شرفة المنزل هي متنفسك الأول في الصيف وبدونها تفتقد الكثير من الهواء النقي والبارد في ليالي صيفية رائعة، ولكن كيف تنجح في تصميم شرفتك بطريقة تساعدك على استخدمها بشكل أفضل، وهو اليوم ما جئنا به إليك، 10 تصميمات شرفة رائعة مناسبة للصيف سهلة التنفيذ في بيتك وغير مكفلة على الإطلاق..
ستحتاج بالتأكيد لشمسية كبيرة وطاولة أنيقة لتستمتع مع العائلة باجواء صيفية ولكن مع حماية أفضل من أشعة الشمس الحارقة، وقد استعان المصمم هنا بأثاث بسيط ومزهريات تُزين الجدران وتجعلها أجمل ..
إن كانت ميزانيتك تسمح فأثاث شرفتك يحتاج منك هذه التضحية، اختر أثاث عملي يعيش معك طويلا، وأضف برجولة أو سقف خشبي بسيط من صُنع أيديك، لتحمي عائلتك من حرارة الشمس وتحافظ على بيتك من الأتربة ..
لا تتتردد في أن تزرع بلكونتك وتُضيف جمال النباتات الخضراء والزهور الرائعة ولكن احرص على الاهتمام بها ورعايتها حتى لا تتسبب في أزمة فيما بعد ..
أرضية خشبية بسيطة ومقعد مريحة وحديقة صغيرة، هكذا قد صممت ركن خاص بك لتقرأ كتابا مفضلا مع مشروب بارد واسمتع باجواء صيفية مميزة ..
لا تنس المروحة، في مثل هذه الأيام الحارة لا يكفيك فقط أن تجلس بشرفتك لتسمتع بالهواء، ولكن ستحتاج لوسيلة تهوية وتبريد، والمراوح ستقوم بدورها بالتأكيد على أكمل وجه..
يمكنك صُنع أثاث منزلك بنفسك، إن كنت من هواة إضافة ذكريات في كل ركن في بيتك، فقط ألواح خشبية أنيقة ومجموعة من الوسادات ذات المقاسات المختلفة ..
لا تنس لمسة الرومانسية فهي مطلوبة بالتأكيد، شموع ذات روائح عطرة ونباتات مزهرة رائعة، تصميم هادئ وغير مكلف ..
يمكنك الاستعانة بشرائح زجاجية لحماية أفضل وخصوصية أكثر، ولتحافظ على بيتك من الأتربة والحشرات وفي نفس الوقت قد نجحت بالاستمتاع بأشعة الشمس والهواء النقي ..
الأبيض والخشب مزيج رائع يذكرنا بالبحر وأجواءه، وإن كنت في مدينة ساحلية او تبحث عن أثاث يناسب منزلك ويُضيف لمسة من ذكريات الطفولة والبحر والجمال، فمثل هذا التصميم ما بحثت عنه ..
لن تحتاج أكثر من طاولة صغيرة ومقعدين وبرجولة أنيقة ونباتات خضراء تزين شرفتك، هو التصميم المثالي الغير مكلف لشرفتك ..
إن كنت من محبي الأناقة والفخامة، فعالم الديكور لا ينساك أبدا، ويوفر لك ما تبحث عنه، أثاث فخم وأنيق بأجواء عربية وشرقية لتجعل من شرفتك قصر صغير مميز ..
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