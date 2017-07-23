7 تصاميم لجزيرة المطبخ ولكن بالأبيض!

من قال أن جزيرة المطبخ جزيرة فقط لأولئك الذين لديهم شقق كبيرة؟ Qbetto اسم تصميم هذا المطبخ من قبل Stellart، هو نموذج جزيرة صغيرة لكن وظيفية وتضم كل ما تحتاجه في المطبخ: رف قابلة للتحريك، مجلى ، ثلاجة، غسالة صحون، والعديد من الأدراج والخزائن، بأبعادها فقط 120x120x90 سم! مذهلة