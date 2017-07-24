دليلك الشامل لأختيار ديكورات منزلك كخبراء الديكور

تفاصيل الديكور تعطيك دائماً لمسة من الجاذبية والجمال في منزلك، لذلك يلجأ البعض لخبراء الديكور لأضافة لمسة من الجمال في المنزل بطريقة صحيحة لتبرز أناقته، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم مجموعة من النصائح التي ستساعدك على ترتيب منزلك واختيار ديكوراته كخبراء الديكور.
لوجود السجاد ضرورة كبيرة في المنزل فهو من التفاصيل التي لا غني عنها، لكن هناك بعض القواعد التي يجب اتباعها وأخذها في الأعتبار قبل اختيار سجاد منزلك ، فأذا كنت ستتجه لإختيار سجاد كبير فهذا يعني أن السجاد سيغطي مساحة كبيرة من الأرضيات وأن الأثاث حتماً سيكون فوق الأثاث ولكن لذلك شروطاً أيضاً يجب أخذها في الأعتبار كي يصبح الشكل العام للغرفة متناسق، فاولاً يجب أن تاخذ مساحات الغرفة لديك وأن تضع أقدام الاثاث على طرف السجاد مع ترك مساحة بسيطة بين السجاد وجدار الغرفة كي تجعل الأثاث يبدو وكانه يطفو على السجاد.
أما إذا كنت ستتجه إلى اختيار سجاد صغير فيجب وضع السجادة أسفل طاولة القهوة مع ترك باقي المساحة حول الطاولة فارغة بلا سجاد.
عند اختيار تصميم ونمط الستارة في منزلك هناك بعض القواعد التي يجب الاستعانة أولاً، كتحديد نمط الغرفة وطرازها فذلك سيسهل عليك اختيار الأقمشة والنقوشات لتتناسب مع نمط الغرفة فيجب أن تكون الستارة متماشية مع الأثاث والديكورات فعلى سبيل المثال إذا كان نمط المنزل لديك ملئ بالديكورات والزخارف والألوان الصريحة اختار تصميماً للستائر بألوان هادئة وحيادية، والعكس صحيح.
ويجب مراعاة أيضاً خصائص الغرفة عند اختيار الستائر، فخائص غرفة النوم تختلف عن غرفة المعيشة والسفرة وكذلك غرفة الأطفال، فغرفة النوم تحتاج إلى ستائر تمنحها الخصوصية فيجب أخذ ذلك في الأعتبار أولاً قبل اختيار القماش على عكس غرفة السفرة والمعيشة يجب مراعاة الاثاث ونمطه أولاً كي يكون اختيارط صائباً مع مراعاة ان يكون طول الستائر متناسب مع طول وحجم الشباك أو النافذة عند طرف أسفل الجدار. أما في غرف الأطفال فيمكنك اختيار ستائر قصيرة على حسب طول الشباك وعلى حسب ذوقك.
المخدات الصغيرة تستطيع أن تضيف على منزلك رقي وجمال خاص بلمساتها البسيطة خاصةً في غرفة المعيشة، ولكن هناك بعض القواعد التي يجب التركيز عليها عند اختيارك للمخدات الصغيرة في غرفة المعيشة، فيفضل دائماً ان تكون خامتها قريبة من خامة الأريكة، وإذا كانت الأريكة ذات نقوشات وتصميمات هندسية صريحة وقوية يفضل اختيار مخدات بدون نقوشات واضحة وبألوان هادئة والعكس صحيح إذا كان اثاث غرفة المعيشة والأريكة تحديداً مصممة بألوان حيادية وبدون نقوشات في هذة الحالة يمكن أن تلجأ إلى مخدات بنقوشات وألوان صريحة أو مخدات بدون نقوشات سادة تماماً لكن تتميز بألوان جريئة وزاهية للوسائد.
لطالما كان النجف من اللمسات المكملة لإطلالة الأناقة والفخامة في منزلك، فمن منا يستطيع أن يتخلى عن لمسة النجف والأضاءة بشكل عام في المنزل، فنحن جميعما نسعى إلى الأضاءة المريحة والقوية والمتناسقة في نفس الوقت مع تصميم ونمط المنزل، فأذا تحقق التوازن بين تلك العناصر فانت قد اخترت النجفة الصحيحة في منزلك. راعي جيداً عن اختيار النجف أن تأخذ في الأعتبار النمط الذي تريده أن يتحقق داخل المنزل سواء كان كلاسيكي أو عصري أو أي نمط أخر لتختار بذلك تصميم النجفة الذي يتوافق مع هذا الطراز، مع الأخذ في الأعتبار الأماكن التي تريد أن تبرزها بتسليط الأضاءة عليها كي تختار أماكن النجف المناسبة، وأخيراً خصائص الغرفة، فالأضاءة في غرفة المعيشة والسفرة تختلف عن نمط الأضاءة في غرفة النوم التي تحتاج إلى أضاءة هادئة ومريحة على عكسهم تماماً.
المرايات من اللمسات الديكورية التي بأمكانها أن تضيف لمسة من اللمعان والأنتقة على غرف منزلك، كما أن للمرايا قدرة عظيمة على خلق اتساع بصري ومساحات أضافية في غرف منزلك لقدرتها على عكس المناظر المحيطة بها فتخلق بذلك مؤثرات خاصة في الغرفة، فعلى سبيل يمكنك وضع المرآة أمام النافذة فتعكس المناظر الطبيعية الخلابة في الخارج وتخلق مؤثراً خلاباً داخل المنزل.
التابلوهات من اللمسات التي تضفي على جدران منزلك حياة وجاذبية خاصة، وعند اختيار التابلوهات هناك بعض القواعد التي يجب اللجوء إليها كي تحسن اختيار التابلوهات كخبراء الديكور كأختيار مقاس التابلوه المناسب للجدار وللأثاث المحيط به كي لا يحدث خلل بصري مع اختيار الوان التابلوه متناسقة بشكل واضح مع ألون الجدار والأثاث أيضاً. وإذا كنت ستتجه لأختيار أكثر من تابلوه أحرص على مراعاة المسافات بينهم أن لا تقل عن 5 سم بين كل تابلوه وان تكون متساوية مع بعضها البعض.
النباتات بلا شك مصدر جمالي خاص في منزلك لذا يحرص الكثيرون على اقتنائها فبجانب لمستها الجمالية هي مصدر للطاقة الإيجابية وتطهير المنزل من الطاقة السلبية، ولكن هذ لا يعني اختيارها بعشوائية أو اختيار بعض النباتات لمجرد أنها أعجبتك أو أنها النفضلة لديك، فعند اختيار أي تفاصيل خاصة بالديكور وبالتصميم هناك دائماً قواعد ثابتة متفق عليها كي لا يحدث أي خلل بصري، فيجب اختيار ألوان تتماشى مع أثاث المنزل وديكوراته.
عندما تشتري أثاث المنزل فكر أولاً في وظيفة الأثاث وإذا كان مقاسه يتناسب مع مساحة المنزل لديك أم لا، اختر أثاث مزود بلمسات فنية تتناسب مع تصميم المنزل والعناية بتنظيف الخشب وتنظيف الأثاث، ولا تشتري أثاث لمجرد أنك ترغب في شرائه أو انه يعجبك.
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