي بإطار أخضر وحديقة بيضاء؟! هذا التصميم أمامنا اتبع أسلوب إبداعي يعتمد على التلاعب البصري ليشعرك باتساع الفناء، حيث الإطار الأخضر المصنوع من النجيلة، مع بعض الأشجاء المتوسطة، تليه مساحة من الحصى الأبيض تزينت ببعض الشجيرات الأرضية والورود. الحصى الأبيض يوفر مظهرًا أنيقًا وفي الوقت ذاته يحقق خداعًا بصريًا للحفاظ على اتساع الفناء.

8. الخروج عن إطار المألوف

PAISAGISMO: JARDINS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

حتى إن كنت لا تملك أي مساحة في أي من الفنائين الأمامي والخلفي، يمكنك اتباع تلك الفكرة التي خرجت بعيدًا عن إطار التقليدية، لتستعين بتلك المساحة الصغيرة أسفل المنحدر الذي يقود إلى داخل المنزل، لإنشاء حديقة من قصاري الزرع الصغيرة.

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9. مساحات للعب وأخرى للزراعة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

في حالة وجود أطفال، سيكون من الأفضل تقسيم الحديقة لتخصيص مساحة للعب وأخرى للمزروعات والنباتات التي تهتم بزراعتها ورعايتها حتى لا يدهسها الأطفال أثناء اللعب. استخدام الفواصل الخشبية المنخفضة كما في هذا التصميم يعد حلًا رائعًا للتقسيم، كما أنه يمنح الحديقة لمسة جمالية أنيقة ومميزة.

لمزيد من تصميمات الحدائق المُلهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، جدد حديقتك بـ 11 تصميم مميز للنوافير

نصائح لتصميم حديقة منزلية مثالية

Palm Valley l Residential Project , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO حديقة
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
  • اختيار تصميم ديكوري مناسب لمساحة الحديقة، سواء عصري أو كلاسيكي أو متوسطي أو ياباني أو تبسيطي أو انتقائي، فأمامك العديد من الخيارات التي يمكنك الاختيار من بينها.
  • اختيار نباتات مناسبة لدرجة الحرارة والمياه المتوفرة بالحديقة وكذلك لطبيعة التربة، وذلك بالطبع بعد تحليلها والتأكد من صلاحيتها للزراعة.
  • اقتناء جلسة تتناسب مع مساحة وتصميم الحديقة، وفي هذا الشأن أيضًا لديك الكثير من الخيارات المتاحة، سواء الاكتفاء بأرجوحة أو اختيار جلسة ثنائية أو شيزلونجات أو مائدة طعام صغيرة وحولها مجموعة مقاعد.
  • استخدام تطبيقات متنوعة للإضاءة لإضفاء لمسة ساحرة على كل ركن من الحديقة، كاللجوء للسبوتات أو المصابيح الأرضية أو الأباليك الجدارية وربما الاستعانة بجميع ما سبق في آنٍ واحد، ولكن مع مراعاة تحقيق التناسق والتناغم بينهم.
  • الاعتماد على التنويع في اختيار أشكال وأحجام النباتات، وعدم إغفال تحقيق عنصر التوازن.
  • اختيار نباتات وزهور ملونة تمنح الحديقة أجمل الإطلالات ونباتات عطرية فواحة تجعلها تتألق بأذكى الروائح، ويفضل الابتعاد عن النباتات الشوكية إن كان لديك أطفال لتجنب إصابتهم بأي أذى.
دليلك للتعرف على أنماط التصميم الداخلى للمنازل
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