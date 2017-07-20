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18 فكرة مختلفة لترتيب أثاث غرفة المعيشة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Sundown, Widemouth Bay, Cornwall, The Bazeley Partnership The Bazeley Partnership غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة هي الغرفة الاكثر استخدامًا في المنزل، مكان تجمع العائلة ومشاهدة التلفزيون والقيام بالأنشطة المختلفة، يمكن أن تكون مصممة في مساحة مفتوحة أو منفصلة في غرفة كاملة، في جميع الأحوال يجب أن تعطي ترتيب الأثاث المستخدم بها أولوية لتحصل على غرفة مريحة وأنيقة في آنٍ واحد، وفي هذا الكتاب تجد مجموعة من الأفكار المختلفة لترتيب الأثاث في غرف المعيشة بمختلف مساحاتها وأنواعها..

1- وجهًا لوجه

Gretel House, Simon Gill Architects Simon Gill Architects غرفة المعيشة
Simon Gill Architects

Gretel House

Simon Gill Architects
Simon Gill Architects
Simon Gill Architects

ترتيب قطع الأثاث في مواجهة بعضها البعض مع طاولة قهوة مشتركة يجعل التواصل أسهل بين الجالسين، وفي نفس الوقت تكون المشروبات والمأكولات في متناول اليد. 

2- تقسيم الغرف باستخدام الأثاث

CoFold Sliding Folding Door Hardware Coastal Joinery Hardware غرفة المعيشة
Coastal Joinery Hardware

CoFold Sliding Folding Door Hardware

Coastal Joinery Hardware
Coastal Joinery Hardware
Coastal Joinery Hardware

يمكنك الفصل بين غرفة المعيشة وغرفة الطعام الموجودة بهذا المثال باستخدام الأثاث، هنا استخدمت الأريكة السوداء في تحديد غرفة المعيشة في هذه المساحة المفتوحة، وفصلها عن باقي الغرف الموجودة في نفس المساحة. 

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3- باستخدام الكراسي فقط!

Richmond Kitchen Laura Gompertz Interiors Ltd غرفة المعيشة Purple/Violet playroom,living room,bookcase,armchair,family room
Laura Gompertz Interiors Ltd

Richmond Kitchen

Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd

إذا لم يكن لديك مساحة للأرائك المعتادة، فالكراسي كافية جدًا ومريحة في الاستخدام وأحيانًا تكون أفضل، في هذه الغرفة الأنيقة والنظيفة نرى توافق رائع بين الكراسي الجلدية باللون البني مع ألوان السجادة المبهجة والمرحة والمكتبة في الخلفية باللون الأزرق.

4- تجميع المقاعد على سجادة واحدة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استخدام سجادة كبيرة لجمع مقاعد الجلوس بالكامل فوقها فكرة ذكية لترتيب الأثاث بغرفة المعيشة داخل مساحة واحدة، وإن لم تكفي السجادة لجميع القطع يمكنك وضعها في المنتصف والقطع من حولها.

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5- توسعة المساحة باستخدام القُطر في الترتيب

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership غرفة المعيشة
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

ترتيب الأثاث قُطريًا يعطي الغرفة نكهة مختلفة، كما أنها طريقة جيدة لتوسعة المساحة في منطقة الجلوس، استخدم أريكة وطاولة القهوة لإنشاء محور قطري وترتيب باقي المقاعد على نفس المحور.

6- مساحة للاسترخاء

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة المعيشة
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

في غرف المعيشة حيث الجلوس ومشاهدة التلفزيون هي الأنشطة الرئيسية، أريكة على شكل حرف L مثالية مع توفر مقاعد مريحة ومرنة، هنا نرى مقعدين دون ذراعين بجانب الأريكة، بالإضافة إلى قطعتين شيزلونج، كل هذه المقاعد المتنوعة مرتبة بطريقة مربعة تسهل التواصل وتوفر الراحة للجالسين، ويمكن إعادة ترتيبها وتحريكها بسهولة فهي قطع خفيفة الوزن.

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7- في مواجهة التلفزيون

County Hall, Morph Interior Ltd Morph Interior Ltd غرفة المعيشة L shape sofa,sofa,console,TV,curtains,rug,armchair,livingroom
Morph Interior Ltd

County Hall

Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd

الطريقة الأكثر شيوعًا في ترتيب مقاعد غرفة المعيشة هي وضعها في مقابلة شاشة التلفزيون، وهي طريقة مميزة حيث تجعل هناك نقطة محورية يتجمع حولها الأثاث فيصبح هناك تناسق وتكامل بين القطع. 

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8- التركيز على الشرفة

London Townhouse The Silkroad Interior Design غرفة المعيشة
The Silkroad Interior Design

London Townhouse

The Silkroad Interior Design
The Silkroad Interior Design
The Silkroad Interior Design

الترتيب المثالي لأي غرفة يعتمد على تحديد النقطة المحورية التي ترتب من حولها الأثاث، ما هو حجر الزاوية في غرفة المعيشة الخاصة بك؟ 

يمكن أن تكون الإجابة شاشة تلفزيون أو مدفأة أو كما نرى في هذا المثال الشرفة المفتوحة على منظر طبيعي خلّاب في حديقة المنزل، وفي هذه الحالة توجه كل قطع الجلوس من أرائك وكراسي نحو الشرفة للاستمتاع بهذا المنظر الرائع.

