الصيف وحرارته خطر على منازلنا، لذا يجب مراعاة كل شئ، ولأننا دائما نبحث عن راحتك، فاليوم وقد جمعنا لك أهم نصائح تحافظ على بيتك من خطر الصيف، ولتنعم بجو هادئ ومريح بعيدا عن أضرار الحرارة العالية، قد تظن أن بمجرد تشغل التكييف قد تخلصت من كل أثار الصيف ولكن معا اليوم سنجد نصائح د نكون أغفلناها بسبب زخم الحياة وهروبنا من الحر .. إليكم 10 نصائح ستجعل منزلك مريحا في الصيف
الخضروات الجافة والخبز والأكل المطبوخ يحتاجون لطريقة سليمة للتخزين أثناء الصيف، احرص على أن تحافظ على الخبز مجمدا دائما والأكل المطبوخ لا يُترك خارج الثلاجة أبدا، أما عن الخضروات الجافة فستحتاج منك لمكان ذو تهوية جيدة ويرى الشمس وابتعد عن الصناديق البلاستيكية أو الورقية بل استخدم الشبكات المعدنية والخشبية أفضل..
اختر الإضاءات المناسبة وخاصة أنك ستلجأ لها بالتأكيد في أوقات غير معتادة كالظهيرة والعصاري حتى تبتعد عن اشعة الشمس، ولكن الأهم اختر أنواع ذات درجات حرارة منخفضة لا تسخن سريعا ولا تساعد على رفع درجة حرارة المكان ..
حافظ على حمامك البارد كل ساعتين أو ثلاثة على أكثر في الأيام شديدة الحرارة ولكن تاكد من أنك أنهيت كل الأعمال الخاصة بإعادة ترتيب الحمام كما كان، حتى لا تقع في أزمة تنظيف الحمام في ظل إرهاق وتعب الأيام شديدة الحرارة ..
ابتعد عن تهوية منزلك في أوقات الظهيرة، فكل محاولاتك لتبريد منزلك ستفشل بالتأكيد بعد هذه الخطوة، ومن الأفضل أيضا الاستعانة بستائر ثقيلة مخصصة لهذه الأوقات كمحاولة لعزل منزلك عن أشعة الشمس الحارقة ..
النباتات الخضراء سلاح ذو حدين في مثل هذا الجو الحار، إا ان تُزيد رطوبة بيتك وتُشعرك بالحرارة أكثر أو تنعش أواء منزلك وتبرده، اختر أنواع نباتات تساعد على انتعاش بيتك ورطوبتها أقل واختر لها أماكن قريبة من فتحات التهوية ..
استغن عن السجاد في الصيف واختر ستائر مناسبة لمثل هذه الأجواء، بل واستغن عن بعض قطع الأثاث في منزلك وقم بتخزينها ليصبح منزلك خفيفا مريحا في الصيف ..
اختر خامات صيفية للأرائك والأسَرة، وإذا كان الاختيار وقع على خامة ثقيلة كالأصواف والشمواه، اصنع أغطية قطنية خفيفة لأثاث منزلك أثناء الصيف حتى تنعم بملمس ناعم وبارد ..
احرص على تنظيف أرضية منزلك وتلميعها وخاصة ليلا، فهي قادرة على تجديد الهواء في منزلك وانتعاشه وتبريده ..
اختر مراتب مريحة لنوم هادئ وعميق، باختصار أنواع المراتب كثيرة منها ما يساعدك على الاحساس بالانتعاش ومنها من يرفع درجة حرارة جسمك، اختر من هي ملمسها قطني ومصنوعة من خامات عازلة للحرارة ..
قم بتنظيف فلاتر المكيفات والمراوح الكهربائية في بداية الصيف لتنعم بجو هادئ وبارد وهواء نقي ومنعش ..
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