تصميمات متنوعة ومؤثرة لورق الحائط في غرفة طفلك

تصميمات غرفة الأطفال يجب أن تكون مميزة ومفعمة بالحيوية والطاقة، وفي نفس الوقت هادئة وقريبة من روح طفلك، ولا يوجد ما هو اكثر تنوعًا من تصميمات ورق الحائط، متنوعة وملونة بل يمكنك طلب تصميمها بنفسك.
في هذا الكتاب تجدون مجموعة متنوعة من تصميمات ورق الحائط التي يمكنكم تطبيقها أو تطبيق فكرتها في غرف أطفالكم..
أنماط الأزهار المختلفة بأشكالها المتعددة من الأشكال الأفضل فهي تستمر مع الطفل ومع نموه ولن تحتاج إلى تغييرها، بالإضافة إلى أنك تمتلك معها العديد من خيارات الألوان والأشكال، وفي الغالب تتناسب مع أشكال كثيرة وألوان مختلفة للمفروشات.
أما إن كنت مهتمًا بالجانب التعليمي يمكنك تطبيق هذا المبأ على تصميم ورق الحائط لأحد الجدران في الغرفة، هنا على سبيل المثال نرى جدار بالكامل يحمل خريطة العالم، وهذا التصميم أيضًا من الأنواع التي تستمر مع الطفل في المراحل العمرية الأكبر.
اقرأ أيضًا: 10 تصميمات مع أفكار مبتكرة لـ غرف أطفال مثالية
اختيار خلفية تحتوي على أنماط وأشكال وألوان تقف أمام مرور الزمن ولا تتأثر بنمو طفلك وتغيرات أذواقهم امر مهم واقتصادي، يستمر مع طفلك من سن الحضانة إلى المراهقة.
ورق الحائط الذي يستخدم أشكال متكررة مثل القلوب والنجوم والنقاط إلخ، هي خيارات جيدة لسنوات عديدة، في هذا المثال غرفة باللون الوردي مع قلوب صغيرة يمكنها أن تستمر مع طفلتك منذ ولادتها إلى مراهقتها ولن تشعر بالغرابة.
الشرائط والخطوط الطولية خيار آخر مميز وجميل في غرف الأطفال، تتميز بكلاسيكيتها ومناسبتها للأعمار المختلفة ويمكن تطبيقها في غرف الأولاد والبنات.
كاروهاتوستعطي لمحة أنيقة وغير تقليدية للغرفة.
إن كنت تبحث عن غرفة حالمة وبسيطة ومريحة للأعصاب فتركيبة الأزرق والأبيض في أشكال تشبه موج البحر ستكون اختيار مثالي.
نعود مرةً أخرى لاستخدام الألوان المرحة والمبهجة، مزيج الأصفر والرمادي والأبيض من الاختيارات المثالية والهادئة في غرف الأطفال، وهنا استخدم المصمم في الغرف أشكال الزج زاج التي يحبها الأطفال في تركيب الثلاث ألوان معًا في نمط بسيط ومريح للعين ويحمل من المرح ما يكفي .
هذا المثال يتناسب اكثر مع غرف المراهقين أو الأطفال الأكبر سنًا، فهو مائل للجدية والكلاسيكية ومناسب لغرف الشباب والبنات مع تغيير الألوان.
الأطفال يحبون اللوحات الحالمة الجميلة التي تأتي من القصص الخيالية التي تثري خيالهم الخصب، فلم لا تعطيهم لوحة حالمة في غرفتهم؟!
من الأفكار الرائعة والمميزة أيضًا إن كنت تريد تشجيع طفلك على القراءة، تخصيص ركن مميز للقراءة وإن كان بسيطًا يمتلك فيه مكتبة صغيرة تحتوي على قصصه التي يحبها، ولكي تجعلها جذّابة استخدم تصميم مميز مثل هذا يجذب طفلك إلى هذا الركن ويحببه في فكرة القراءة.
الأشكال المعبّرة عن موضوع راقي ضمن إطار صغير من الأنماط المحببة لي في ورق الحائط، هنا لوحة تحمل تعبيرًا عن
الأمومة وما فيها من احتواء ومعاني كثيرة يجب أن يشعر بها طفلك.
اقرأ أيضًا: 10 أفكار رائعة لغرفة أطفال مليئة بالمرح والمتعة
وإن كنت تبحث عن شكل كلاسيكي وفاخر لغرفة طفلك بما يتناسب مع نمط تصميم المنزل بالكامل، فهذه الغرفة مثال لتطبيق هذه القاعدة، الجدران والسقف والسجاد يحمل نفس نمط التصميم الهاديء، أشكال تناسب البنات والأولاد، وتناسب الكبار والصغار.