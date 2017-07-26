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تصميمات مميزة وأنيقة لأثاث وديكورات التيلفزيون

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Tv Üniteleri, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
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أثناء تأثيث منزلك الجديد، ستعتقد بالبداية أنك بحاجة إلى اختيار ألوان الجدران، والأرضيات، ومن ثم أثاث كل من غرفة المعيشة، والسفرة، والنوم، والحمام، والمطبخ، وغرفة الأطفال، إلا أنك ستقابل تفاصيل أخرى تحتاج إلى اتخاذ القرارات بعناية، حتى لا تُفسد خياراتك الأساسية، ومن بينها ديكورات وأثاث التليفزيون ومكان وضعه.

أيًا كان المكان الذي ستختاره، سواء في غرفة المعيشة، أو غرفة ميديا خاصة، وربما في مساحة مفتوحة تجمع الغرف المعيشية معًا، فأنت بحاجة إلى تخصيص مكان لوضع شاشة التلفاز، واختيار ألوان وديكورات هذا المكان. 

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة رائعة من أثاث وديكورات التليفزيون، لتختاروا من بينها ما يناسب أذواقكم وتصميمات منازلكم. شاهدوهم معنا!

1. على الطريقة الكلاسيكية الحديثة.. منضدة بسيطة ورف معلق لترتيب الكتب وقطع الديكور

Tv Üniteleri, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
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2. الأرفف الجانبية وظيفية وأنيقة.. زخارف الأثاث الخشبي تُضفي أجواء أصيلة

Tv Üniteleri, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

3. مع الكثير من خيارات التخزين.. تحتاج إلى جدار واسع حتى لا تشعر بالزحام البصري

Tv Üniteleri, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

4. تصميم بسيط بروح عصرية خاصة في اختيار الألوان!

Tv Üniteleri, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
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CaddeYıldız furniture

5. الخطوط الداكنة في كل قطعة تصنع وحدة بصرية جذابة

Tv Üniteleri, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

6. التدرج في الأرفف جذاب وأنيق والخزانة المغلقة عملية ووظيفية

Tv Üniteleri, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
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7. النقوش البارزة في الأثاث الخشبي رائعة وأنيقة

Tv Üniteleri, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

8. تصميم مميز يدمج الشكل التقليدي لأرفف المكتبة مع خزانة مغلقة للتخزين

Tv Üniteleri, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

9. أرجل المنضدة أول ما يخطف النظر.. ديكور الحائط مع الرف يبدو مميز

Tv Üniteleri, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

10. كل قطعة وتفصيلة في أجزاء تلك الديكورات تمنح الجدار طابع خاص وفريد

Tv Üniteleri, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

11. تصميم كلاسيكي مع تفاصيل مذهبة فاخرة

Tv Üniteleri, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

12. تصميم كلاسيكي يناسب الدمج مع غرفة السفرة

Tv Üniteleri, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

13. المظهر الطبيعي للأخشاب له أناقة بسيطة وناعمة.. تقسيم الرف المعلق عملي للغاية

Tv Üniteleri, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

14. تصميم بأسلوب الفاينتيج العتيق.. مميز وجذاب!

Tv Üniteleri, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

15. أثاث عملي يقوم بوظيفة المكتبة والنيش والمنضدة معًا

Tv Üniteleri, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

16. تقسيم مميز لمنضدة من مستويين… الخزانة والرف عمليان

Tv Üniteleri, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

17. ديكور متكامل للجدار والأرفف مع أدراج وخزانات

Tv Üniteleri, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

18. نغمة الأخضر الباستيل مع الخشب المنقوش والأطراف المقوسة تمنح الديكور إطلالة مميزة

Tv Üniteleri, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

19. تصميم عصري مع القليل من القطع وإطار أنيق لشاشة التلفاز

Tv Üniteleri, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

20. جزئي المنضدة مع الخزانة والرف.. تصميم يوفر كل احتياجات التخزين في غرفة المعيشة

RETRO MOBİLYA, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Living roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

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