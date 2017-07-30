تصميم فيلا خاصة لعائلة عربية بالصور

ما هي مميزات الفيلا العربية؟ ما هو التصميم العام، وهل الأثاث ذو طابع شرقي؟ هل فيه القليل من التكليف؟ في مقال اليوم سنتعرف على أحد تصاميم الفلل ذات الطابع الشرقي والتي تناسب العائلة العربية. من الجدير بالذكر أن معظم التصاميم ذات الطابع الشرقي تتميز بالتكلف في التصميم مما يعطيها لمسة من الرفاهية، ولكن من المميز أيضا في تصميم فيلاتنا لهذا اليوم الدمج بين التصميم الكلاسيكي والتصميم الشرقي الفاخر.

لنتعرف أكثر على هذه الفيلا العربية وعلى أثاثها الجذاب!