الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تصميمات متنوعة ومؤثرة لورق الحائط في غرفة طفلك

Eman Rifaat Eman Rifaat
Nursery & kids room, Pixers Pixers غرفة الاطفال
Loading admin actions …

تصميمات غرفة الأطفال يجب أن تكون مميزة ومفعمة بالحيوية والطاقة، وفي نفس الوقت هادئة وقريبة من روح طفلك، ولا يوجد ما هو اكثر تنوعًا من تصميمات ورق الحائط، متنوعة وملونة بل يمكنك طلب تصميمها بنفسك. 

في هذا الكتاب تجدون مجموعة متنوعة من تصميمات ورق الحائط التي يمكنكم تطبيقها أو تطبيق فكرتها في غرف أطفالكم..

1- تصميمات الأزهار

London Loft, JKG Interiors JKG Interiors غرفة الاطفال
JKG Interiors

London Loft

JKG Interiors
JKG Interiors
JKG Interiors

أنماط الأزهار المختلفة بأشكالها المتعددة من الأشكال الأفضل فهي تستمر مع الطفل ومع نموه ولن تحتاج إلى تغييرها، بالإضافة إلى أنك تمتلك معها العديد من خيارات الألوان والأشكال، وفي الغالب تتناسب مع أشكال كثيرة وألوان مختلفة للمفروشات. 

2- لوحة تعليمية

Little LEIVARS, LEIVARS LEIVARS غرفة الاطفال
LEIVARS

Little LEIVARS

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

أما إن كنت مهتمًا بالجانب التعليمي يمكنك تطبيق هذا المبأ على تصميم ورق الحائط لأحد الجدران في الغرفة، هنا على سبيل المثال نرى جدار بالكامل يحمل خريطة العالم، وهذا التصميم أيضًا من الأنواع التي تستمر مع الطفل في المراحل العمرية الأكبر. 

اقرأ أيضًا: 10 تصميمات مع أفكار مبتكرة لـ غرف أطفال مثالية

3- أشكال متكررة

Baby Room, MYAH - Make Yourself At Home MYAH - Make Yourself At Home غرفة الاطفال Pink
MYAH – Make Yourself At Home

MYAH - Make Yourself At Home
MYAH – Make Yourself At Home
MYAH - Make Yourself At Home

اختيار خلفية تحتوي على أنماط وأشكال وألوان تقف أمام مرور الزمن ولا تتأثر بنمو طفلك وتغيرات أذواقهم امر مهم واقتصادي، يستمر مع طفلك من سن الحضانة إلى المراهقة. 

ورق الحائط الذي يستخدم أشكال متكررة مثل القلوب والنجوم والنقاط إلخ، هي خيارات جيدة لسنوات عديدة، في هذا المثال غرفة باللون الوردي مع قلوب صغيرة يمكنها أن تستمر مع طفلتك منذ ولادتها إلى مراهقتها ولن تشعر بالغرابة.

4- شرائط طولية

Apartamento GM - Vila da Serra, CLS ARQUITETURA CLS ARQUITETURA غرفة الاطفال Blue
CLS ARQUITETURA

CLS ARQUITETURA
CLS ARQUITETURA
CLS ARQUITETURA

الشرائط والخطوط الطولية خيار آخر مميز وجميل في غرف الأطفال، تتميز بكلاسيكيتها ومناسبتها للأعمار المختلفة ويمكن تطبيقها في غرف الأولاد والبنات. 

5- شرائط ملونة بألوان مائلة للأنوثة يمكن تطبيقها في غرفة ابنتك

RESIDÊNCIA SINTRA, MUDE Home & Lifestyle MUDE Home & Lifestyle غرفة الاطفال
MUDE Home &amp; Lifestyle

MUDE Home & Lifestyle
MUDE Home &amp; Lifestyle
MUDE Home & Lifestyle

6- وبنفس الطريقة يمكن استخدام المربعات المتداخلة أو ما يسميها البعض كاروهات وستعطي لمحة أنيقة وغير تقليدية للغرفة.

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores غرفة الاطفال
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- أمواج

Little girl's bedroom By Hedayat Ltd غرفة الاطفال
By Hedayat Ltd

Little girl's bedroom

By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd

إن كنت تبحث عن غرفة حالمة وبسيطة ومريحة للأعصاب فتركيبة الأزرق والأبيض في أشكال تشبه موج البحر ستكون اختيار مثالي. 

8- زج زاج

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

نعود مرةً أخرى لاستخدام الألوان المرحة والمبهجة، مزيج الأصفر والرمادي والأبيض من الاختيارات المثالية والهادئة في غرف الأطفال، وهنا استخدم المصمم في الغرف أشكال الزج زاج التي يحبها الأطفال في تركيب الثلاث ألوان معًا في نمط بسيط ومريح للعين ويحمل من المرح ما يكفي .

