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قبل وبعد: تحويل شقة متهالكة إلى منزل عصري ساحر

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify مطبخ
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إعادة تصميم منزل تعد عملية شاقة تتطلب مجهود أكبر من تأسيس شقة جديدة، خاصة عندما يتمسك أصحاب المنزل ببعض التفاصيل التي تقتضي السير على نهج معين لتحقيق التوازن والتناسق معها.

في مقال اليوم من هوميفاي، نستعرض معكم مشروع من تنفيذ خبراء NOVACOBE، لإعادة تصميم منزل متهالك، والتخلص من التفاصيل العتيقة، لإضفاء إطلالة عصرية على أركانه، ومنحه الكثير من التفاصيل الأنيقة المبهرة.

تحول المنزل بفعل لمسات الخبراء، من مجرد مساحة عتيقة خالية من الروح وقد سيطرت الكآبة على جدرانها حتى غطت معالمها، إلى منزل يشع ضوءًا ويتلألأ بإشراقة الأبيض، ونعومة اللمسات الزرقاء الأنيقة، مع الأفكار الإبداعية لاستغلال المساحات وتوظيفها بذكاء.

شاركنا جولتنا في مشروع اليوم، واستمد إلهامك لتصميم منزلك الخاص!

1. قبل: تم التخلص من الأرضيات القديمة وإعادة توزيع المنافذ والأبواب في الجدران

homify
homify

homify
homify
homify

2. قبل: مطبخ خشبي متهالك بألوان داكنة وجدران بهاتة تخلو من أي روح

homify
homify

homify
homify
homify

3. قبل: غرفة غير واضحة المعالم ونوافذ وأطر خشبية عتيقة الطراز

homify
homify

homify
homify
homify

4. قبل: حمام مع مربعات من البلاط الأبيض العتيق وأرضية سيطر عليها العفن

homify
homify

homify
homify
homify

5. ممر طولي بين الغرف غير مستغل على الإطلاق

homify
homify

homify
homify
homify

6. بعد: اختيار الأبيض جعل المدخل أكثر ترحيبًا بينما جعلته المنضدة أكثر وظيفية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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homify
homify
homify

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7. الأرضية الخشبية تُضفي بعض الدفء لكسر برودة الأبيض المسيطر بالكامل

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

8. توزيع الإضاءات لتقود الطريق يجعل من هذا الممر الفارغ مساحة ممتعة ومُشرقة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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homify
homify
homify

9. غرفة المعيشة اصبحت أكثر إشراقة بعد دعم النوافذبالجدران البيضاء بالكامل

homify غرفة السفرة
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homify
homify

10. صممت غرفة ملابس مع أبواب جرارة بيضاء جعلتها شبه خفية وسط الحدار الأبيض

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

11. صممت أبوب الخزانة الجرارة بحيث يتم فتحها إلى الداخل حتى لا تشغل مساحة من الجدار

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

12. غرفة الملابس على الرغم من صغر مساحتها إلا أنها توفر كل المساحات التخزينية التي قد يحتاجها الفرد

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

13. تقسيم مثالي للأرفف المعلقة بمساحات متفاوتة، وفي الأسفل منضدة لترتيب الشنط وربما بعض الاكسسوارات

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

14. النغمة المميزة من الأزرق تُضفي روح عصرية أنيقة على تصميم المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

15. الكثير من الخزنات التي تشغل الجدار من الأرض إلى السقف بشكل يكاد يكون خفيًا

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

16. لون الأرضية يصنع مزيجًا رائعًا مع الجدار يأخذك إلى سطح وأعماق المحيط

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

17. تنسيق رائع بين تلألأ الحوض والصنبور الفضيان مع الأجهزة المدمجة في هيكل المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

18. لجأ المصمم إلى الكابينة الزجاجية لتوفير المساحة في الحمام الصغير

homify حمام
homify

homify
homify
homify

19. برغم صغر الحمام إلا أن ذكاء المصمم مكنه من وضع اثنين من الغسالات بوضع رأسي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

20. البلاطات الزرقاء تصنع إطارًا أنيقًا حول المرآة الكبيرة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

21. داخل الكابينة الزجاجية ، يمكن الاستمتاع بالعمق البصري الذي يصنعه اللون الأزرق

homify حمام
homify

homify
homify
homify

22. حمام الضيوف يتخذ درجة أخرى من اللون الأزرق المسيطر على ديكورات المنزل

homify حمام
homify

homify
homify
homify

23.مرة أخرى المصمم يستغل المساحة بذكاء من خلال خزانة تشكل إطارًا للمرآة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

24. الكابينة الزجاجية شفافة بالكامل لمنح شعور بالاتساع البصري

homify حمام
homify

homify
homify
homify

لمزيد من تصميمات الحمامات الصغيرة، تفضل بقراءة المقال التالي، تصميمات رائعة وذكية لـ حمامات صغيره وضعت بها الغسالة

تصميمات رائعة وذكية لـ حمامات صغيره وضعت بها الغسالة

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