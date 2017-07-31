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30 شيء لا تفعلها في منزلك إذا كان عمرك فوق 30

Heba khlili Heba khlili
private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
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عندما نتقدم في العمر، تتغير أذواقك وتصبح أكثر نضجا. هذا ينطبق على الغذاء والموسيقى، والأنشطة ولكن أيضا ينطبق على منزلك. في سن المراهقة ربما كان لديك الكثير من الملصقات لفرقتك المفضلة. ولكن الآن أن كنت في سن 30 فأنت أكثر استقرارا في الحياة على الصعيد العائلي والاجتماعي وأيضا على صعيد السكن وطريقة العيش والأثاث، لذلك فقد حان الوقت لتغيير الديكور الخاص بمنزلك الخاص فأنت الآن لم تعد في منزل والديك.

 فيما يلي مقال يحتوي على 30 شيء يجب أن لا تكون لديك في المنزل إذا كنت فوق ثلاثين، لذلك استعداد للتخلص من بعض الأشياء!

1. الشهادات فهي تنتمي لديكور المكتب وليس للمعيشة اليومية

Residência MB, Cabral Arquitetura Ltda. Cabral Arquitetura Ltda. غرفة المعيشة
Cabral Arquitetura Ltda.

Cabral Arquitetura Ltda.
Cabral Arquitetura Ltda.
Cabral Arquitetura Ltda.

2. الكراسي البلاستيكية، تبدو رخيصة، والآن يمكنك كسب المزيد من المال لتحمل شراء أثاث أفضل

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral حديقة حجر
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

3. المطبخ الفوضوي، يجعلك تبدو مراهق، أبقيه أنيق ومرتب

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

4. فناء يدل على قلة الاهتمام والعناية، اضف قليلا من الذوق مع بعض الأثاث الخشبي، مهما كانت المساحة الصغيرة

Maison G., Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs

Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs
Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs

5. إذا كان الجدران لديك عارية يبدو وكأنك انتقلت من جديد، اضف بعض الذوق مع الديكور وتجعل منزلك يبدو وكأنه منزل حقيقي ودافئ

Metamorfoza salonu 19m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

6. كل شيء في المطبخ يجب أن يتطابق، لا أطباق غير متطابقة أو فضيات

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores مطبخ
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

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7. إذا لم يكن لديك أي أثاث، استثمر في بعض الأثاث ذو نوعية جيدة بحيث لا يضطر ضيوفك للجلوس على الأرض

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

8. الآن لديك مكانك الخاص، لحاف ذو نوعية جيدة ومفارش جميلة هي ضرورية لمنزلك

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

9. مدخل ممل لا يرحب بالضيوف، اجعله نابض بالحياة مع النباتات، الأضواء، أو أي شيء يعطيها بعض النكهة

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto شبابيك
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

10. أضف الحياة إلى بعض المساحات من خلال النباتات الخضراء في الفضاء ستحسن من نمط حياتك ونوعية الهواء

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura حمام
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

11. الحفاظ على بيتك وإبقائها يبدو منعش ونظيف يدل على اهتمامك بمنزلك، انتبه من وجود الشقوق أو الخدوش في الجدران

homify منازل
homify

homify
homify
homify

12. إذا كان لديك فوضى في منزلك، تخلص منها على الفور، فهي ليست فقط تجعل الفضاء يبدو غير ولكن يبدو أصغر

신혼집 20평대 self interior, toki toki
toki

toki
toki
toki

13. نقول دائما الإضاءة هو مفتاح لجمالية المنزل، لذلك إذا كان منزلك مظلم، استثمر إضاءة ذات نوعية جيدة لإظهار منزلك

homify
homify

homify
homify
homify

14. الخزانات البلاستيكية للأشخاص الذين لا يعطون اهتمام للمطبخ. استثمر في خزائن خشبية ذات جودة عالية لإطلالة متطورة في مطبخك

