34 صورة لغرف سفرة مودرن بتصميمات مميزة وأنيقة

غرفة السفرة ليست مجرد مساحة لتناول الطعام، وإنما هي مساحة معيشية لاجتماع الأسرة وتبادلهم الأحاديث حول مائدة الطعام، وصنع الذكريات وسرد أحداث يومهم، لذا فإن الأمر لا يتعلق فقط بمجرد طاولة طعام وإنما بتصميم مُريح وأجواء مناسبة لصنع تلك الذكريات السعيدة. غرفة السفرة أيضًا أحد مساحات المنزل التي تستقبل الكثير من الزائرين، لذا لابد من الاهتمام بالذوق العالي والأناقة في تصميمها، حتى تليق بالتحدث عن المنزل وأصحابه.

وفقا للمساحة المتاحة لديك يمكنك تحديد أجزاء غرفة السفرة التي تريد اقتنائها، حيث تتعدد الخيارات أمامك بدءًا من مجرد طاولة طعام مع مجموعة من الكراسي التي يمكنك أيضًا تحديد عددها، أو إضافة خزانة صغيرة مع مرآة، وحتى إضافة الخزانة والمرآة مع دولاب النيش .

في هذا المقال من هوميفاي، جمعنا لك 34 صورة لغرف سفرة بـ تصميمات فاخرة عصرية وأنيقة، يمكنك تقليدها وتصميم مثلها في منزلك الخاص، سواء أردت نسخها كاملة، أو بعض أجزاء منها، وفقًا لما يناسب ذوقك وميزانيتك، وأيضًا المساحة المتاحة لديك!