مزيج لوني مميز في منزل بديكورات فاخرة

داخل منزل عائلي كبير، من الممتع أن تكون هناك غرفة خاصة بتجمع العائلة، وأخر لاستقبال الضيوف، أما امتلاك اثنين من غرف الطعام فهي رفاهية تجعل من المنزل مساحة أكثر متعة وراحة.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة دافئة وممتعة داخل منزل عائلي كبير يتمتع بمساحات معيشية أنيقة مع لمسات من الماضي. يتكون المنزل من طابقين مع اثنين من غرف السفرة، واثنين من غرف المعيشة، إحداهما للعائلة والاخرى للضيوف، وحمامين، وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى مطبخ كبير.

شاركونا جولتنا واستمتعوا بالتصميم العائلي للمنزل الكبير!