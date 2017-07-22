قبل وبعد: تحويل شقة متهالكة إلى منزل عصري ساحر

إعادة تصميم منزل تعد عملية شاقة تتطلب مجهود أكبر من تأسيس شقة جديدة، خاصة عندما يتمسك أصحاب المنزل ببعض التفاصيل التي تقتضي السير على نهج معين لتحقيق التوازن والتناسق معها.

في مقال اليوم من هوميفاي، نستعرض معكم مشروع من تنفيذ خبراء NOVACOBE، لإعادة تصميم منزل متهالك، والتخلص من التفاصيل العتيقة، لإضفاء إطلالة عصرية على أركانه، ومنحه الكثير من التفاصيل الأنيقة المبهرة.

تحول المنزل بفعل لمسات الخبراء، من مجرد مساحة عتيقة خالية من الروح وقد سيطرت الكآبة على جدرانها حتى غطت معالمها، إلى منزل يشع ضوءًا ويتلألأ بإشراقة الأبيض، ونعومة اللمسات الزرقاء الأنيقة، مع الأفكار الإبداعية لاستغلال المساحات وتوظيفها بذكاء.

شاركنا جولتنا في مشروع اليوم، واستمد إلهامك لتصميم منزلك الخاص!