لمحبي اللون الأبيض .. منزل رائع ستقع في حبه

منزل باللون الأبيض لمحبي الصفاء والنقاء .. اليوم سنطوف معا في جولة رائعة بين أركان منزل عائلي كبير مصمم بشكل مميز والبطل الأول هو اللون الأبيض، يحمل تفاصيل ومعاني في كل ركن ومع كل عنصر، ستجد بالتأكيد الكثير مما سيلهمك وما بحثت عنه دوما، وإن كنت من محبي اللون الأبيض ستقع في حب هذا المنزل بالتأكيد ..
المدخل هو عنوان المنزل، وجملتك الترحيبية لضيوفك، وهنا اختر المصمم أن يترك لمسة هادئة في بداية دخولك المنزل باللون الأبيض ولمسة من السماوي..
السلم الداخلي هو حلقة وصل بين أدوار المنزل المتكررة واختار المصمم هنا التصميم الدائري بسور زجاجي وسلالم خرسانية اختيار عملي مع لمسة جمالية ..
ومن ناحية أخرى نكتشف أن اختار المصمم أن يُضيف أناقة غير عادية عن طريق إضافة غرفة استحمام إضافية للحمام كاختيار تاني ..
رفاهية وأناقة لا مثيل لها مع لمسة من بني الشيكولاتة وإضاءة مميزة لركن غسيل الأيدي ..
رواق داخلي واسع وأنيق .. لتوزيع أفضل للغرف، بسور زجاجي لحماية أمان أكثر ..
إضاءة طبيعية وستائر باللون الأبيض لرواق مشرق ومبهج وحركة أسهل للوصول للغرف ..
الأبواب الداخلية تحتاج لاختيار دقيق لأنها تدوم طويلا وتغييرها سيكلفك الكثير، لذا اختيار المصمم كان دقيقا للغاية باللون الأبيض واكسسوارات أنيقة جدا ..
الحمام الرئيسي للمنزل جاء باللون الأبيض ولمسة من اللون الأحمر، وهو ما أضاف له لمسة مبهجة وروح الحياة من جديد ..
اختيار المصمم لأثاث المنزل هنا كان مختلفا وأنيقا جدا، حيث بدلا من الأثاث التقليدي وإهمال أركان مهمة قام بتصميم بوفيه رائع على جانب حائط دائري بإضاءة مميزة ..
نحتاج دائما لفواصل أنيقة تفصل بين غرف منازلنا، ولكن الاحساس بالضيق والروتين يقف عائقا بيننا وبين اختيارنا للفاصل المناسب، هنا المصمم قام بإضافة فاصل مميز كمدفأة رائعة تفصل بين فراغ المعيشة وفراغ غرفة الطعام ..
تأتي المفاجأة وعلى رغم من فخامة المنزل وتكلفته العالية إلا أن المصمم فضل الاحتفاظ بمائدة الطعام بتصميم تقليدي وقديم كلمسة من طراز VINTAGE لتُضيف الكثير من الجمال والأناقة، وقام بدمج غرفة الطعام والمطبخ معا ..
مساحة إضافية لغرفة طعام للضيوف لخصوصية أكثر وضمان تنظيم وترتيب دائما ووجهة مشرفة أمام ضيوفك ..
غرفة معيشة رائعة بسجاد أنيق وناعم وألوان حيادية تتناسب مع الأجواء الهادئة للمنزل ..
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