신혼집 20평대 self interior, toki toki
toki

toki
toki
toki

15. إذا الأرضيات تبدو بلاستيكية وعفا عليها الزمن، استبدالها بالخشب الصلب أو البلاط الخشبي الذي يبدو مثل الحقيقي

homify
homify

homify
homify
homify

16. إذا كانت النباتات التقليدية تحتاج إلى عناية خاصة، اختر النباتات سهلة العناية مثل الصباريات، ولا تترك النباتات الميتة في أنحاء المنزل

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

17. تخلص من الأثاث القديم الذي تراكم على مر السنين، حان الوقت لبعض القطع الجديدة

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

18 – إن المكتب الفوضوي ليس لشخصا بالغ، حافظ عليه منظم وفي مكانها للحصول على نظرة أنيق

Ático RJ, en Catarroja, acertus acertus مكتب عمل أو دراسة
acertus

acertus
acertus
acertus

19. إذا غرفة نومك تبدو وكأنها تنتمي لمراهق، فقد حان الوقت لتحديثها للحصول على نظرة أكثر عصرية وأنيقة

Blühende Wände - mit Fototapeten!, fototapete.de fototapete.de Walls & flooringWallpaper
fototapete.de

fototapete.de
fototapete.de
fototapete.de

20. الأسلاك المتروكة والمعلقة تجعل المنزل يبدو فوضوي وغير منظم، اجمعها بشكل مرتب لخلق مساحة نظيفة

신혼집 20평대 self interior, toki toki
toki

toki
toki
toki

21. البقع المجهولة هي وسيلة لردع الضيوف وجعل منزلك يشعر بالعمق. تنظيف ما يصل أو استبدال مع الأرضيات الجديدة

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

21. البقع من أحد مسببات ردع الضيوف وجعل منزلك يبدو كئيب، قم بتنظيف كل البقع فورا أو استبدالها بأرضيات جديدة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

23. الأبواب المنزلقة موضة من الماضي! تخلص منها واخترع شيء اكثر حداثة لمنزلك

homify
homify

homify
homify
homify

24. استبدال خلفية جدار المجلى الممل بتصميم أنيق وحديث لإنشاء مطبخ اجمل

Remodelação de Apartamento, Braço de Prata , Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores مطبخ
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

25. وجود مخزن منظم ورف للتوابل أمر لابد منه، حتى تتمكن من العثور على كل ما تحتاجه بسهولة

Classic, yet Contemporary Rencraft مطبخ kitchen,kitchen pantry,kitchen larder,painted kitchen,kitchen cabinet,bespoke kitchen,designer kitchen,storage
Rencraft

Classic, yet Contemporary

Rencraft
Rencraft
Rencraft

26 – إن عدم وجود حامل للتلفزيون يذكرنا بسنوات الكلية. استخدم حامل مناسب للتلفزيون، وربما حتى لوضع جميع الكتب

Rifugio urbano, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli غرفة المعيشة
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

27 – ينبغي أن تكون الستائر مكملة للديكور. تخلص من الأقمشة اللماعة والمشرقة واختر لون لطيف

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

28. الاستثمار في تجهيزات المطابخ ذات الجودة العالية التي ستستمر معك لفترة طويلة. تخلص من الأواني والمقالي غير المتطابقة

White Kitchen Designer Kitchen by Morgan مطبخ Black kitchen,extraction,kitchen floor
Designer Kitchen by Morgan

White Kitchen

Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan

29 – يوفر المراب المنظم مساحة رائعة. الكراجات يمكن استخدامها لكثير من الأشياء لذلك حافظ عليه خالي من الفوضى ولا تستخدمه لتخزين الأغراض غير المرغوب فيها

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Great customer testimonial from this happy Garageflex customer in Middlesex

Garageflex
Garageflex
Garageflex

30. الأهم من ذلك كله، تذكر أن تضع شعورك الشخصي لنمط منزلك، لخلق منزل دافئ وسعيد!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

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