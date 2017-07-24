منزل رائع يتميز بالفخامة لعشاق النمط الكلاسيكي

على الرغم من تفضيل الكثيرين للنمط العصري العملي البسيط؛ إلا أنه مازال هناك الكثيرون من محبي وعشاق النمط الكلاسيكي الفاخر ويفضلونه ليكون هو أسلوب المنزل الخاص بهم كي يبدو مثل القصور الملكية الفخمة.
من منا لم يكن حلمه ذات يوم العيش بمنزل كلاسيكى ذو أثاث عتيق وتحف وزخارف في جميع أركانه، فالنمط الكلاسيكي لا يموت ولكن يتجدد بين الحين والآخر بأفكار عصرية حديثة تُزيده رقي وأناقة، وسنقدم لك نموذج لإحدى المنازل الكلاسيكة الفاخرة الذي مازال محتفظ بالنمط الكلاسيكي الراقي من الأثاث المُذهب الفخم والتحف المرصعة بالكريستال ولكن مع إضافة لمسات عصرية حديثة تُبرز التفاصيل أكثر وتُعزز الإطلالة بمزيد من الرقي والأناقة، كاستخدام ألوان غير تقليدية كاللون الأبيض والأزرق على عكس المُتعارف عليه من الألوان الكلاسيكية مثل درجات البني والبيج، بالإضافة إلى تجنب التزاحم العشوائي للأثاث والتفاصيل دون ترك مساحات فارغة التي تُعزز الشعور بالراحة والأناقة أيضًا.
يُعتبر الصالون هوأحد أهم أركان المنزل الكلاسيكي، فهو يبدو كتُحفة فنية في المنزل، ففي هذا النموذج تم استخدام صالون باللون الأخضر الهادئ المُريح للأعصاب، والأرضيات الخشبية الراقية التي تُجلب شعور بالدفئ والراحة، إلى جانب بعض اللمسات الكلاسيكية الأنيقة في الجدران والسقف، فالجدران البيضاء ساعدت على إبراز ورق الحائط الكلاسيكي المزخرف، بالإضافة إلى دولاب التحف على الجانبين والثرايات المُدهبة المدلاه من السقف كي تكتمل تلك اللوحة الفنية لهذا الصالون الراقي.
تم اختيار أثاث غرفة الطعام بعناية فائقة كي يتناسب ويتناغم مع شكل ونمط الصالون، فطاولة الطعام البيضاء والكراسي المذهبة الموجودة حولها والتي صنعت من قماش مماثل لأقمشة الصالون جعل المنزل يبدو كقصر ملكي مذهل، هذا بجانب الاختيار الموفق في استخدام اللون الأبيض لكل من الستائر والجدران والسقف مما عمل على تعزيز الشعور بالراحة ويزيد من انعكاس الإضاءة الطبيعية إلى الداخل بالإضافة إلى أن اللون الأبيض يبرز جمال التفاصيل الكلاسيكية لكل قطعة أثاث ويُزيدها فخامة، كما أنه قد حرص المُصمم على وجود بعض المساحات الفارغة على عكس العشوائية وتزاحم قطع الأثاث والتفاصيل المُتعارف عليها في النمط الكلاسيكي التقليدي.
على الرغم من أن الكثير من الأشخاص يحرصون على أن يكون المطبخ ذات نمط عملي بسيط ويحتوي على مساحات فارغة كبيرة لأنه يعد من أكثر الأماكن استخدامًا في المنزل، إلا أنه في هذا التصميم قام المُصمم بالحرص على وجود اللمسات الكلاسيكية البسيطة في كل ركن من أركانه، فقد حرص على إضافة اللون الذهبي في جميع عناصره من الأرضيات ودولاب التخزين والثريات والستائر حتى طاولة الطعام والمقاعد لمزيد من الفخامة والرقي، واستخدام اللون الأبيض هنا كلون أساسي عمل على عكس الأضواء وأضاف مزيد من الشعور بالراحة البساطة.
بعيدًا عن تقليدية النمط الكلاسيكي لغرف النوم، قد تم استخدام ثلاث درجات مختلفة من اللون الأزرق الهادئ في جدران غرفة النوم الرئيسية مما عمل على إظهار تناغم رائع مع الأرضيات اللامعة التي يعود تصميمها إلى العصر الذهبى لليونان القديمة، بالإضافة إلى أن وجود اللمسات الذهبية في السقف والأعمدة عمل على الاحتفاظ برونق التصميم الكلاسيكي الراقي.
قد ساعد اللون الذهبي في تصميم هذا الحمام على إضفاء مزيد من أجواء الفخامة والكلاسيكية التي تتناسب مع أجواء المنزل بشكل عام، وكان لاستخدام اللون الأبيض هنا ومزجه مع الإضاءة البيضاء حيلة مثالية لمعالجة مشكلة صغر المساحة وعمل على جلب مزيد من الشعور بالاتساع والاسترخاء.
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