12 مثال لتأثيث فناء المنزل بلمسات عربية

الطراز العربي له عدد من الجوانب المحببة للكثير منا. فهو أنيق، يعطي شخصية لأي فراغ، فهو له القدرة على تحويل الغرف والمساحات بمجرد وضع تفصيلة واحدة من الطراز العربي، سواء كانت أحد الاكسسوارات، طريقة تبليط أو تصاميم مستوحاة من الماضى.
بعض المصممين قد يفضلوا التفاصيل العربية كجزء من الطراز الإنتقائي لخلطه مع عدد من الطرز المختلفة، والبعض الآخر يفضل إضافة التفاصيل العربية كعنصر يعبر عن الهوية، فأي شخصية هي أنت؟
إدخال التفاصيل العربية على أفنية وحدائق منزلك ستعطي الفناء لمسات جديدة ومميزة وستحول أي فراغات لأخرى ستكون فريدة من نوعها. إذا لم تكن تعرف كيف يمكنك إدخال هذه التفاصيل العربية والشرقية على فنائك فقد جمعنا لك بعض الأمثلة الجميلة لتلهمك لتصميم فناء منزلك بالشكل الذي يعجبك، فتابعنا…
في هذا المثال تم إضافة بعض الاكسسوارات التي تعطي الأجواء العربية، فقد تم إضافة فوانيس على الأرضية بالإضافة لبعض الوسادات ذات النقوش العربية المميزة وأيضاً تصميم من الخزف العربي الجميل.
في أعلى سور الفناء يمكنك تزين (وإضاءة) العواميد باستخدام فوانيس نحاسية ذات تصميم متميز.
في هذا المثال تم تكسية سطح الطاولة بطبقة من الخزف العربي الأنيق بتصميم بسيط وعربي صرف.
على هذه الطاول تم اسنخدام حجارة ذات نقوش محفورة لتكون سطح مبهر للطاولة بالإضافة لوجود الفانوس عليها والذي يعطي لهذا الجزء من الفناء رونق خاص كما يستخدم ليلاً في الإنارة.
يمكنك وضع فوانيس على أركان المسبح يعطي لمساحة مسبحك أجواء ساحرة ومتميزة.
هذا الحوض يعد أحد العناصر المستوحاة من الطراز العربي والذي يعد إضافة رائعة في الفناء سواء كعنصر جمالي أو وظيفي.
مثال آخر لتصميم مبهر لسطح الطاولة والذي تم عمله من الموزايك ليكون أشكالاً خاصة وأنيقة بألوان متباينة وأشكال هندسية لا مثيل لها.
هذا المدخل الأنيق مكون من عدد من التفاصيل التي جعلته يظهر بهذه النتيجة النهائية، من شكل الباب القديم، للفوانيس الأرضية على الجوانب، لفانوس سقف المدخل وأخيراً فوانيس الحوائط التي تغزز تصميمها.
إذا أردت عمل عنصر مائي في الفناء فلا يوجد أفضل من النافورة التي تأخذ الطابع العربي في شكلها (المعين) وتكسيتها بالنقوشات العربية الأصيلة.
قد تظن أنه لا يوجد مجال لتزين هذا الفناء الصغير، لكن تم تزين الحائط ببلاطات ذات أشكال خاصة غيرت الجو العام للفناء وأحيته وأنعشته.
أما هنا فقد وقع الإختيار على بلاطات ذات نقوش خاصة لتكسي الجزء الرأسي من السلالم مع بلاطات بلون أخر على الجزء الأفقي لتعطي السلالم شخصية وأناقة وتميز.
وأخيراً، ففي هذا الفناء تم اقتطاع جزء ليكون ركن خاص بأجواء تشبه أيام السلاطين عن طريق عمل تغطية لمساحة الجلوي، إختيار فرش للأثاث مع الحرص على إسدال الستائر للحصول على التأثير النهائي الفاخر والساحر.