12 مثال لتأثيث فناء المنزل بلمسات عربية

الطراز العربي له عدد من الجوانب المحببة للكثير منا. فهو أنيق، يعطي شخصية لأي فراغ، فهو له القدرة على تحويل الغرف والمساحات بمجرد وضع تفصيلة واحدة من الطراز العربي، سواء كانت أحد الاكسسوارات، طريقة تبليط أو تصاميم مستوحاة من الماضى.

بعض المصممين قد يفضلوا التفاصيل العربية كجزء من الطراز الإنتقائي لخلطه مع عدد من الطرز المختلفة، والبعض الآخر يفضل إضافة التفاصيل العربية كعنصر يعبر عن الهوية، فأي شخصية هي أنت؟

إدخال التفاصيل العربية على أفنية وحدائق منزلك ستعطي الفناء لمسات جديدة ومميزة وستحول أي فراغات لأخرى ستكون فريدة من نوعها. إذا لم تكن تعرف كيف يمكنك إدخال هذه التفاصيل العربية والشرقية على فنائك فقد جمعنا لك بعض الأمثلة الجميلة لتلهمك لتصميم فناء منزلك بالشكل الذي يعجبك، فتابعنا…