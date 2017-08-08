11 فكرة جريئة ومبتكرة لتصميم الحمامات

الكثير من الناس لا يفضلون استخدام قطع الأثاث الخشبية بالحمام لاعتقادهم أنه قد تتلف، ولكن بعيدًا عن هذا التفكير التقليدي كان استخدام الأرفف الخشبية في هذا النموذج فكرة جريئة وأنيقة حيث يُضفي الخشب شعور بالدفء بجانب الأناقة.

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