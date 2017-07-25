مراحل ترميم شقة استديو متهالكة

جولتنا اليوم في هوميفاي مع شقة استديو متهالة وبالية تماماً، لنرى عبقرية الخبراء في أعاة ترميمها من جديدة لتصبح مختلفة تماماً ومليئة بالحياة بعد أن كانت لا تصلح للعيش بداخلها بالمرة، دعونا نأخذ جولة لنتعرف على الشقة كيف كانت قبل أن تنالها رياح التغيير، وكيف أبدع الخبراء حقاً في أعادة ترميمها من جديد.
نرى بوضوح كيف بدا المنزل قبل أعادة ترميمه وأضافة اللمسات الجمالية في تصميمه، فكما نرى بدا خالياً تماماً من الحياة أثاث بالي ومتهالك وديكورات عفا عليها الزمن بالأضافة إلى سوء تنسيق الألوان مع بعضها واختيار أضاءة سيئة كل هذة العوامل أدت إلى ظهور المنزل بهذة البشاعة بتفاصيله البالية والمتهالكة. ربما يخطر في بالك الأن أن هذا المنزل بحاجة إلى معجزة لينبض بالحياة من جديد
كلنا رأينا كيف كان المنزل في حالة من التهالك، وكيف لعب سوء اختيار الألوان والأثاث وتوزيعه دوراً كبيراً في تضيق المساحات داخل المنزل، هنا نرى كيف قام الخبراء بأعادة ترميمه من جديد ليبدو رائعاً ومتوازن في اختيارات الديكور والأثاث، فقد أضاف المصممون لمساتهم بمنتهى الذكاء في هذا المنزل. لعب اللون الأبيض الحيادي دور البطولة في التصميم فأضاف شعوراً بالمساحات فتشعر أنك لست بشقة ستديو مساحتها صغيرة بل تشعر وكأنك في منزل يملؤه البراح ويسكن أركانه. أضاف المصمم لمسة من الأناقة الحرة في اختيار الباركيه بتدرجاته البنية الداكنة في تصميم الأرضيات، كل هذة التفاصيل المبدئية التي استعان بها المصممون كانت اختياراً في منتهى الذكاء والبساطة أضاف الكثير من الرقي على تصميم المنزل الصغير في مساحتة والكبير في أناقته وبساطته الشديدة.
قبل الترميم كانت منطقة المطبخ متهالكة تماماً، لكن كل هذا تغير تماماً بعد التجديدات التي طرأت على المنزل، فهنا نرى منطقة الحوض صممها المصمم بذكاء شديد لتحتوي على جزيرة وفي نفس الوقت أسفل الحوض تم استغلاله بالكامل لأضافة تلك الخزانات الصغيرة لتستطيع تخزين أغراضك وتتخلص من الفوضى بعملية وبساطة.
لم تقف المساحة الصغيرة عائقاً بالمرة أمام المصمم ليضيف كل الخدمات التي تحتاجها في مطبخك بسهولة، فكما استغل المنطقة أسفل الحوض في عمل خزانات للتخزين، استعن بالمنطقة أعلى الحوض أيضاً لوضع مايكرويف صغير وفي أعلى زاوية في الجدار قام بتثبيت تلك الشاشة بطريقة بسيطة وذكية.
قبل التجديد كانت منطقة معيشة في حالة من الضياع وغير مريحة تماماً، أريكة وسرير بتصميم قديم وألوان منطفئة بشكل واضح، وخلفها عند الجدار نرى خزانة جدارية، مصممة من خشب قديم لونه باهت وغير متناسق بالمرة.
