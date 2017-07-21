9 أفكار جديدة لمنزل مضيء وأكثر إشراقًا

يحرص الكثيرون أن يعيشوا في منازل مشرقة وينفذ الضوء الطبيعي إلى جميع أركانها، فالمنازل المُضيئة بشكل جيد تجلب شعور بالحيوية وتجدد الطاقة والنشاط وتبعث إحساس بالراحة النفسية لدى الكثيرين، فاستخدام الألوان المُحايدة للأثاث واختيار قطع أثاث بسيطة والبعد عن الأثاث الفخم والمفروشات الفارهة والحرص على وجود النوافذ الزجاجية في جميع الغرف جميعها عوامل تُعزز من إضاءة المنزل وتجعله أكثر حيوية وإشراق، وسنعرض لك بعض الحيل والأفكار لمنزل مشرق وذو إضاءة ساطعة.
يُعد اللون الأبيض للجدران خيار مثالي لأسباب عديدة؛ فالألوان الفاتحة تُعطي شعور بالاتساع والراحة لأنها تسمح بانعكاس الضوء في جميع أركان الغرفة، كما أنه لون مُحايد يتناسب مع جميع الأذواق وأنماط الأثاث سواء كان كلاسيكي أو حديث، ويُساعد أيضًا على إبراز جمال الأثاث، ومثلما يظهر في هذا التصميم فالجدران البيضاء ساعدت في إبراز جمال الستائر والأثاث بلونه البنفسجي الجريء، كما أن المرايا ساعدت على إنعكاس ضوء النافذة الطبيعي.
استخدام الأزهار والنباتات الخضراء هي حيلة ممتازة وقليلة التكلفة لمزيد من الإضاءة لمنزلك، فاللون الأخضر يجلب شعور بالحيوية وتجديد الطاقة، لذا فالاستعانة بالزهور في أركان المنزل أو زراعتها بحديقة المنزل تُعتبر حيلة مثالية لتجميل المنزل والحصول على إطلالة أكثر إشراق، وكتلك الإطلالة الرائعة للنباتات الخضراء من النافذة الداخلية للمنزل في هذا النموذج.
إذا كنت تريد إضاءة طبيعية لمنزلك، فينبغي عليك التخلص من الجدران التقليدية التي تحجب الضوء عن معظم أركان المنزل واستبدالها بجدران ونوافظ زجاجية تساعد على نفاذ الضوء الطبيعي لمنزل أكثر إشراقًا، فيظهر في هذا النموذج أنه تم استخدام النوافذ الزجاجية بطول الجدران مما ساعد على نفاذ ضوء الشمس الطبيعي إلى الغرفة بأكملها ويُعزز الشعور بالاتساع.
الألوان الزاهية مثل الأخضر واللبني والوردي تُعزز الشعور بالسعادة والراحة، ففي هذا النموذج نجد أن التناغم والتناسق الواضح بين اللون الأخضر والأبيض في الجدران والستائر والأرائك ساعد على ظهور الغرفة بإطلالة مضيئة ومشرقة.
العشوائية في استخدام الكثير من قطع الأثاث الفخمة كبيرة الحجم التي لا تتناسب مع مساحة الغرفة لا يُساعد في توزيع الإضاءة بشكل جيد في جميع جوانب الغرفة، لذا فالقليل من قطع الأثاث المنتقاه بعناية توفر الكثير من المساحات لكي يبدو المنزل أكثر اتساعًا وإشراق، كما يظهر في هذا النموذج أنه تم استخدام أرائك مريحة باللون البنفسجي وجدران بيضاء ومساحات خالية ساعدت على انعكاس ضوء النافذة الطبيعي في جميع جوانب الغرفة.
عند اختيار الإكسسورات الداخلية للمنزل ينبغي اختيار الإكسسورات البسيطة دون تكلف وجعلها تتناغم مع نمط وألوان الأثاث، ومثلما يظهر في هذا النموذج فقد تم اختيار لوحات فنية بسيطة وإكسسورات قليلة تم توزيعها بعناية في أركان الغرفة دون تزاحم أو عشوائية حتى لا تعرقل من توزيع الضوء الطبيعي في جوانب الغرفة.
الاتجاه لوضع قطع أثاث بألوان مُحايدة يساعد على إنعكاس الإضاءة وزيادة سطوع وإشراق المنزل، فالألوان المحايدة كالرمادي لا تمتص الضوء على عكس الألوان الداكنة، كما يظهر في هذا النموذج الذي تم استخدام اللون الرمادي للأثاث مع الجدران البيضاء والنوافذ الزجاجية مما يُعزز من إضاءة وإشراق المنزل.
ليس ضروريًا على الإطلاق أن يكون عنوان الاتساع محصورًا في العمل على جعل حيادية الألوان مقصورة على ألوان الجدران، فكما نرى في هذا التصميم الرائع أنه تم جعل الغرفة كاملة ابتداءً من ألوان الجدران إلى ألوان الأثاث بلون واحد فقط وهو اللون البيج الأقرب إلى الأبيض مع إضافة بعض اللمسات الداكنة باللون البني لعدم السماح للشعور بملل التماثل.
إذا وجدت صعوبة في الحصول على الضوء الطبيعي من النوافذ فهذا لا يعني أنك لا تستطيع الحصول على منزل مشرق ومضيء، ولكن عن طريق توزيع الإضاءة الإصطناعية جيدًا باستخدام الثرايا والأباجورات والمصابيح الجانبية يُمكنك إضاءة كل أركان المنزل، ففي هذا التصميم تم في أحد أركان الغرفة استخدام زوج من المصابيح الجانية على الحائط بجانب الشموع لمزيد من الإضاءة والشاعرية.
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