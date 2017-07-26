تصميم شقة مذهلة بالرياض يغلب عليها الطابع المودرن

هل تفضل أن تقوم بتصميم منزلك على غرار الطابع المودرن البسيط بطريقة بعيدة كل البعد عن الطرق والألوان التقليدية؟ فإذا كنت من عشاق التميز والاختلاف ومحبي اختيار التصميمات البسيطة البعيدة عن التعقيد يمكنك الإطلاع معنا في هذه الجولة على المعنى الحقيقي للطابع المودرن الأنيق المُضاف إليه.
يمكنك الاستعانة ببعض هذه الأفكار التي تم تنفيذها في هذه الشقة المذهلة في منزلك التي ترغب في تجديده.
في مشهد فريد من نوعه لغرفة معيشة ربما لم ترى مثيل لها قبل ذلك الوقت، تم المزج بطريقة مميزة بين الألوان المستخدمة سواء على للأرضية أو الجدران أو الأثاث، فتم الجمع بين الألوان المحايدة الأبيض والرمادي والبيج مما أضاف طابع من الهدوء في الداخل.
قطع الأثاث لم تكن كبيرة تقضي على مساحة الغرفة أو صغيرة تترك فراغ كبير، لكن تم الاستعانة بركنة متوسطة الحجم. نلاحظ أيضًا أن اعتماد الغرفة على الإضاءة الطبيعية كان من عوامل تعزيز الإشراق والهدوء في الداخل. كان لعنصر الخشب أيضًا دور هام في إضافة لمسة دفء وأناقة متناهية لأجواء الغرفة.
في مساحة أخرى للجلوس، نجد مدى اهتمام المُصمم بالابتعاد عن التفاصيل المعقدة والتزام البساطة المرتبة، وظهر ذلك من خلال الاكسسوارات البسيطة الموجودة على الطاولات وكذلك الإطار المُثبت على الجدار الرمادي، الجدير بالذكر أن اختلاف خامات الجدران وتصميمها بطريقة متنوعة أضاف أجواء عصرية لا مثيل لها.
نجد كذلك أن عنصر الخشب الذي تم استخدامه في تصميم الأعمدة والطاولة الموجودة في منتصف الغرفة أضاف لمسة طبيعية من أجواء البيئة الخارجية.
ظهرت اللمسة الاسكندنافية على تصميم هذه الغرفة المعاصرة من خلال الاتجاه لاستخدام الأرضية الخشبية وكذلك من خلال استخدام الألوان المحايدة.
لكن ربما الشيء الأول الذي يلفت الانتباه هو الجدار الخلفي للسرير الذي تم تصميمه بطريقة مميزة من خلال تقسيمه إلى جزأين السفلي منه مُصمم من الطوب الحجري والآخر العلوي من الخشب الرمادي ويفصل بينهما فرع إضاءة خفي باللون الأصفر. تظهر الأجواء المعاصرة على أجواء هذه الغرفة من خلال وحدات الإضاءة المثبتة على الأسقف وكذلك من خلال الأثاث الذي تم انتقاؤه بعناية بألوان وأحجام مناسبة.
ربما شعرت بمجرد النظر إلى هذا التصميم بأجواء دفء مثالية، وإذا تدبرت قليلًا في كيفية تحقيق ذلك ستجد الأمر سلسًا لا يحتاج لأية تعقيدات، فقد تم الحصول على هذا الطابع المميز من خلال اختيار الأثاث البسيط والتلاعب بوحدات الإضاءة الخفية بطريقة مبهرة، فإذا نظرنا للحائط الخلفي للسرير نلاحظ أنه تم تصميمه من ألواح الخشب المُثبتة بطريقة مُتدرجة وتفصلها أفرع إضاءة خفية طولية ممتدة بطول الجدار، يجدر الإشارة أيضًا أنه لا توجد أية نوافذ في هذه الغرفة تم الاتجاه لتصميم نافذة علوية في السقف للحصول على إضاءة طبيعية بطريقة مميزة.
