تصميم فيلا خاصة لعائلة عربية بالصور

ما هي مميزات الفيلا العربية؟ ما هو التصميم العام، وهل الأثاث ذو طابع شرقي؟ هل فيه القليل من التكليف؟ في مقال اليوم سنتعرف على أحد تصاميم الفلل ذات الطابع الشرقي والتي تناسب العائلة العربية. من الجدير بالذكر أن معظم التصاميم ذات الطابع الشرقي تتميز بالتكلف في التصميم مما يعطيها لمسة من الرفاهية، ولكن من المميز أيضا في تصميم فيلاتنا لهذا اليوم الدمج بين التصميم الكلاسيكي والتصميم الشرقي الفاخر.
لنتعرف أكثر على هذه الفيلا العربية وعلى أثاثها الجذاب!
هي ليست غرفة المعيشة فقط بل أيضا غرفة لاستقبال الضيوف المقربين والأصدقاء. ستشعر بأنك في متحف للفن الشرقي من خلال الثريات النحاسية المعلقة بالإضافة لتصميم الأعمدة في الجدران أعطاها طابع فخم. لاحظوا التناسق الهندسي بين اللوحات الجدارية الكبيرة مع جدار التلفزيون الذي ظهر وكأنه لوحة جدارية أيضا. الزخارف الزرقاء على الجدران من أساسيات التصميم الشرقي. التناظر يظهر بوضوح في طريقة توضع الكنب الطاولات الصغيرة.
المطبخ العربي يعني المساحة الكبيرة مع الكثير من الخزن والدروج. تصميم مثلث للمطبخ بحيث يوجد المطبخ على الجدران والضلع الأخر كطاولة سفرة. الألوان المستخدمة الأحمر للستائر مع اللون البني للخزن، هي ألوان داكنة ولكن اللون الأبيض للجدران والأرضية الرخامية كسر هذه الحدة. لاحظوا أيضا فكرة الدرجة الواحدة للمطبخ التي عملت على فصل المطبخ عن باقي أجزاء المنزل فقط بهذه الدرجة. المصابيح الأربعة متدلية بطريقة رائعة فوق طاولة السفرة.
المطبخ المفتوح على غرفة المعيشة تصميم أضاف الحداثة على التصميم الكلاسيكي. طريقة الفصل اللا مرئية بين المطبخ وغرفة المعيشة من خلال هذا المساحة الكبيرة بينهما والتي تميزت بتصميم خاص للأرضية الرخامية المنقوشة بزخارف جميلة مع الجدار المحجر.
في مكتب العمل نلاحظ اختلاف في الأرضية الرخامية بتموجات من الأبيض والأسود لتعطي الهدوء المناسب للعمل. الجدار المزخرف مع الستائر الحمراء بالإضافة للخزانة الكبيرة بعرض الحائط والأثاث بلون ابيض مكونات متنوعه مجموعه في مكان واحد. لنتعرف أكثر على تفاصيل المكتب في الصور اللاحقة.
في هذا الجزء نلاحظ طاولة نصف دائرية تصميم يعطي الراحة في العمل، كما نلاحظ الجدار خلف المكتب بزخارف شرقية رائعة أعطى للمكتب خصوصية. نعود مرة أخرى لنرى الثريا النحاسية المعلقة. الجدار الخشبي يخفي خلفه باب بنفس اللون قد يكون مكان لحفظ الأوراق المهمة أو خزنة المكتب.
نرى في الجزء المقابل للمكتب، خزانة عملاقة بعرض الحائط بواجهة زجاجية داكنة لمزيد من الخصوصية. مع الكنب بلون أبيض ليعطي هذه الراحة والهدوء المطلوب أثناء العمل. الستائر الحمراء جريئة بلونها ومناسبة لغرفة العمل لزيادة النشاط والحيوية.
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