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34 صورة لغرف سفرة مودرن بتصميمات مميزة وأنيقة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
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غرفة السفرة ليست مجرد مساحة لتناول الطعام، وإنما هي مساحة معيشية لاجتماع الأسرة وتبادلهم الأحاديث حول مائدة الطعام، وصنع الذكريات وسرد أحداث يومهم، لذا فإن الأمر لا يتعلق فقط بمجرد طاولة طعام وإنما بتصميم مُريح وأجواء مناسبة لصنع تلك الذكريات السعيدة. غرفة السفرة أيضًا أحد مساحات المنزل التي تستقبل الكثير من الزائرين، لذا لابد من الاهتمام بالذوق العالي والأناقة في تصميمها، حتى تليق بالتحدث عن المنزل وأصحابه.

وفقا للمساحة المتاحة لديك يمكنك تحديد أجزاء غرفة السفرة التي تريد اقتنائها، حيث تتعدد الخيارات أمامك بدءًا من مجرد طاولة طعام مع مجموعة من الكراسي التي يمكنك أيضًا تحديد عددها، أو إضافة خزانة صغيرة مع مرآة، وحتى إضافة الخزانة والمرآة مع دولاب النيش

في هذا المقال من هوميفاي، جمعنا لك 34 صورة لغرف سفرة بـ تصميمات فاخرة عصرية وأنيقة، يمكنك تقليدها وتصميم مثلها في منزلك الخاص، سواء أردت نسخها كاملة، أو بعض أجزاء منها، وفقًا لما يناسب ذوقك وميزانيتك، وأيضًا المساحة المتاحة لديك!

1. تصميم انسيابي خفيف من الأخشاب المنجدة بالجلد

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

2. تصميم خشبي مميز مع خزانة عملية لترتيب أدوات المائدة

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomCrockery & glassware
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

3. تصميم مبتكر للنيش.. الزخارف في الخزانة والنيش جذابة

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomCrockery & glassware
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

4. البساطة تمنحك نتيجة مضمونة وأناقة لا تقاوم

Masa Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomTables
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

5. المقعد يتيح مساحة أكبر للجلوس.. إضاءات الأرفف في النيش رائعة

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

6. تصميم مثالي للباحثين عن التفرد.. مزيج الأخشاب والجلود عصري للغاية

Masa Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomTables
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

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7. غرفة سفرة متكاملة وفاخرة.. المنضدة والنيش والخزانة والمرايا كل قطعة مثالية

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

8. لمسة عتيقة على تصميم كلاسيكي خشبي فاخر

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

9. بساطة الطاولة وكراسيها تركت السحر كله لتصميم الخزانة والمرآة الدائرية.. رائعتا الجمال!

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

10. على طريقة النمط الريفي الناعم أضيفت الأأقمشة المنقوشة بالورود لسفرة خشبية أنيقة

Masa Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomTables
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

11. غرفة سفرة تليق بالقصور العربية وتصميماتها التي تهتم بالتفاصيل

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

12. الكلاسيكية الحديثة في غرفة سفرة بالأبيض والبني

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

13. التفاصيل الزخرفية تصنع فارقًا رائعًا في تصميم السفرة البسيطة

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

14. تصميم عصري يخلو من الزخارف والتفاصيل.. فقط مقاعد مُريحة وعملية

Masa Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

15. للمساحات المدمجة. غرفة سفرة من طاولة وخزانة مع وحدة تلفاز بدلًا من النيش

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

16. تصميم مميز لخزانة ومنضدة في هيكل واحد!

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

17. الجمع بين كراسي عادية وأخر مع ذارع ومقعد.. تنوع مبتكر وعملي

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

18. نعومة الكلاسيكية الحديثة وأناقة العصرية الجذابة في تصميم واحد!

Masa Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomCrockery & glassware
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

19. تصميم النيش أنيق وراقي ومخصص للعرض القطع الثمينة فقط

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

20. فقط طاولة السفرة ووحدة التلفاز ولكن بتناسق ووحدة جذابة

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

21.الوردي مع المربعات الملونة.. جديدة ومبهجة

Masa Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomTables
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

22.

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

23.

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

24.

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

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CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

25.

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
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26.

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
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27.

Masa Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomTables
CaddeYıldız furniture

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CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

28.

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

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29.

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomAccessories & decoration
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CaddeYıldız furniture
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30.

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

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CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

31.

RETRO MOBİLYA, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
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32.

RETRO MOBİLYA, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

33.

Masa Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomTables
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

34.

Modern Yemek Odası Takımı, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Dining roomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

لمزيد من صور وتصميمات غرف السفرة، تفضل بقراءة المقال التالي، غرف سفرة فاخرة من داخل القصور الخليجية

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