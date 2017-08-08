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11 فكرة جريئة ومبتكرة لتصميم الحمامات

Mai Elkholy Mai Elkholy
CASA CAPRICORNIUS, studioarte studioarte حمام
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الحمام هو أحد أهم الغرف المنزلية، كما أن التصميم الداخلي للحمام هو عنصر هام ويساعد على الشعور بالراحة والاستجمام وتجديد الطاقة الإيجابية، وتتعدد التصميمات الخاصة بالحمام منها الكلاسيكي الراقي ومنها العصري البسيط، ولكننا سنقدم لك بعض الأفكار الجريئة غير التقليدية التي تساعدك في الحصول على تصميم مبتكر لحمامك الخاص بلمسات بسيطة وحيل ذكية بأقل التكلفة دون الحاجة إلى تغير الديكور الكامل لحمامك القديم، من خلال إضافة النباتات واستخدام ألوان جريئة ووضع المرايا بزاويا معينة واستخدام ورق حائط بتصاميم ورسومات مبتكرة غير تقليدية لحمام أنيق وغير تقليدي.

1. ورق حائط غير تقليدي

Appartement Caulaincourt Paris, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny حمام
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

على الرغم من أنه قد يبدو غير تقليدي وعكس المتعارف عليه، ولكن كان استخدام ورق حائط في هذا الحمام بأشكال وتصاميم مبتكرة خطوة جريئة وأضافت مزيد من الأناقة للتناغم الواضح بينه وبين اللون النحاسي المستخدم في الأرضية والحوض، بالإضافة إلى إطار المرآة الدائري الرائع.

2. خزائن جدارية مبتكرة

Habitation Privée Vieux-Lille, mayelle architecture intérieur design mayelle architecture intérieur design حمام
mayelle architecture intérieur design

mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design

في هذا التصميم الفريد من الحمام تم الاستعانة بوحدات تخزين بعرض الحائط ذو تصميم مبتكر وفريد للتخزين وتوفير مزيد من المساحة، وكان اختيار اللون الأبيض حيلة ذكية فهو يُضفي شعور بالراحة والاتساع كما أنه يتناسب مع لون الحائط، وتصميم الخزانة بدون مقابض كان قرار صائب وأضاف مزيد من الأناقة.

3. الواجهات الزجاجية

Penthouse P, t-hoch-n Architektur t-hoch-n Architektur حمام
t-hoch-n Architektur

t-hoch-n Architektur
t-hoch-n Architektur
t-hoch-n Architektur

قد تبدو فكرة غريبة ولكن هذا النموذج يبدو كحمامات المنتجعات السياحية التي تساعدك على الاسترخاء والاستجمام، فكلًا من الحائط الرخامي البني المحمر والأرضية الخشبية الفاتحة جميعها عناصر تساعد على الاسترخاء وتريح الأعصاب.

4. المرايا الجدارية

Salle de bain en béton ciré, INSIDE Création INSIDE Création حمام
INSIDE Création

INSIDE Création
INSIDE Création
INSIDE Création

استخدام المرايا في الحمام هو أمر شائع وضروري لإحساس الاتساع الذي تُعطيه، ولكن كان لاستخدام المرآة في هذا النموذج وقع آخر، فوضع المرآة بطول الجدار كانت خطوة جريئة أضافت أناقة غير مسبوقة بجانب الأكسسوات التي تم وضعها على الرف المُلحق بها.

5. ديكورات أحادية اللون

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani حمام
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

لا يحاول الكثيرون إستغلال المساحات الفارغة في الحمام للشعور بمزيد من الراحة والاستجمام بالداخل على عكس هذا النموذج حيث تم استخدام ديكورات وإكسسوارات أحادية اللون وتم الاستعانة ببعض اللوحات الفنية والتماثيل التي تتناغم مع جدران الفسيفساء الرمادي والحوض وأضافت لمسة كلاسيكية أنيقة للحمام.

6. استخدام النباتات

villa PAVARD, T&T architecture T&T architecture حمام
T&amp;T architecture

T&T architecture
T&amp;T architecture
T&T architecture

إضافة بعض اللمسات النباتية والأزهار في الحمام لمسة شائعة في العديد من المنازل، ولكن إضافة الكثير منها كي تبدو كغابة داخلية يُعتبر لمسة غير تقليدية، ولكن في هذا النموذج يتضح مدى الانسجام والتناسق الرائع بين اللون الأخضر والأسود زاد من روعة التصميم كما ساعد اللون الأخضر على الشعور بالحيوية وتجدد الطاقة.

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7. تصاميم غير تقليدية للجدران

Bathroom studioarte حمام Bathroom
studioarte

Bathroom

studioarte
studioarte
studioarte

في هذا النموذج تم تصميم أحد الجدران بشكل غير تقليدى حيث تم الاستعانة بسيراميك الفسيفساء لتصميم لوحة تشبه لوحات الفن التشكيلي، مما أضفى مزيد من الرقي  والأناقة للحمام.

8. حوض استحمام ثنائي

Bathroom MN Design BathroomBathtubs & showers interior designer,interior design,france,bathroom,freestanding bath
MN Design

Bathroom

MN Design
MN Design
MN Design

يعتبر حوض الاستحمام الكبير فكرة جديدة وجريئة يمكن أن تضيفها لحمامك لمزيد من الرفاهية والاستجمام.

9. الألوان الجريئة

APARTAMENT W SOPOCIE, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza حمام
Sikora Wnetrza

Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza

استخدام الالوان الجريئة للجدران في الحمام مثل الأسود والنبيتي تُعتبر أحد أبرز الحيل للحصول على تصميم مختلف ويتميز بأناقة لا مثيل لها.

10. اللون الأخضر

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design حمام
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

سواء بإضافة النباتات أو الأرضيات الخضراء فإن إضافة اللمسات الخضراء داخل الحمام للتزين وللشعور بالمزيد من الراحة هي خطوة جريئة تساعد على تخفيف الضعط العصبي والشعور بالاسترخاء.

11. الأرفف الخشبية

projecte virreina, degoma degoma غرفة السفرة
degoma

degoma
degoma
degoma

الكثير من الناس لا يفضلون استخدام قطع الأثاث الخشبية بالحمام لاعتقادهم أنه قد تتلف، ولكن بعيدًا عن هذا التفكير التقليدي كان استخدام الأرفف الخشبية في هذا النموذج فكرة جريئة وأنيقة حيث يُضفي الخشب شعور بالدفء بجانب الأناقة.

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