الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

لمحبي اللون الأبيض .. منزل رائع ستقع في حبه

آية منير آية منير
PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG الممر والمدخل
Loading admin actions …

منزل باللون الأبيض لمحبي الصفاء والنقاء .. اليوم سنطوف معا في جولة رائعة بين أركان منزل عائلي كبير مصمم بشكل مميز والبطل الأول هو اللون الأبيض، يحمل تفاصيل ومعاني في كل ركن ومع كل عنصر، ستجد بالتأكيد الكثير مما سيلهمك وما بحثت عنه دوما، وإن كنت من محبي اللون الأبيض ستقع في حب هذا المنزل بالتأكيد ..

1. مدخل هادئ وأنيق ..

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG شبابيك
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

المدخل هو عنوان المنزل، وجملتك الترحيبية لضيوفك، وهنا اختر المصمم أن يترك لمسة هادئة في بداية دخولك المنزل باللون الأبيض ولمسة من السماوي..

2. سلم داخلي بسور زجاجي ..

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG الممر والمدخل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

السلم الداخلي هو حلقة وصل بين أدوار المنزل المتكررة واختار المصمم هنا التصميم الدائري بسور زجاجي وسلالم خرسانية اختيار عملي مع لمسة جمالية ..

3. خطوط ناعمة ..

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG الممر والمدخل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

الخطوط الناعمة والحانية لبداية السلم جعلته متميز وأنيق ..

4. حمام مميز ..

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG حمام
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

حمام للضيوف بتصميم كالفنادق وأرض خشبية، وحوض استحمام أنيق ..

5. غرفة استحمام وبانيو معا ..

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG حمام
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

ومن ناحية أخرى نكتشف أن اختار المصمم أن يُضيف أناقة غير عادية عن طريق إضافة غرفة استحمام إضافية للحمام كاختيار تاني ..

6. رفاهية وأناقة ..

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG حمام
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

رفاهية وأناقة لا مثيل لها مع لمسة من بني الشيكولاتة وإضاءة مميزة لركن غسيل الأيدي ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. رواق داخلي واسع ..

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG الممر والمدخل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

رواق داخلي واسع وأنيق .. لتوزيع أفضل للغرف، بسور زجاجي لحماية أمان أكثر ..

8. إضاءة طبيعية وستائر باللون الأبيض..

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG الممر والمدخل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

إضاءة طبيعية وستائر باللون الأبيض لرواق مشرق ومبهج وحركة أسهل للوصول للغرف ..

9. أبواب داخلية ..

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG شبابيك
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

الأبواب الداخلية تحتاج لاختيار دقيق لأنها تدوم طويلا وتغييرها سيكلفك الكثير، لذا اختيار المصمم كان دقيقا للغاية باللون الأبيض واكسسوارات أنيقة جدا ..

10. حمام آخر ..

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG حمام
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

الحمام الرئيسي للمنزل جاء باللون الأبيض ولمسة من اللون الأحمر، وهو ما أضاف له لمسة مبهجة وروح الحياة من جديد ..

11.. غرفة طعام وبوفيه أنيق ..

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG غرفة السفرة
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

اختيار المصمم لأثاث المنزل هنا كان مختلفا وأنيقا جدا، حيث بدلا من الأثاث التقليدي وإهمال أركان مهمة قام بتصميم بوفيه رائع على جانب حائط دائري بإضاءة مميزة ..

12. فاصل مميز ..

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG غرفة المعيشة
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

نحتاج دائما لفواصل أنيقة تفصل بين غرف منازلنا، ولكن الاحساس بالضيق والروتين يقف عائقا بيننا وبين اختيارنا للفاصل المناسب، هنا المصمم قام بإضافة فاصل مميز كمدفأة رائعة تفصل بين فراغ المعيشة وفراغ غرفة الطعام ..

13. غرفة طعام ومطبخ معا ..

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG مطبخ
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

تأتي المفاجأة وعلى رغم من فخامة المنزل وتكلفته العالية إلا أن المصمم فضل الاحتفاظ بمائدة الطعام بتصميم تقليدي وقديم كلمسة من طراز VINTAGE لتُضيف الكثير من الجمال والأناقة، وقام بدمج غرفة الطعام والمطبخ معا ..

14. مساحة خاصة بالضيوف ..

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG غرفة السفرة
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

مساحة إضافية لغرفة طعام للضيوف لخصوصية أكثر وضمان تنظيم وترتيب دائما ووجهة مشرفة أمام ضيوفك ..

15. سجاد واختيارات مثالية ..

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG غرفة المعيشة
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

غرفة معيشة رائعة بسجاد أنيق وناعم وألوان حيادية تتناسب مع الأجواء الهادئة للمنزل .. 

يمكنك قراءة .. تصميمات مُلهمة لـ شقق بمساحات بين 50 إلى 70 متر مربع

قبل وبعد: تحويل شقة متهالكة إلى منزل عصري ساحر

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً