منزل رائع يتميز بالفخامة لعشاق النمط الكلاسيكي

على الرغم من تفضيل الكثيرين للنمط العصري العملي البسيط؛ إلا أنه مازال هناك الكثيرون من محبي وعشاق النمط الكلاسيكي الفاخر ويفضلونه ليكون هو أسلوب المنزل الخاص بهم كي يبدو مثل القصور الملكية الفخمة.

من منا لم يكن حلمه ذات يوم العيش بمنزل كلاسيكى ذو أثاث عتيق وتحف وزخارف في جميع أركانه، فالنمط الكلاسيكي لا يموت ولكن يتجدد بين الحين والآخر بأفكار عصرية حديثة تُزيده رقي وأناقة، وسنقدم لك نموذج لإحدى المنازل الكلاسيكة الفاخرة الذي مازال محتفظ بالنمط الكلاسيكي الراقي من الأثاث المُذهب الفخم والتحف المرصعة بالكريستال ولكن مع إضافة لمسات عصرية حديثة تُبرز التفاصيل أكثر وتُعزز الإطلالة بمزيد من الرقي والأناقة، كاستخدام ألوان غير تقليدية كاللون الأبيض والأزرق على عكس المُتعارف عليه من الألوان الكلاسيكية مثل درجات البني والبيج، بالإضافة إلى تجنب التزاحم العشوائي للأثاث والتفاصيل دون ترك مساحات فارغة التي تُعزز الشعور بالراحة والأناقة أيضًا.