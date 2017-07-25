تصميمات فريدة لغرف معيشة تمنحك مستوى أخر من الإلهام

في المنازل العصرية الحديثة، ومع التضاؤل المتزايد في المساحات، لم يعد هناك غرفة خاصة لاستقبال الضيوف، وأصبحت غرفة المعيشة هي مركز المنزل وقلبه، حيث تجمع العائلة لقضاء الوقت، واستقبال الضيوف، وربما مشاهدة التلفاز ومتابعة البرامج المفضلة، لذا أصبحت غرفة المعيشة المساحة الأهم في المنزل والتي تطلب أكبر قدر من العناية أثناء تأثيثها وتصميمها، ليس فقط لراحة أصحاب المنزل، وإنما أيضًا لإبهار الضيوف.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة رائعة من غرف المعيشة التي صممت بدرجة عالية من الاناقة والإبداع لنمنحكم مستوى آخر من الإلهام، يأخذ منازلكم إلى سنوات قادمة من العصرية والحداثة. شاهدوهم واستمتعوا بإبداع الخبراء!