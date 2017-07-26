تصميم شقة مذهلة بالرياض يغلب عليها الطابع المودرن

هل تفضل أن تقوم بتصميم منزلك على غرار الطابع المودرن البسيط بطريقة بعيدة كل البعد عن الطرق والألوان التقليدية؟ فإذا كنت من عشاق التميز والاختلاف ومحبي اختيار التصميمات البسيطة البعيدة عن التعقيد يمكنك الإطلاع معنا في هذه الجولة على المعنى الحقيقي للطابع المودرن الأنيق المُضاف إليه.

يمكنك الاستعانة ببعض هذه الأفكار التي تم تنفيذها في هذه الشقة المذهلة في منزلك التي ترغب في تجديده.