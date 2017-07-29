16 نصيحة لتصميم مثالي لمطبخ مستطيل ضيق

من أصعب المساحات والتي تقف أمامها حائرين هي التي على شكل مستطيل وخاصة إذا كانت المساحة صغيرة، فيكون تأثيث المطبخ من أكثر الحالات تحدياً، حيث أنه يشبه الممر. فمن لديه مطبخ بهذا الشكل يعاني الكثير بسبب ضيق المساحة وعدم إمكانيته لتحقيق أقصى استفادة من المساحة.

لا يجب أن تقيدك المساحة الصغيرة لكن يجب أن تتعلم الطرق المختلفة لاستغلال المساحة بشكل مثالي. فهناك بعض الحيل والأفكار التي إذا اتبعتها ستسهل عليك الكثير، بل على العكس ستحصل على مساحة عمل أكثر من كافية، فتابعونا…