11 فكرة جريئة ومبتكرة لتصميم الحمامات

الحمام هو أحد أهم الغرف المنزلية، كما أن التصميم الداخلي للحمام هو عنصر هام ويساعد على الشعور بالراحة والاستجمام وتجديد الطاقة الإيجابية، وتتعدد التصميمات الخاصة بالحمام منها الكلاسيكي الراقي ومنها العصري البسيط، ولكننا سنقدم لك بعض الأفكار الجريئة غير التقليدية التي تساعدك في الحصول على تصميم مبتكر لحمامك الخاص بلمسات بسيطة وحيل ذكية بأقل التكلفة دون الحاجة إلى تغير الديكور الكامل لحمامك القديم، من خلال إضافة النباتات واستخدام ألوان جريئة ووضع المرايا بزاويا معينة واستخدام ورق حائط بتصاميم ورسومات مبتكرة غير تقليدية لحمام أنيق وغير تقليدي.
على الرغم من أنه قد يبدو غير تقليدي وعكس المتعارف عليه، ولكن كان استخدام ورق حائط في هذا الحمام بأشكال وتصاميم مبتكرة خطوة جريئة وأضافت مزيد من الأناقة للتناغم الواضح بينه وبين اللون النحاسي المستخدم في الأرضية والحوض، بالإضافة إلى إطار المرآة الدائري الرائع.
في هذا التصميم الفريد من الحمام تم الاستعانة بوحدات تخزين بعرض الحائط ذو تصميم مبتكر وفريد للتخزين وتوفير مزيد من المساحة، وكان اختيار اللون الأبيض حيلة ذكية فهو يُضفي شعور بالراحة والاتساع كما أنه يتناسب مع لون الحائط، وتصميم الخزانة بدون مقابض كان قرار صائب وأضاف مزيد من الأناقة.
قد تبدو فكرة غريبة ولكن هذا النموذج يبدو كحمامات المنتجعات السياحية التي تساعدك على الاسترخاء والاستجمام، فكلًا من الحائط الرخامي البني المحمر والأرضية الخشبية الفاتحة جميعها عناصر تساعد على الاسترخاء وتريح الأعصاب.
استخدام المرايا في الحمام هو أمر شائع وضروري لإحساس الاتساع الذي تُعطيه، ولكن كان لاستخدام المرآة في هذا النموذج وقع آخر، فوضع المرآة بطول الجدار كانت خطوة جريئة أضافت أناقة غير مسبوقة بجانب الأكسسوات التي تم وضعها على الرف المُلحق بها.
لا يحاول الكثيرون إستغلال المساحات الفارغة في الحمام للشعور بمزيد من الراحة والاستجمام بالداخل على عكس هذا النموذج حيث تم استخدام ديكورات وإكسسوارات أحادية اللون وتم الاستعانة ببعض اللوحات الفنية والتماثيل التي تتناغم مع جدران الفسيفساء الرمادي والحوض وأضافت لمسة كلاسيكية أنيقة للحمام.
إضافة بعض اللمسات النباتية والأزهار في الحمام لمسة شائعة في العديد من المنازل، ولكن إضافة الكثير منها كي تبدو كغابة داخلية يُعتبر لمسة غير تقليدية، ولكن في هذا النموذج يتضح مدى الانسجام والتناسق الرائع بين اللون الأخضر والأسود زاد من روعة التصميم كما ساعد اللون الأخضر على الشعور بالحيوية وتجدد الطاقة.
في هذا النموذج تم تصميم أحد الجدران بشكل غير تقليدى حيث تم الاستعانة بسيراميك الفسيفساء لتصميم لوحة تشبه لوحات الفن التشكيلي، مما أضفى مزيد من الرقي والأناقة للحمام.
يعتبر حوض الاستحمام الكبير فكرة جديدة وجريئة يمكن أن تضيفها لحمامك لمزيد من الرفاهية والاستجمام.
استخدام الالوان الجريئة للجدران في الحمام مثل الأسود والنبيتي تُعتبر أحد أبرز الحيل للحصول على تصميم مختلف ويتميز بأناقة لا مثيل لها.
سواء بإضافة النباتات أو الأرضيات الخضراء فإن إضافة اللمسات الخضراء داخل الحمام للتزين وللشعور بالمزيد من الراحة هي خطوة جريئة تساعد على تخفيف الضعط العصبي والشعور بالاسترخاء.
الكثير من الناس لا يفضلون استخدام قطع الأثاث الخشبية بالحمام لاعتقادهم أنه قد تتلف، ولكن بعيدًا عن هذا التفكير التقليدي كان استخدام الأرفف الخشبية في هذا النموذج فكرة جريئة وأنيقة حيث يُضفي الخشب شعور بالدفء بجانب الأناقة.
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