11 مفهوم خاطئ في عالم الديكور عليك أن تنساهم

تنتشر دائما بين الناس المفاهيم الخاطئة والتي تعتمد في الأساس على عدم وجود خبرة كافية واستشارة غير المتخصصين، وعالم الديكور حاله كغيره تنتشر بين أفكاره المفاهيم الخاطئة والتي تقف عائقا بيننا وبين تنفيذ أحلامنا، ولأن هوميفاي تبحث عن كل ما هو يحقق أحلامك ويجعل بيتك كما تريد، تقدم لك اليوم 11 مفهوم خاطئ وشائع بين الناس في عالم الديكور عليك أن تنساها وتتأكد أن هناك ما هو أجمل من تلك القيود .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
الأسقف يجب أن تكون بيضاء.. هذا خطأ شائع غير حقيقي، فالأسقف متاح لها كل الألوان وحسب الطراز المستخدم واختياراتك لألوان التصميم والظروف المحيطة للفراغ نفسه سواء كانت مساحة كبيرة أو صغيرة أو إضاءة ضعيفة أو قوية وهكذا يمكنك إضافة اللون المفضل لك في سقف غرفتك واستمتع بتصميم مميز ومختلف ..
من الشائع هو أنه يجب أن تلتزم بطراز واحد وتفاصيله كاملة ومستحيل أن تستعين بأية عناصر أخرى من أي نمط آخر، وهو خطأ واضح، لأن هناك من الأنماط ما يميزها الجمع بين عناصر مختلفة من طُرز متنوعة، في لوحة متوازنة وجذابة وسُمي الانتقائي أو elective style ..
يعتقد البعض منا أن المساحات الصغيرة غير مفيدة ويهملها ولا يستفيد بها، وهو مفهوم شائع وخاطئ تماما، فالمساحات الصغيرة والأركان المهملة كنز مدفون في منزلك مع الديكور الحديث والأثاث الذكي يمكنك استغلالهم وتصميمهم بأفضل شكل وبأكثر استفادة ..
الأبيض لا يصلح للمطابخ وهو ما نسمعه دائما، فهو صعب التنظيف وسهل الاتساخ، ولكن هذا تغير تماما مع تطور عالم التصميمات الداخلية وظهور مواد تشطيبية مميزة وسهلة وسريعة التنظيف وتحافظ على إطلالتها لفترة أطول ..
إن كان منزلك ذو مساحة كبيرة، فبلا تردد تلجأ للتصميمات الضخمة ذات التفاصيل المعقدة والتي تعقد أنها سبيلك الوحيد لتحصل على بيت فخم وأني، ولكن هذا قد تغير كثيرا فالعالم بأكمله يتجه للبساطة والهدوء والمساحات المفتوحة والأثاث الأقل ذو الحجم الأصغر ولا تقلق بشأن فخامة منزلك، فستحصل على ما تريد ..
دائما ما نعتقد أن الأسقف المعلقة تحتاج لتكلفة عالية جدا، وميزانية خاصة لما بها من تشكيلات ولا يمكن تنفيذها إلا عن طريق مختصين، ولكن الديكور الحديث لا يحتاج لكل هذه التفاصيل، فالأسقف المعلقة ظهرت مؤخرا بتفاصيل بسيطة ومستويات متقاربة دون تعقيدات وبذلك تنجح في الحصول على سقف معلق لمنزلك بتكلفة أقل ..
الأخشاب لا تصلح للحمامات بسبب الرطوبة والمياه ودرجات الحرارة العالية، ولكن مع ظهور الألوميتال ذو المظهر الخشبي والأخشاب المعالجة صار هذا المفهوم خاطئ بل أصبحت الوحدات الخشبية عنصر أساسي في الحمام الحديث لتكتمل أناقته ..
يعتقد البعض أن المطابخ الصغيرة لا تلبي احتياجات مستخدمينها، وأن كلما كان المطبخ أكبر كان التصميم مميز وناجح، ولكن مثل هذه المفاهيم الخطئة تفقدنا ما هو بأيدينا، فالمطابخ الصغيرة لها مميزة كثيرة جدا، منها سهولة التنظيف وسرعة الترتيب والتحكم في أركانها بسهولة بل حرص الخبراء على تنفيذ تصميمات تنجح في استغلال كل أركانها ..
اتباع الموضة هو أكثر المفاهيم المزيفة المنتشرة بين الناس في عالم الديكور، فالأفضل من اتباع الموضة هو اختيار ما يناسب ذوقك ويريح عينيك، سواء كانت باليتة ألوان بيتك أو عناصر مختلفة في منزلك ..
تقع دائما في حيرة بين البانيو وغرفة الاستحمام، ولكن الشائع أن البانيو دائما أفضل، ولكن هذا هو أحد المفاهيم الخاطئة والتي يجب أن تتغير، فبإمكانك تصميم غرفة استحمام متميزة تجعل حمامك اكثر تنظيما وعملية، لذا اختر ما يناسبك واترك المجال لذوقك أن يتحدث ..
هناك مفهوم شائع بيننا بأن الأثاث القديم أو المستعمل يجب التخلص منه وشراء ما هو جديد ليكن منزلك حديث ومتميز، ولكن هذا هو تفكير محدود غير عملي على الإطلاق، فالعالم الآن يتجه لإعادة الاستخدام والتدوير لتوفير الميزانيات والتغلب على الأزمة الاقتصادية في كل العالم، لذا احرص على تجديد أثاث منزلك واستمتع بفارق رائع ..
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