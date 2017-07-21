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9 أفكار جديدة لمنزل مضيء وأكثر إشراقًا

Mai Elkholy Mai Elkholy
Hunter Wood Burning / Multi Fuel Stoves, Direct Stoves Direct Stoves Living roomFireplaces & accessories
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يحرص الكثيرون أن يعيشوا في منازل مشرقة وينفذ الضوء الطبيعي إلى جميع أركانها، فالمنازل المُضيئة بشكل جيد تجلب شعور بالحيوية وتجدد الطاقة والنشاط وتبعث إحساس بالراحة النفسية لدى الكثيرين، فاستخدام الألوان المُحايدة للأثاث واختيار قطع أثاث بسيطة والبعد عن الأثاث الفخم والمفروشات الفارهة والحرص على وجود النوافذ الزجاجية في جميع الغرف جميعها عوامل تُعزز من إضاءة المنزل وتجعله أكثر حيوية وإشراق، وسنعرض لك بعض الحيل والأفكار لمنزل مشرق وذو إضاءة ساطعة.

1. الجدران البيضاء

Eclectic but classic, elegant living room ZazuDesigns غرفة المعيشة
ZazuDesigns

Eclectic but classic, elegant living room

ZazuDesigns
ZazuDesigns
ZazuDesigns

يُعد اللون الأبيض للجدران خيار مثالي لأسباب عديدة؛ فالألوان الفاتحة تُعطي شعور بالاتساع والراحة لأنها تسمح بانعكاس الضوء في جميع أركان الغرفة، كما أنه لون مُحايد يتناسب مع جميع الأذواق وأنماط الأثاث سواء كان كلاسيكي أو حديث، ويُساعد أيضًا على إبراز جمال الأثاث، ومثلما يظهر في هذا التصميم فالجدران البيضاء ساعدت في إبراز جمال الستائر والأثاث بلونه البنفسجي الجريء، كما أن المرايا ساعدت على إنعكاس ضوء النافذة الطبيعي.

2. استخدام النباتات الطبيعية

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

استخدام الأزهار والنباتات الخضراء هي حيلة ممتازة وقليلة التكلفة لمزيد من الإضاءة لمنزلك، فاللون الأخضر يجلب شعور بالحيوية وتجديد الطاقة، لذا فالاستعانة بالزهور في أركان المنزل أو زراعتها بحديقة المنزل تُعتبر حيلة مثالية لتجميل المنزل والحصول على إطلالة أكثر إشراق، وكتلك الإطلالة الرائعة للنباتات الخضراء من النافذة الداخلية للمنزل في هذا النموذج.

3. الجدران الزجاجية

PUTNEY WHARF RESIDENCE, EVGENY BELYAEV DESIGN EVGENY BELYAEV DESIGN Living roomSofas & armchairs
EVGENY BELYAEV DESIGN

PUTNEY WHARF RESIDENCE

EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN

إذا كنت تريد إضاءة طبيعية لمنزلك، فينبغي عليك التخلص من الجدران التقليدية التي تحجب الضوء عن معظم أركان المنزل واستبدالها بجدران ونوافظ زجاجية تساعد على نفاذ الضوء الطبيعي لمنزل أكثر إشراقًا، فيظهر في هذا النموذج أنه تم استخدام النوافذ الزجاجية بطول الجدران مما ساعد على نفاذ ضوء الشمس الطبيعي إلى الغرفة بأكملها ويُعزز الشعور بالاتساع.

4. استخدام الألوان الزاهية

Sofas and armchairs, Wesley-Barrell Wesley-Barrell غرفة المعيشة
Wesley-Barrell

Sofas and armchairs

Wesley-Barrell
Wesley-Barrell
Wesley-Barrell

الألوان الزاهية مثل الأخضر واللبني والوردي تُعزز الشعور بالسعادة والراحة، ففي هذا النموذج نجد أن التناغم والتناسق الواضح بين اللون الأخضر والأبيض في الجدران والستائر والأرائك ساعد على ظهور الغرفة بإطلالة مضيئة ومشرقة.

