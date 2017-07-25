مراحل ترميم شقة استديو متهالكة

كلنا رأينا كيف كان المنزل في حالة من التهالك، وكيف لعب سوء اختيار الألوان والأثاث وتوزيعه دوراً كبيراً في تضيق المساحات داخل المنزل، هنا نرى كيف قام الخبراء بأعادة ترميمه من جديد ليبدو رائعاً ومتوازن في اختيارات الديكور والأثاث، فقد أضاف المصممون لمساتهم بمنتهى الذكاء في هذا المنزل. لعب اللون الأبيض الحيادي دور البطولة في التصميم فأضاف شعوراً بالمساحات فتشعر أنك لست بشقة ستديو مساحتها صغيرة بل تشعر وكأنك في منزل يملؤه البراح ويسكن أركانه. أضاف المصمم لمسة من الأناقة الحرة في اختيار الباركيه بتدرجاته البنية الداكنة في تصميم الأرضيات، كل هذة التفاصيل المبدئية التي استعان بها المصممون كانت اختياراً في منتهى الذكاء والبساطة أضاف الكثير من الرقي على تصميم المنزل الصغير في مساحتة والكبير في أناقته وبساطته الشديدة.