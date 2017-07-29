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16 نصيحة لتصميم مثالي لمطبخ مستطيل ضيق

Marwa Hasan Marwa Hasan
Kuchnia - Wrzos, DoMilimetra DoMilimetra مطبخ Purple/Violet
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من أصعب المساحات والتي تقف أمامها حائرين هي التي على شكل مستطيل وخاصة إذا كانت المساحة صغيرة، فيكون تأثيث المطبخ من أكثر الحالات تحدياً، حيث أنه يشبه الممر. فمن لديه مطبخ بهذا الشكل يعاني الكثير بسبب ضيق المساحة وعدم إمكانيته لتحقيق أقصى استفادة من المساحة. 

لا يجب أن تقيدك المساحة الصغيرة لكن يجب أن تتعلم الطرق المختلفة لاستغلال المساحة بشكل مثالي. فهناك بعض الحيل والأفكار التي إذا اتبعتها ستسهل عليك الكثير، بل على العكس ستحصل على مساحة عمل أكثر من كافية، فتابعونا…

1.من أين تبدأ؟

Le contemporain épouse l’ancien, mllm mllm مطبخ
mllm

mllm
mllm
mllm

إبدأ بتحديد أماكن وضع الأجهزة الكهربية والأساسيات مثل الحوض، الموقد، حيث يكون لديك الفرصة لاستخدامها بشكل عملي مع وجود مساحة لفتح الأبواب أو الوقوف أو المرور لمطبخ عملي. وإحرص على إختيار أصغر الأبعاد للأجهزة وغيره لتتناسب مع المساحة الصغيرة ولتوفر لك مساحة أكبر للعمل والحركة.

2.توزيع مثالي

Kuchnia - Wrzos, DoMilimetra DoMilimetra مطبخ Purple/Violet
DoMilimetra

DoMilimetra
DoMilimetra
DoMilimetra

يفضل وضع الموقد، الثلاجة أو الحوض في نهاية المطبخ بين الحائطين الجانبين حيث أنها كلها عناصر تحتاج لمساحة كبيرة لحركة والفتح وغيره.

3.مثلث الحركة

UWS Duplex , Atelier036 Atelier036 غرفة السفرة White
Atelier036

Atelier036
Atelier036
Atelier036

في أثناء توزيع العناصر المختلفة، إحرص على توفير مثلث الحركة، والذي ينص على توزيع الموقد، الحوض والثلاجة بحيث يكونوا على زوايا مثلث وهمي، لمرونة وسهولة الحركة. فحتى في أصغير المساحات ليس من الصعب الحصول على مثلث الحركة، لكن له فائدة كبيرة لتجنب المشكلات والعوائق فيما بعد.

4.خزانات على الجانبين

APARTAMENTO APINAGÉS, Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Zoom Urbanismo Arquitetura e Design مطبخ
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

من المهم تخطيط أماكن الخزانات بحرص، لتجنب زحام المساحة الصغيرة. فلا يتسع المطبخ المستطيل دائماً لعمل الخزانات لكن في الحالات المثالية يمكنه أن يتسع لخزانات على الجانبين مع توافر مساحة في المنتصف للمرور ولفتح كل من الخزانات بشكل مريح

5.أو جانب واحد فقط

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda مطبخ
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

في حالات أخرى تتسع المساحة لخزانة واحدة فقط بينما الناحية الأخرى تكون عبارة عن حائط.

6.الفراغ

CASA HABITACION, DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA مطبخ
DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA

DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA
DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA
DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA

يجب الحرص على وجود مساحة للحركة لا تقل عن 90 سم بين الخزانات على الجانين أو 60 سم بين الخزانة والحائط. بمعنى أدق، أن المطبخ ذو عرض 120سم* أو أكبر لا يتسع إلا لعمل خزانة على جانب واحد فقط، أما إذا كان عرضه 2م وأكبر فهنا سيتع لعمل خزانات على الجانبين.

*مع مراعاة أن عرض الخزانة هو 60 سم أو أقل.

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7.أرفف

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب متين Blue
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

في المساحات الضيقة يمكنك استبدال الخزانات بالأرفف والتي ستقلل إزدحام المطبخ وتساهم في تنظيم الأغراض المختلفة، كما أنها فرصة رائعة لإستعراض مقتنياتك أو الأواني الجميلة الخاصة بك.

8.أفكار ذكية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الجأ للحلول الذكية في التخزين للوصول لأفضل امكانيات المساحة الصغيرة.

9.ألوان المطبخ

Mediterranean Style Rencraft مطبخ
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

من المهم الإهتمام بإختيار درجات لونية مناسبة للمساحات الضيقة لتساهم في جعل المساحة تبدو أكبر وأكثر اتساعاً. فأفضل الإختيارات هي الألوان الفاتحة أو المحايدة والتي تعطي الأجواء لمسات مشرقة. فيمكنك انهاء المطبخ بسطح عمل من الجرانيت، الخشب أو الأكريليك، بألوان هادئة وفاتحة من الباستيل.

10.تباين

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تفضل الألوان الداكنة يمكنك إختيار تشطيب ذو لمعة ليساهم في نشر الضوء بشكل مميز. كما يمكنك خلق تباين بين الألوان الفاتحة والداكنة بحيث تطغى الألوان الفاتحة على المساحة.

يمكنك أيضاً استخدام بلاطات مميزة وذات ألوان أو نقشة لحائط المطبخ ليكون لافت للنظر ويعطي المطبخ شخصية وتميز.

11.الخزانة العلوية

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

إذا قمت باستغلال الإرتفاعات بمد الخزانات العلوية للسقف، فإحرص على تشطيب الخزانات العلوية بلون فاتح أو لون مشابه للون الحائط لتجنب الشعور بالإزدحام.

12.الإضاءة الطبيعية

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

يجب الإهتمام بالإضاءة الجيدة وخاصة في المطبخ ذو المساحة الصغيرة فمن شأن الإضاءة أن تظهره بشكل أكبر وأعمق. أهم أنواع الإضاءات هي الإضاءة الطبيعية، حيث أنه لا يجب سد النافذة أو خلق ازدحام باستخدام الخزانات لكن قم بتركيب أفضل أنواع النوافذ والذي يناسب المساحة وتتيح أكبر كمية من الضوء.

13.إضاءة مركزة

PRIVATE APARTMENT_MNG, cristianavannini | arc cristianavannini | arc مطبخ
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

مهما كانت المساحة صغيرة، ففي الأماكن الضيقة يسهل تكون الظل لذلك يكون مصدر الضوء الرئيسي غير كافي. لذلك فيمكنك إضافة إضاءة تحت الخزنات لإنارة مساحة العمل  بشكل أفضل.

14.إكسر الحواجز

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London مطبخ
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

يمكنك فتح المساحة الصغيرة للمطبخ على الفراغ الخارجي للحصول على إتساع لكل من المطبخ ومساحة الاستقبال.

15.اتساع مع الإبقاء على الحدود

APARTAMENTO MB – Tristeza/ Porto Alegre, Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura مطبخ
Ambientta Arquitetura

Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura

أما إذا كنت تريد مطبخ ذو خصوصية يمكنك فتح جزء بسيط من الحائط فقط يعطيك العمق المطلوب مع الحفاظ على حدود المطبخ.

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