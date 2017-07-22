تصميمات رائعة وذكية لـ حمامات صغيره وضعت بها الغسالة

المساحات الصغيرة عادة ما تشعرنا بالاحباط وتدفعنا إلى التفكير بيأس أننا لن نستطيع تنفيذ كل أفكارنا والحصول على ما نتمناه في تصميم منزل أحلامنا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحمام والمطبخ في الأماكن الأكثر تعرضًا لنقصان المساحة في الشقق والمنازل الحديثة.
عندما نجد المطبخ والحمام صغيران، أول ما يذهب إليه تفكيرنا هو مكان الغسالة! خاصة أنهما المكانان الأنسب لتوافر المياه ومصدر الصرف، وإذا اضطررنا إلى المفاضلة، سنجد أن الحمام هو الأكثر مناسبة.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بتصميمات رائعة وذكية، لحمامات صغيرة، ابرع الخبراء في تصميمها، لتتسع لاحتضان الغسالة وربما ركن خاص أيضًا للمساحيق. شاهدوهم جميعًا واستمدوا إلهامكم لتصميم حمامكم الصغير ووضع الغسالة به!
تم تقسيم هذا الحمام الصغير بإبداع وذكاء، بحيث يحتل البانيو مع الأبواب الزجاجية أحد الجوانب، والغسالة والمرحاض الجانب الأخر، مع توفير أرفف معلقة في الجدار لترتيب أدوات العناية الصحية، وأيضًا مساحيق التنظيف والغسيل، بينما وضع حوض الاغتسال في الجهة المقابلة لباب الحمام.
أحد الأفكار الذكية والمثالية لوضع الغسالة في الحمام، هي استغلال الجانب الذي يتضمن حوض الاغتسال خاصة إن كان جزء من خزانة، حيث يمكن تفريغ جزء من هذه الخزانة لتتضمن الغسالة أسفل المنضدة، ويمكن الاختيار بين تركها ظاهرة للعين، او إخفائها خلف باب الخزانة. في هذه الحالة سيكون من المناسب استغلال أدراج الخزانة لترتيب مساحيق الغسيل.
هذا الحمام صغير بالفعل، ولكن المرايا مع اختيار الغضاءات والألوان يمنحاه اتساعًا بصريًا يجعل من وضع الغسالة أسفل منضدة حوض الاغتسال أمرًا لا يسبب الزحام. ربما كان من الأفضل اختيار الجزء بالقرب من الباب لوضع الغسالة وإمكانية فتحها لوضع الغسيل بأريحية دون أن يعوق المرحاض ذلك!
في الحمام ذو المساحة الطولية، لا يكون الامر بالصعوبة المعتادة، يمكنك استغلال طول الجدار لترتيب أجزاء الحمام كما في هذا التصميم، حيث الجانب الايمن تضمن مرحاض صغير تلته الغسالة ضمن منفذ صغير في الجدار شكل رف لترتب المناشف، ومن ثم كابينة زجاجية للاستحمام، أما الجدار الثاني، فقد تضمن حوض الاغتسال مع خزانة خشبية صغيرة تكمل التصميم الكلاسيكي الرائع لهذا الحمام.
حل مثالي اخر للتغلب على صغر مساحة الحمام واستغلال الجدار للتخلص من المعضلة، حيث توفير منفذ في الجدار يتسع لوضع الغسالة وربما خزانة صغيرة لتخزين وترتيب أدوات التنظيف والمساحيق. عليك التاكد من الهيكل البنائي للمنزل ومدى سلامة القيام بذلك حتى لا يتأثر أساس المنزل.
يمكنك رؤية تقسيم الحمام من الأعلى وقد ترك فضاء مناسب ومريح للتحرك بين أجزاء الحمام، مع ترك فضاء مناسب أمام باب الغسالة لفتحها ووضع الملابس دون معاناة.
على الرغم من أنك ربما تعتقد أن هذا الحمام مزدحم بسبب الخطوط الرمادية التي تتقاطع مع الأرفف الممكدسة بالمناشف والمكواة، إلا أن هذا الحمام يعد مثالًا رائعًا لتصميم مساحة صغيرة تلبي كافة احتياجات المنزل، حيث المنضدة قد وضعت أسفلها الغسالة مع سلة أنيقة سوداء للملابس المتسخة، بينما استغلت المساحة فوق المنضدة لترتيب الملابس وكيها. أما عن الجدار، فقد خصص لتصميم مجموعة من الارفف لترتيب المناشف والملابس التي تم كيها وطيها.
في أحد جوانب الحمام، يمكن استغلال مساحة صغيرة لتصميم ركن خاص للغسيل، كما في هذا المثال أمامنا. دولاب للتخزين من ضلفتين صغيرتين، وإلى جانبه الغسالة، مع اثنين من المناشر أعلاها لتجفيف الملابس.
بجانب الباب، وفي مواجهة المرحاض، وضعت الغسالة مع خزانة صغيرة تعلوها ومنشر معدني على الجدار، بعد اختيار كل قطعة في الحمام بعناية وبمقاسات دقيقة، تناسب المساحة المتاحة. يمكننا ملاحظة الحجم الصغير لكل من المرحاض والغسالة بما يترك فضاء مناسب للتحرك والعبور بينهما.
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