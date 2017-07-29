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15 مثال يعلمك كيفية إضافة لمسات من الطراز الأندلسي لمنزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify حمام سيراميك Multicolored
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الكثير منا يحب الطراز العربي الشرقي والتي ترك أثاره في الأندلس، فالطراز الأندلسي له طابع مميز يختلف عن أي طراز آخر والذي تأثير بالطراز المغربي. 

هنا جئنا لكم بأعمال لمكتب التصميم DECORACIÓN ANDALUSÍ من استبونا من أسبانيا  والذي تأثر بالعمارة الأندلسية في أسبانيا وقام بعمل تصميمات داخلية رائعة مزجت بين الطرز المختلفة مع لمسات أندلسية مكملة لتعطي أجواء فريدة من نوعها. مقال اليوم يعلمنا كيفية إضافة لمسات كل أجزاء وغرف المنزل من الطراز الاندلسي الجميل، فتابعونا..

1.مدخل مميز

homify شبابيك خشب متين Wood effect
homify

homify
homify
homify

هذا المدخل الرائع على الطراز الأندلسي لعدد من العناصر، أولاً شكل الباب ذو القوس العلوي بخامة الخشب التي تشبه البيوت الأندلسية القديمة. على جانبي المدخل نرى فانوسين أرضيين رائعين. ويعلو الباب وفي منتصف صالة المدخل نرى مصباح نحاسي أنيق كما تنتشر وحدات الإضاءة المختلفة في أرجاء المدخل.

2.حوض مياة في الفناء

Mosaic fountain homify GardenAccessories & decoration سيراميك Multicolored
homify

Mosaic fountain

homify
homify
homify

عنصر من عناصر الطراز العربي تم عمله من الموزايك الجميل كما احتوى تصميمه على شكل عقد جميل وتفاصيل هندسية رائعة. تم تزينه بفانوس نحاسي رائع يعطيه أجواء ساحرة.

3.طاولة خارجية

Forging and mosaic living room homify Living roomSofas & armchairs الحديد / الصلب Multicolored
homify

Forging and mosaic living room

homify
homify
homify

ذكاء المصمم ظهر هنا في عمل طاولة من الموزايك ذات أشكال هندسية واسلامية مميزة.

4.الإضاءة

Winter outdoor living room homify Living roomSofas & armchairs خشب Wood effect
homify

Winter outdoor living room

homify
homify
homify

هنا يغلب الجمال والسحر على الأجواء العامة بفضل استخدام عناصر إضاءة بسيطة بمصابيح ذات تصميم اندلسي مميز.

5.الفناء الداخلي

homify الغرف سيراميك White
homify

homify
homify
homify

من أهم العناصر البيئية المميزة للعمارة الإسلامية هي وجود فناء داخلي، فهنا تم الحفاظ على وجود هذا العنصر المهم مع عمل نافورة رائعة تعطيه جمالاً كما أنها تعمل على خفض درجة حرارة الجو.

6.تشكيل في الحوائط

homify جدران حجر Beige
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم نرى تشكيل رائع مستوحى من العمارة الأندلسية ممزوج بالطوب لكنه يعطي للواجهة لمسة فريدة من نوعها وغير مكرره في أي مبنى آخر.

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7.الروف

Summer living room homify Balconies, verandas & terracesFurniture خشب Multicolored
homify

Summer living room

homify
homify
homify

في هذا الروف تم استخدام ألوان مقتبسة من الطراز الأندلسي الدافئ، مع لمسات ديكورية مثل الفوانيس المنتشرة في أركان الفناء، وباقي الأثاث ذو تصميم بسيط ليظهر هذه التفاصيل، مثل الطاولة ذات السطح الموزايكي والوسادات الجميلة.

8.ممر

Entrance hall homify Living roomAccessories & decoration قطن Multicolored
homify

Entrance hall

homify
homify
homify

هنا تم استغلال الممر بشكل جميل بوضع طاولة أنيقة من النحاس مع وجود بعض المزهريات ذات الأشكال والنقوشات الهندسية. أما على الحائط فقط تم شغله بجاليري من لوحات صغيرة لأبواب ملونة من الأندلس القديمة ليعطي لهذا الركن طابع فني.

9.حمام

Engraved door homify Windows & doorsDoors خشب Wood effect
homify

Engraved door

homify
homify
homify

كما نرى في تصميم الحمام، فقد بدأ تصميمه من الباب ذو النقوشات الرائعة. ثم يمتد التصميم للداخل حيث يتم عمل مساحة غائرة بشكل عقد انيق لمساحة الحوض، يتناسب مع شكل إطار المرآة. أما الحوص فهو ذو طراز كلاسيكي ينهي التصميم بشكل رائع.

10.دوش

Mosaic bath screen homify حمام سيراميك Multicolored
homify

Mosaic bath screen

homify
homify
homify

في هذا الجزء من الحمام وقع الإختيار على الموزايك عمل تشكيلات هندسية رائعة على حائط الدوش مع وجود بعض التشكيلات الأخرى على الحائط وإختيار مرآة ذات إطار اندلسي مميز.

11.غرفة سفرة

Wood and forge dining room homify Dining roomTables خشب Wood effect
homify

Wood and forge dining room

homify
homify
homify

غرفة السفرة بسيطة وذات تصميم كلاسيكي لكن بنقوشات أندلسية مميزة وأنيقة.

12.مجلس

Living room homify غرفة المعيشة النحاس / برونزية / نحاس Metallic/Silver
homify

Living room

homify
homify
homify

أنظر لهذا المجلس الرائع والذي اكتملت أناقته بإختيار نقوشات وألوان الوسادات، شكل الستائر ، الإضاءة والطاولات في المنتصف ذات التصميم الأندلسي المميز.

13.طاولة قهوة

Living room homify Living roomSofas & armchairs خشب متين Wood effect
homify

Living room

homify
homify
homify

في غرفة المعيشة البسيطة يمكنك إضافة طاولة قهوة مميزة يتدلى من فوقها وحدة إضاءة ساحرة تظهر الأثاث بشكل مختلف.

14.دولاب تخزين

Wood cupboard homify Living roomStorage خشب Wood effect
homify

Wood cupboard

homify
homify
homify

لا يجب أن يكون دولاب التخزين عائق على ديكور منزلك بل يمكنه أن يصبح قطعة مميزة وساحرة وخاصة إذا تم إضافة إضاءة بجانبه لتكمل المشهد الأنيق.

15.غرفة نوم

Forging bedroom homify BedroomBeds & headboards الحديد / الصلب Multicolored
homify

Forging bedroom

homify
homify
homify

أيضاً في غرفة النوم إعتمد على الأثاث المكمل والاكسسوارات، من طاولات جانبية ذات تصميم أندلسي ملهم وإضاءات جانبية، وحدة إضاءة رئيسية بالإضافة لوسائد ساحرة.

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