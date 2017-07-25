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تصميمات فريدة لغرف معيشة تمنحك مستوى أخر من الإلهام

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify Living roomAccessories & decoration
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في المنازل العصرية الحديثة، ومع التضاؤل المتزايد في المساحات، لم يعد هناك غرفة خاصة لاستقبال الضيوف، وأصبحت غرفة المعيشة هي مركز المنزل وقلبه، حيث تجمع العائلة لقضاء الوقت، واستقبال الضيوف، وربما مشاهدة التلفاز ومتابعة البرامج المفضلة، لذا أصبحت غرفة المعيشة المساحة الأهم في المنزل والتي تطلب أكبر قدر من العناية أثناء تأثيثها وتصميمها، ليس فقط لراحة أصحاب المنزل، وإنما أيضًا لإبهار الضيوف.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة رائعة من غرف المعيشة التي صممت بدرجة عالية من الاناقة والإبداع لنمنحكم مستوى آخر من الإلهام، يأخذ منازلكم إلى سنوات قادمة من العصرية والحداثة. شاهدوهم واستمتعوا بإبداع الخبراء!

1. قوة النغمات اللونية تتناسب بشدة مع قوة إطلالة الجدار الخرساني.. وحدة الأدراج الصغيرة مبتكرة!

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

2. الشمعدانات وإطار المرآة لمسات فاخرة وأنيقة.. استخدام اثنين من قطع السجاد مميز وجديد!

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

3. مزيج من الكلاسيكية والحداثة مع نغمات حيادية وتدخل فاخر من الأزرق

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

4. اللون الرمادي يحقق توازن بصري رائع مع لون الباستيل الوردي

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

5. اختيار الجدار الحجري إلى جانب الزجاجي مع الإطلالة الطبيعية يكمل لوحة رائعة للاستمتاع بغرفة المعيشة

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

6. الأثاث الجلدي مع اللون الأحمر عصري للغاية.. مظهر الجدران مميز وأنيق

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

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7. نغمة مثالية من الزيتي تمتزج بنعومة مع الكريمي.. قطعة السجاد مثالية لتحقيق التناغم

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

8. الجدار الخشبي مع الساعة والأثاث الجلدي.. مزيج يليق بمنزل عصري مع طابع عملي

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

9. المصابيح المتدلية في منتصف الغرفة وقطعة السجاد وألوان الأثاث.. مزيج لوني ناعم ورائع

RETRO MOBİLYA, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Living roomSofas & armchairs
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

10. تصميم الثريا يُضفي روح عصرية تعززها المنضدة والنغمات اللونية للأثاث والجدران

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

11. اختيار مصباح جانبي مرتفع مع ركنة كبيرة يُضفي شعور مريح

KÖŞE TAKIMLARI, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Living roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

12. قطعتين متعاكستين من السجاد بنغمتين من ألوان الركنة.. التفاصيل الخشبية دافئة وعصرية

KÖŞE TAKIMLARI, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Living roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

13. الكرسي في زاوية الغرفة يكمل دائرة الحوار ويصنع أجواء حميمية

Modern Salon Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Living roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

14. الورود في الوسائد والسجاد منعشة وتُضفي لمسة حيوية.. المكتبة خلف الاريكة مبتكرة وجذابة

Modern Salon Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Living roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

15. الأثاث فاخر والجدران لا تقل أناقة.. الإطار المضيء في السقف إبداعي ومميز

Modern Salon Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Living roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

16. على الطريقة التبسيطية تتألق تلك الغرفة مع المصابيح المتدلية من السقف والمصباح الجانبي

Modern Salon Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Living roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

17. الأثاث يكسر برودة اللون الأبيض.. القطع الديكورية موزعة بدقة دون إخلال بالتوازن البصري

Modern Salon Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Living roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

18. لون الأثاث جديد ومميز ويتناغم بسلاسة مع قطعة السجاد.. الضوء الطبيعي يغمر الغرفة بالحيوية

Modern Salon Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Living roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

19. الوسائد الملونة مع المزهريات والورود يصنعون أجواء منعشة.. الطاولة المنخفضة تتمتع بمستوى أخر من الجمال

Modern Salon Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Living roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

20. الثريا الكلاسيكية والأثاث العصري مزيج متناقض ومتجانس في الوقت ذاته

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

لمزيد من التصميمات المبتكرة والمميزة، تفضل بقراءة المقال التالي، 7 أفكار أنيقة لألوان جدران المنزل

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