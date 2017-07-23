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7 تصاميم لجزيرة المطبخ ولكن بالأبيض!

Heba khlili Heba khlili
Numero Uno, doimo cucine doimo cucine مطبخ
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تعتبر جزيرة المطبخ باللون الأبيض ذات شعبية متزايدة في المطابخ المعاصرة. فهي تتميز ، بتعزيز المساحات المفتوحة، كما تعمل على الوصل بين منطقة المعيشة والمطبخ، دون التخلي عن الوظيفية والراحة. الأمر المميز في وجود جزيرة في المطبخ أنها تجعل المطبخ يبدو مركزي كما تعزز دينامية العيش والود في البيئة المنزلية. في هذا الكتاب من الأفكار سنتعرف على 7 تصاميم لجزر بيضاء في المطبخ! تابع معنا

1. من مواد مختلفة

Kitchen Markham Stagers مطبخ White
Markham Stagers

Kitchen

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

في هذا المثال الجميل لتجديد مطبخ بمواد بناء تقليدية – عوارض خشبية والطوب – كما نرى تم الحفاظ عليها وإقرانها بذكاء مع جزيرة المطبخ. الجزيرة بلون ابيض  لامع أملس، هي أيضا بديل لطاولة الطعام الكريستال، مثالية لتناول وجبة إفطار سريعة أو سناك مع الأصدقاء.

2. مع الإضاءة المتكاملة

White Timeless, Angola, Spaceroom - Interior Design Spaceroom - Interior Design
Spaceroom – Interior Design

Spaceroom - Interior Design
Spaceroom – Interior Design
Spaceroom - Interior Design

في المطبخ الحد الأدنى هذا تحتل الجزيرة مساحة هامة وتحتوي على جميع عناصر المطبخ، من المجلى إلى الغاز. يوجد في اسفل حافة الجزيرة  جزء مخفض قليلا كسر رتابة الطاولة الكبيرة، مجموعة متكاملة ذات تأثير رائع لشريط من الإضاءة.

3. جزيرة كطاولة طويلة!

Discovery Bay Flat, HK, atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g. atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g. غرفة المعيشة
atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g.

atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g.
atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g.
atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g.

 في هذا المشروع نلاحظ مساحة سخية للجزيرة، والتي تمتد في جميع أنحاء الغرفة، وتقسمها إلى قسمين بحيث تفصل منطقة المعيشة عن المطبخ بطريقة سلسلة وأنيقة، مع الحفاظ على التواصل بين المنطقتين. الجزيرة في هذه الحالة هي أيضا طاولة لتناول الطعام، وفي نهايتها يوجد مكتبة كبيرة.

4. جزيرة مدمجة مع مكتبة

Martin Luther Straße, Schmidt Holzinger Innenarchitekten Schmidt Holzinger Innenarchitekten مطبخ
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

تقع الجزيرة في وسط بيئة كبيرة، تتميز بخطوط بسيطة ونظيفة. الجزء المواجه لمنطقة المعيشة خال من الأبواب والأدراج أو أي فاصل، لتتيح المزيد من المساحة لرفوف وظيفية منحوتة في اسفل الجزيرة.

5. التصميم الحديث

Numero Uno, doimo cucine doimo cucine مطبخ
doimo cucine

doimo cucine
doimo cucine
doimo cucine

بالنسبة لأولئك الذين لديهم مساحة كبيرة، لدينا اقتراح مثير للاهتمام: جزيرة بيضاء التي هي بحد ذاتها قطعة من الديكور. شريطية ناعمة ومستديرة، تسيطر على مساحة المطبخ بكل أناقة وركازه. شفاطات الهواء تنحدر من السقف بتصميم رائع هي أيضا عناصر النحت النقي.

6. الضوء الساطع

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor مطبخ خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

الأبيض كما هو معروف لون يعزز سطوع البيئات وهو قادر على إعطاء شعور النضارة الممتعة، خاصة إذا كان اللون مصحوبا بتشكيل هندسي بسيط، مع بعض عناصر المعدن العاكسة، ونوافذ كبيرة، ستكون النتيجة مثل هذا المثال: غرفة غمرت حرفيا بالضوء الطبيعي.

7. جزيرة متعددة الاستخدامات

QBETTO, SteellArt SteellArt KitchenBench tops
SteellArt

SteellArt
SteellArt
SteellArt

من قال أن جزيرة المطبخ جزيرة فقط لأولئك الذين لديهم شقق كبيرة؟ Qbetto اسم تصميم هذا المطبخ من قبل Stellart، هو نموذج جزيرة صغيرة لكن وظيفية وتضم كل ما تحتاجه في المطبخ: رف قابلة للتحريك، مجلى ، ثلاجة، غسالة صحون، والعديد من الأدراج والخزائن، بأبعادها فقط 120x120x90 سم! مذهلة

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