بعد رياح التغيير اختلفت تلك المنطقة تماماً، فأولاً تغيير الأرضيات والجدران خلق فارقاً واضحاً كما نرى. استغنى المصمم عن الأثاث القديم تماماً، وبدلاً من الأريكة والسرير الغير مريحين بالمرة قام المصمم بوضع هذا السرير البسيط من طابقين بلونه الأبيض الحيادي في جانب الغرفة ليندمج مع المنزل بالكامل ببساطة شديدة ويوفر الكثير من المساحات بشكل واضح في المنزل. أما الأضاءة فلها نصيب كبير من حديثنا اليوم فقد اعتمد المصمم على اللون الأبيض ونشر الأضاءة الطبيعية القادمة من النوافذ مع الأضاءة القادمة من سبوتات السقف المتناثرة في سقف الغرفة ليعكس بذلك اتساعاً بصرياً واضحاً مع الشعور بالراحة.
منطقة الخزانة القديمة أيضاً لم تخلو من التجديد مع باقي المنزل، فبالطبع نذكر كيف كانت تلك الخزانة قبل التجديد متهالكة وبألوان باهتة عفا عليها الزمن تشعرك بالفوضى وعدم التجانس. أما الأن فأختار المصمم اللون الأبيض مثل باقي المنزل ليكون لون الخزانة لتشعر أنها جزء من الجدار ولا تشعر بأي خلل أو عدم انسجام بينها وبين باقي المنزل.
الخزانة من الداخل قسمت بشكل عملي لأرفف وأدراج عديدة وعملية جداً ستسمح لك بتخزيين أغراضك بشكل مثالي وعملي جداً وستجنبك الفوضى بشكل كبير.
عند مرورك على الحمام داخل المنزل قبل تجديده أول ما سيخطر ببالك عند رؤية الحمام هو هذا السؤال، ما هذا الحمام؟ ألوان غير متناسقة وبلاط قديم وأثاث عفا عليه الزمان، فكان لابد من التغيير وتجديده فوراً.
بعد تجديد الحمام نرى كيف حلت الجاذبية والأناقة على تصميم الحمام بطريقة بسيطة جداً، قام المصمم بتغيير ألوان الحمام بالكامل لتصبح ناصعة البياض مثل باقي المنزل فكما ذكرنا الأبيض هو اللون السحري لأنعاش المساحات الصغيرة في المنزل، استخدم الطوب الحجري بلونه الأبيض المفعم بالأناقة في تصميم جدران الحمام بالكامل مع الأرضيات الخشبية المعالجة لتمتص المياة والرطوبة بالحمام.
وفي خدعة بصرية عبقرية من المصمم عند منطقة الحوض قام بوضع مرآة طولية حتى تخلق اتساعاً بصرياً في الحمام عند تعامد سبوتات الأضاءة عليها، فتشعرك بمساحات أكثر اتساعاً.
أما منطقة الاستحمام فكانت منطقة استراتيجية صممت بعملية شديدة، فبدلاً من حوض الاستحمام القديم، اسغنى المصمم عن ذلك وبذكاء شديد استعان بكابينة زجاجية عند منطقة الدش، ليضيف بذلك لمسة من الشفافية ويحفظ أكبر قدر من المساحات داخل الحمام، لاستخدامه بطريقة عملية أخرى.
كما ذكرنا اراد المصمم توفير المساحات داخل الحمام ليستعين بها بطريقة أكثر عملية، فأضاف عند المساحات الأضافية في الحمام مجموعة أرفف خشبية بسيطة تسمح لك بالتخزيين داخل الحمام بشكل بسيط.
واجهة المنزل والباب الخشبي كان بحاجة لتغيير أيضاً مثل باقي المنزل كما نرى، ليبدو متناسقاً مع التصميم الكلي.
رياح التغيير كان يجب أن تنال تفاصيل المنزل البالية والغير مناسبة والذي عفا عليها الزمن أيضاً والأمر كذلك عند باب الشقة، فهو بأختصار واجهة منزلك والأنطباع الأول عنه والأنطباع الأول يدوم دائمأ، لذلك كان لابد من تغير باب المنزل ليتناسق بشكل كبير مع التغيير الجديد الذي طرأ على المنزل.
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