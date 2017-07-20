7 تصاميم لمطابخ عصرية

تعتبر المطابخ الحديثة هذه الأيام ذات شعبية عالية لأصحاب المنازل، لماذا برأيك؟ لأنها ببساطة مطابخ مجهزة بشكل كامل ولا تحتاج إلا فقط لوضعها في المكان المناسب، ولكن مشكلتها الوحيدة أن وحدات المطبخ قد تبدو متشابه. تتميز مطابخنا لهذا المقال بأنها أنيقة، وحديثة والأهم أنها غير قابلة للصدأ. إذا أردت أن تحقق شيء فريد وجديد لمطبخك، تابع معنا هذا المقال الذي جمعنا فيه 7 تصاميم عصرية لمطابخ مختلفة!
لأن الرفوف للتخزين هذا لا يعني أبدا أنها يجب أن تكون بسيطة ومملة. الرفوف المثبتة على الحائط في هذا المطبخ مثالية لأولئك الذين يريدون شيئا مختلف في مطابخهم. الزجاج هو بلوري، الذي يتناغم بشكل جيد مع الرفوف الخشبية. هي رفوف عملية ووظيفية مثلها مثل باقي الرفوف، لذلك لا داعي للقلق حول ذلك.
الشقق الصغيرة عادة ما تنتهي بمطبخ، الذي يبدو محشو ومليء بالأغراض لعدم وجود مساحة كافية، ولكن هذه الحالة ليست دائما. النمط الصناعي لمطبخك، فكرة مناسبة لمطبخ أنيق وعملي ويستوعب الكثير من الأشياء، تأكد من الحصول على مصمم خبير يضمن لك القضاء على مشكلة الازدحام في المطبخ. هذا المطبخ الجميل مصمم من قبل Artes Dekor.
كن جريئا مع خيارات الألوان الخاصة بمطبخك، لا تخاف من أن تبدو هذه الألوان أكثر من اللازم. جميل كيف قام مصمم هذا المطبخ بإدراج اللون الأخضر للخزن مع اللون الأحمر للشفاط بالإضافة للقليل من الظل الخفي الوردي جنبا إلى جنب مع الأبيض، بالإضافة لاستخدام الخشب في جميع أنحاء المطبخ مما عزز شعور دافئ للمطبخ.
بعض المنازل لديها مساحات المطبخ غير عادية، مما يجعل من الصعب تأثيثها. مثل هذه المساحات غير العادية تتطلب تصاميم غير عادية لم يتم إنشاؤها من قبل. انظر إلى المطبخ في الصورة، ذو تصميم مختلف، لكن تمكَن المصمم من دمج الجزيرة مع منطقة صغيرة لتناول الطعام وكذلك جميع أدوات المطبخ اللازمة.
بعض المصممين يقومون بدمج تصاميم لمطابخ حديثة مع تصاميم ريفية، بحيث تصبح أكثر مريحة. يمكنك تطبيق سحر الريف في مطبخك بشكل مثالية إذا كان لديك مطبخ كبير بما فيه الكفاية، فقط تحتاج إلى إضافة الخشب والحجر لخلق هذا التصميم الجميل.
في حين تبدو الألوان الداكنة جميلة، أيضا لألوان الباستيل سحرها الخاص. فقد استخدم المصمم ظلال الباستيل من الأصفر والأخضر في الأثاث والاكسسوارات لهذا المطبخ. الكراسي المريحة والملصقات الجميلة على الحائط، فضلا عن لهجات الأخضر في الرفوف الخشبية كل منهما يكمل الآخر بشكل جيد.
في نهاية المقال لا يوجد شيء أجمل من التصميم الكلاسيكي . هذا المطبخ الرائع هو حلم الجميع. نظام الألوان الموحدة جنبا إلى جنب مع الجزيرة من الرخام تبدو مثالية. السقف وأضواء الثريا، فضلا عن الأقمشة المطرزة فوق النوافذ تتناسب بشكل رائع مع التصميم العام.
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