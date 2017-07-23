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8 أنواع من الأثاث التي من خلالها ستكسب مساحة إضافية

Heba khlili Heba khlili
homify Living roomTV stands & cabinets الطوب
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من احد المشاكل المتكررة في المنزل هو مكان تخزين الأشياء بسبب المساحة الصغيرة الموجودة للتخزين، ولكن لا يجب أن تبقى مشكلة بعد الآن! حان الوقت أن تأخذ زمام الأمور في المنزل، لذلك في هذا المقال وجدنا لك الحل الأنسب وهو، استخدام الأثاث المناسب لمساعدتك في حل هذه المشكلة مع الحفاظ على نظام ونظافة المنزل والأهم بما يتناسب مع ذوقك الشخصي. لنتعرف أكثر على 8 قطع من الأثاث ستسهل علي التخزين، وتجعل منزلك مرتب دائما.

1. السرير الأريكة!

Sofa mit viel Stauraum, TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei Living roomSofas & armchairs
TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei

TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei
TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei
TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei

قطعة الأثاث هذه ليست فقط سرير بل أيضا أريكة، ولكن الفكرة تكمن في إمكانية تخزين العديد من الأشياء في هذه الأريكة، كيف؟ هذه الأريكة معاصرة التصميم وعملية ووظيفية، والأهم وجود عدة أدراج كبيرة التي من شأنها أن تسمح لنا بتخزين الأشياء التي نستخدمها مرة واحدة في السنة، وذلك للحصول على الإبداع.

2. السريران الأخوة!

Un dormitorio adolescente a todo color, Noelia Villalba Interiorista Noelia Villalba Interiorista غرفة الاطفال
Noelia Villalba Interiorista

Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista

دعونا ننظر لهذين السريران الأخوة تصميم جميل وبسيط، والأهم لديها تفاصيل وأماكن رائعة للتخزين مصممة بطريقة، لاحظا معي كيفي تقف المراتب على هيكل السرير بحيث تخبئ العديد من الأدراج في الجزء السفلي والذي يمكن بسهولة تخزين الملابس فيها، في حين أن الجدار يمكن أيضا استخدامه لوضع الأشياء التي تحتاج إليها باليد.

3. مقعد وخزانة في الوقت نفسه!

Farmhouse Ivory Wicker Storage Seat The Cotswold Company Corridor, hallway & stairsStorage
The Cotswold Company

Farmhouse Ivory Wicker Storage Seat

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

دعونا نرى كيف يقوم هذا المقعد الصغير بتخزين الأشياء في القاع؟ وذلك بفضل شكله الذي يساعد في التخزين، من خلال استخدام سلال الخيزران في الأسفل لوضع الأحذية مثلا.

4. درج خفي في السلم!

Storage under stairs Fraher and Findlay Corridor, hallway & stairsStorage
Fraher and Findlay

Storage under stairs

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

فكرة هائلة لوضع الأحذية تحت الدرج، ما رأيك بها؟ بالطبع يمكنك استخدامها ليس فقط كخزانة بل أيضا كمكتبة، كما هو مبين واضح في الصورة. تذكر دائما أن تحت الدرج هو مكان ممتاز للاستفادة من كل شبر فيه.

5. قطعة من الأثاث مصنوعة من عناصر معاد تدويرها

homify Living roomTV stands & cabinets الطوب
homify

homify
homify
homify

ومع هذا المثال لا توجد أعذار للحديث عن المال، لأنه ببساطة يمكنك استخدام بعض القطع من الخرسان المتبقية لديك ، وإعادة استخدامها كأساس لبناء مكتبة، وطلائها بالورنيش الأسود أو اللون الذي يناسبك، كما يمكنك تشكيلها كما ترغب في إنشاء عدد مختلف من الأقسام، والأهم تدعيمها بقطع من الحديد الصلب للحفاظ على صلابتها وثباتها.

6. استخدام الزوايا الزوايا

Friern Barnet 1 Laura Gompertz Interiors Ltd مطبخ corner larder,corner pantry,food storage,pantry,larder,contemporary kitchen
Laura Gompertz Interiors Ltd

Friern Barnet 1

Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd

الآن يمكنك استخدما زوايا كل زاوية بتركيب بعض الرفوف صغيرة، ولا تحتاج إلى أن تكون عميقة جدا لأنها فقط تستخدم فقط لوضع القطع الصغيرة والأشياء التي تستخدم باستمرار في المطبخ.

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7. على الجدار كنقطة اتصال!

Estúdio da Estilista - Decora Lider 2010, Mariana Borges e Thaysa Godoy Mariana Borges e Thaysa Godoy غرفة الميديا
Mariana Borges e Thaysa Godoy

Mariana Borges e Thaysa Godoy
Mariana Borges e Thaysa Godoy
Mariana Borges e Thaysa Godoy

خلف الأريكة في غرفة المعيشة دائما يوجد قطعة فنية أو صور للأسرة، ولكن إذا كنت بحاجة إلى مساحة للتخزين يمكنك إنشاء مجموعه من الرفوف بدلا من هذه القطعة الفنية، حيث يمكنك وضع العناصر الزخرفية أو بعض الكتب.

8. خزانة تناسبك!

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

إذا لم يكن لديك خزانة في المنزل، فانه من الممكن تصميم واحدة. قم بأخذ المقاسات المناسب، استخدم الخشب قابل للتحريك، وقم بتقسيمها كما تشاء للملابس كمكتبة وللكتب، في النهاية ستحصل على خزانة احد جدرانها هو الحائط وهذا يجعلها أكثر مقاومة.

الآن أصبحت خبير في استغلال الأماكن الصغيرة واستكشاف الأماكن المناسبة للتخزين!

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