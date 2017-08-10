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22 تصميم لحدائق منزلية داخلية لا تحتاج أية مساحة إضافية!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Частный клиент, Санкт-Петербург, RaStenia RaStenia Interior landscaping
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مع المساحات الصغيرة للمنازل، والتي تتقلص يوم بعد يوم لتصبح أصغر وأصغر، يتلاشى حلم الحصول على حديقة في مقابل توفير مساحة للغرف الأساسية وفقًا للأولوية والأهمية، مما يجعل مجرد التفكير في تصميم الحديقة أبه بالمستحيل, ولكننا في هوميفاي لا نقبل بالمستحيل!

لأننا نبحث دائمًا عن توفير كل ما تحتاج إليه لتشعر بالراحة والسعادة في منزلك الخاص، نقدم لك الأفكار ونصائح الخبراء والحلول الممكنة، لمواجهة العقبات التي تحول دون ذلك. 

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بمجموعة رائعة من التصميمات والأفكار الرائعة، التي تمكنك من الحصول على حديقتك حتى في أصغر المساحات المتاحة. فقط تفقد تلك التصميمات ومن ثم قم بجولة في أرجاء منزلك لتجد المساحة المناسبة لتنفيذ أحد تلك الأفكار الرائعة!

1. حوض رفيع بمحاضزاة الجدار وبالقرب من النافذة.. حديقة متسلقة مميزة!

Частный клиент, Санкт-Петербург, RaStenia RaStenia Interior landscaping
RaStenia

RaStenia
RaStenia
RaStenia

2. بالقرب من اولة الطام.. مجموعة من الأارفف المعلقة مع قصادري زرع صغيرة تحوي نباتات صالحة للأكل!

Дизайн проект однокомнатной квартиры 45 кв м для семьи с ребенком, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова بلكونة أو شرفة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

3. جدار أخضر مع نباتات نامية يتوسط مكتبة خشبية في غرفة المعيشة

KRAKÓW REDUTA, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio غرفة المعيشة
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

4. ما رأيك في حديقة صغيرة فوق طاولة مستديرة تزين أحد أركان منزلك؟!

Wohn- und Designtrends 2016, Connox Connox Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration زجاج Transparent
Connox

Connox
Connox
Connox

5. مجموعة من العصا الخشبية تستند إلى بعضها البعض لتحمل أفرع خضراء من البناتات المتسلقة

Wohntrend Ethno – Natur-Idylle in den eigenen vier Wänden, Connox Connox Balconies, verandas & terracesPlants & flowers خشب متين White
Connox

Connox
Connox
Connox

6. قصاريمليئة بالزرع مع حوامل معدنية تقف في أحد أركان المنزل كقطع ديكورية فريدة ومنعشة

Zeit für Neues!, Connox Connox بيت زجاجي White
Connox

Connox
Connox
Connox

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7. كما المكتبة.. مجموعة من الأرفف تتزين بأنواع عدة من النباتات التي يمكن الاعتناء بها داخل المنزل

Hängende Gärten, Vertical Green Design Vertical Green Design Interior landscaping
Vertical Green Design

Vertical Green Design
Vertical Green Design
Vertical Green Design

8. ماذا عن إطار مليء بالنباتات الخضراء ليستقبل زائريك بدلًا من المرآة التقليدية في مدخل المنزل؟!

Hängende Gärten, Vertical Green Design Vertical Green Design Interior landscaping
Vertical Green Design

Vertical Green Design
Vertical Green Design
Vertical Green Design

9. أحواض زرع بمقاسات متوسطة وتصميم فريد لتزيين زوايا المنزل غير المستغلة

MODERN&DARING, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS منازل
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

10. قطعة ديكورية تزين مساحة فارغة في بهو منزل كبير

Blickfänge in einer Praxis, FlowerArt GmbH | styleGREEN FlowerArt GmbH | styleGREEN Interior landscaping الألياف الطبيعية Multicolored
FlowerArt GmbH | styleGREEN

