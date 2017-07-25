مزيج لوني مميز في منزل بديكورات فاخرة

داخل منزل عائلي كبير، من الممتع أن تكون هناك غرفة خاصة بتجمع العائلة، وأخر لاستقبال الضيوف، أما امتلاك اثنين من غرف الطعام فهي رفاهية تجعل من المنزل مساحة أكثر متعة وراحة.
في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة دافئة وممتعة داخل منزل عائلي كبير يتمتع بمساحات معيشية أنيقة مع لمسات من الماضي. يتكون المنزل من طابقين مع اثنين من غرف السفرة، واثنين من غرف المعيشة، إحداهما للعائلة والاخرى للضيوف، وحمامين، وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى مطبخ كبير.
شاركونا جولتنا واستمتعوا بالتصميم العائلي للمنزل الكبير!
غرفة العائلة تتخذ موقعها في الطابق الثاني من المنزل الكبير، مع تصميم مريح ودافئ جمع بين نغمات لونية رائعة، حيث الرمادي والأبيض ودرجة في الآرائك، بينما يقبع في الزاوية كرسي بنغمة داكنة من الرمادي مع خطوط حمراء تلتقي بأاقة مع الستائر الجذابة التي تمثل خيارًا جريئًا في تصميم تلك الغرفة. الجدار الحجري أنيق ومميز للغاية.
مع نغمات لونية قوية وجريئة، تزين مدخل المنزل بإطار أنيق من الطلاء، واثنين من الشمعدان الكلاسيكي على جانبيه، بينما استندت إلى الجدار منضدة وظيفية أنيقة مع 4 أدراج للتخزين، وسطح اتسع لعدد من المزهريات الفخارية الأنيقة.
تمتعت غرفة المعيشة الخاصة بالضيوف بمستوى عال من الأناقة والرقي، بدءًا من السجاد المخطط كما المتاهة، وقطع الأثاث الكلاسيكية البيضاء، والمنضدة الزجاجية الشفافة بالكامل، وحتى المزهريات الشفافة المليئة بالورود، والوسائد الخضراء الصغيرة، وحتى اللمسات الديكورية البسيطة المزينة للجدران.
في هذا الجزء من غرفة المعيشة، يمكننا رؤية مزيج لوني منعش وحيوي، بفضل الوسائد الخضراء، والزهور الفوشيا الزاهية، والعمود الأسود في الخلفية، الذي يصنع تناقضًا رائعًا مع الأثاث الأبيض الذي يتلألأ بفضل الضوء الطبيعي المتسلل من النوافذ.
غرفة السفرة الأولى صممت مع قدر كبير من الأبيض، الذي سيطر على الجدران والسقف بالكامل، وأيضًا طاولة الطعام وأجزاء من الكراسي التي تم تنجيدها بلون زيتوني أنيق، يتناغم مع اللوحة الفنية المزينة للجدار، وأيضًا الديكورات البسيطة أعلى النوافذ الزجاجية العملاقة.
بالأبيض والرمادي، تم تصميم هذا الحمام المتسع بصريًا، وقد تضمن مرحاض صغير في الزاوية، وبانيو كبير قائم بذاته، للاستمتاع بالاسترخاء في هذا الحمام وسط الإشراقة القوية المتسللة من النافذة.
يتمتع المطبخ بطابع ريفي بعض الشيء، حيث الأثاث الأبيض مع المقابض الأفقية المعدنية، وموقد كبير بهيكل فولاذي مشابه لهيكل المدخنة أعلاع، بينما تدلت من السقف ما يشبه الأقفاص المليئة بالشموع، وقد توسطت المطبخ منضدة عمل وظيفية مع سطح رخامي أنيق.
على عكس غرفة السفرة الأولى التي تمتعت بنعومة واضحة بفضل الأبيض، تأتي غرفة السفرة تلك مع بالتة من الألوان الرائعة التي افترشت منتصف الغرفة البيضاء، حيث الأزرق والبني والأحمر إضافة إلى الإطار المذهب للمرآة المزينة للجدار، وبعض الهور الوردية أعلى طاولة الطعام.
عى الرغم من مظهره العتيق بعض الشيء، إلا أنه لا يزال أنيقًا بفضل ورق الجدران والستائر المتناسقين. المرحاض الصغير يوفر مساحة وظيفيه في الحمام، كما توفر خزانة الحوض عدد من الأدراج التخزينية العملية.
تتمتع غرفة النوم بأجواء مُشرقة وهادئة، حيث افتح درجات السماوي قد زينت الجدران، بينما سيطر الأبيض على باقي التفاصيل فيما عادة الهيكل الخشبي الأسود للسرير ذو الأعمدة، الذي يُضفي لمسة فاخرة ورومانسية على تصميم الغرفة.
بنغمات الأزرق والسماوي، صممت غرفة زوجية بسريرين خشبيين على الطرا العتيق، وقد وضع أعلى كل سرير ستائر داكنة بالبرتقالي والرمادي. تزينت الجدران بقطع تكمل التصميم العتيق للغرفة، دون تناقض أو زحام بصري.
غرفة النوم الثالثة تتمتع بأواء استوائية بعض الشيء، حيث المزيج اللوني المُبهج والحيوي، البرتقالي والأخضر قد امتزجا في مفروشات السرير والكرسي القابع في الزاوية، بينما تلونت الأرضية بلون بيج، واتخذ هيكل السرير الخشبي لونًا بنيًا داكنًا. أعمدة السرير تحافظ على الأسلوب العتيق المسيطر على أجزاء المنزل لتحقق الوحدة.
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