5. استخدام قطع أثاث محدودة

Church conversion, London Residential AV Solutions Ltd London Residential AV Solutions Ltd غرفة المعيشة
London Residential AV Solutions Ltd

Church conversion

London Residential AV Solutions Ltd
London Residential AV Solutions Ltd
London Residential AV Solutions Ltd

العشوائية في استخدام الكثير من قطع الأثاث الفخمة كبيرة الحجم التي لا تتناسب مع مساحة الغرفة لا يُساعد في توزيع الإضاءة بشكل جيد في جميع جوانب الغرفة، لذا فالقليل من قطع الأثاث المنتقاه بعناية توفر الكثير من المساحات لكي يبدو المنزل أكثر اتساعًا وإشراق، كما يظهر في هذا النموذج أنه تم استخدام أرائك مريحة باللون البنفسجي وجدران بيضاء ومساحات خالية ساعدت على انعكاس ضوء النافذة الطبيعي في جميع جوانب الغرفة.

6. استخدام الإكسسوارات البسيطة

Modern Beach House, New York Eisner Design غرفة المعيشة
Eisner Design

Modern Beach House, New York

Eisner Design
Eisner Design
Eisner Design

عند اختيار الإكسسورات الداخلية للمنزل ينبغي اختيار الإكسسورات البسيطة دون تكلف وجعلها تتناغم مع نمط وألوان الأثاث، ومثلما يظهر في هذا النموذج فقد تم اختيار لوحات فنية بسيطة وإكسسورات قليلة تم توزيعها بعناية في أركان الغرفة دون تزاحم أو عشوائية حتى لا تعرقل من توزيع الضوء الطبيعي في جوانب الغرفة.

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7. الألوان المُحايدة للأثاث

Floreat Residence, Perth, Western Australia, Moda Interiors Moda Interiors غرفة المعيشة
Moda Interiors

Floreat Residence, Perth, Western Australia

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

الاتجاه لوضع قطع أثاث بألوان مُحايدة يساعد على إنعكاس الإضاءة وزيادة سطوع وإشراق المنزل، فالألوان المحايدة كالرمادي لا تمتص الضوء على عكس الألوان الداكنة، كما يظهر في هذا النموذج الذي تم استخدام اللون الرمادي للأثاث مع الجدران البيضاء والنوافذ الزجاجية مما يُعزز من إضاءة وإشراق المنزل.

8. توحيد الألوان

Harrod's Court, Anna Casa Anna Casa غرفة المعيشة
Anna Casa

Harrod's Court

Anna Casa
Anna Casa
Anna Casa

ليس ضروريًا على الإطلاق أن يكون عنوان الاتساع محصورًا في العمل على جعل حيادية الألوان مقصورة على ألوان الجدران، فكما نرى في هذا التصميم الرائع أنه تم جعل الغرفة كاملة ابتداءً من ألوان الجدران إلى ألوان الأثاث بلون واحد فقط وهو اللون البيج الأقرب إلى الأبيض مع إضافة بعض اللمسات الداكنة باللون البني لعدم السماح للشعور بملل التماثل.

9. استخدام طرق مبتكرة للإضاءة الصناعية

Hunter Hawk 4 Wood Burning Stove Direct Stoves Living roomFireplaces & accessories
Direct Stoves

Hunter Hawk 4 Wood Burning Stove

Direct Stoves
Direct Stoves
Direct Stoves

إذا وجدت صعوبة في الحصول على الضوء الطبيعي من النوافذ فهذا لا يعني أنك لا تستطيع الحصول على منزل مشرق ومضيء، ولكن عن طريق توزيع الإضاءة الإصطناعية جيدًا باستخدام الثرايا والأباجورات والمصابيح الجانبية يُمكنك إضاءة كل أركان المنزل، ففي هذا التصميم تم في أحد أركان الغرفة استخدام زوج من المصابيح الجانية على الحائط بجانب الشموع لمزيد من الإضاءة والشاعرية.

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9 أفكار جديدة لمنزل مضيء وأكثر إشراقًا

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