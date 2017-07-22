تصميمات رائعة وذكية لـ حمامات صغيره وضعت بها الغسالة

المساحات الصغيرة عادة ما تشعرنا بالاحباط وتدفعنا إلى التفكير بيأس أننا لن نستطيع تنفيذ كل أفكارنا والحصول على ما نتمناه في تصميم منزل أحلامنا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحمام والمطبخ في الأماكن الأكثر تعرضًا لنقصان المساحة في الشقق والمنازل الحديثة.

عندما نجد المطبخ والحمام صغيران، أول ما يذهب إليه تفكيرنا هو مكان الغسالة! خاصة أنهما المكانان الأنسب لتوافر المياه ومصدر الصرف، وإذا اضطررنا إلى المفاضلة، سنجد أن الحمام هو الأكثر مناسبة.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بتصميمات رائعة وذكية، لحمامات صغيرة، ابرع الخبراء في تصميمها، لتتسع لاحتضان الغسالة وربما ركن خاص أيضًا للمساحيق. شاهدوهم جميعًا واستمدوا إلهامكم لتصميم حمامكم الصغير ووضع الغسالة به!