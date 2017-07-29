15 مثال يعلمك كيفية إضافة لمسات من الطراز الأندلسي لمنزلك

الكثير منا يحب الطراز العربي الشرقي والتي ترك أثاره في الأندلس، فالطراز الأندلسي له طابع مميز يختلف عن أي طراز آخر والذي تأثير بالطراز المغربي.

هنا جئنا لكم بأعمال لمكتب التصميم DECORACIÓN ANDALUSÍ من استبونا من أسبانيا والذي تأثر بالعمارة الأندلسية في أسبانيا وقام بعمل تصميمات داخلية رائعة مزجت بين الطرز المختلفة مع لمسات أندلسية مكملة لتعطي أجواء فريدة من نوعها. مقال اليوم يعلمنا كيفية إضافة لمسات كل أجزاء وغرف المنزل من الطراز الاندلسي الجميل، فتابعونا..