15 مثال يعلمك كيفية إضافة لمسات من الطراز الأندلسي لمنزلك

الكثير منا يحب الطراز العربي الشرقي والتي ترك أثاره في الأندلس، فالطراز الأندلسي له طابع مميز يختلف عن أي طراز آخر والذي تأثير بالطراز المغربي.
هنا جئنا لكم بأعمال لمكتب التصميم DECORACIÓN ANDALUSÍ من استبونا من أسبانيا والذي تأثر بالعمارة الأندلسية في أسبانيا وقام بعمل تصميمات داخلية رائعة مزجت بين الطرز المختلفة مع لمسات أندلسية مكملة لتعطي أجواء فريدة من نوعها. مقال اليوم يعلمنا كيفية إضافة لمسات كل أجزاء وغرف المنزل من الطراز الاندلسي الجميل، فتابعونا..
هذا المدخل الرائع على الطراز الأندلسي لعدد من العناصر، أولاً شكل الباب ذو القوس العلوي بخامة الخشب التي تشبه البيوت الأندلسية القديمة. على جانبي المدخل نرى فانوسين أرضيين رائعين. ويعلو الباب وفي منتصف صالة المدخل نرى مصباح نحاسي أنيق كما تنتشر وحدات الإضاءة المختلفة في أرجاء المدخل.
عنصر من عناصر الطراز العربي تم عمله من الموزايك الجميل كما احتوى تصميمه على شكل عقد جميل وتفاصيل هندسية رائعة. تم تزينه بفانوس نحاسي رائع يعطيه أجواء ساحرة.
ذكاء المصمم ظهر هنا في عمل طاولة من الموزايك ذات أشكال هندسية واسلامية مميزة.
هنا يغلب الجمال والسحر على الأجواء العامة بفضل استخدام عناصر إضاءة بسيطة بمصابيح ذات تصميم اندلسي مميز.
من أهم العناصر البيئية المميزة للعمارة الإسلامية هي وجود فناء داخلي، فهنا تم الحفاظ على وجود هذا العنصر المهم مع عمل نافورة رائعة تعطيه جمالاً كما أنها تعمل على خفض درجة حرارة الجو.
في هذا التصميم نرى تشكيل رائع مستوحى من العمارة الأندلسية ممزوج بالطوب لكنه يعطي للواجهة لمسة فريدة من نوعها وغير مكرره في أي مبنى آخر.
في هذا الروف تم استخدام ألوان مقتبسة من الطراز الأندلسي الدافئ، مع لمسات ديكورية مثل الفوانيس المنتشرة في أركان الفناء، وباقي الأثاث ذو تصميم بسيط ليظهر هذه التفاصيل، مثل الطاولة ذات السطح الموزايكي والوسادات الجميلة.
هنا تم استغلال الممر بشكل جميل بوضع طاولة أنيقة من النحاس مع وجود بعض المزهريات ذات الأشكال والنقوشات الهندسية. أما على الحائط فقط تم شغله بجاليري من لوحات صغيرة لأبواب ملونة من الأندلس القديمة ليعطي لهذا الركن طابع فني.
كما نرى في تصميم الحمام، فقد بدأ تصميمه من الباب ذو النقوشات الرائعة. ثم يمتد التصميم للداخل حيث يتم عمل مساحة غائرة بشكل عقد انيق لمساحة الحوض، يتناسب مع شكل إطار المرآة. أما الحوص فهو ذو طراز كلاسيكي ينهي التصميم بشكل رائع.
في هذا الجزء من الحمام وقع الإختيار على الموزايك عمل تشكيلات هندسية رائعة على حائط الدوش مع وجود بعض التشكيلات الأخرى على الحائط وإختيار مرآة ذات إطار اندلسي مميز.
غرفة السفرة بسيطة وذات تصميم كلاسيكي لكن بنقوشات أندلسية مميزة وأنيقة.
أنظر لهذا المجلس الرائع والذي اكتملت أناقته بإختيار نقوشات وألوان الوسادات، شكل الستائر ، الإضاءة والطاولات في المنتصف ذات التصميم الأندلسي المميز.
في غرفة المعيشة البسيطة يمكنك إضافة طاولة قهوة مميزة يتدلى من فوقها وحدة إضاءة ساحرة تظهر الأثاث بشكل مختلف.
لا يجب أن يكون دولاب التخزين عائق على ديكور منزلك بل يمكنه أن يصبح قطعة مميزة وساحرة وخاصة إذا تم إضافة إضاءة بجانبه لتكمل المشهد الأنيق.
أيضاً في غرفة النوم إعتمد على الأثاث المكمل والاكسسوارات، من طاولات جانبية ذات تصميم أندلسي ملهم وإضاءات جانبية، وحدة إضاءة رئيسية بالإضافة لوسائد ساحرة.
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