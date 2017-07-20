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12 طريقة لاستخدام الحجر الطبيعي في منزلك

Heba khlili Heba khlili
Mosaicos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS غرفة المعيشة
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هل تعرف لماذا يستخدم المصممين الداخليين  الحجر الطبيعي دائما في منازل عملائهم، لأنها تبدو هائلة. هناك الكثير من الطرق الرائعة لاستخدام الحجر الطبيعي، لذلك لا تتعب نفسك بالتفكير، هو يحتاج فقط لتركيب هيكلي كأي عنصر زخرفي جميل في المنزل. إذا كنت لا تستطيع تخيل كيف سيضيف الحجر الطبيعي أسلوب فريد لمنزلك، ستجد في هذا المقال بعض الأمثلة الجميلة لاستخدام الحجر الطبيعي، ولكن نحذرك عزيزي القارئ فقد تغير رأيك وسترغب في تغيير جذري لديكور منزلك! لنلقي نظرة معا!

1. كجدار مميز في غرفة المعيشة

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

مهما كانت غرفة المعيشة حيادية وبسيطة يمكنك اعتماد الحجر الطبيعي كجدار مميز، مع الحفاظ على التكامل والتناسق مع باقي الأثاث ستشعر حينها بأنها غرفة مختلفة.

2. لمشواة جميلة

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

فكرة رائعة! استخدام الحجر لتجميل الشواة، ستعطيه جمالية رائعة وحيوية. هذا التصميم مناسب إما داخل المنزل أو في الحديقة، ويمكنك أيضا تطبيقه على المدفأة!

3. كنقطة ارتكاز للتلفزيون

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

في الحقيقة لا يعتبر التلفزيون من الإضافات الجميلة، ولكن تركيبه على جدار من الحجر الطبيعي، سيظهره بصورة أكثر أناقة.

4. لإضافة لمسة مختلفة

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

إذا كان لديك الجدران ناعمة في جميع أنحاء منزلك، فإن إضافة لمسة مختلفة ستعطي مظهر اجمل! لذا يمكنك تسليط الضوء على سطح الجدران المصنوعة من الحجر الطبيعي من خلال تعليق المرايا.

5. التصميم الريفي

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

 إذا كنت ترغب في تبني تصميم ريفي اكثر لمنزلك، لابد أن تأخذ بالاعتبار الجدران الحجرية الطبيعية، ستعطي على الفور النمط التراثي، كما أنها تتناسب تماما مع الخشب الريفي الأنيق.

6. كتصميم خفي

Mosaicos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS غرفة المعيشة
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

إذا كنت تريد الجمع بين النمط الحديث والريفي للتصميم الداخلي، عليك أولا أن تعتاد على هذا الدمج، جدار من الحجر الطبيعي فكرة مثالية! الألوان هادئة وأنيقة.

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7. كخلفية للنباتات

Mosaicos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS حديقة
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

 بصراحة لا يمكن التفكير بطريقة أفضل لإظهار النباتات بشكل رائع من خلال وضعها أمام جدار من الحجر الطبيعي! اختيار لون الحجر بعيد تمام عن لون النباتات، ستنعم بمنظر خلاب!

8.الإضاءة

Mosaicos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS غرفة المعيشة
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

عن طريق اختيار تصميم الفسيفساء للجدران الحجرية، يمكنك تحقيق الجمالية  القصوى من خلال بعض الإضاءة المركزة على الجدار!

9. لواجهة منزل مميزة

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

دعونا لا ننسى أن الحجر هو مادة صلبة ومقاومة للطقس، مما يجعلها مثالية للاستخدام خارج منزلك. إذا كنت تريد أن تعطي واجهة منزلك لمسة فريدة، الحجر الطبيعي بلون دراماتيكي، ستجعل المنظر والأسلوب رائع!

10. من مواد متنوعة

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

تصميم المنزل الحديث يتطلب مزيج صحي من مواد مختلفة، و للإبقاء على الأمور مثيرة للاهتمام وترغب في الاستفادة من الجمالية المعاصرة، مدخنة من الحجر الطبيعي ستفي بالغرض!

11. لفصل المساحات بشكل أنيق

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

 إذا كان لديك تصميم مفتوح في منزلك ولكنك لا تريد فصل مناطق معينة، جدار صغير من الحجر الطبيعي وسيلة رائعة! لافتة للنظر.

12 – إنشاء واجهة خارجية

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

وأخيرا، فكرة استخدام الحجر الطبيعي كنقطة محورية بجانب الباب الأمامي، مثالية لتركيب باب خارجي صلب، كما يظهر الحجر الداكن مع الأبيض واجهة المنزل جميلة!

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