الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 تصاميم لمطابخ عصرية

Heba khlili Heba khlili
Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya KitchenKitchen utensils خشب Green
Loading admin actions …

تعتبر المطابخ الحديثة هذه الأيام ذات شعبية عالية لأصحاب المنازل، لماذا برأيك؟ لأنها ببساطة مطابخ مجهزة بشكل كامل ولا تحتاج إلا فقط لوضعها في المكان المناسب، ولكن مشكلتها الوحيدة أن وحدات المطبخ قد تبدو متشابه. تتميز مطابخنا لهذا المقال بأنها أنيقة، وحديثة والأهم أنها غير قابلة للصدأ. إذا أردت أن تحقق شيء فريد وجديد لمطبخك، تابع معنا هذا المقال الذي جمعنا فيه 7 تصاميم عصرية لمطابخ مختلفة!

1. رفوف المطبخ غير مألوفة!

Larix, Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya KitchenKitchen utensils
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

 لأن الرفوف للتخزين هذا لا يعني أبدا أنها يجب أن تكون بسيطة ومملة. الرفوف المثبتة على الحائط في هذا المطبخ مثالية لأولئك الذين يريدون شيئا مختلف في مطابخهم. الزجاج هو بلوري، الذي يتناغم بشكل جيد مع الرفوف الخشبية. هي رفوف عملية ووظيفية مثلها مثل باقي الرفوف، لذلك لا داعي للقلق حول ذلك.

2. البساطة هي المفتاح

homify
homify

homify
homify
homify

الشقق الصغيرة عادة ما تنتهي بمطبخ، الذي يبدو محشو ومليء بالأغراض لعدم وجود مساحة كافية، ولكن هذه الحالة ليست دائما. النمط الصناعي لمطبخك، فكرة مناسبة لمطبخ أنيق وعملي ويستوعب الكثير من الأشياء، تأكد من الحصول على مصمم خبير يضمن لك القضاء على مشكلة الازدحام في المطبخ. هذا المطبخ الجميل مصمم من قبل Artes Dekor.

3. اللون الذي سيخطف الأنظار

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya KitchenKitchen utensils خشب Green
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

كن جريئا مع خيارات الألوان الخاصة بمطبخك، لا تخاف من أن تبدو هذه الألوان أكثر من اللازم. جميل كيف قام مصمم هذا المطبخ بإدراج اللون الأخضر للخزن مع اللون الأحمر للشفاط بالإضافة للقليل من الظل الخفي الوردي جنبا إلى جنب مع الأبيض، بالإضافة لاستخدام الخشب في جميع أنحاء المطبخ مما عزز شعور دافئ للمطبخ.

4. التخطيط والتصميم

MODERN MUTFAKLAR, Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo KitchenCabinets & shelves
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

بعض المنازل لديها مساحات المطبخ غير عادية، مما يجعل من الصعب تأثيثها. مثل هذه المساحات غير العادية تتطلب تصاميم غير عادية لم يتم إنشاؤها من قبل. انظر إلى المطبخ في الصورة، ذو تصميم مختلف، لكن تمكَن المصمم من دمج الجزيرة مع منطقة صغيرة لتناول الطعام وكذلك جميع أدوات المطبخ اللازمة.

5. سحر الريف

MUTFAK, KORDOBA MUTFAK KORDOBA MUTFAK KitchenCabinets & shelves
KORDOBA MUTFAK

KORDOBA MUTFAK
KORDOBA MUTFAK
KORDOBA MUTFAK

بعض المصممين يقومون بدمج تصاميم لمطابخ حديثة مع تصاميم ريفية، بحيث تصبح أكثر مريحة. يمكنك تطبيق سحر الريف في مطبخك بشكل مثالية إذا كان لديك مطبخ كبير بما فيه الكفاية، فقط تحتاج إلى إضافة الخشب والحجر لخلق هذا التصميم الجميل.

6. قوة الباستيل

Kitchen, Derya Bilgen Derya Bilgen KitchenKitchen utensils
Derya Bilgen

Derya Bilgen
Derya Bilgen
Derya Bilgen

في حين تبدو الألوان الداكنة جميلة، أيضا لألوان الباستيل سحرها الخاص. فقد استخدم المصمم ظلال الباستيل من الأصفر والأخضر في الأثاث والاكسسوارات لهذا المطبخ. الكراسي المريحة والملصقات الجميلة على الحائط، فضلا عن لهجات الأخضر في الرفوف الخشبية كل منهما يكمل الآخر بشكل جيد.

7. الكلاسيكي الأبدي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في نهاية المقال لا يوجد شيء أجمل من التصميم الكلاسيكي . هذا المطبخ الرائع هو حلم الجميع. نظام الألوان الموحدة جنبا إلى جنب مع الجزيرة من الرخام تبدو مثالية. السقف وأضواء الثريا، فضلا عن الأقمشة المطرزة فوق النوافذ تتناسب بشكل رائع مع التصميم العام.

أقرا أيضا أفكار ذكية وبسيطة لترتيب المطبخ

18 فكرة مختلفة لترتيب أثاث غرفة المعيشة
ما هو التصميم الذي نال إعجابك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً