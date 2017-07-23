8 أنواع من الأثاث التي من خلالها ستكسب مساحة إضافية

إذا لم يكن لديك خزانة في المنزل، فانه من الممكن تصميم واحدة. قم بأخذ المقاسات المناسب، استخدم الخشب قابل للتحريك، وقم بتقسيمها كما تشاء للملابس كمكتبة وللكتب، في النهاية ستحصل على خزانة احد جدرانها هو الحائط وهذا يجعلها أكثر مقاومة.

الآن أصبحت خبير في استغلال الأماكن الصغيرة واستكشاف الأماكن المناسبة للتخزين!

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