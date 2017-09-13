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13 عنصر أساسي للمطبخ المعاصر

Marwa Hasan Marwa Hasan
Traditional Spanish Tile Decals, MOONWALLSTICKERS.COM MOONWALLSTICKERS.COM
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من منا لا يريد أن يكون مطبخه في أفضل حال ومصمم بأفضل التصاميم. هناك بعض العناصر التي تعطي لمطبخك لمسات معاصرة ومواكبة للصيحات فلا تحسن من الشكل فقط لكنها تؤدي وظيفة رائعة أيضاً. هذه العناصر إذا تم مراعاتها سيكون منزلك وخاصة مطبخك محور حديث ضيوفك وتجعل المطبخ مكان مريح ومرحب في بيتك.

جئنا لكم ببعض من هذه العناصر والتي ستساعدكم في الحصول على مطبخ أحلامكم المعاصر فتابعونا… .

1.أجهزة كهربية صغيرة وذات تصميم جميل

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

احرص على اختيار أجهزة أنيقة وصغيرة الحجم، الأجهزة الكبيرة غير محببة هذه الأيام.

2.الأجهزة الكهربائية المناسبة

homify KitchenCabinets & shelves
homify

homify
homify
homify

من المهم إختيار الأجزة المناسبة للوظيفة وأن تكون مناسبة للمساحة والتصميم العام للمطبخ. لكن إحرص ألا تسبب ازدحام بالأجهزة التي لا داعي لها وقم بتخزينها لحين الحاجة لها.

3.ألوان محايدة

BTO Dawson, Designer House Designer House مطبخ
Designer House

Designer House
Designer House
Designer House

لا داعي لوجود ألوان صارخة في مطبخك لكن الألوان المحايدة والهادئة تعطي لمطبخك مظهر أكثر جمال ولا يتأثر بمرور الزمن أو تغير الموضات.

4.إضاءة جيدة

homify KitchenCabinets & shelves
homify

homify
homify
homify

من المهم توفير وتوزيع الإضاءة في المطبخ بشكل يسمح باعداد الطعام براحة تامة. يجب توزيع الاضاءات في أكثر من مكان، تحت الخزانات وفي الأماكن الحيوية لسلامتك وسلامة اسرتك.

5.مساحة عمل من خامة أنيقة ومناسبة للأجواء العامة

Mediterranean Style Rencraft مطبخ خشب Blue
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

يجب الحرص على إختيار الرخامة أو سطح العمل من خامة مناسبة للأجواء العامة لمطبخك وطرازه مع الحرص على خلق تباين في الاختيار لاسيما اختيار خامة أنيقة ومتينة.

6.الستانليس ستيل

The cosey Mill project, Auspicious Furniture Auspicious Furniture مطبخ
Auspicious Furniture

The cosey Mill project

Auspicious Furniture
Auspicious Furniture
Auspicious Furniture

إدخال الستانليس ستيل لمطبخك المعاصر يعد أساسي، فهي خامة عملية وذات عمر طويل كما أنها تضيف لمعة خاصة تتماشى مع كل الألوان والطرز.

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7.وحدات تخزينية ذكية

handles shaker, Auspicious Furniture Auspicious Furniture مطبخ
Auspicious Furniture

handles shaker

Auspicious Furniture
Auspicious Furniture
Auspicious Furniture

الخزانات الذكية هي أفضل الطرق لتخزين أغراضك المختلفة  وخاصة في المطبخ حيث يمكن لأغراض الصغيرة والكثيرة التناثر في أي مكان ويصعب الحصول عليها إذا لم تكن مخزنة بشكل سليم. فمن المهم تقسيم الخزانات بشكل منظم وذكي ويجنبك الفوضى.

8.حائط المطبخ مكسي بتصاميم مميزة

Traditional Spanish Tile Decals, MOONWALLSTICKERS.COM MOONWALLSTICKERS.COM
MOONWALLSTICKERS.COM

MOONWALLSTICKERS.COM
MOONWALLSTICKERS.COM
MOONWALLSTICKERS.COM

تصميم حائط الخزانات بشكل مميز يعطيك فرصة للعب بالألوان والنقوشات لإضافة شخصية وإثارة لمطبخك. يمكنك تجليده بالبلاطات المميزة مثل الموازيك أو الحجارة أو إضافة ورق حائط أو ملصقات.

9.شواية علوية

Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle KitchenElectronics
Küchenquelle

Küchenquelle
Küchenquelle
Küchenquelle

تعد الشواية العلوية اختيار رائع وعملي كما انها تعطي مطبخك مظهر أنيق ومواكب للموضة.

10.حوض أنيق

Chef's Kitchen, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors مطبخ
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

الحوض هو أكثر المساحات المستخدمة في المطبخ فيجب الحرص على اختيار حوض أنيق بخامة لامعة مع إختيار صنبور مناسب وأنيق ومواكب للصيحات الحديثة.

11.الموقد السيراميكي

Vibrant Aqua tiles with Porcelain Cabinets homify مطبخ سيراميك Beige tiles,classic kitchen,tongue and groove,quartz,smeg,appliances,induction hob,aqua,shaker kitchen,cup handles,stainless steel
homify

Vibrant Aqua tiles with Porcelain Cabinets

homify
homify
homify

المواقد ذات الاسطح السيراميكية تعد أحدث الصيحات في عالم أجهزة المطبخ كما أنه يعطي المطبخ مظهر غاية في الأناقة.

12.مساحة عمل كافية

Eaton Mews North - Kitchen Roselind Wilson Design مطبخ ذو قطع مدمجة kitchen,sink,lights,flowers,vase,kitchen cabinet
Roselind Wilson Design

Eaton Mews North – Kitchen

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

احرص على التخلص من الأجهزة والأغراض على الأسطح فتقليل الفوضى سيشعرك بالهدوء والنظافة كما أنها تعطي مساحة زائدة للعمل على الرخامة. يمكنك أيضاً إذا اتيحت الفرصة توفير مساحة إضافية مثل وجود طاولة أو جزيرة وسطى.

13.نباتات

Fresh flowers and plants are the perfect way to dress a room homify مطبخ ذو قطع مدمجة خشب Beige ivory kitchen,classic kitchen,traditional kitchen,plants,foliage
homify

Fresh flowers and plants are the perfect way to dress a room

homify
homify
homify

يمكنك زراعة بعض النباتات والأعشاب لتزين المطبخ وأيضاً لاستخدامها طازجة في الطبخ اليومي.

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