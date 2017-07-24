دليلك الشامل لأختيار ديكورات منزلك كخبراء الديكور

لوجود السجاد ضرورة كبيرة في المنزل فهو من التفاصيل التي لا غني عنها، لكن هناك بعض القواعد التي يجب اتباعها وأخذها في الأعتبار قبل اختيار سجاد منزلك ، فأذا كنت ستتجه لإختيار سجاد كبير فهذا يعني أن السجاد سيغطي مساحة كبيرة من الأرضيات وأن الأثاث حتماً سيكون فوق الأثاث ولكن لذلك شروطاً أيضاً يجب أخذها في الأعتبار كي يصبح الشكل العام للغرفة متناسق، فاولاً يجب أن تاخذ مساحات الغرفة لديك وأن تضع أقدام الاثاث على طرف السجاد مع ترك مساحة بسيطة بين السجاد وجدار الغرفة كي تجعل الأثاث يبدو وكانه يطفو على السجاد.

أما إذا كنت ستتجه إلى اختيار سجاد صغير فيجب وضع السجادة أسفل طاولة القهوة مع ترك باقي المساحة حول الطاولة فارغة بلا سجاد.