الصيف وحرارته خطر على منازلنا، لذا يجب مراعاة كل شئ، ولأننا دائما نبحث عن راحتك، فاليوم وقد جمعنا لك أهم نصائح تحافظ على بيتك من خطر الصيف، ولتنعم بجو هادئ ومريح بعيدا عن أضرار الحرارة العالية، قد تظن أن بمجرد تشغل التكييف قد تخلصت من كل أثار الصيف ولكن معا اليوم سنجد نصائح د نكون أغفلناها بسبب زخم الحياة وهروبنا من الحر .. إليكم 10 نصائح ستجعل منزلك مريحا في الصيف