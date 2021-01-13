9 تصميمات لـ حدائق منازل صغيرة يمكنك تقليدها

من منا لا يحلم بمساحة خضراء منعشة وحيوية في منزله الصغير، يستطيع أن يقضي فيها ساعات الصباح المبكرة أثناء تناول كوب من القهوة أو افطار سريع؟! ولكن في بعض الأحيان المساحات الصغيرة لا تتيح أمامنا الكثير من الفرص لنحظى بالحديقة التي نحلم بها، إلا أنه مع بعض الإبداع ولمسات الخبراء، يمكن تصميم مساحات خضراء صغيرة أكثر من كافية لتحقيق حلمك.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 9 تصميمات من أعمال الخبراء، لحدائق منازل صغيرة، تتمتع بالجمال والتنسيق الأنيق، والإطلالة الرائعة التي يمكنك تقليدها بسهولة في منزلك الخاص. شاهدهم جميعًا واستمد إلهامك لتصميم حديقتك!