تستخدم الإضاءة الخفية في إبراز أناقة أي مساحة، لكننا هنا نلاحظ أن الإضاءة الخفية كانت السبب الرئيسي في أناقة هذا المكان، حيث تم استخدامها لتكون محيطة بالمرآة المستطيلة التي تمتد من السقف إلى أعلى الحوض وكذلك في المساحة الفاصلة بين الحوض والخزانة السفلية له. تم تثبيت وحدات إضاءة مودرن مصنوعة من المعدن الفضي متدلية من السقف وكذلك تم استخدام عدد من الاكسسوارات المعنية الأخرى في الحمام لتعزيز الطابع العصري البسيط.
تم تصميم أحد الحمامات الفرعية الموجودة بالمنزل بطريقة عصرية رائعة، فبالنظر للجزء المخصص للاستحمام تجد أن المياه تتساقط من السقف وذلك من خلال تثبيت رشاش المياه
الدوش بطريقة خفية في السقف، أحد جدران الحمام مُصممة من الأحجار المثبتة بطريقة عشوائية رائعة، ونلاحظ كذلك أن اللون لرمادي يعمل على زيادة أجواء الاسترخاء والهدوء على هذه المساحة الصغيرة.
في أحد زوايا المطبخ نلاحظ مدى اهتمام المصمم بعنصر البساطة والرقي، حيث تم الاعتماد على التصميمات المستقيمة سواء في تصميم الخزانات أو مساحات الإعداد، فنلاحظ أنه تم تصميم الخزانات بطريقة هندسية مميزة لاستيعاب كافة الأغراض والابتعاد عن وضع أية أغراض أعلى طاولة الإعداد الرخامية. أضافت وحدات الإضاءة على الأرفف والخزانات العلوية لمسة مميزة على المطبخ وعملت على تعزيز أجواؤه البسيطة.
نلاحظ أن خزانة المطبخ الخشبية مُصممة بطريقة مميزة لتوفر السلاسة والسهولة عند فتحها وغلقها، وهذا بالتأكيد دليل على أن الاهتمام بالتفاصيل البسيطة تغني منزلك عن الحاجة المستمرة لعمليات الصيانة الدورية، كما كان اختيار الرخام الأبيض السميك في تصميم طاولة الإعداد وكذلك الحوض اختيار موفق لمزيد من التنوع والابتعاد عن الطابع التقليدي.
على أحد الجدران الفارغة التي ربما كانت من المحتمل أن تتسبب في إحداث خلل في تصميم المنزل ككل، تم الاتجاه لاستخدام عنصر زينة مميز وغير تقليدي، فقد تم تثبيت عدد من الألواح الخشبية الرفيعة بطريقة عشوائية وتزيين هذه الألواح بإضاءة خفية من أعلاها وأسفلها، بالتأكيد إنها فكرة رائعة.
تصميم المدخل بالفعل قد عكس انطباع الأناقة الداخلية لتصميم هذا المنزل، فقد تم الاستعانة بأرضية من الخشب اللامع التي تناسبت بدرجة كبيرة مع الباب العملاق وكذلك مع الجدار الحجري الخلفي للباب، نلاحظ أن المدخل مفتوح على حديقة صغيرة للاستمتاع بأجواء المتنزهات الطبيعية دون الخروج من منزلك.
يمكنك اقتباس هذه الفكرة الرائعة في الفصل بين مساحتين دون الحاجة لبناء حائط خرساني، ولم تكن هذه الحواجز مجرد فكرة عملية فحسب، فهي في الحقيقة تُعد إضافة جمالية للمكان التي يتم استخدامها خلاله. هذه الحواجز كما نرى مفرغة في المنتصف ببعض النقوش والزخارف الرائعة التي تتناسب مع مختلف الأذواق.
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