9- خطوط عرضية

Navy Room, Ângela Pinheiro Home Design Ângela Pinheiro Home Design غرفة الاطفال خشب Blue
Ângela Pinheiro Home Design

Ângela Pinheiro Home Design
Ângela Pinheiro Home Design
Ângela Pinheiro Home Design

هذا المثال يتناسب اكثر مع غرف المراهقين أو الأطفال الأكبر سنًا، فهو مائل للجدية والكلاسيكية ومناسب لغرف الشباب والبنات مع تغيير الألوان. 

10- لوحة فنية

Paradise Flooring, Blue Butterfly Flooring Blue Butterfly Flooring غرفة الاطفال
Blue Butterfly Flooring

Paradise Flooring

Blue Butterfly Flooring
Blue Butterfly Flooring
Blue Butterfly Flooring

الأطفال يحبون اللوحات الحالمة الجميلة التي تأتي من القصص الخيالية التي تثري خيالهم الخصب، فلم لا تعطيهم لوحة حالمة في غرفتهم؟! 

11- تشجيع على القراءة

Children's Imagination Pixers غرفة الاطفال Multicolored animals,girl,wall mural,wall decal,wallpaper
Pixers

Children's Imagination

Pixers
Pixers
Pixers

من الأفكار الرائعة والمميزة أيضًا إن كنت تريد تشجيع طفلك على القراءة، تخصيص ركن مميز للقراءة وإن كان بسيطًا يمتلك فيه مكتبة صغيرة تحتوي على قصصه التي يحبها، ولكي تجعلها جذّابة استخدم تصميم مميز مثل هذا يجذب طفلك إلى هذا الركن ويحببه في فكرة القراءة. 

12- لوحة تعبيرية

Kids room idea Pixers غرفة الاطفال wall mural,wallpaper,kid,child,giraffe,animals,animals
Pixers

Kids room idea

Pixers
Pixers
Pixers

الأشكال المعبّرة عن موضوع راقي ضمن إطار صغير من الأنماط المحببة لي في ورق الحائط، هنا لوحة تحمل تعبيرًا عن الأمومة وما فيها من احتواء ومعاني كثيرة يجب أن يشعر بها طفلك. 

13- طريقة أخرى لتصميم ورق الحائط بأشكال فكاهية بسيطة لإعطاء روح الفرحة والمرح للغرفة.

Rabbit and the laundry Pixers غرفة الاطفال wall mural,wallpaper,bunny,funny,child,drawing
Pixers

Rabbit and the laundry

Pixers
Pixers
Pixers

اقرأ أيضًا: 10 أفكار رائعة لغرفة أطفال مليئة بالمرح والمتعة

14- حديقة حيوانات جميلة مع مقياس للطول على الشجرة يستطيع الطفل باستخدامه أن يرى مراحل نموه وطوله في جو من المرح واللعب

Vinilos Decorativos, Vinilo314 Vinilo314 غرفة الاطفال بلاستيك Multicolored
Vinilo314

Vinilo314
Vinilo314
Vinilo314

15- أشكال منوعة وفكاهية أيضًا ونوع مختلف من التصميمات على جزء واحد فقط لتركيز العين عليه

Little Friends Pixers غرفة الاطفال wall mural,wallpaper,kid,child,animals,drawing
Pixers

Little Friends

Pixers
Pixers
Pixers

16- للكبار والصغار

Разбавим будни итальянской классикой , Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة الاطفال
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

وإن كنت تبحث عن شكل كلاسيكي وفاخر لغرفة طفلك بما يتناسب مع نمط تصميم المنزل بالكامل، فهذه الغرفة مثال لتطبيق هذه القاعدة، الجدران والسقف والسجاد يحمل نفس نمط التصميم الهاديء، أشكال تناسب البنات والأولاد، وتناسب الكبار والصغار. 

17- عالم من الألوان على جدار غرفة الطفل المحب للرسم والتلوين

DOMKI SZEREGOWE, Klaudia Tworo Projektowanie Wnętrz Sp. z o.o. Klaudia Tworo Projektowanie Wnętrz Sp. z o.o. غرفة الاطفال
Klaudia Tworo Projektowanie Wnętrz Sp. z o.o.

Klaudia Tworo Projektowanie Wnętrz Sp. z o.o.
Klaudia Tworo Projektowanie Wnętrz Sp. z o.o.
Klaudia Tworo Projektowanie Wnętrz Sp. z o.o.

18- طبيعة هادئة مع لون أزرق وأبيض تجلب الهدوء النفسي إلى عالم طفلك

Blue Tree Pixers غرفة الاطفال wall mural,wallpaper,child,tree,winter
Pixers

Blue Tree

Pixers
Pixers
Pixers
20 شكل أنيق ومختلف لكراسي السفرة
ما أكثر التصميمات التي أحببتموها؟ 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً