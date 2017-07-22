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10 تصميمات شرفة رائعة مناسبة للصيف

آية منير آية منير
APARTAMENTO KG, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura بلكونة أو شرفة
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شرفة المنزل هي متنفسك الأول في الصيف وبدونها تفتقد الكثير من الهواء النقي والبارد في ليالي صيفية رائعة، ولكن كيف تنجح في تصميم شرفتك بطريقة تساعدك على استخدمها بشكل أفضل، وهو اليوم ما جئنا به إليك، 10 تصميمات شرفة رائعة مناسبة للصيف سهلة التنفيذ في بيتك وغير مكفلة على الإطلاق..

1. شمسية وطاولة وجو عائلي ..

Choapan Decor, Erika Winters Design Erika Winters Design بلكونة أو شرفة
Erika Winters Design

Erika Winters Design
Erika Winters Design
Erika Winters Design

ستحتاج بالتأكيد لشمسية كبيرة وطاولة أنيقة لتستمتع مع العائلة باجواء صيفية ولكن مع حماية أفضل من أشعة الشمس الحارقة، وقد استعان المصمم هنا بأثاث بسيط ومزهريات تُزين الجدران وتجعلها أجمل ..

2. أثاث مميز وبرجولة ..

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria برجولا جانبية White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

إن كانت ميزانيتك تسمح فأثاث شرفتك يحتاج منك هذه التضحية، اختر أثاث عملي يعيش معك طويلا، وأضف برجولة أو سقف خشبي بسيط من صُنع أيديك، لتحمي عائلتك من حرارة الشمس وتحافظ على بيتك من الأتربة ..

3. ازرع بلكونتك ..

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

لا تتتردد في أن تزرع بلكونتك وتُضيف جمال النباتات الخضراء والزهور الرائعة ولكن احرص على الاهتمام بها ورعايتها حتى لا تتسبب في أزمة فيما بعد ..

3. ركن خاص ..

APARTAMENTO KG, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura بلكونة أو شرفة
Raquel Junqueira Arquitetura

Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura

أرضية خشبية بسيطة ومقعد مريحة وحديقة صغيرة، هكذا قد صممت ركن خاص بك لتقرأ كتابا مفضلا مع مشروب بارد واسمتع باجواء صيفية مميزة ..

4. لا تنس المروحة ..

CASA 74, RCRD Studio RCRD Studio بلكونة أو شرفة
RCRD Studio

RCRD Studio
RCRD Studio
RCRD Studio

لا تنس المروحة، في مثل هذه الأيام الحارة لا يكفيك فقط أن تجلس بشرفتك لتسمتع بالهواء، ولكن ستحتاج لوسيلة تهوية وتبريد، والمراوح ستقوم بدورها بالتأكيد على أكمل وجه..

5. اصنع الأثاث بنفسك ..

Home in Athol, Tru Interiors Tru Interiors بلكونة أو شرفة
Tru Interiors

Tru Interiors
Tru Interiors
Tru Interiors

يمكنك صُنع أثاث منزلك بنفسك، إن كنت من هواة إضافة ذكريات في كل ركن في بيتك، فقط ألواح خشبية أنيقة ومجموعة من الوسادات ذات المقاسات المختلفة ..

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6. جلسة رومانسية ..

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لا تنس لمسة الرومانسية فهي مطلوبة بالتأكيد، شموع ذات روائح عطرة ونباتات مزهرة رائعة، تصميم هادئ وغير مكلف ..

7. شرائح زجاجية ..

Apartamento da Catia, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura بلكونة أو شرفة
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

يمكنك الاستعانة بشرائح زجاجية لحماية أفضل وخصوصية أكثر، ولتحافظ على بيتك من الأتربة والحشرات وفي نفس الوقت قد نجحت بالاستمتاع بأشعة الشمس والهواء النقي ..

8. أجواء البحر ..

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

الأبيض والخشب مزيج رائع يذكرنا بالبحر وأجواءه، وإن كنت في مدينة ساحلية او تبحث عن أثاث يناسب منزلك ويُضيف لمسة من ذكريات الطفولة والبحر والجمال، فمثل هذا التصميم ما بحثت عنه ..

9. لن تحتاج أكثر من ذلك ..

Balcony, （有）ハートランド （有）ハートランド بلكونة أو شرفة
（有）ハートランド

（有）ハートランド
（有）ハートランド
（有）ハートランド

لن تحتاج أكثر من طاولة صغيرة ومقعدين وبرجولة أنيقة ونباتات خضراء تزين شرفتك، هو التصميم المثالي الغير مكلف لشرفتك ..

10. أثاث غاية في الأناقة ..

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design بلكونة أو شرفة
Tatiana Ivanova Design

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

إن كنت من محبي الأناقة والفخامة، فعالم الديكور لا ينساك أبدا، ويوفر لك ما تبحث عنه، أثاث فخم وأنيق بأجواء عربية وشرقية لتجعل من شرفتك قصر صغير مميز ..

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