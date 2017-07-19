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10 نصائح ستجعل منزلك مريحا في الصيف

آية منير آية منير
想。享, 存果空間設計有限公司 存果空間設計有限公司 غرفة المعيشة
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الصيف وحرارته خطر على منازلنا، لذا يجب مراعاة كل شئ، ولأننا دائما نبحث عن راحتك، فاليوم وقد جمعنا لك أهم نصائح تحافظ على بيتك من خطر الصيف، ولتنعم بجو هادئ ومريح بعيدا عن أضرار الحرارة العالية، قد تظن أن بمجرد تشغل التكييف قد تخلصت من كل أثار الصيف ولكن معا اليوم سنجد نصائح د نكون أغفلناها بسبب زخم الحياة وهروبنا من الحر .. إليكم 10 نصائح ستجعل منزلك مريحا في الصيف 

1. تخزين آمن ..

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ Metallic/Silver
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

الخضروات الجافة والخبز والأكل المطبوخ يحتاجون لطريقة سليمة للتخزين أثناء الصيف، احرص على أن تحافظ على الخبز مجمدا دائما والأكل المطبوخ لا يُترك خارج الثلاجة أبدا، أما عن الخضروات الجافة فستحتاج منك لمكان ذو تهوية جيدة ويرى الشمس وابتعد عن الصناديق البلاستيكية أو الورقية بل استخدم الشبكات المعدنية والخشبية أفضل..

2. إضاءات مناسبة ..

Rénovation d'une maison Tourangelle, MadaM Architecture MadaM Architecture غرفة نوم Black
MadaM Architecture

MadaM Architecture
MadaM Architecture
MadaM Architecture

اختر الإضاءات المناسبة وخاصة أنك ستلجأ لها بالتأكيد في أوقات غير معتادة كالظهيرة والعصاري حتى تبتعد عن اشعة الشمس، ولكن الأهم اختر أنواع ذات درجات حرارة منخفضة لا تسخن سريعا ولا تساعد على رفع درجة حرارة المكان ..

3. دش بارد ..

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

حافظ على حمامك البارد كل ساعتين أو ثلاثة على أكثر في الأيام شديدة الحرارة ولكن تاكد من أنك أنهيت كل الأعمال الخاصة بإعادة ترتيب الحمام كما كان، حتى لا تقع في أزمة تنظيف الحمام في ظل إرهاق وتعب الأيام شديدة الحرارة ..

4. أوقات الظهيرة ..

Skandynawskie biele i szarości., 4ma projekt 4ma projekt غرفة المعيشة
4ma projekt

4ma projekt
4ma projekt
4ma projekt

ابتعد عن تهوية منزلك في أوقات الظهيرة، فكل محاولاتك لتبريد منزلك ستفشل بالتأكيد بعد هذه الخطوة، ومن الأفضل أيضا الاستعانة بستائر ثقيلة مخصصة لهذه الأوقات كمحاولة لعزل منزلك عن أشعة الشمس الحارقة ..

5. نباتات منعشة ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

النباتات الخضراء سلاح ذو حدين في مثل هذا الجو الحار، إا ان تُزيد رطوبة بيتك وتُشعرك بالحرارة أكثر أو تنعش أواء منزلك وتبرده، اختر أنواع نباتات تساعد على انتعاش بيتك ورطوبتها أقل واختر لها أماكن قريبة من فتحات التهوية ..

6. ستائر مناسبة وسجاد أقل ..

想。享, 存果空間設計有限公司 存果空間設計有限公司 غرفة المعيشة
存果空間設計有限公司

存果空間設計有限公司
存果空間設計有限公司
存果空間設計有限公司

استغن عن السجاد في الصيف واختر ستائر مناسبة لمثل هذه الأجواء، بل واستغن عن بعض قطع الأثاث في منزلك وقم بتخزينها ليصبح منزلك خفيفا مريحا في الصيف ..

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7. خامات صيفية ..

Ookinhetpaars de webshop voor kleurrijke kussens en prachtige plaids, Ookinhetpaars Ookinhetpaars غرفة المعيشة
Ookinhetpaars

Ookinhetpaars
Ookinhetpaars
Ookinhetpaars

اختر خامات صيفية للأرائك والأسَرة، وإذا كان الاختيار وقع على خامة ثقيلة كالأصواف والشمواه، اصنع أغطية قطنية خفيفة لأثاث منزلك أثناء الصيف حتى تنعم بملمس ناعم وبارد ..

8. أرض منتعشة ..

homify
homify

homify
homify
homify

احرص على تنظيف أرضية منزلك وتلميعها وخاصة ليلا، فهي قادرة على تجديد الهواء في منزلك وانتعاشه وتبريده ..

9. مراتب مريحة ..

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة نوم
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

اختر مراتب مريحة لنوم هادئ وعميق، باختصار أنواع المراتب كثيرة منها ما يساعدك على الاحساس بالانتعاش ومنها من يرفع درجة حرارة جسمك، اختر من هي ملمسها قطني ومصنوعة من خامات عازلة للحرارة ..

10. تنظيف الفلاتر ..

homify
homify

homify
homify
homify

قم بتنظيف فلاتر المكيفات والمراوح الكهربائية في بداية الصيف لتنعم بجو هادئ وبارد وهواء نقي ومنعش ..

يمكنك قراءة .. 6 أمور مفيدة لم تكن تعرفها عن الثلاجة في منزلك

Wohnaccesoires, fair-art Steffen Karol fair-art Steffen Karol GardenPlant pots & vases
fair-art Steffen Karol

Wohnaccesoires

fair-art Steffen Karol
fair-art Steffen Karol
fair-art Steffen Karol
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