30 شيء لا تفعلها في منزلك إذا كان عمرك فوق 30

عندما نتقدم في العمر، تتغير أذواقك وتصبح أكثر نضجا. هذا ينطبق على الغذاء والموسيقى، والأنشطة ولكن أيضا ينطبق على منزلك. في سن المراهقة ربما كان لديك الكثير من الملصقات لفرقتك المفضلة. ولكن الآن أن كنت في سن 30 فأنت أكثر استقرارا في الحياة على الصعيد العائلي والاجتماعي وأيضا على صعيد السكن وطريقة العيش والأثاث، لذلك فقد حان الوقت لتغيير الديكور الخاص بمنزلك الخاص فأنت الآن لم تعد في منزل والديك.

فيما يلي مقال يحتوي على 30 شيء يجب أن لا تكون لديك في المنزل إذا كنت فوق ثلاثين، لذلك استعداد للتخلص من بعض الأشياء!