FlowerArt GmbH | styleGREEN
FlowerArt GmbH | styleGREEN
FlowerArt GmbH | styleGREEN

11. فكرة مميزة لتزيين الممر والحصول على حديقة عمودية في وقت واحد

Barcelona, central del grupo Goretex. 7 Jardines verticales sintéticos "Muros Frescos", Muros Frescos Muros Frescos جدران
Muros Frescos

Muros Frescos
Muros Frescos
Muros Frescos

12. حديقة عمودية تزيين احد الأعمدة في مدخل المنزل لاستقبال نابض بالحياة

Murs et tableaux végétaux, Adventive Adventive Interior landscaping الألياف الطبيعية Green
Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

13. يمكنك استبدال الإطارات التقليدية بأخرى خضراء لتزيين جدار الغرفة

Murs et tableaux végétaux, Adventive Adventive Interior landscaping الألياف الطبيعية Green
Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

14. أو ربما استخدام مجموعة من القصاري التي تتدلى من السقف في لمسة فريدة لعشاق التميز!

Jardin suspendu, Adventive Adventive Interior landscaping Green
Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

15. حديقة متكاملة من أوراق وأرضية خضراء ونباتات وزهور نامية.. فقط داخل إطار صغير على الحائط!

Murs et tableaux végétaux, Adventive Adventive Interior landscaping الألياف الطبيعية Green
Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

16. استغل الجدار الفاصل بين المساحات داخل المنزل للحصول على حديقتك الخاصة

Habillage Claustra, Green Time Green Time مساحات تجارية شركات
Green Time

Green Time
Green Time
Green Time

17. أو اجعله حديقتك التي تفصل بين المساحات داخل المنزل!

ogrody wertykalne, rstudio rstudio مساحات تجارية فنادق
rstudio

rstudio
rstudio
rstudio

ربما حديقة عمودية كجدار فاصل بين اثنين من المساحات.. مميزة ومبتكرة

18. رسم حدود منطقة تناول الطعام بأحواض أسمنتية مليئة بالمزروعات المنزلية

Aménagement végétal Jardinière, Green Time Green Time مساحات تجارية شركات
Green Time

Green Time
Green Time
Green Time

رسم حدود منطقة تناول الطعام بأحواض أسمنتية مليئة بالمزروعات المنزلية

19. خطوط من النباتات الخضراء تزين الجدار مع أغصان مثبتة بالأرضية لاتمام الحديقة

Siège Laboratoire Analyse , Green Time Green Time مكتب عمل أو دراسة
Green Time

Green Time
Green Time
Green Time

خطوط من النباتات الخضراء تزين الجدار مع أغصان مثبتة بالأرضية لاتمام الحديقة

20. استبدال الباب التقليدي بأخر يحوي حديقة من النباتات والزهور والورقات الخضراء

Avant/ Après Décoration Cloison, Green Time Green Time
Green Time

Green Time
Green Time
Green Time

استبدال الباب التقليدي بأخر يحوي حديقة من النباتات والزهور والورقات الخضراء

21. كسوة جدارية من النباتات الحية لديكور مميز وحديقة لا تشغل أية مساحة

moss design, rstudio rstudio غرفة المعيشة
rstudio

rstudio
rstudio
rstudio

كسوة جدارية من النباتات الحية لديكور مميز وحديقة لا تشغل أية مساحة

22. مجموعة من قصاري مليئة بالورود والشجيرات الصغيرة.. حديقة موزعة في أرجاء الغرفة!

PARTY ROOM, MYAH - Make Yourself At Home MYAH - Make Yourself At Home قبو النبيذ
MYAH – Make Yourself At Home

MYAH - Make Yourself At Home
MYAH – Make Yourself At Home
MYAH - Make Yourself At Home

لتصميمات الحدائق الصغيرة في فناء المنزل، تفضل بالاطلاع على المقال التالي، 9 تصميمات لـ حدائق منازل صغيرة يمكنك تقليدها

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