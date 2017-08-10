22 تصميم لحدائق منزلية داخلية لا تحتاج أية مساحة إضافية!

مع المساحات الصغيرة للمنازل، والتي تتقلص يوم بعد يوم لتصبح أصغر وأصغر، يتلاشى حلم الحصول على حديقة في مقابل توفير مساحة للغرف الأساسية وفقًا للأولوية والأهمية، مما يجعل مجرد التفكير في تصميم الحديقة أبه بالمستحيل, ولكننا في هوميفاي لا نقبل بالمستحيل!
لأننا نبحث دائمًا عن توفير كل ما تحتاج إليه لتشعر بالراحة والسعادة في منزلك الخاص، نقدم لك الأفكار ونصائح الخبراء والحلول الممكنة، لمواجهة العقبات التي تحول دون ذلك.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بمجموعة رائعة من التصميمات والأفكار الرائعة، التي تمكنك من الحصول على حديقتك حتى في أصغر المساحات المتاحة. فقط تفقد تلك التصميمات ومن ثم قم بجولة في أرجاء منزلك لتجد المساحة المناسبة لتنفيذ أحد تلك الأفكار الرائعة!
ربما حديقة عمودية كجدار فاصل بين اثنين من المساحات.. مميزة ومبتكرة
رسم حدود منطقة تناول الطعام بأحواض أسمنتية مليئة بالمزروعات المنزلية
خطوط من النباتات الخضراء تزين الجدار مع أغصان مثبتة بالأرضية لاتمام الحديقة
استبدال الباب التقليدي بأخر يحوي حديقة من النباتات والزهور والورقات الخضراء
كسوة جدارية من النباتات الحية لديكور مميز وحديقة لا تشغل أية مساحة
لتصميمات الحدائق الصغيرة في فناء المنزل، تفضل بالاطلاع على المقال التالي، 9 تصميمات لـ حدائق منازل صغيرة يمكنك تقليدها