13 عنصر أساسي للمطبخ المعاصر

من منا لا يريد أن يكون مطبخه في أفضل حال ومصمم بأفضل التصاميم. هناك بعض العناصر التي تعطي لمطبخك لمسات معاصرة ومواكبة للصيحات فلا تحسن من الشكل فقط لكنها تؤدي وظيفة رائعة أيضاً. هذه العناصر إذا تم مراعاتها سيكون منزلك وخاصة مطبخك محور حديث ضيوفك وتجعل المطبخ مكان مريح ومرحب في بيتك.
جئنا لكم ببعض من هذه العناصر والتي ستساعدكم في الحصول على مطبخ أحلامكم المعاصر فتابعونا… .
احرص على اختيار أجهزة أنيقة وصغيرة الحجم، الأجهزة الكبيرة غير محببة هذه الأيام.
من المهم إختيار الأجزة المناسبة للوظيفة وأن تكون مناسبة للمساحة والتصميم العام للمطبخ. لكن إحرص ألا تسبب ازدحام بالأجهزة التي لا داعي لها وقم بتخزينها لحين الحاجة لها.
لا داعي لوجود ألوان صارخة في مطبخك لكن الألوان المحايدة والهادئة تعطي لمطبخك مظهر أكثر جمال ولا يتأثر بمرور الزمن أو تغير الموضات.
من المهم توفير وتوزيع الإضاءة في المطبخ بشكل يسمح باعداد الطعام براحة تامة. يجب توزيع الاضاءات في أكثر من مكان، تحت الخزانات وفي الأماكن الحيوية لسلامتك وسلامة اسرتك.
يجب الحرص على إختيار الرخامة أو سطح العمل من خامة مناسبة للأجواء العامة لمطبخك وطرازه مع الحرص على خلق تباين في الاختيار لاسيما اختيار خامة أنيقة ومتينة.
إدخال الستانليس ستيل لمطبخك المعاصر يعد أساسي، فهي خامة عملية وذات عمر طويل كما أنها تضيف لمعة خاصة تتماشى مع كل الألوان والطرز.
الخزانات الذكية هي أفضل الطرق لتخزين أغراضك المختلفة وخاصة في المطبخ حيث يمكن لأغراض الصغيرة والكثيرة التناثر في أي مكان ويصعب الحصول عليها إذا لم تكن مخزنة بشكل سليم. فمن المهم تقسيم الخزانات بشكل منظم وذكي ويجنبك الفوضى.
تصميم حائط الخزانات بشكل مميز يعطيك فرصة للعب بالألوان والنقوشات لإضافة شخصية وإثارة لمطبخك. يمكنك تجليده بالبلاطات المميزة مثل الموازيك أو الحجارة أو إضافة ورق حائط أو ملصقات.
تعد الشواية العلوية اختيار رائع وعملي كما انها تعطي مطبخك مظهر أنيق ومواكب للموضة.
الحوض هو أكثر المساحات المستخدمة في المطبخ فيجب الحرص على اختيار حوض أنيق بخامة لامعة مع إختيار صنبور مناسب وأنيق ومواكب للصيحات الحديثة.
المواقد ذات الاسطح السيراميكية تعد أحدث الصيحات في عالم أجهزة المطبخ كما أنه يعطي المطبخ مظهر غاية في الأناقة.
احرص على التخلص من الأجهزة والأغراض على الأسطح فتقليل الفوضى سيشعرك بالهدوء والنظافة كما أنها تعطي مساحة زائدة للعمل على الرخامة. يمكنك أيضاً إذا اتيحت الفرصة توفير مساحة إضافية مثل وجود طاولة أو جزيرة وسطى.