16 نصيحة لتصميم مثالي لمطبخ مستطيل ضيق

من أصعب المساحات والتي تقف أمامها حائرين هي التي على شكل مستطيل وخاصة إذا كانت المساحة صغيرة، فيكون تأثيث المطبخ من أكثر الحالات تحدياً، حيث أنه يشبه الممر. فمن لديه مطبخ بهذا الشكل يعاني الكثير بسبب ضيق المساحة وعدم إمكانيته لتحقيق أقصى استفادة من المساحة.
لا يجب أن تقيدك المساحة الصغيرة لكن يجب أن تتعلم الطرق المختلفة لاستغلال المساحة بشكل مثالي. فهناك بعض الحيل والأفكار التي إذا اتبعتها ستسهل عليك الكثير، بل على العكس ستحصل على مساحة عمل أكثر من كافية، فتابعونا…
إبدأ بتحديد أماكن وضع الأجهزة الكهربية والأساسيات مثل الحوض، الموقد، حيث يكون لديك الفرصة لاستخدامها بشكل عملي مع وجود مساحة لفتح الأبواب أو الوقوف أو المرور لمطبخ عملي. وإحرص على إختيار أصغر الأبعاد للأجهزة وغيره لتتناسب مع المساحة الصغيرة ولتوفر لك مساحة أكبر للعمل والحركة.
يفضل وضع الموقد، الثلاجة أو الحوض في نهاية المطبخ بين الحائطين الجانبين حيث أنها كلها عناصر تحتاج لمساحة كبيرة لحركة والفتح وغيره.
في أثناء توزيع العناصر المختلفة، إحرص على توفير مثلث الحركة، والذي ينص على توزيع الموقد، الحوض والثلاجة بحيث يكونوا على زوايا مثلث وهمي، لمرونة وسهولة الحركة. فحتى في أصغير المساحات ليس من الصعب الحصول على مثلث الحركة، لكن له فائدة كبيرة لتجنب المشكلات والعوائق فيما بعد.
من المهم تخطيط أماكن الخزانات بحرص، لتجنب زحام المساحة الصغيرة. فلا يتسع المطبخ المستطيل دائماً لعمل الخزانات لكن في الحالات المثالية يمكنه أن يتسع لخزانات على الجانبين مع توافر مساحة في المنتصف للمرور ولفتح كل من الخزانات بشكل مريح
في حالات أخرى تتسع المساحة لخزانة واحدة فقط بينما الناحية الأخرى تكون عبارة عن حائط.
يجب الحرص على وجود مساحة للحركة لا تقل عن 90 سم بين الخزانات على الجانين أو 60 سم بين الخزانة والحائط. بمعنى أدق، أن المطبخ ذو عرض 120سم* أو أكبر لا يتسع إلا لعمل خزانة على جانب واحد فقط، أما إذا كان عرضه 2م وأكبر فهنا سيتع لعمل خزانات على الجانبين.
*مع مراعاة أن عرض الخزانة هو 60 سم أو أقل.
في المساحات الضيقة يمكنك استبدال الخزانات بالأرفف والتي ستقلل إزدحام المطبخ وتساهم في تنظيم الأغراض المختلفة، كما أنها فرصة رائعة لإستعراض مقتنياتك أو الأواني الجميلة الخاصة بك.
من المهم الإهتمام بإختيار درجات لونية مناسبة للمساحات الضيقة لتساهم في جعل المساحة تبدو أكبر وأكثر اتساعاً. فأفضل الإختيارات هي الألوان الفاتحة أو المحايدة والتي تعطي الأجواء لمسات مشرقة. فيمكنك انهاء المطبخ بسطح عمل من الجرانيت، الخشب أو الأكريليك، بألوان هادئة وفاتحة من الباستيل.
إذا كنت تفضل الألوان الداكنة يمكنك إختيار تشطيب ذو لمعة ليساهم في نشر الضوء بشكل مميز. كما يمكنك خلق تباين بين الألوان الفاتحة والداكنة بحيث تطغى الألوان الفاتحة على المساحة.
يمكنك أيضاً استخدام بلاطات مميزة وذات ألوان أو نقشة لحائط المطبخ ليكون لافت للنظر ويعطي المطبخ شخصية وتميز.
إذا قمت باستغلال الإرتفاعات بمد الخزانات العلوية للسقف، فإحرص على تشطيب الخزانات العلوية بلون فاتح أو لون مشابه للون الحائط لتجنب الشعور بالإزدحام.
يجب الإهتمام بالإضاءة الجيدة وخاصة في المطبخ ذو المساحة الصغيرة فمن شأن الإضاءة أن تظهره بشكل أكبر وأعمق. أهم أنواع الإضاءات هي الإضاءة الطبيعية، حيث أنه لا يجب سد النافذة أو خلق ازدحام باستخدام الخزانات لكن قم بتركيب أفضل أنواع النوافذ والذي يناسب المساحة وتتيح أكبر كمية من الضوء.
مهما كانت المساحة صغيرة، ففي الأماكن الضيقة يسهل تكون الظل لذلك يكون مصدر الضوء الرئيسي غير كافي. لذلك فيمكنك إضافة إضاءة تحت الخزنات لإنارة مساحة العمل بشكل أفضل.
يمكنك فتح المساحة الصغيرة للمطبخ على الفراغ الخارجي للحصول على إتساع لكل من المطبخ ومساحة الاستقبال.
أما إذا كنت تريد مطبخ ذو خصوصية يمكنك فتح جزء بسيط من الحائط فقط يعطيك العمق المطلوب مع الحفاظ على حدود المطبخ.