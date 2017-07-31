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أكثر من 20 غرفة نوم بتصميمات ناعمة على النمط الريفي

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Country yatak odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomWardrobes & closets
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لنوم هادئ ومريح تحتاج إلى تيهئة الأجواء في غرفة نومك، من حيث الإضاءات والألوان والتصميم المريح لسرير ذاته، وكل ذلك يتوفر في النمط الريفي الأنيق، الذي لم يعد مقابل للقدم والذوق المتدني، بل أنه في التصميم الحديث أصبح يتمتع بلمسات ناعمة، وألوان هادئة وأنيقة، إضافة إلى الاستعانة بلمسات الطبيعة التي تجسد الريف.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة رائعة من غرفة النوم المصممة على النمط الريفي، ولكن بالطريقة الحديثة. شاهدوهم معنا واستمتعوا بلمسات الخبراء لإلهامكم لتصميم غرفكم الخاصة!

1. نغمة ناعمة من الأرجواني في غرفة نوم بيضاء أنيقة مع لوح أمامي مزين بالورود

Country yatak odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomWardrobes & closets
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

2. الجدار الخشبي يبرز تصميم الدولاب الأنيق.. التناسق بين الشيزلونج واللوح الأمامي للسرير مميز

Country yatak odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomWardrobes & closets
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

3. التناسق اللوني رائع بين قطعة السجاد أسفل السرير ولوحه الأمامي والجدار خلف الدولاب

Country yatak odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomWardrobes & closets
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

4. بالتة رائعة من النغمات المحايدة وتصمم مميز للدولاب خاصة المرآة في المنتصف

Country yatak odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomWardrobes & closets
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

5. الارجل المتعرجة تمنح أثاث الغرفة مظهر مميز.. قطعتي السجاد إضافة رائعة!

Country yatak odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomWardrobes & closets
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

6. اختاير لون الجدار مماثل للون الأثاث في كل جزء لمسة مميزة تمنح الغرفة طابع خاص

Country yatak odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomWardrobes & closets
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

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7. الأخشاب بلونها الطبيعي مع الجدار الزجاجي خلف السرير ترسم لوحة رائعة من الطبيعة

Modern Yatak Odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

8. تصميم الدولاب مع الأجزاء الزجاجية والخزانة الصغيرة بجانب التسريحة إضافات راقية

Country yatak odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomWardrobes & closets
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

9. موقع الدولاب خلف السرير مميز وجديد.. تصميم الكرسي المنقوش بالورود أنيق وناعم

Country yatak odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomWardrobes & closets
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

10. ورق الجدران المنقوش يتناسق بنعومة مع اللوح الأمامي للسرير.. الكرسي الأرجواني مميز وجذاب

Country yatak odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomWardrobes & closets
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

11. الجدرا خلف السرير واللوح الأمي مع المصباح الجانبي ووحدة الادراج.. تفاصيل فريدة من نوعها

Country yatak odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomWardrobes & closets
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

12. الجدار الحجري والأعمدة الخشبية تُضفي طابع ريفي دافء على تصميم الغرفة العصرية

Modern Yatak Odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

13. اللمسات المذهبة والهيكل الخفيف للسرير يصنع طابع ريفي عتيق وجذاب

Country yatak odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

14. السجاد التركوازي يُضفي لمسة مُشرقة على تصميم الغرفة الناعمة

Country yatak odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

15. الجدار الحجري يتناسق بشكل رائع مع السجادة والنغمة اللونية الموزعة في الغرفة

Country yatak odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

16. التفاصيل المتعرجة في تصميم أثاث الغرفة باللون البني الداكن ريفية أنيقة ومميزة

Country yatak odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

17. قطعة السجاد الخضراء في الأرضية والمصباح الجانبي الأصفر إضافات مُشرقة في تصميم الغرفة

Modern Yatak Odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

18. اختيار الثريا فاخر.. اللون الأزرق في الدولاب الخشبي غريب وجديد!

Modern Yatak Odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

19. النصف العاكس من الدولاب يجعله ثنائي الوظيفة ويمنح الغرفة الريفية لمسة عصرية

Modern Yatak Odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

20. لون الجدار يوفر أجواء مًريحة.. الأقمشة المنقوشة بالورود والأرضية الخشبية تؤكد الطابع الريفي

Modern Yatak Odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

21. الدعائم الخشبية في السقف تُضفي طابع ريفي بينما يأتي تصميم الدولاب بطابع عصري حديث

Modern Yatak Odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

22. وحدة الإضاءة العصرية والبالتة المحايدة تناقض نمطي رائع

Modern Yatak Odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture BedroomAccessories & decoration
CaddeYıldız furniture

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

لمزيد من صور وتصميمات غرف النوم، تفضل بقراءة المقال التالي، 11 غرفة نوم بتصاميم فريدة من نوعها

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