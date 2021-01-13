9 تصميمات لـ حدائق منازل صغيرة يمكنك تقليدها

من منا لا يحلم بمساحة خضراء منعشة وحيوية في منزله الصغير، يستطيع أن يقضي فيها ساعات الصباح المبكرة أثناء تناول كوب من القهوة أو افطار سريع؟! ولكن في بعض الأحيان المساحات الصغيرة لا تتيح أمامنا الكثير من الفرص لنحظى بالحديقة التي نحلم بها، إلا أنه مع بعض الإبداع ولمسات الخبراء، يمكن تصميم مساحات خضراء صغيرة أكثر من كافية لتحقيق حلمك.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 9 تصميمات من أعمال الخبراء، لحدائق منازل صغيرة، تتمتع بالجمال والتنسيق الأنيق، والإطلالة الرائعة التي يمكنك تقليدها بسهولة في منزلك الخاص. شاهدهم جميعًا واستمد إلهامك لتصميم حديقتك!
في مساحة متوسطة طولية، يمكنك اتباع نمط التصميم المتعرج للحصول على حديقة أنيقة ومميزة، من خلال التنويع بين النجيلة والشجيرات لمتفاوتة الأطوال. في هذا التصميم استخدمت النجيلة الطويلة مع شجيرات في الجوانب المتعرجة مع جلسة صغيرة في النهاية للاستمتاع بتلك الإطلالة الخضراء والهواء الطلق.
في الفناء الخلفي للمنزل، يمكنك تصميم الحديقة التي تحلم بها بتصميم بسيط من خلال بساط أخضر من النجيلة القصيرة، وانتقاء مجموعة من المزروعات الخضراء لتوزيعها وسط خط من الصخور الكبيرة. يمكن أيضًا إضافة حوض من الطوب البني مع مجوعة من شجيرات الصبار للحصول على لوحة متكاملة وحديقة متنوعة.
إن لم تكن تملك مساحة كافية لتصميم حديقتك، فممر طولي أكثر من كاف للحصول على مشهد رائع كهذا المثال. فقط استمتع بحديقة من الشجيرات والحصى الغامق على جانبي الممر، مع الإضاءات الصحيحة، لتستمتع بخطواتك ذهابًا وإيابًا من وإلى المنزل.
في مساحة صغيرة للغاية، يمكنك تصميم حديقة مع لوحة فنية تستحق الاعجاب، وتُضفي لمسة جمالية رائعة على الفناء الأمامي أو الخلفي لمنزلك. كل ما تحتاج إليه هو بعض الصخوء الملونة، وانتقاء مجموعة متنوعة من المزروعات الخضراء، وأواني مميزة لاحتوائها، ومن ثم يمكنك اتباع النمط الذي تفضل لتوزيع كل من الحصى والمزروعات، ربما دوائر أو مثلثات أو حتى أقواس مثل هذا التصميم.
يمكنك الحصول على حديقة واعطاء إطلالة أفضل لمدخل منزلك وفنائه الأمامي، من خلال بعض الصخور والبلاطات الملونة، والجيرات القصيرة، وبعض الورود، مع تقسيم يضمن التوازن البصري. إضافة السلاسل الحديدية للحديقة في هذا التصميم، لمسة مميزة وفريدة ومبتكرة.
مرة أخرى، يمكنك تصميم حديقتك على جانبي الفناء الأمامي مع ترك ممر للدخول، ولكن هذه المرة مع مربعات من الصخور البيضاء الجميلة، وأحواض أسمنتية تحتضن أشجار متوسطة الأطوال. البوابة المصنوعة من أغصان البامبو، والإضاءات الأرضية، صنعا فارقًا كبيرًا في النتيجة النهائية لتصميم الحديقة.
ما رأيك في فناء خلفي بإطار أخضر وحديقة بيضاء؟! هذا التصميم أمامنا اتبع أسلوب إبداعي يعتمد على التلاعب البصري ليشعرك باتساع الفناء، حيث الإطار الأخضر المصنوع من النجيلة، مع بعض الأشجاء المتوسطة، تليه مساحة من الحصى الأبيض تزينت ببعض الشجيرات الأرضية والورود. الحصى الأبيض يوفر مظهرًا أنيقًا وفي الوقت ذاته يحقق خداعًا بصريًا للحفاظ على اتساع الفناء.
حتى إن كنت لا تملك أي مساحة في أي من الفنائين الأمامي والخلفي، يمكنك اتباع تلك الفكرة التي خرجت بعيدًا عن إطار التقليدية، لتستعين بتلك المساحة الصغيرة أسفل المنحدر الذي يقود إلى داخل المنزل، لإنشاء حديقة من قصاري الزرع الصغيرة.
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في حالة وجود أطفال، سيكون من الأفضل تقسيم الحديقة لتخصيص مساحة للعب وأخرى للمزروعات والنباتات التي تهتم بزراعتها ورعايتها حتى لا يدهسها الأطفال أثناء اللعب. استخدام الفواصل الخشبية المنخفضة كما في هذا التصميم يعد حلًا رائعًا للتقسيم، كما أنه يمنح الحديقة لمسة جمالية أنيقة ومميزة.
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