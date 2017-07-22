شرفة المنزل هي متنفسك الأول في الصيف وبدونها تفتقد الكثير من الهواء النقي والبارد في ليالي صيفية رائعة، ولكن كيف تنجح في تصميم شرفتك بطريقة تساعدك على استخدمها بشكل أفضل، وهو اليوم ما جئنا به إليك، 10 تصميمات شرفة رائعة مناسبة للصيف سهلة التنفيذ في بيتك وغير مكفلة على الإطلاق..