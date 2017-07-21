الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تصميمات زخرفية رائعة لعمدان منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos غرفة السفرة
Loading admin actions …

للتفاصيل دائماً حضور خاص، والعمدان من التفاصيل التي بأمكانها أن تخلق لمسة خاصة في منزلك وتعطيك إطلالة مميزة من الرقي في مساحات الفراغ داخل ،فعموداً واحداً في منزلك يعطيك الكثير من الأناقة ويعتبر أضافة ديكورية مميزة ، ونحن اليوم سنساعدك  كثيراً في ذلك من خلال هذا المقال إليك بعض التصميمات الزخرفية الرائعة للعمدان لتلهمك بأختيار التصميم المثالي والذي يناسب منزلك وتفاصيله الديكورية.

1- رقي وحيادية

DEPARTAMENTO EN LOMAS, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة السفرة
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

ما رأيك بأضافة جمال خاص على بخلق تصميم غير تقليدي بالمرة للعمدان في منزلك، كتصميم عمود على شكل حلقات حلزونية مفرغة باللون الأبيض الحيادي من تصميم الخبراء في HO ARQUITECTURA DE INTERIORES، ليخلق بذلك رقي وحيادية خاصة ولمسة غير تقليدية في منزلك.

2- حيادية وبساطة

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos غرفة السفرة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

عمود عريض باللون الرمادي الحيادي معلق في السقف بشكل بسيط، العمود بتصميم مختلف بالمرة وإطلالة حيادية ، ليكن  عنصراً مثالياً للفصل بين غرفة السفرة وغرفة المعيشة بشكل جذاب وأنيق تماماً.

3- جاذبية من نوع خاص

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

تصميم رائع ومميز لعمود مصمم من البلاط الحجري بشكل جذاب جداً بجانب المطبخ، الذي أضاف على تصميمه جمالاً أخاذاً، وأكسبه إطلالة رائعة أعطت للمكان عمق خاص وملمس مختلف مع نقيضه في الملمس والخصائص الخشب، الذي استعان به المصمم في تصميمه لبار المطبخ. كل هذة التفاصيل أضافت على المطبخ  جمال من نوع خاص.

4- عمود حلزوني دائري

REMODELACION Y DISEÑO DE INTERIORES DE CASA HABITACION, HUIXQUILUCAN., Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. الممر الحديث، المدخل و الدرج
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

تستطيع أن تبدع في أشكال وتصميمات العمدان الخاصة بك في المنزل وتعطيها تصميماً غير تقليدياً، فهنا  نرىالمصمم كيف استخدم تصميم حلزوني غير تقليدي لتصميم هذا العمود من الطوب الحجري ليضيف بذلك لمسة من النمط الصناعي عند منطقة الدرج.

5- دفئ وأناقة

Casa 57 Casa Fuerte, Prototipo Arquitectos Prototipo Arquitectos غرفة المعيشة
Prototipo Arquitectos

Prototipo Arquitectos
Prototipo Arquitectos
Prototipo Arquitectos

تصميم أخر لعمود حجري باللون الرمادي اندمج بشكل جذاب ومميز مع تصميم غرفة المعيشة ، استغل المصمم هذا العمود وأضاف له لمسة من الدفئ مع وجود تلك الدفاية في كجزء من العمود، ليخلق المصمم بذلك استغلالاً رائعاً للجدار في تصميم المدفاة وكلمسة ديكورية وفي نفس الوقت عنصر للفصل بين غرفة المعيشة والسفرة بشكل رائع.

6- تدرجات لونية

Conca, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO الممر الحديث، المدخل و الدرج
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

عند المدخل استخدم المصمم التدرجات اللونية في تصميم هذا العمود، العمود مصمم من الطوب الجيري لكن لعب المصمم في توزيع البلاطات ورصها بشكل يعطي ظلال متدرجة من اللون البيج الحيادي خاصةً عند انعكاس الضوء عليها.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- إطلالة خشبية

homify
homify

homify
homify
homify

تصميم مبتكر ومميز لعمود خشبي من تصميم الخبراء في HOMEKONCEPT، العمود أضاف جمال من نوع اخر مع لمسة من الدفئ في تصميم غرفة المعيشة بسبب ملمس الخشب الأنيق ولونه البني الدافئ الذي اندمج مع لمسات الألوان الحيادية كالأبيض والرمادي ليكمل بذلك اللوحة الفنية لتصميم الغرفة.

8- إطلالة ريفية دافئة

ARQUITECTURA INTERIOR, CubiK CubiK غرفة المعيشة حجر White
CubiK

CubiK
CubiK
CubiK

لمسة من الطوب المتراص في تصميم العمود خلقت رقي وأناقة خاصة من تصميم الخبراء في CUBIK، فببساطة شديدة أعطوا للمنزل للمنزل لمسة ريفية  دافئة خاصة.

9- رقي وجمال

homify
homify

homify
homify
homify

أن تصمم منزلاً راقياً وجذاباً يعني أن تستغل مساحات الفراغ بشكل جيد وتوظفها في منزلك بطريقة مليئة بالأناقة، وليس مجرد حشو ديكورات تبعث على الفوضى في المنزل، وهنا قد أبدع المصمم في تحقيق ذلك من خلال وضع هذا العمود في وسط غرفة المعيشة العمود مصمم من الحجر الجيري بلونه الأبيض  الجذاب.

10- تفاصيل خاصة

House Middelburg, Inside Out Interiors Inside Out Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
Inside Out Interiors

Inside Out Interiors
Inside Out Interiors
Inside Out Interiors

عمود من الحجارة المتراصة بشكل ريفي جذاب مع وجود بعض الفراغات التي أضافت على الجدار رقي وأناقة من نوع خاص.

11- تناقض لوني

residencia Alondra, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة الخشب هندسيا White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

تصميم جذاب لعمود مصمم من الحجارة بطريقة خلقت تناقض لوني في لمسات الحجر على العمود، العمود مصمم بلمسة داكنة على غرفة مصممة بألوان حيادية هادئة.

12- ألوان حيوية

SAN BENIGNO HOUSE, Studio 06 Studio 06 غرفة المعيشة
Studio 06

Studio 06
Studio 06
Studio 06

ليس بالضروري أن تضيف لمسة من الحجر دائماً على تصميم العمود فأضافة لون حيوي ونابض على تصميم عمود من عمدان منزلك مع بعض الديكورات يمكنه أن يخلق روحاً خاصة على منزلك بالكامل، وهنا أضاف المصمم جدار باللون الأحمر على تصميم منزل بألوان حيادية.

13- مزيج من الخشب والحجارة معاً

Pent House 505, Arq Renny Molina Arq Renny Molina غرفة المعيشة
Arq Renny Molina

Arq Renny Molina
Arq Renny Molina
Arq Renny Molina

أن تصمم عمود منزلك بالخشب أو الحجارة فقط قاعدة يمكنك كسرها بسهولة، فأحياناً الجمع بين أكثر من مادة طبيعية معاً يعطيك أناقة ورقي خاص، فهنا في تصميم هذا الجدار استعان المصمم بالحجر والخشب معاً ليضيف جمال ورقي خاص على غرفة المعيشة وقد نجح في ذلك بالفعل.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: هل تعاني من الأرق؟ إليك 7 أسباب مع بعض الحيل لنوم أفضل

10 تصاميم رائعة للباركيه
شاركنا برأيك هل أحببت تلك التصميمات؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً