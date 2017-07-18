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11 مفهوم خاطئ في عالم الديكور عليك أن تنساهم

آية منير آية منير
Загородный дом из бруса, премиум интериум премиум интериум غرفة المعيشة
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تنتشر دائما بين الناس المفاهيم الخاطئة والتي تعتمد في الأساس على عدم وجود خبرة كافية واستشارة غير المتخصصين، وعالم الديكور حاله كغيره تنتشر بين أفكاره المفاهيم الخاطئة والتي تقف عائقا بيننا وبين تنفيذ أحلامنا، ولأن هوميفاي تبحث عن كل ما هو يحقق أحلامك ويجعل بيتك كما تريد، تقدم لك اليوم 11 مفهوم خاطئ وشائع بين الناس في عالم الديكور عليك أن تنساها وتتأكد أن هناك ما هو أجمل من تلك القيود .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. اللون الأبيض فقط للأسقف ..

homify غرفة المعيشة Grey
homify

homify
homify
homify

الأسقف يجب أن تكون بيضاء.. هذا خطأ شائع غير حقيقي، فالأسقف متاح لها كل الألوان وحسب الطراز المستخدم واختياراتك لألوان التصميم والظروف المحيطة للفراغ نفسه سواء كانت مساحة كبيرة أو صغيرة أو إضاءة ضعيفة أو قوية وهكذا يمكنك إضافة اللون المفضل لك في سقف غرفتك واستمتع بتصميم مميز ومختلف ..

2. لا يمكن دمج عدة أنماط معا ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

من الشائع هو أنه يجب أن تلتزم بطراز واحد وتفاصيله كاملة ومستحيل أن تستعين بأية عناصر أخرى من أي نمط آخر، وهو خطأ واضح، لأن هناك من الأنماط ما يميزها الجمع بين عناصر مختلفة من طُرز متنوعة، في لوحة متوازنة وجذابة وسُمي الانتقائي أو elective style ..

3. المساحات الصغيرة غير مفيدة !!

homify مطبخ خشب Beige
homify

homify
homify
homify

يعتقد البعض منا أن المساحات الصغيرة غير مفيدة ويهملها ولا يستفيد بها، وهو مفهوم شائع وخاطئ تماما، فالمساحات الصغيرة والأركان المهملة كنز مدفون في منزلك مع الديكور الحديث والأثاث الذكي يمكنك استغلالهم وتصميمهم بأفضل شكل وبأكثر استفادة ..

4. الأبيض لا يصلح للمطابخ ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الأبيض لا يصلح للمطابخ وهو ما نسمعه دائما، فهو صعب التنظيف وسهل الاتساخ، ولكن هذا تغير تماما مع تطور عالم التصميمات الداخلية وظهور مواد تشطيبية مميزة وسهلة وسريعة التنظيف وتحافظ على إطلالتها لفترة أطول ..

5. البساطة لا تصنع الفخامة ..

Загородный дом из бруса, премиум интериум премиум интериум غرفة المعيشة
премиум интериум

премиум интериум
премиум интериум
премиум интериум

إن كان منزلك ذو مساحة كبيرة، فبلا تردد تلجأ للتصميمات الضخمة ذات التفاصيل المعقدة والتي تعقد أنها سبيلك الوحيد لتحصل على بيت فخم وأني، ولكن هذا قد تغير كثيرا فالعالم بأكمله يتجه للبساطة والهدوء والمساحات المفتوحة والأثاث الأقل ذو الحجم الأصغر ولا تقلق بشأن فخامة منزلك، فستحصل على ما تريد ..

6. الأسقف المعلقة مكلفة ..

山．嵐, 木皆空間設計 木皆空間設計 غرفة المعيشة
木皆空間設計

木皆空間設計
木皆空間設計
木皆空間設計

دائما ما نعتقد أن الأسقف المعلقة تحتاج لتكلفة عالية جدا، وميزانية خاصة لما بها من تشكيلات ولا يمكن تنفيذها إلا عن طريق مختصين، ولكن الديكور الحديث لا يحتاج لكل هذه التفاصيل، فالأسقف المعلقة ظهرت مؤخرا بتفاصيل بسيطة ومستويات متقاربة دون تعقيدات وبذلك تنجح في الحصول على سقف معلق لمنزلك بتكلفة أقل ..

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7. الأخشاب لا تصلح للحمامات ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الأخشاب لا تصلح للحمامات بسبب الرطوبة والمياه ودرجات الحرارة العالية، ولكن مع ظهور الألوميتال ذو المظهر الخشبي والأخشاب المعالجة صار هذا المفهوم خاطئ بل أصبحت الوحدات الخشبية عنصر أساسي في الحمام الحديث لتكتمل أناقته ..

8. المطابخ الصغيرة غير عملية ..

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

يعتقد البعض أن المطابخ الصغيرة لا تلبي احتياجات مستخدمينها، وأن كلما كان المطبخ أكبر كان التصميم مميز وناجح، ولكن مثل هذه المفاهيم الخطئة تفقدنا ما هو بأيدينا، فالمطابخ الصغيرة لها مميزة كثيرة جدا، منها سهولة التنظيف وسرعة الترتيب والتحكم في أركانها بسهولة بل حرص الخبراء على تنفيذ تصميمات تنجح في استغلال كل أركانها ..

9. الالتزام بألوان معين حسب الموضة ..

Hillgate Place, Notting Hill, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd غرفة نوم
Grand Design London Ltd

Hillgate Place, Notting Hill

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

اتباع الموضة هو أكثر المفاهيم المزيفة المنتشرة بين الناس في عالم الديكور، فالأفضل من اتباع الموضة هو اختيار ما يناسب ذوقك ويريح عينيك، سواء كانت باليتة ألوان بيتك أو عناصر مختلفة في منزلك ..

10. البانيو أفضل من غرفة الاستحمام ..

Perrymead Street, SW6, APT Renovation Ltd APT Renovation Ltd حمام
APT Renovation Ltd

APT Renovation Ltd
APT Renovation Ltd
APT Renovation Ltd

تقع دائما في حيرة بين البانيو وغرفة الاستحمام، ولكن الشائع أن البانيو دائما أفضل، ولكن هذا هو أحد المفاهيم الخاطئة والتي يجب أن تتغير، فبإمكانك تصميم غرفة استحمام متميزة تجعل حمامك اكثر تنظيما وعملية، لذا اختر ما يناسبك واترك المجال لذوقك أن يتحدث ..

11. الأثاث القديم أو المستعمل لا مكان له في منزلك ..

Old Montauk Highway House, SA-DA Architecture SA-DA Architecture حمام
SA-DA Architecture

SA-DA Architecture
SA-DA Architecture
SA-DA Architecture

هناك مفهوم شائع بيننا بأن الأثاث القديم أو المستعمل يجب التخلص منه وشراء ما هو جديد ليكن منزلك حديث ومتميز، ولكن هذا هو تفكير محدود غير عملي على الإطلاق، فالعالم الآن يتجه لإعادة الاستخدام والتدوير لتوفير الميزانيات والتغلب على الأزمة الاقتصادية في كل العالم، لذا احرص على تجديد أثاث منزلك واستمتع بفارق رائع ..

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