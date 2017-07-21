تصميمات زخرفية رائعة لعمدان منزلك

للتفاصيل دائماً حضور خاص، والعمدان من التفاصيل التي بأمكانها أن تخلق لمسة خاصة في منزلك وتعطيك إطلالة مميزة من الرقي في مساحات الفراغ داخل ،فعموداً واحداً في منزلك يعطيك الكثير من الأناقة ويعتبر أضافة ديكورية مميزة ، ونحن اليوم سنساعدك كثيراً في ذلك من خلال هذا المقال إليك بعض التصميمات الزخرفية الرائعة للعمدان لتلهمك بأختيار التصميم المثالي والذي يناسب منزلك وتفاصيله الديكورية.
ما رأيك بأضافة جمال خاص على بخلق تصميم غير تقليدي بالمرة للعمدان في منزلك، كتصميم عمود على شكل حلقات حلزونية مفرغة باللون الأبيض الحيادي من تصميم الخبراء في HO ARQUITECTURA DE INTERIORES، ليخلق بذلك رقي وحيادية خاصة ولمسة غير تقليدية في منزلك.
عمود عريض باللون الرمادي الحيادي معلق في السقف بشكل بسيط، العمود بتصميم مختلف بالمرة وإطلالة حيادية ، ليكن عنصراً مثالياً للفصل بين غرفة السفرة وغرفة المعيشة بشكل جذاب وأنيق تماماً.
تصميم رائع ومميز لعمود مصمم من البلاط الحجري بشكل جذاب جداً بجانب المطبخ، الذي أضاف على تصميمه جمالاً أخاذاً، وأكسبه إطلالة رائعة أعطت للمكان عمق خاص وملمس مختلف مع نقيضه في الملمس والخصائص الخشب، الذي استعان به المصمم في تصميمه لبار المطبخ. كل هذة التفاصيل أضافت على المطبخ جمال من نوع خاص.
تستطيع أن تبدع في أشكال وتصميمات العمدان الخاصة بك في المنزل وتعطيها تصميماً غير تقليدياً، فهنا نرىالمصمم كيف استخدم تصميم حلزوني غير تقليدي لتصميم هذا العمود من الطوب الحجري ليضيف بذلك لمسة من النمط الصناعي عند منطقة الدرج.
تصميم أخر لعمود حجري باللون الرمادي اندمج بشكل جذاب ومميز مع تصميم غرفة المعيشة ، استغل المصمم هذا العمود وأضاف له لمسة من الدفئ مع وجود تلك الدفاية في كجزء من العمود، ليخلق المصمم بذلك استغلالاً رائعاً للجدار في تصميم المدفاة وكلمسة ديكورية وفي نفس الوقت عنصر للفصل بين غرفة المعيشة والسفرة بشكل رائع.
عند المدخل استخدم المصمم التدرجات اللونية في تصميم هذا العمود، العمود مصمم من الطوب الجيري لكن لعب المصمم في توزيع البلاطات ورصها بشكل يعطي ظلال متدرجة من اللون البيج الحيادي خاصةً عند انعكاس الضوء عليها.
تصميم مبتكر ومميز لعمود خشبي من تصميم الخبراء في HOMEKONCEPT، العمود أضاف جمال من نوع اخر مع لمسة من الدفئ في تصميم غرفة المعيشة بسبب ملمس الخشب الأنيق ولونه البني الدافئ الذي اندمج مع لمسات الألوان الحيادية كالأبيض والرمادي ليكمل بذلك اللوحة الفنية لتصميم الغرفة.
لمسة من الطوب المتراص في تصميم العمود خلقت رقي وأناقة خاصة من تصميم الخبراء في CUBIK، فببساطة شديدة أعطوا للمنزل للمنزل لمسة ريفية دافئة خاصة.
أن تصمم منزلاً راقياً وجذاباً يعني أن تستغل مساحات الفراغ بشكل جيد وتوظفها في منزلك بطريقة مليئة بالأناقة، وليس مجرد حشو ديكورات تبعث على الفوضى في المنزل، وهنا قد أبدع المصمم في تحقيق ذلك من خلال وضع هذا العمود في وسط غرفة المعيشة العمود مصمم من الحجر الجيري بلونه الأبيض الجذاب.
عمود من الحجارة المتراصة بشكل ريفي جذاب مع وجود بعض الفراغات التي أضافت على الجدار رقي وأناقة من نوع خاص.
تصميم جذاب لعمود مصمم من الحجارة بطريقة خلقت تناقض لوني في لمسات الحجر على العمود، العمود مصمم بلمسة داكنة على غرفة مصممة بألوان حيادية هادئة.
ليس بالضروري أن تضيف لمسة من الحجر دائماً على تصميم العمود فأضافة لون حيوي ونابض على تصميم عمود من عمدان منزلك مع بعض الديكورات يمكنه أن يخلق روحاً خاصة على منزلك بالكامل، وهنا أضاف المصمم جدار باللون الأحمر على تصميم منزل بألوان حيادية.
أن تصمم عمود منزلك بالخشب أو الحجارة فقط قاعدة يمكنك كسرها بسهولة، فأحياناً الجمع بين أكثر من مادة طبيعية معاً يعطيك أناقة ورقي خاص، فهنا في تصميم هذا الجدار استعان المصمم بالحجر والخشب معاً ليضيف جمال ورقي خاص على غرفة المعيشة وقد نجح في ذلك بالفعل.
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