8 أنواع من الأثاث التي من خلالها ستكسب مساحة إضافية

من احد المشاكل المتكررة في المنزل هو مكان تخزين الأشياء بسبب المساحة الصغيرة الموجودة للتخزين، ولكن لا يجب أن تبقى مشكلة بعد الآن! حان الوقت أن تأخذ زمام الأمور في المنزل، لذلك في هذا المقال وجدنا لك الحل الأنسب وهو، استخدام الأثاث المناسب لمساعدتك في حل هذه المشكلة مع الحفاظ على نظام ونظافة المنزل والأهم بما يتناسب مع ذوقك الشخصي. لنتعرف أكثر على 8 قطع من الأثاث ستسهل علي التخزين، وتجعل منزلك مرتب دائما.
قطعة الأثاث هذه ليست فقط سرير بل أيضا أريكة، ولكن الفكرة تكمن في إمكانية تخزين العديد من الأشياء في هذه الأريكة، كيف؟ هذه الأريكة معاصرة التصميم وعملية ووظيفية، والأهم وجود عدة أدراج كبيرة التي من شأنها أن تسمح لنا بتخزين الأشياء التي نستخدمها مرة واحدة في السنة، وذلك للحصول على الإبداع.
دعونا ننظر لهذين السريران الأخوة تصميم جميل وبسيط، والأهم لديها تفاصيل وأماكن رائعة للتخزين مصممة بطريقة، لاحظا معي كيفي تقف المراتب على هيكل السرير بحيث تخبئ العديد من الأدراج في الجزء السفلي والذي يمكن بسهولة تخزين الملابس فيها، في حين أن الجدار يمكن أيضا استخدامه لوضع الأشياء التي تحتاج إليها باليد.
دعونا نرى كيف يقوم هذا المقعد الصغير بتخزين الأشياء في القاع؟ وذلك بفضل شكله الذي يساعد في التخزين، من خلال استخدام سلال الخيزران في الأسفل لوضع الأحذية مثلا.
فكرة هائلة لوضع الأحذية تحت الدرج، ما رأيك بها؟ بالطبع يمكنك استخدامها ليس فقط كخزانة بل أيضا كمكتبة، كما هو مبين واضح في الصورة. تذكر دائما أن تحت الدرج هو مكان ممتاز للاستفادة من كل شبر فيه.
ومع هذا المثال لا توجد أعذار للحديث عن المال، لأنه ببساطة يمكنك استخدام بعض القطع من الخرسان المتبقية لديك ، وإعادة استخدامها كأساس لبناء مكتبة، وطلائها بالورنيش الأسود أو اللون الذي يناسبك، كما يمكنك تشكيلها كما ترغب في إنشاء عدد مختلف من الأقسام، والأهم تدعيمها بقطع من الحديد الصلب للحفاظ على صلابتها وثباتها.
الآن يمكنك استخدما زوايا كل زاوية بتركيب بعض الرفوف صغيرة، ولا تحتاج إلى أن تكون عميقة جدا لأنها فقط تستخدم فقط لوضع القطع الصغيرة والأشياء التي تستخدم باستمرار في المطبخ.
خلف الأريكة في غرفة المعيشة دائما يوجد قطعة فنية أو صور للأسرة، ولكن إذا كنت بحاجة إلى مساحة للتخزين يمكنك إنشاء مجموعه من الرفوف بدلا من هذه القطعة الفنية، حيث يمكنك وضع العناصر الزخرفية أو بعض الكتب.
إذا لم يكن لديك خزانة في المنزل، فانه من الممكن تصميم واحدة. قم بأخذ المقاسات المناسب، استخدم الخشب قابل للتحريك، وقم بتقسيمها كما تشاء للملابس كمكتبة وللكتب، في النهاية ستحصل على خزانة احد جدرانها هو الحائط وهذا يجعلها أكثر مقاومة.
الآن أصبحت خبير في استغلال الأماكن الصغيرة واستكشاف الأماكن المناسبة للتخزين!
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