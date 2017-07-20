18 فكرة مختلفة لترتيب أثاث غرفة المعيشة

الترتيب المثالي لأي غرفة يعتمد على تحديد النقطة المحورية التي ترتب من حولها الأثاث، ما هو حجر الزاوية في غرفة المعيشة الخاصة بك؟

يمكن أن تكون الإجابة شاشة تلفزيون أو مدفأة أو كما نرى في هذا المثال الشرفة المفتوحة على منظر طبيعي خلّاب في حديقة المنزل، وفي هذه الحالة توجه كل قطع الجلوس من أرائك وكراسي نحو الشرفة للاستمتاع بهذا المنظر الرائع.