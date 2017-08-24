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12 مثال لتأثيث فناء المنزل بلمسات عربية

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify شبابيك خشب متين Wood effect
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الطراز العربي له عدد من الجوانب المحببة للكثير منا. فهو أنيق، يعطي شخصية لأي فراغ، فهو له القدرة على تحويل الغرف والمساحات بمجرد وضع تفصيلة واحدة من الطراز العربي، سواء كانت أحد الاكسسوارات، طريقة تبليط أو تصاميم مستوحاة من الماضى.

بعض المصممين قد يفضلوا التفاصيل العربية كجزء من الطراز الإنتقائي لخلطه مع عدد من الطرز المختلفة، والبعض الآخر يفضل إضافة التفاصيل العربية كعنصر يعبر عن الهوية، فأي شخصية هي أنت؟

إدخال التفاصيل العربية على أفنية وحدائق منزلك ستعطي الفناء لمسات جديدة ومميزة وستحول أي فراغات لأخرى ستكون فريدة من نوعها. إذا لم تكن تعرف كيف يمكنك إدخال هذه التفاصيل العربية والشرقية على فنائك فقد جمعنا لك بعض الأمثلة الجميلة لتلهمك لتصميم فناء منزلك بالشكل الذي يعجبك، فتابعنا…

1. اكسسوارات مختلفة

Chill out area homify Balconies, verandas & terracesFurniture سيراميك Multicolored
homify

Chill out area

homify
homify
homify

في هذا المثال تم إضافة بعض الاكسسوارات التي تعطي الأجواء العربية، فقد تم إضافة فوانيس على الأرضية بالإضافة لبعض الوسادات ذات النقوش العربية المميزة وأيضاً تصميم من الخزف العربي الجميل.

2. على سور الفناء

Bronze Arabic lamp homify GardenLighting النحاس / برونزية / نحاس Amber/Gold
homify

Bronze Arabic lamp

homify
homify
homify

في أعلى سور الفناء يمكنك تزين (وإضاءة) العواميد باستخدام فوانيس نحاسية ذات تصميم متميز.

3. طاولة

Outdoor dining homify Dining roomTables سيراميك Multicolored
homify

Outdoor dining

homify
homify
homify

في هذا المثال تم تكسية سطح الطاولة بطبقة من الخزف العربي الأنيق بتصميم بسيط وعربي صرف.

4.حفر

Forging table and chairs homify GardenFurniture الحديد / الصلب Multicolored
homify

Forging table and chairs

homify
homify
homify

على هذه الطاول تم اسنخدام حجارة ذات نقوش محفورة لتكون سطح مبهر للطاولة بالإضافة لوجود الفانوس عليها والذي يعطي لهذا الجزء من الفناء رونق خاص كما يستخدم ليلاً في الإنارة.

5.فانوس على المسبح

Arabic lamp for garden homify GardenLighting الحديد / الصلب Black
homify

Arabic lamp for garden

homify
homify
homify

يمكنك وضع فوانيس على أركان المسبح يعطي لمساحة مسبحك أجواء ساحرة ومتميزة.

6.حوض مياة

Mosaic fountain homify GardenAccessories & decoration سيراميك Multicolored
homify

Mosaic fountain

homify
homify
homify

هذا الحوض يعد أحد العناصر المستوحاة من الطراز العربي والذي يعد إضافة رائعة في الفناء سواء كعنصر جمالي أو وظيفي.

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7.موزايك

Forging and mosaic living room homify Living roomSofas & armchairs الحديد / الصلب Multicolored
homify

Forging and mosaic living room

homify
homify
homify

مثال آخر لتصميم مبهر لسطح الطاولة والذي تم عمله من الموزايك ليكون أشكالاً خاصة وأنيقة بألوان متباينة وأشكال هندسية لا مثيل لها.

8.مدخل أنيق

homify شبابيك خشب متين Wood effect
homify

homify
homify
homify

هذا المدخل الأنيق مكون من عدد من التفاصيل التي جعلته يظهر بهذه النتيجة النهائية، من شكل الباب القديم، للفوانيس الأرضية على الجوانب، لفانوس سقف المدخل وأخيراً فوانيس الحوائط التي تغزز تصميمها.

9.نافورة

homify GardenSwim baths & ponds صناعة الفخار Multicolored
homify

homify
homify
homify

إذا أردت عمل عنصر مائي في الفناء فلا يوجد أفضل من النافورة التي تأخذ الطابع العربي في شكلها (المعين) وتكسيتها بالنقوشات العربية الأصيلة.

10.فناء صغير

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura حديقة
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

قد تظن أنه لا يوجد مجال لتزين هذا الفناء الصغير، لكن تم تزين الحائط ببلاطات ذات أشكال خاصة غيرت الجو العام للفناء وأحيته وأنعشته.

11.سلالم

Outside stairs studioarte الممر الحديث، المدخل و الدرج Tiled stairs
studioarte

Outside stairs

studioarte
studioarte
studioarte

أما هنا فقد وقع الإختيار على بلاطات ذات نقوش خاصة لتكسي الجزء الرأسي من السلالم مع بلاطات بلون أخر على الجزء الأفقي لتعطي السلالم شخصية وأناقة وتميز.

12.ركن السلاطين

gazebos, comprar en bali comprar en bali حديقة خشب Brown
comprar en bali

comprar en bali
comprar en bali
comprar en bali

وأخيراً، ففي هذا الفناء تم اقتطاع جزء ليكون ركن خاص بأجواء تشبه أيام السلاطين عن طريق عمل تغطية لمساحة الجلوي، إختيار فرش للأثاث مع الحرص على إسدال الستائر للحصول على التأثير النهائي الفاخر والساحر.

18 تصميم لديكورات غرف المعيشة
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