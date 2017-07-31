أكثر من 20 غرفة نوم بتصميمات ناعمة على النمط الريفي

لنوم هادئ ومريح تحتاج إلى تيهئة الأجواء في غرفة نومك، من حيث الإضاءات والألوان والتصميم المريح لسرير ذاته، وكل ذلك يتوفر في النمط الريفي الأنيق، الذي لم يعد مقابل للقدم والذوق المتدني، بل أنه في التصميم الحديث أصبح يتمتع بلمسات ناعمة، وألوان هادئة وأنيقة، إضافة إلى الاستعانة بلمسات الطبيعة التي تجسد الريف.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة رائعة من غرفة النوم المصممة على النمط الريفي، ولكن بالطريقة الحديثة. شاهدوهم معنا واستمتعوا بلمسات الخبراء لإلهامكم لتصميم غرفكم الخاصة!