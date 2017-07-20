18 فكرة مختلفة لترتيب أثاث غرفة المعيشة

غرفة المعيشة هي الغرفة الاكثر استخدامًا في المنزل، مكان تجمع العائلة ومشاهدة التلفزيون والقيام بالأنشطة المختلفة، يمكن أن تكون مصممة في مساحة مفتوحة أو منفصلة في غرفة كاملة، في جميع الأحوال يجب أن تعطي ترتيب الأثاث المستخدم بها أولوية لتحصل على غرفة مريحة وأنيقة في آنٍ واحد، وفي هذا الكتاب تجد مجموعة من الأفكار المختلفة لترتيب الأثاث في غرف المعيشة بمختلف مساحاتها وأنواعها..
ترتيب قطع الأثاث في مواجهة بعضها البعض مع طاولة قهوة مشتركة يجعل التواصل أسهل بين الجالسين، وفي نفس الوقت تكون المشروبات والمأكولات في متناول اليد.
يمكنك الفصل بين غرفة المعيشة وغرفة الطعام الموجودة بهذا المثال باستخدام الأثاث، هنا استخدمت الأريكة السوداء في تحديد غرفة المعيشة في هذه المساحة المفتوحة، وفصلها عن باقي الغرف الموجودة في نفس المساحة.
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إذا لم يكن لديك مساحة للأرائك المعتادة، فالكراسي كافية جدًا ومريحة في الاستخدام وأحيانًا تكون أفضل، في هذه الغرفة الأنيقة والنظيفة نرى توافق رائع بين الكراسي الجلدية باللون البني مع ألوان السجادة المبهجة والمرحة والمكتبة في الخلفية باللون الأزرق.
استخدام سجادة كبيرة لجمع مقاعد الجلوس بالكامل فوقها فكرة ذكية لترتيب الأثاث بغرفة المعيشة داخل مساحة واحدة، وإن لم تكفي السجادة لجميع القطع يمكنك وضعها في المنتصف والقطع من حولها.
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ترتيب الأثاث قُطريًا يعطي الغرفة نكهة مختلفة، كما أنها طريقة جيدة لتوسعة المساحة في منطقة الجلوس، استخدم أريكة وطاولة القهوة لإنشاء محور قطري وترتيب باقي المقاعد على نفس المحور.
في غرف المعيشة حيث الجلوس ومشاهدة التلفزيون هي الأنشطة الرئيسية، أريكة على شكل حرف L مثالية مع توفر مقاعد مريحة ومرنة، هنا نرى مقعدين دون ذراعين بجانب الأريكة، بالإضافة إلى قطعتين شيزلونج، كل هذه المقاعد المتنوعة مرتبة بطريقة مربعة تسهل التواصل وتوفر الراحة للجالسين، ويمكن إعادة ترتيبها وتحريكها بسهولة فهي قطع خفيفة الوزن.
الطريقة الأكثر شيوعًا في ترتيب مقاعد غرفة المعيشة هي وضعها في مقابلة شاشة التلفزيون، وهي طريقة مميزة حيث تجعل هناك نقطة محورية يتجمع حولها الأثاث فيصبح هناك تناسق وتكامل بين القطع.
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الترتيب المثالي لأي غرفة يعتمد على تحديد النقطة المحورية التي ترتب من حولها الأثاث، ما هو حجر الزاوية في غرفة المعيشة الخاصة بك؟
يمكن أن تكون الإجابة شاشة تلفزيون أو مدفأة أو كما نرى في هذا المثال الشرفة المفتوحة على منظر طبيعي خلّاب في حديقة المنزل، وفي هذه الحالة توجه كل قطع الجلوس من أرائك وكراسي نحو الشرفة للاستمتاع بهذا المنظر الرائع.
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هذه الطريقة لترتيب أثاث غرفة المعيشة توحي لنا كأننا ننظر في مرآة، الجهة اليمنى واليسرى متطابقة في عدد القطع وألوانها وطريقة وضعها في مقابل بعضها البعض، التماثل الموجود يفرض النظام والمثالية على التصميم.
وضع الأريكة إلى جانب أرفف المكتبة تمنح المكان ميزة القيام بأنشطة أخرى مثل القراءة، وسهولة الوصول إلى ما تريد وأنت جالس في مكانك.
ركنة جانبية تتمتع فيها بالشمس وضوء النهار والمنظر الخلّاب ستتحول إلى أكثر الأماكن راحة في المنزل،وبجانبها مجموعة من الكراسي لتوفير مساحة كافية لمشاركة الجلسة مع من تحب.
كلما وضعت أبعاد وتصميم الغرفة في حسبانك كلما استطعت توفير وترتيب غرفة المعيشة المناسبة، هنا كانت هذه الأريكة المصممة بشكل دائري هي الحل المثالي لأبعاد الغرفة، حيث وفرت مساحة كبيرة لن تستطيع القطع المعتادة توفيرها إن استخدمت.
ليس من الضروري استخدام الركنة الكاملة على شكل حرف L، بل يمكن أيضًا ترتيب الأثاث بنفس الشكل وبغض النظر عن تصميم ونوع الأثاث المستخدم، هنا وضعت الأريكتان على شكل حرف L بطريقة مثالية لهذه الغرفة.
توفير مساحة صغيرة بجوار النافذة أو الشرفة عند ترتيب غرفة المعيشة يمنحك ميزة إضافية، في هذا الركن يمكنك الجلوس وتناول فنجان من القهوة والاستمتاع بالهواء النقي مع قراءة كتاب أو مطالعة الجريدة.
هنا أصبحت المدفأة هي النقطة الرئيسية التي رتب عليها المصمم غرفة المعيشة، جميع القطع ملتفة حول هذه النقطة في نظام وتقاطع وبطريقة يمكن لجميع الجالسين التواصل من خلالها بسهولة.
طريقة أخرى للترتيب لمن يحبون الاحتفاظ بميزة المساحات المفتوحة والتواصل بين الغرف، يمكن وضع أثاث غرفة المعيشة في مواجهة غرفة الطعام وباقي المساحة بهذه الطريقة دون الفصل بينهم.
معظم التصميمات العصرية تلجأ إلى استخدام البوف لسهولة حركته في الأماكن المختلفة وإعادة ترتيب الغرفة والتحكم في شكلها بسهولة، فهو سهل الحركة وخفيف الوزن كما أنه يمتلك ميزة أخرى وهي تعدد ألوانه وتصميماته.