تصميم آخر رائع يوضح الفكرة السابقة وهذه المرة استخدم المصمم فقط أريكة من الجلد وكرسي صغير لصغر المساحة المتاحة..

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura غرفة المعيشة
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

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9- ترتيب متطابق

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ II , Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık غرفة المعيشة
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

هذه الطريقة لترتيب أثاث غرفة المعيشة توحي لنا كأننا ننظر في مرآة، الجهة اليمنى واليسرى متطابقة في عدد القطع وألوانها وطريقة وضعها في مقابل بعضها البعض، التماثل الموجود يفرض النظام والمثالية على التصميم. 

تصميم آخر يعتمد على طريقة التماثل في ترتيب القطع..

Converted Barn - Family Room homify غرفة المعيشة خشب Orange barn,barn conversion,converted barn,beams,beamed ceiling,double height
homify

Converted Barn – Family Room

homify
homify
homify

10- إنشاء منطقة لممارسة الأنشطة

Decorar con diseño Made in Italy, Viadurini.es Viadurini.es Living roomFireplaces & accessories
Viadurini.es

Viadurini.es
Viadurini.es
Viadurini.es

وضع الأريكة إلى جانب أرفف المكتبة تمنح المكان ميزة القيام بأنشطة أخرى مثل القراءة، وسهولة الوصول إلى ما تريد وأنت جالس في مكانك.

11- ركن مشمس

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá غرفة المعيشة
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

ركنة جانبية تتمتع فيها بالشمس وضوء النهار والمنظر الخلّاب ستتحول إلى أكثر الأماكن راحة في المنزل،وبجانبها مجموعة من الكراسي لتوفير مساحة كافية لمشاركة الجلسة مع من تحب. 

13- نصف دائرة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كلما وضعت أبعاد وتصميم الغرفة في حسبانك كلما استطعت توفير وترتيب غرفة المعيشة المناسبة، هنا كانت هذه الأريكة المصممة بشكل دائري هي الحل المثالي لأبعاد الغرفة، حيث وفرت مساحة كبيرة لن تستطيع القطع المعتادة توفيرها إن استخدمت. 

14- ترتيب على شكل L

Living room Baufritz (UK) Ltd. غرفة المعيشة
Baufritz (UK) Ltd.

Living room

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

ليس من الضروري استخدام الركنة الكاملة على شكل حرف L، بل يمكن أيضًا ترتيب الأثاث بنفس الشكل وبغض النظر عن تصميم ونوع الأثاث المستخدم، هنا وضعت الأريكتان على شكل حرف L بطريقة مثالية لهذه الغرفة. 

15- نقطة هادئة بالقرب من النافذة

Proyecto Ciutadella, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

توفير مساحة صغيرة بجوار النافذة أو الشرفة عند ترتيب غرفة المعيشة يمنحك ميزة إضافية، في هذا الركن يمكنك الجلوس وتناول فنجان من القهوة والاستمتاع بالهواء النقي مع قراءة كتاب أو مطالعة الجريدة. 

16- حول المدفأة

City appartment, Hampstead Design Hub Hampstead Design Hub غرفة المعيشة
Hampstead Design Hub

City appartment

Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub

هنا أصبحت المدفأة هي النقطة الرئيسية التي رتب عليها المصمم غرفة المعيشة، جميع القطع ملتفة حول هذه النقطة في نظام وتقاطع وبطريقة يمكن لجميع الجالسين التواصل من خلالها بسهولة. 

17- في مساحة واحدة

Casa Storni, Queixalós.Trull Arquitectos Queixalós.Trull Arquitectos غرفة المعيشة
Queixalós.Trull Arquitectos

Queixalós.Trull Arquitectos
Queixalós.Trull Arquitectos
Queixalós.Trull Arquitectos

طريقة أخرى للترتيب لمن يحبون الاحتفاظ بميزة المساحات المفتوحة والتواصل بين الغرف، يمكن وضع أثاث غرفة المعيشة في مواجهة غرفة الطعام وباقي المساحة بهذه الطريقة دون الفصل بينهم. 

18- استخدام البوف

CASA PORTAL 2015, PSV Arquitectura y Diseño PSV Arquitectura y Diseño غرفة المعيشة
PSV Arquitectura y Diseño

PSV Arquitectura y Diseño
PSV Arquitectura y Diseño
PSV Arquitectura y Diseño

معظم التصميمات العصرية تلجأ إلى استخدام البوف لسهولة حركته في الأماكن المختلفة وإعادة ترتيب الغرفة والتحكم في شكلها بسهولة، فهو سهل الحركة وخفيف الوزن كما أنه يمتلك ميزة أخرى وهي تعدد ألوانه وتصميماته. 

مداخل منازل بتصميمات وديكورات رائعة
هل لديكم مزيد من الأفكار لترتيب قطع الأثاث في غرفة المعيشة؟ 

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