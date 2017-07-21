9 أفكار جديدة لمنزل مضيء وأكثر إشراقًا

العشوائية في استخدام الكثير من قطع الأثاث الفخمة كبيرة الحجم التي لا تتناسب مع مساحة الغرفة لا يُساعد في توزيع الإضاءة بشكل جيد في جميع جوانب الغرفة، لذا فالقليل من قطع الأثاث المنتقاه بعناية توفر الكثير من المساحات لكي يبدو المنزل أكثر اتساعًا وإشراق، كما يظهر في هذا النموذج أنه تم استخدام أرائك مريحة باللون البنفسجي وجدران بيضاء ومساحات خالية ساعدت على انعكاس ضوء النافذة الطبيعي في جميع جوانب الغرفة.